Ciorile fac haos în Arad. Locuitorii sunt exasperați de zgomot și cer intervenția autorităților
StirileProtv.ro, 29 octombrie 2025 07:20
Stoluri mari de ciori îi înnebunesc pe locuitorii Aradului. Seara, când păsările revin la cuiburile din zona centrală, nu se mai vede cerul, iar gălăgia este de nedescris.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
07:40
Casa Albă a concediat comisia care superviza construcția noii săli de bal. Membrii fuseseră numiți de administrația Biden. # StirileProtv.ro
Casa Albă a concediat toți cei șase membri ai agenției care evalua proiectele de construcție din Washington, inclusiv cele ale președintelui Trump, relatează The New York Times.
Acum 15 minute
07:30
Gigantul care renunță la 14.000 de angajați pentru a investi în inteligența artificială. Cel mai amplu val de concedieri # StirileProtv.ro
Amazon va concedia circa 14.000 de angajați corporativi, în cadrul unui plan de reducere a costurilor și de investiții sporite în inteligența artificială generativă, relatează CNBC.
07:30
Americanii au distrus mai multe vase în largul Columbiei. 14 traficanți de droguri au fost uciși # StirileProtv.ro
Armata americană continuă să atace în apele internaționale ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri.
Acum 30 minute
07:20
Patru confederații sindicale protestează în fața Guvernului. ”Numai premierul poate opri agonia a mii de familii” # StirileProtv.ro
Sindicalişti din patru confederaţii sindicale protestează, miercuri, începând cu ora 11:00, în Piaţa Victoriei, pentru stoparea dezastrului economic, social, instituţional, cultural şi a disoluţiei statale.
07:20
Ciorile fac haos în Arad. Locuitorii sunt exasperați de zgomot și cer intervenția autorităților # StirileProtv.ro
Stoluri mari de ciori îi înnebunesc pe locuitorii Aradului. Seara, când păsările revin la cuiburile din zona centrală, nu se mai vede cerul, iar gălăgia este de nedescris.
Acum 12 ore
23:20
Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă propunerea Oana Gheorghiu - vicepremier: „Să nu compromitem relația cu SUA” # StirileProtv.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de a o numi în funcția de vicepremier pe Oana Gheorghiu, pentru a nu fi „compromisă" relația cu Statele Unite ale Americii.
23:10
Bugetul UE nu va trece dacă Ursula von der Leyen nu îl schimbă. Miza fondurilor pentru agricultură # StirileProtv.ro
Principalele grupuri politice din Parlamentul European critică proiectul de buget al UE și îi cer Ursulei von der Leyen să îl schimbe. Fără aceste modificări, propunerile șefei CE ar urma să fie respinse.
23:10
Mihaela Cambei, triplu succes la Campionatul European U23 din Albania. Vicecampioana olimpică a dominat competiția # StirileProtv.ro
Mihaela Cambei, vicecampioana Jocurilor Olimpice de la Paris a luat toate cele trei medalii de aur posibile la Campionatul European Under 23 de la Durrës, din Albania.
23:00
Cătălin Drulă: „La Transporturi am gestionat un buget mai mare decât bugetul Capitalei, plus cele șase sectoare” # StirileProtv.ro
Candidatul USR pentru Primăria Bucureşti, Cătălin Drulă, afirmă, marţi seară, că vorbeşte mult despre bugetul Capitalei pentru că ştie cât de importantă este bugetarea corectă pentru serviciile publice.
22:30
Kelemen Hunor, după decizia CCR privind pensiile magistraților: „M-am trezit eu ciuruit. Încărcătorul, descărcat în pianist” # StirileProtv.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți seară, că proiectul privind pensiile magistraților nu poate fi finalizat până la publicarea motivării Curții Constituționale.
22:30
O nouă tragedie în munții României. Un bărbat a murit, după ce a căzut în gol aproape 300 de metri în Piatra Craiului # StirileProtv.ro
Un bărbat de 47 de ani a murit, marţi, după ce a căzut în gol 250 – 300 de metri în zona de creastă din Piatra Craiului. Se afla alături de fratele său, nepotul de 12 ani şi încă o persoană.
22:30
O polițistă a fost agresată în timpul unei intervenții la Slatina. Sindicatul Europol acuză conducerea de mușamalizare # StirileProtv.ro
O poliţistă din Slatina a fost agresată în timpul unei intervenţii care a avut loc în luna aprilie, dar sindicaliştii Europol acuză conducerea instituţiei că nu a înregistrat ultrajul şi nu a luat măsuri. Poliţista a depus singură plângere la Parchet, iar agresorul a fost arestat preventiv.
22:00
Kelemen Hunor admite tensiunile din coaliție. Crede că amânarea reformelor ar fi o greșeală # StirileProtv.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, recunoaşte că perioada actuală este una dificilă pentru coaliţia de guvernare, dar consideră că reformele administrative şi economice nu mai pot fi amânate, în ciuda tensiunilor dintre partide.
21:40
O nouă încercare de a reduce numărul parlamentarilor. UDMR propune reducerea cu 11% a aleșilor - surse # StirileProtv.ro
UDMR a prezentat o propunere de reducere a numărului de parlamentari cu 11%, explică surse politice pentru Știrile ProTV. Noua configurație a Parlamentului ar urma să fie determinată pe baza recensământului din 2021.
21:10
Oamenii se deplasează de 40 de ori mai mult decât toate animalele la un loc. Studiul arată efectele asupra naturii # StirileProtv.ro
O echipă internaţională de cercetători a descoperit că oamenii se deplasează de aproximativ 40 de ori mai mult comparativ cu toate mamiferele terestre, păsările şi insectele la un loc.
21:00
Horoscop 29 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va descoperi o sursă nouă de bani # StirileProtv.ro
Horoscop 29 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize. O să avem acea sclipire care să ne ofere soluția într-un caz problematic și or să vi se deschidă, o să vedeți, niște uși.
20:50
Cel mai puternic uragan din acest an a lovit Jamaica. Cel puțin șapte oameni au murit # StirileProtv.ro
Uraganul Melissa, cel mai puternic de pe planetă din acest an, a ajuns în Jamaica, cu vânt de peste 280 de kilometri pe oră și ploaie ca la potop. Cel puțin 7 oameni au murit.
20:40
Industria cinematografică din România pierde spectatori din cauza creșterii costului vieții # StirileProtv.ro
După ce au doborât recorduri de vizitatori, cinematografele încep să piardă din audiență. În doar doi ani, industria a pierdut aproape trei milioane de spectatori, iar principalul vinovat, este costul tot mai mare al vieții.
20:40
Belarus va primi în noiembrie rachete rusești Oreșnik, „imposibil de interceptat”, ca răspuns la „escaladarea Occidentului” # StirileProtv.ro
În Belarus vor fi desfășurate în noiembrie rachete rusești Oreșnik, informează marți agenția de presă de stat TASS, preluată de Reuters și Agerpres.
20:40
Grindeanu a explicat situația salariilor și pensiilor. „Angajații de la stat nu și-au primit banii de două, trei luni” # StirileProtv.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, la Alexandria, că nu se pune problema să nu fie bani de salarii şi pensii.
20:40
Reacțiile unor români care au ajuns să vadă aurora boreală. Cât costă un sejur în țările nordice # StirileProtv.ro
Aurora boreală transformă cerul nordic într-un spectacol de culoare și lumină, iar tot mai mulți români pornesc la drum, special ca să o vadă. Din septembrie și până la finalul anului, peste 10.000 de turiști au ales Finlanda, Norvegia sau Islanda.
20:40
Scenariul unui film nemulțumește Pentagonul. Pelicula arată o Americă vulnerabilă în fața unui atac nuclear # StirileProtv.ro
Un film apărut recent pe rețelele de streaming a provocat o dispută aprinsă în administrația Statelor Unite, în special în cadrul Departamentului de Război.
20:30
Scumpirile la energie, puse pe seama Guvernului de 43% dintre români. Alți 27% cred că motivul e goana firmelor după profit # StirileProtv.ro
După luni în care facturile la energia electrică s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori, peste jumătate dintre români declară că nu sunt de acord, cu renunțarea din această vară a plafoanelor la energie electrică. Mai ales, cei cu venituri reduse.
20:30
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi # StirileProtv.ro
Râul Argeş a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Capitalei. Expansiunea construcţiilor din Bucureşti şi Ilfov avea nevoie de un loc care să înghită sutele de mii de tone de moloz.
20:30
Noiembrie e luna decisivă pentru continuarea finanțării europene. Avertismentul lui Valdis Dombrovskis, comisar european # StirileProtv.ro
Luna viitoare este decisivă pentru banii europeni alocați țării noastre. Comisia Europeană va stabili dacă România a luat suficiente măsuri ca să evite suspendarea fondurilor din cauza deficitului bugetar îngrijorător de mare.
20:20
Tunelurile autostrăzii Sibiu-Pitești sunt „săpate” cu explozibil. Constructorii lucrează non-stop pentru finalizare # StirileProtv.ro
Pe cea mai grea porțiune a viitoarei autostrăzi Sibiu-Pitești este ca la război: constructorul detonează muntele, la Robești, pentru a săpa primul dintre cele șapte tuneluri ale acestui tronson.
20:10
Motivul pentru care mulți salariați de la stat refuză să-și ridice voucherele de vacanță anul acesta # StirileProtv.ro
În câteva zile, cel mai mare angajator al țării va începe împărțirea voucherelor de vacanță de numai 800 de lei.
20:10
Schimbarea pregătită pentru programul Rabla, după eșecul primelor pentru mașinile verzi. Urmează o analiză # StirileProtv.ro
Românii încep să îşi piardă interesul pentru maşinile electrice. Din această cauză, Administrația Fondului pentru Mediu mută banii rămași din programul Rabla pentru vehiculele verzi către cel pentru hibride, ori cu motor clasic.
19:50
Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli # StirileProtv.ro
Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.
19:50
Lista celor mai poluate 23 de orașe din România. Au cea mai proastă calitate a aerului # StirileProtv.ro
Măsurătorile efectuate de specialiştii în mediu arată o creştere a numărului de municipii şi zone aglomerate unde indicatorii de poluare sunt depăşiţi.
19:50
Guvernul mai are o lună să taie din pensiile magistraților. România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR # StirileProtv.ro
România riscă să piardă 231 de milioane de euro din fondurile PNRR, dacă legea pensiilor speciale nu este adoptată până pe 28 noiembrie.
19:40
Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară # StirileProtv.ro
Premieră importantă în Brașov, unde a fost lansată o încărcătură explozivă din dronă. S-a întâmplat în poligonul uzinei Carfil, care, în colaborare cu americanii, ar urma să producă șapte modele de drone destinate armatei.
19:40
Trump, primire imperială în Japonia. SUA și Japonia au marcat începutul unei noi „epoci de aur" în relațiile economice # StirileProtv.ro
Laude pentru "promotorul păcii" și promisiuni de investiții japoneze în Statele Unite, de 500 de miliarde de dolari. Liderul Japoniei, care este și prima femeie premier din istoria țării, i-a întins covorul roșu lui Donald Trump.
19:40
Serviciile caravanelor medicale vor fi decontate în regim ambulatoriu. Peste 30.000 de pacienți au beneficiat de consultații # StirileProtv.ro
Serviciile medicale oferite de caravanele mobile vor fi decontate în regim ambulatoriu, iar unitățile sanitare și cele private le vor putea organiza în parteneriat cu asociații și organizații locale.
19:20
Cine este Ștefania Szabo, medicul mort de la Spitalul Județean din Buzău. A fost atacată de un coleg înainte de pandemie # StirileProtv.ro
Este anchetă în Buzău după o descoperire care a șocat comunitatea medicală. O doctoriță de 37 de ani, aflată în tură la Spitalul Județean, a fost găsită fără suflare într-un birou de la camera de gardă.
19:20
Cum s-a apărat în instanță unul dintre ucrainenii acuzați de tentativă de sabotaj pentru Rusia. Decizia instanței # StirileProtv.ro
Cei doi ucraineni arestați, pentru că, la îndemnul serviciilor secrete rusești, ar fi pus la cale sabotarea unei firme de curierat din Capitală și ar fi provocat astfel un incendiu de proporții, au încercat marți să scape din arest.
18:50
CTP, despre „Dăruiește Viață”, spitalul construit integral din donații. „Îți dă sentimentul că intri în el ca să trăiești” # StirileProtv.ro
Cristian Tudor Popescu a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj cu privire la spitalul „Dăruiește Viața” din București. Jurnalistul a descris instituția medicală ca un loc care oferă sentimentul de viață, nu de moarte.
Acum 24 ore
18:40
Bernadette Szocs și Elisabeta Samara, în optimi la WTT Champions Montpellier. „Bernie” a eliminat-o pe principala favorită # StirileProtv.ro
Jucătoarele românce Bernadette Szocs și Elisabeta Samara s-au calificat, marți, în optimi la WTT Champions Montpellier 2025.
18:40
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să efectueze atacuri intense asupra Fâșiei Gaza, după ce a acuzat Hamas că a încălcat armistițiul negociat de SUA.
18:30
Alertă în Capitală. Aburi cu miros de gaze, după ce muncitorii au avariat o conductă. „Mi-e teamă să merg acasă” # StirileProtv.ro
Alertă în Capitală după ce a fost semnalat un miros puternic de gaz. Mai multe echipaje ale pompierilor, dar și reprezentanții unei companii de gaze, au ajuns la fața locului, în Sectorul 2. Peste 35 de persoane au fost evacuate din locuințe.
18:30
Oana Gheorghiu, propusă de Ilie Bolojan pentru postul vacant de viceprim-ministru. „Țara are nevoie de toate energiile” # StirileProtv.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marţi Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.
18:30
Tânăr mort într-un accident cu ATV-ul, în Joseni. Nu avea permis și a fost aruncat în aer din impact # StirileProtv.ro
Un adolescent de 16 ani a murit, iar prietenii lui care-l însoțeau, șase la număr, au fost răniți într-un accident dramatic produs în localitatea Joseni din Harghita.
18:20
Mega scandal la Casa Albă. O comisie de anchetă a stabilit că zeci de măsuri executive atribuite lui Biden ar trebui anulate # StirileProtv.ro
Zeci de măsuri executive (decrete, n.r) luate de Joe Biden „nu pot fi considerate în totalitate ca fiind ale sale”, arată rezultatele unei anchete cu implicații majore în politica internîă și externă a Statelor Unite.
17:50
Murăturile sunt nelipsite din multe case, mai ales iarna, însă nu întotdeauna rezistă până la finalul sezonului. De multe ori murăturile se strică, iar pentru a ne da seama trebuie să fim atenți la câteva semnale.
17:50
Momentul în care o femeie și fiul ei sunt bătuți de un bărbat din Făgăraș, în plină stradă. Care este motivul # StirileProtv.ro
Scene violente la Făgăraș. O mamă și fiul ei de nouă ani au fost bătuți zdravăn de un bărbat pe stradă. Agresorul ar fi fost nemulțumit de faptul că, în fața casei lui, copiii obișnuiesc să se joace și îl deranjează.
17:40
Ipotezele luate în calcul privind moartea medicului Ștefania Szabo. „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri” # StirileProtv.ro
Este anchetă la Spitalul Județean din Buzău după ce în această dimineață, o doctoriță de 37 de ani a fost găsită fără suflare în camera de gardă a unității sanitare.
17:20
Rusia susține că NATO are militari care luptă pentru Ucraina. „Acești străini sunt acolo, noi îi distrugem” # StirileProtv.ro
Kremlinul a declarat marţi că trupele ruse aud constant limbi străine vorbite de cei care luptă pentru Ucraina pe linia frontului şi a promis că aceşti luptători vor fi „distruşi”, relatează Reuters.
17:20
Încă o tragedie pe „drumul morții”. Un BMW care depășea pe linie continuă a fost spulberat de un TIR # StirileProtv.ro
Două persoane au murit într-un accident produs marţi după-amiază, pe „drumul morții” între localităţile ieşene Sârca şi Bălţaţi. În accident au fost implicate un BMW şi un TIR.
17:10
Scenariul propus de sindicaliști pentru creșterea salariului minim în 2026: Neindexarea taie din venituri # StirileProtv.ro
Guvernanții, sindicatele și patronatele se pregătesc să discute în Consiliul Național Tripartit despre creșterea salariului minim. În acest context, Cartel Alfa propune o creștere la 4.325 lei, așa cum stabilește HG 35/2025.
17:00
1 noiembrie, sâmbătă. Când vor fi plătite pensiile celor aproape 5.000 de pensionari. Proceduri și calendar oficial # StirileProtv.ro
Aproape 5.000 de pensionari aşteaptă plata pensiilor la începutul lunii noiembrie. Casa Județeană de pensii a stabilit deja procedurile și calendarul pentru fiecare categorie de beneficiari.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.