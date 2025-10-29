Războiul viitorului: Vor înlocui dronele soldații SUA din Europa?
G4Media, 29 octombrie 2025 07:20
O forță expediționară americană de unități de drone – staționată pe continent sau trimisă la nevoie – ar fi o alternativă economică la menținerea unor...
• • •
Acum 5 minute
07:40
RAPORT Europa ar putea economisi 250 de miliarde de euro pe an prin accelerarea electrificării, până în 2040 # G4Media
Europa ar putea economisi 250 de miliarde de euro pe an, până în 2040, prin accelerarea electrificării, este concluzia unui raport de specialitate, dat publicităţii...
07:40
Peste un milion de persoane împărtăşesc gânduri suicidale cu ChatGPT, anunţă OpenAI / Conversațiile includ indicatori expliciți de intenție sau planificare a unui asemenea act # G4Media
Compania californiană de inteligenţă artificială (IA) estimează că aproximativ 0,15% dintre utilizatorii ChatGPT au "conversaţii care includ indicatori expliciţi de planificare sau intenţie suicidară potenţială",...
Acum 15 minute
07:30
VIDEO EXCLUSIV | Fiecare viață merită o șansă. Mărturii exclusive din Ucraina, de la primul om din administrație trimis să ajute animalele lovite de război: „Am văzut urmările directe ale războiului. Oamenii nu își mai permit să trateze animalele. Am fost văzuți ca niște salvatori” # G4Media
Compasiunea nu are granițe. Convinși de asta, mai mulți oameni de bine de la noi din țară au pornit în Ucraina să ajute la tratarea...
07:30
Marile sindicate protestează miercuri în fața guvernului / Între timp, Consiliul Tripartit discută oportunitatea creșterii salariului minim / Patronatul susține înghețarea acestuia, la fel ca premierul / PSD vrea majorarea # G4Media
Sindicalişti din patru confederaţii protestează, miercuri, începând cu ora 11:00, în Piaţa Victoriei, pentru „oprirea dezastrului economic, social, instituţional, cultural şi a disoluţiei statale", potrivit...
07:30
Vaccinarea copiilor, peste media națională, în Harghita / Procentul de vaccinare în cazul bebelușilor e de 100% / ”Mergem de multe ori din casă în casă„ # G4Media
Cea mai bună acoperire vaccinală în județul Harghita se înregistrează la bebeluși care este de aproape 100%, aceștia fiind imunizați în spital împotriva tuberculozei cu...
07:30
Inteligența artificială alimentează boom-ul tehnologic european / Companiile din sector raportează rezultate record # G4Media
Sectorul tehnologic european își trăiește un moment de glorie, impulsionat de explozia investițiilor în inteligență artificială. Companiile din domeniu au raportat rezultate peste orice așteptare,...
Acum 30 minute
07:20
07:20
Lucrările la drumurile județene din Timiș, amânate din lipsa banilor / ”Din cauza legislației în vigoare se pare că o să rămânem cu drumurile actuale” # G4Media
Lucrările de reparații la drumurile județene din Timiș vor trebui amânate din lipsa banilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Situația drumurilor...
Acum o oră
07:10
BMW a lansat o flotă demonstrativă alimentată cu HVO100, un combustibil regenerabil care poate reduce emisiile de dioxid de carbon cu până la 90% faţă...
07:10
Top-ul celor mai bune băuturi fără adaos de zahăr/ Dacă vrei să te menții sănătos și hidratat, nutriționiștii îți recomandă să alegi apa de cocos, sucul de portocale, aqua fresca și alte câteva băuturi delicioase # G4Media
Consumul regulat de băuturi zaharoase este asociat cu probleme cronice de sănătate. Potrivit eatingwell.com, dacă vrei să-ți potolești setea, să te menții hidratat și sănătos,...
07:10
Trump susţine că Israelul are dreptul să riposteze în cazul unui atac, în Gaza / ”Hamas reprezintă o parte foarte mică a păcii în Orientul Mijlociu şi trebuie să se comporte corespunzător” # G4Media
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, că armistiţiul din Gaza, susţinut de SUA, nu este în pericol, după ce autorităţile locale au raportat că...
07:10
Formaţia FC Dinamo a învins, marţi, cu scorul de 3-1, echipa CS Dinamo, din Liga II, în prima etapă din grupa D a Cupei României,...
Acum 8 ore
00:20
Acum 12 ore
23:10
Optsprezece migranţi morţi într-un naufragiu în largul coastelor Libiei / Accidentul vine la scurt timp de la descoperirea cadavrelor a 40 de migranţi din Africa subsahariană în urma unui naufragiu în largul coastei Tunisiei # G4Media
Optsprezece oameni au murit marţi, când o ambarcaţiune din lemn care transporta zeci de migranţi s-a răsturnat în largul coastelor libiene, a anunţat agenţia ONU...
23:00
Sondaj: Majoritatea palestinienilor doresc ca Gaza să fie administrată de un grup de experți, dar nu vor să fie disociată de Hamas sau de Autoritatea Palestiniană / 53% dintre respondenți consideră corectă decizia Hamas de a lansa atacul terorist din 7 octombrie # G4Media
Un sondaj publicat marți de Centrul Palestinian pentru Cercetare Politică și Sondaje din Ramallah, condus de Khalil Shikaki, arată că 67% dintre palestinieni – 67%...
22:50
Grindeanu îi cere public premierului Bolojan să-și retragă „imediat” propunerea de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de premier, „pentru a evita să compromitem relația cu SUA şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic” # G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a postat marți seara un mesaj în care îi cere premierului Ilie Bolojan să-și retragă imediat propunerea de numire...
22:50
Inteligența artificială (IA) poate contribui la dublarea productivității unei sonde petroliere, a afirmat marți directorul general al Saudi Aramco, estimând că combustibilii fosili vor furniza...
22:40
Un nou studiu cu mii de pisici dezvăluie care rasă trăiește mai puțin de 7 ani: are cea mai scurtă speranță de viață dintre toate. Oamenii de știință trag „un semnal de alarmă pentru viitorii stăpâni” # G4Media
Pisicile fără păr trăiesc în medie doar 6,8 ani, în timp ce o pisică birmaneză ar putea supraviețui până la 14 ani, conform unui nou studiu....
22:40
Carmen Mazilu: Derulăm un proiect pilot în 17 spitale privind planul de îngrijire a pacientului / Dacă va avea succes va fi extins la nivel naţional # G4Media
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAM), filiala Bucureşti, Carmen Mazilu, a declarat, marţi seară, că există un proiect pilot...
22:40
Cătălin Drulă: La Transporturi am gestionat un buget mai mare decât bugetul Capitalei, plus cele 6 bugete ale sectoarelor. Am efectiv o alergie, o respingere la orice risipă # G4Media
Candidatul USR pentru Primăria Bucureşti, Cătălin Drulă, afirmă, marţi seară, că vorbeşte mult despre bugetul Capitalei pentru că ştie cât de importantă este bugetarea corectă...
22:30
Simion anunță că AUR are pregătit un candidat la Buzău, care-l va bate pe Marcel Ciolacu în alegerile pentru președinția Consiliului Județean # G4Media
Liderul formațiunii extremiste AUR, George Simion, afirmă că are pregătit un candidat pentru președinția Consiliului Județean Buzău, care-l va învinge în alegerile din 7 decembrie...
22:20
ADN prelevat dintr-o groapă comună dezvăluie agenţii patogeni care au decimat armata lui Napoleon # G4Media
Retragerea din Rusia a lui Napoleon Bonaparte şi a Marii Armate conduse de acesta, în 1812, a fost un eveniment cataclismic, ce a marcat începutul...
22:10
Browserele cu inteligență artificială vor să revoluționeze internetul, dar ridică noi probleme de securitate / „Browserul face acum lucruri în numele tău – și asta e fundamental periculos” # G4Media
Noua generație de browsere bazate pe inteligență artificială – precum ChatGPT Atlas de la OpenAI și Comet de la Perplexity – promite să schimbe felul...
22:10
Nvidia va investi 1 miliard de dolari în Nokia, în cadrul unui parteneriat pentru dezvoltarea tehnologiilor AI și 6G / Acțiunile Nokia au crescut cu 20% în urma anunțului # G4Media
Nokia a anunțat marți că Nvidia va investi 1 miliard de dolari în compania finlandeză, prin achiziția de acțiuni nou emise, într-o mișcare care a...
22:10
Nigerianul Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a declarat că viza sa americană a fost anulată # G4Media
Consulatul Statelor Unite din Lagos, Nigeria, i-a anulat viza scriitorului Wole Soyinka, un critic vehement al preşedintelui SUA, Donald Trump, a declarat marţi laureatul Premiului...
22:00
Ministrul Mediului, la Bruxelles pentru a discuta despre procedurile de infringement şi un calendar clar de măsuri / Diana Buzoianu: Nu vă pot spune că va fi totul roz începând de acum # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a aflat, marţi, la Bruxelles, pentru a discuta despre o serie de proceduri de infringement şi pentru a stabili un calendar...
22:00
Poliţistă din Slatina, agresată în urma unei intervenţii / Sindicaliştii reclamă o încercare de muşamalizare a ultrajului / Poliţista a depus plângere, iar agresorul a fost arestat preventiv # G4Media
O poliţistă din Slatina a fost agresată în timpul unei intervenţii care a avut loc în luna aprilie, dar sindicaliştii Europol acuză conducerea instituţiei că...
21:40
Statele Unite i-au avertizat marţi pe americanii din Mali să părăsească imediat această ţară folosind zboruri comerciale, în contextul în care guvernul ei se confruntă...
21:40
Cel puţin 18 suspecţi şi mai mulţi poliţişti au murit în timpul unei operaţiuni antidrog la Rio de Janeiro, cea mai amplă din istoria statului. Aproape 2.500 de agenţi au fost mobilizaţi – VIDEO # G4Media
Cel puţin 18 suspecţi au fost ucişi şi mai mulţi poliţişti au murit, marţi, în timpul unei operaţiuni de amploare a forţelor de ordine braziliene,...
21:30
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, după explozia de pe Calea Rahovei: Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii se poate face de miercuri # G4Media
Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de miercuri, a decis Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de...
21:30
Uraganul Melissa, de categoria a 5-a, a lovit cu forţă maximă Jamaica, a anunţat marţi Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Miami, SUA, transmite agenţia...
21:30
Poliţia Locală Slatina dă pistoalele, gratuit, Poliţiei Locale Piteşti, pentru a economisi chiria cu depozitarea # G4Media
Un număr de 10 pistoale Glock 19 pentru muniţie letală şi 90 de gloanţe, cât şi accesoriile aferente, toate aparţinând Poliţiei Locale Slatina, vor fi...
21:20
Un bărbat de 47 de ani a murit după ce a căzut în gol 250 – 300 de metri în Piatra Craiului / Se afla pe munte alături de fratele său şi nepotul de 12 ani # G4Media
Un bărbat de 47 de ani a murit, marţi, după ce a căzut în gol 250 – 300 de metri în zona de creastă din...
21:10
O familie de români s-a apucat de producția de ulei de măsline și au propria livadă, în Creta/ Cosmin Filipaș: „Într-o lume în care se vorbește mult despre sustenabilitate, dar puțin se face, noi am ales să plantăm rădăcini. La propriu” # G4Media
O familie de români din Gherla s-a lansat într-o afacere mai puțin obișnuită la noi. Au devenit producători și comercianți de ulei de măsline. Acum...
21:10
Preşedintele nu vede mari schimbări la DNA şi la Parchetul General şi nu ia în calcul prelungirea mandatelor şefilor celor două instituţii: La Pachetul General nu am văzut o activitate. La DNA nu se vede încercarea de a aborda tranşant marea corupţie # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că nu vede mari schimbări la DNA şi la Parchetul General şi, întrebat dacă ia în...
21:10
OPINIE Noua senzație Netflix, A House of Dynamite – un uriaș lobby pentru Golden Dome-ul lui Trump… or what? # G4Media
Să ne imaginăm un scenariu horror în care un submarin „neidentificat" lansează o rachetă nucleară către teritoriul SUA. Nimeni nu știe cine este autorul atacului,...
21:10
Ministrul Energiei anunţă că toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă / Trei dintre grupuri vor continua să funcţioneze până în 2030 / Se caută soluţii pentru Rovinari 6 şi Turceni 4 # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, marţi seară, că toate cele cinci grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă, iar trei dintre ele...
21:10
Anca Alexandrescu: “Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei” / În august, Călin Georgescu a anunțat că o va susține, dacă intră în cursă # G4Media
Anca Alexandrescu, realizatoare la Realitatea Plus, a anunțat marți seara că va candida la Primăria Bucureștiului. "Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei (…)...
21:00
SURSE Înterdicția cumulării pensiei cu salariul și reducerea cheltuielilor cu 10% în administrația publică, subiectele rediscutate marți în ședința de coaliție # G4Media
Două subiecte majore au fost discutate marți în ședința liderilor din coaliția de guvernare, potrivit surselor G4Media. Este vorba despre interdicția cumulării pensiei cu salariul,...
20:50
Apple a depăşit marţi, pentru prima dată, pragul unei capitalizări bursiere de 4 trilioane de dolari # G4Media
Acţiunile Apple au urcat marţi, ducând compania la o capitalizare de piaţă record, de peste 4 trilioane de dolari, un prag atins pentru prima dată...
20:40
Kelemen Hunor, despre pretenția PSD pentru un nou proiect privind pensionarea magistraților: Nu e că suntem sau nu de acord cu PSD. Dar să așteptăm măcar motivare Curții. Azi nu știm care sunt problemele de neconstituționalitate # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus la Antena1 că în acest moment nu este de acord cu propunerea PSD de elaborare a unui nou proiect...
20:40
Președintele SUA, Donald Trump, va aplica noi sancțiuni severe împotriva Rusiei în domeniul petrolier pentru a-l presa pe Vladimir Putin să negocieze încetarea războiului dintre...
20:10
AMD și guvernul SUA anunță un parteneriat de un miliard de dolari pentru supercomputere cu inteligență artificială # G4Media
Multinaționala americană AMD anunță un acord cu Departamentul Energiei al Statelor Unite de un miliard de dolari pentru dezvoltarea a două supercomputere. The Verge titrează...
20:10
O șosea care îți alimentează mașina în timp ce conduci? Pare science-fiction, dar în Franța tocmai a devenit realitate. Țara a inaugurat prima autostradă din...
20:00
Procesul împotriva român care a înjunghiat de opt ori o fetiță în West End a fost abandonat de justiția britanică / Ioan Pintaru a pledat vinovat pentru rănirea fetiței, sentința va fi pronunțată în decembrie # G4Media
Un bărbat care a înjunghiat o fetiță de 11 ani într-un atac aleatoriu cu cuțitul în West End nu va fi judecat pentru tentativă de...
19:40
Personalul UE se mobilizează împotriva restructurării pe fondul temerilor crescânde legate de pierderea locurilor de muncă / Angajații cei mai „expuși riscului” sunt cei cu contracte pe termen scurt # G4Media
O reformă majoră în structurile executive ale UE îi îngrijorează pe angajați în ceea ce privește mijloacele lor de trai, întrucât blocul își propune să...
19:10
Comisia Europeană colaborează cu investitorii privaţi pentru a crea un fond de investiţii în tehnologie / Scaleup Europe ar urma să ajute la reducerea decalajului în domeniu faţă de liderii mondiali # G4Media
Comisia Europeană a reunit marţi investitori privaţi de prim rang din întreaga Europă pentru a-şi exprima împreună intenţia de a institui Fondul Scaleup Europe –...
19:10
Bolojan i-a primit la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Preafericitul Părinte Daniel: O mare bucurie creştinească să îi revăd, după momentul istoric de duminică # G4Media
Premierul Ilie Bolojan i-a primit, marţi, la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Preafericitul Părinte Daniel, el arătând că este...
19:00
Liderii coaliției de guvernare nu au luat în ședința de marți nici o decizie legată de pensiile speciale ale magistraților, urmând ca săptămâna viitoare să...
18:50
Ucraina intenţionează să înceapă în noiembrie exporturi limitate de armament, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters, transmite Agerpres. Într-o şedinţă cu o...
