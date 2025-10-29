Baschet: U BT Cluj, a treia victorie din BKT EuroCup
Bursa, 29 octombrie 2025 06:50
Campioana U BT Cluj a învins marţi, în deplasare, formaţia germană Towers Hamburg, scor 95-76 (52-30), în etapa a V-a din grupa A a BKT EuroCup. Este a treia victorie din grupă pentru echipa lui Mihai Silvăşan, care a condus confortabil pe toată durata confruntării.
• • •
