BANC | Bulă și domnișoara superbă
Cancan.ro, 29 octombrie 2025 07:20
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Bulă agață o […]
• • •
Acum 5 minute
07:40
TOP 20 – Orașele din România cu cei mai (ne)fericiți locuitori. Pe ce loc este București + surpriza de pe primul loc # Cancan.ro
O analiză recentă scoate la iveală un clasament surprinzător despre nivelul de fericire al românilor din marile orașe. Datele arată unde trăiesc cei mai nefericiți locuitori din țară, dar și care este orașul în care […]
Acum 30 minute
Acum 8 ore
00:10
Motivul REAL pentru care Marilu Dobrescu a dispărut din mediul online: „Pot să arăt pe hârtie” # Cancan.ro
După scandalul care a făcut valuri pe internet, Marilu Dobrescu a mărturisit motivul real pentru care a luat o pauză de la mediul online. Influencerița și fostul ei, Iustin Petrescu, au ținut primele pagini cu […]
28 octombrie 2025
23:50
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: „Am cumpărat case, terenuri și…” # Cancan.ro
Avea doar 20 de ani când lumea ei s-a prăbușit. Melek a rămas singură, cu doi copii, după ce Mario Iorgulescu a provocat cumplitul accident care i-a răpit pe loc soțul, pe Dani Vicol. Șase […]
23:50
Irina Fodor face dezvăluiri despre ”dependența” care îi strică liniștea casei: ”Unde ceri ajutor dacă este o problemă mai gravă?” # Cancan.ro
Irina Fodor s-a dezbrăcat de timiditate și ne-a povestit tot ce înseamnă să fii mamă în era telefoanelor și a rețelelor sociale. La lansarea Asociației „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, alături de Laura Cosoi, […]
23:50
S-au căsătorit dar cavalerismul a rămas la altar?? Edi se poartă ca bodyguardul Alinei Eremia, dar l-a speriat o portieră # Cancan.ro
Edi Barbu, corijent la bune maniere. Nu-i ține portiera Alinei Eremia când pleacă din Loft #cumseface Alina Eremia și (relativ) proaspătul ei soț și-au făcut apariția în Loft, unde Alina a avut concert. Trăim vremuri […]
23:50
Tensiune mare la restaurant, mon cher! De la ce s-or fi luat milionara Marisa Paloma și soțu’? # Cancan.ro
Marisa Paloma are doar 28 de ani, dar până la vârsta aceasta a bifat ceea ce mulți doar visează. Are un partener care îi este alături atât în viața personală, cât și profesională, este mămică […]
Acum 12 ore
23:40
Celebrul actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal la doar 28 de ani. Fanii sunt devastați! # Cancan.ro
Sam Vanderpump, vedeta din serialul ”Made în Chelsea”, în vârstă de 28 de ani, a fost diagnosticat cu o boală în stadiu terminal. Medicii i-au spus că nu are șanse să supraviețuiască următorii patru sau […]
23:40
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu copiii ei, la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Vedeta face acuzații grave: ”Am probe!” # Cancan.ro
Moartea lui Silviu Prigoană nu a adus doar multă durere în familie, dar și multe repercusiuni. La un an de la moartea afaceristului, Adriana Bahmuțeanu mărturisește că relația cu cei doi băieți pe care îi […]
23:10
Cum s-a îmbrăcat Bianca Drăgușanu la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican. Invitații și-au dat coate! # Cancan.ro
Evenimentul anului se petrece chiar în aceste momente! Armin Nicoară și Claudia Puican sărbătoresc două bucurii prin aceeași petrecere: nunta lor și botezul băiețelului, Amir Efrem. Bianca Drăgușanu s-a numărat printre numele sonore prezente. Vedeta […]
22:50
Este alertă de dispariție într-o familie din Dumbrăveni, județul Suceava. Adrian Sticea a fost văzut ultima dată pe data de 19 octombrie, atunci când a mers să își caute un loc de muncă în Năvodari. […]
22:20
Marius Tucă Show începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Armin Nicoară și Claudia Puican, petrecere de nuntă și botez în aceeași zi! Nașa și-a făcut intrarea cu elicopterul # Cancan.ro
Zi cu mare însemnătate pentru Armin Nicoară și Claudia Puican! Artiștii au organizat nunta anului și s-au gândit amănunțit la fiecare detaliu, iar nașa lor nu a fost adusă oricum! Stana Stepănescu a ajuns în […]
22:00
Modul inedit prin care Iancu Sterp și Denisa Coțolan au anunțat sexul bebelușului, de ziua de naștere a fostului concurent de la Survivor România # Cancan.ro
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au dezvăluit dacă vor deveni părinți de fată sau băiat. Cei doi au făcut anunțul chiar în ziua în care fratele lui Culiță Sterp a împlinit 27 de ani. Modul […]
21:30
Cum arată acum mormântul lui Andrei Perneș. Gestul impresionant făcut de familia fostului concurent de la Mireasa # Cancan.ro
Au trecut 8 luni de la moartea fulgerătoare a lui Andrei Perneș. Tânărul de 29 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier. Familia și cel care l-au iubit îi simt lipsa constant, iar locul […]
21:10
Au vrut să închirieze o cabană în Maramureș pentru Revelion, dar și-au luat țeapa vieții lor! Pe ce au plătit 4.000 de lei, de fapt # Cancan.ro
Românii de-abia așteaptă perioada sărbătorilor, așa că preferă să își asigure locul cu mult timp înainte ca să fie siguri. Mai mulți tineri au închiriat o cabană pentru a-și petrece noaptea dintre ani, dar cazarea […]
20:50
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson! # Cancan.ro
Moartea Ștefaniei Szabo (37 de ani), directoarea medicală a Spitalului județean de Urgență Buzău, găsită fără suflare în timpul camerei de gardă, rămâne în continuare învăluită în mister. Colegii medicului au scos la iveală un […]
20:30
De peste Ocean, direct în Capitală! Cum arată studioul de pilates care face furori printre vedete. Vica Blochina și Vanessa s-au abonat! # Cancan.ro
Doamnelor și domnișoarelor, atenție! O nouă locație de top s-a deschis în zona de Nord a Capitalei, locul unde rafinamentul se întâlnește cu forța, și unde mușchii se lucrează în liniște, dar cu efect maxim! […]
20:20
Desertul de toamnă care are doar 80 de calorii și este benefic și pentru diabetici, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic # Cancan.ro
În plină toamnă, Mihaela Bilic a venit cu o recomandare excelentă pentru gospodine. Cele care au rămas fără inspirație și vor să le ofere celor dragi un desert gustos, dar mai ales sănătos, trebuie să […]
20:10
Horoscop 29 octombrie 2025. Descoperă acum ce zodie are parte de o întâlnire cu șeful, la job, dar și ce îți rezervă și ție astrele pe parcursul zilei! Berbec Un proiect anume sau relația cu […]
20:10
Ștefania Szabo nu este singurul medic care ar fi murit din cauza epuizării la Spitalul de Urgență Buzău. Clara Anton a murit tot după o noapte de gardă # Cancan.ro
Odată cu moartea prematură și fulgerătoare a Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului de Urgență Buzău, în timp ce era de gardă, readuce în prim-plan fenomenul epuizării profesionale a medicilor din spitalele din România. În […]
19:40
Mădălina a fost dată dispărută la începutul lunii septembrie. IREAL unde a fost găsită acum # Cancan.ro
Mădălina, tânăra dată dispărută timp de două luni, a fost găsită. Fata în vârstă de 18 ani a mărturisit care a fost motivul plecării ei. Chiar tatăl ei ar fi vinovatul. Află în articol! În […]
19:30
Show total cu Pucean într-un peco, în timp ce pentru BDLP viața merge înainte: A scos-o pe Vanessa la steakhouse! # Cancan.ro
Și dacă tot credeați că este o strategie de marketing, CANCAN.RO a fost pe urmele lui BDLP din nou și venim cu ”marfă proaspătă”! Și ce credeți? L-am surprins alături de nimeni alta decât …Vanessa. […]
19:10
Mara Bănică, la un pas să fie victima hackerilor! Concurenta de la Asia Express 2025 trage un semnal de alarmă: ”Nu deschideți linkul!” # Cancan.ro
Mara Bănică a fost la un pas să fie prăduită de hackeri cibernetici. Jurnalista a povestit noua chemă prin care hoții pot face rost de datele personale și conturile bancare ale oamenilor. Aceștia se folosesc […]
18:50
Răspunsul lui Alexandru Ciucu când a fost întrebat dacă a înșelat-o pe Alina Sorescu: ”Mi-au lipsit comunicarea și intimitatea” # Cancan.ro
Scandalul dintre Alexandriu Ciucu și Alina Sorescu a ținut primele pagini în perioada imediată după divorț. După multe acuzații dure și replici tăioase, designerul a vorbit despre infidelitate. A înșelat-o sau nu pe vedetă? Află […]
Acum 24 ore
18:40
Anunțul momentului! Artista din România e însărcinată pentru a 5-a oară, în același timp cu fiica ei cea mare # Cancan.ro
Dublă bucurie în familie! Cunoscuta artistă din România este însărcinată pentru a cincea oară, dar nu oricum, ci în același timp cu fiica ei. Vedeta a dat vestea cea mare la doar un an de […]
18:30
Cele 3 ZODII care renasc după 15 noiembrie 2025. Intrarea Soarelui în cuadratură cu Uranus aduc schimbări radicale # Cancan.ro
Trei semne zodiacale încep o perioadă norocoasă pe 15 noiembrie 2025. Vor lăsa trecutul în urmă și vor privi cu încredere spre viitor. Totul revine la normal, moment în care vor experimenta cum funcționează energia […]
18:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:00
EXCLUSIV | Cum a ajuns să arate acum mormântul Stelei Popescu de la Cernica, la 8 ani de la moartea regretatei actrițe # Cancan.ro
S-au împlinit 8 ani de când scena teatrului românesc e mai săracă. Pe data de 23 noiembrie 2017, Stela Popescu a murit la vârsta de 81 de ani. Cum a ajuns să arate acum mormântul […]
17:40
Un tânăr de 32 de ani, originar din Ucraina, a reușit să se pensioneze. Acesta s-a mutat în Thailanda, unde se bucură de o viață lipsită de griji financiare, datorită unei strategii care a devenit […]
17:30
Doliu în lumea medicală! A murit Ștefan Sînpetru, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila # Cancan.ro
Este doliu în lumea administrației publice și medicale! Ștefan Sînpetru, managerul spitalului de Pneumoftiziologie (TBC) Brăila s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani. Bărbatul se lupta cu o boală nemiloasă. Află în […]
17:20
O femeie din București s-a accidentat grav la metrou și a dat compania în judecată. Ce despăgubire URIAȘĂ a primit de la Metrorex # Cancan.ro
O simplă călătorie cu metroul s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie din București. După ce a căzut în timp ce aștepta metroul, în urmă cu câțiva ani, s-a hotărât să dea compania în judecată. […]
17:10
Dana Roba o pune la zid pe Andra Volos, după ce a fost ironizată de soția lui Robert Lele: ”Dacă rămâne singură, pleacă în Italia la vechea meserie” # Cancan.ro
Dana Roba și Andra Volos nu au de gând să pună capăt războiului dintre ele prea curând! Replicile dure pe care cele două și le-au dat în mediul online și prin intermediul postărilor fac valuri […]
16:50
Mesajul transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo: ”A ales să fie acolo pentru alții” # Cancan.ro
România este din nou în doliu după dispariția fulgerătoare a doctoriței Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Avea doar 37 de ani și și-a găsit sfârșitul acolo unde și-a petrecut întreaga […]
16:40
Toamna scumpirilor ustură la buzunare! Românii au renunţat la borcanele de zacuscă şi cele de murături # Cancan.ro
Pieţele sunt pline de legume colorate şi parfumate, dar clienţii doar le privesc. Preţurile au explodat, iar tradiţia românească a cămării pline pare că se va stinge încet. Odată cu toamna au apărut și prețurile […]
16:30
Am trăit o minciună până acum: Motivul pentru care TOATE hărțile lumii sunt GREȘITE. Cum arată Terra, de fapt # Cancan.ro
Deși privim harta lumii, puțini știu că imaginea pe care o vedem nu este deloc fidelă realității geografice. Continentul african, de exemplu, este adesea subestimat, în timp ce țările din nordul globului par mult mai […]
16:30
CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care îți va face ziua mai frumoasă. Este vorba despre un dialog între doi iubiți. Ultima replică te va da pe spate! Spor la râsete și voie bună! -Baby, am […]
16:20
Test de perspicacitate | Aceste două femei par identice, dar nu sunt. Găsiți toate diferențele! # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de perspicacitate interesant. Tot ceea ce trebuie să faci este să găsești cele trei diferențe între cele două imagini. Recordul este de 23 de secunde. Crezi că te încadrezi? Dacă […]
16:00
Alimentul popular care aproape și-a dublat prețul în doar o săptămână, în România. S-a scumpit cu 80% în Kaufland # Cancan.ro
Un aliment și-a dublat prețul în doar o săptămână, stârnind îngrijorarea consumatorilor. Acesta este extrem de popular, mai ales în bucătăriile românești, fiind folosit frecvent pentru diverse preparate tradiționale și mâncăruri, căci oferă o aromă […]
15:40
Doctorița Ștefania Szabo a primit un avertisment înfricoșător din partea unei colege înainte de a muri! ”Într-o zi, nu se știe când și în ce context…” # Cancan.ro
Moartea subită a Directorului medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău a șocat comunitatea locală și nu numai! Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără suflare în camera de gardă, […]
15:20
Nici scuzele nu sunt ieftine la Cluj! Am aflat cine e bărbatul care a plimbat un Porsche cu mesajul ”Iartă-mă, iubirea mea” …E chiar vedetă PRO TV! # Cancan.ro
Clujul a fost, recent, martorul unui moment spectaculos! Un Porsche Cayenne tras pe platformă, cu mesajul „Iartă-mă, iubirea mea!”, a făcut senzație în oraș și a devenit viral. Scenele emoționante au surprins împăcarea celor doi […]
15:20
Durere fără margini! Fostul soț al Ioanei Popescu, la mormântul brunetei. Pomenire de 40 de zile și gestul emoționant al iubitului ei, Mihai # Cancan.ro
Au trecut 40 de zile de când jurnalista Ioana Popescu a plecat dintre noi, iar cei care au iubit-o nu au acceptat să fie uitată. Fostul ei soț, Ion Lorinczi, și prietenii apropiați ai brunetei […]
15:20
Cât costă mașinile lui Felix Baumgartner pe care familia le-a scos la licitație. Una dintre ele este o piesă rară # Cancan.ro
Felix Baumgartner a murit în urmă cu trei luni, în timpul unui zbor cu parapantă în Italia, după ce i s-a făcut rău cât timp se afla în aer și s-a izbit violent de marginea […]
15:00
Cât a ajuns să coste o sticlă cu apă la 0,5 l în Aeroportul Otopeni, la finalul lunii octombrie 2025 # Cancan.ro
Nu mai este un secret pentru nimeni că prețurile practicate în aeroporturi sunt unele extreme de piperate. Însă, în ultima perioadă, cele din Aeroportul Otopeni au atins un alt nivel. Călătorii sesizează scumpiri pe bandă […]
14:50
După mai bine de un deceniu petrecut alături de Bogdan Vlădău, Gina Chirilă trece printr-o perioadă de redescoperire personală. Divorțul, finalizat în urmă cu un an, a pus capăt unei povești care pentru mulți părea […]
14:40
Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game of Thrones”! # Cancan.ro
Dragostea nu doarme niciodată la Hollywood! După aproape opt ani de relație și o logodnă discretă cu frumoasa Dakota Johnson, solistul trupei Coldplay, Chris Martin, pare că a trecut rapid peste despărțire. Surse din apropierea […]
14:40
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia” # Cancan.ro
O veste tragică a îndoliat lumea medicală din Buzău. Medicul chirurg, Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență, a fost găsită fără suflare chiar în Camera de Gardă. Avea doar 37 de ani pe care […]
14:30
HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei # Cancan.ro
Mare este grădina Domnului… dar și surprizele pentru credincioși! Mii de enoriași din întreaga țară au participat la ceremonia de sfințire a Catedralei Neamului. Evenimentul nu a fost doar unul spiritual, ci a venit și […]
14:20
Jamaica se pregătește pentru uraganul Melissa care amenință insula cu vânturi extrem de puternice și inundații. Guvernul a emis ordine de evacuare pentru anumite zone din capitala Kingston, iar întreaga zonă este considerată amenințată. Au […]
14:10
Colegele medicului Ștefania Szabo rup tăcerea! În ce stare o vedeau ore în șir la muncă: „Am rugat-o să meargă acasă” # Cancan.ro
Noi detalii despre viața Ștefaniei Szabo, medicul găsit fără viață în Spitalul Județean Buzău. Iată ce au declarat colegele acesteia! Cazul morții Ștefaniei Szabo, medic chirurg și director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, […]
