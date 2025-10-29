Incendiu într-un apartament din Drobeta Turnu Severin, plin de deşeuri. Peste 40 de locatari evacuaţi

18:10

Dacă nu le pasă de natură, banii sigur nu-i dau afară din casă. Amenzile se dovedesc a fi una dintre cele mai bune metode de a-i potoli pe cei certaţi cu bunul simţ, care aruncă gunoaie la orice colţ de stradă. Iar Big Brother nu scapă pe nimeni din vedere. În Sectorul 2, sute de camere de supraveghere sunt folosite ca să păstrăm curăţenia. În dispecerat, polițiștii locali văd tot, în timp real, și trimit imediat echipajele. 90 la sută dintre cei filmaţi sunt identificaţi şi amendaţi cu 2.000 de lei.