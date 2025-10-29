Cele patru mari confederații sindicale protestează miercuri în Piața Victoriei: „Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea”
HotNews.ro, 29 octombrie 2025 07:20
Marile confederaţii sindicale organizează, miercuri, un amplu protest în Bucureşti, sindicaliştii urmând a se strânge în faţa Guvernului. Sindicaliştii critică măsurile de austeritate luate de Guvern şi cer creşterea salariului minim şi a pensiilor, o…
România cere rezilierea Acordului de Parteneriat Public-Privat (PPP) din 2006 privind Casa Radio și restituirea tuturor activelor proiectului către statul român, cu o creștere substanțială a cuantumului pierderilor și penalități invocate, de la aproximativ 96…
07:00
10 ani de la „Colectiv”: Ofițerul ISU condamnat după Colectiv nu a fost prins nici acum, după ce a fugit în Republica Moldova # HotNews.ro
Evoluția dosarelor Colectiv în justiție oglindește, și peste un deceniu, tragedia unde au murit 65 de oameni. Inițial socotit vinovat, primarul Piedone a fost declarat apoi nevinovat de către justiție. În august acest an a…
06:10
Viața lui Brigitte Macron s-a „deteriorat” după presupusa hărțuire cibernetică, spune fiica sa # HotNews.ro
Fiica lui Brigitte Macron a declarat în fața unui tribunal din Paris că hărțuirea mamei sale de pe internet i-a afectat negativ sănătatea și condițiile de viață.. Tiphaine Auzière, în vârstă de 41 de ani,…
00:50
VIDEO Simion spune că „în primul rând” liderul PSD „periclitează relațiile cu SUA”, nu Oana Gheorghiu: „Îl ai pe un penal în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu” # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, a transmis marți seară un mesaj video în care îl critică pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că este un „penibil care a executat tot…
00:20
Simion promite un candidat care îl va învinge pe Ciolacu. Însă suspansul continuă pentru Primăria Capitalei # HotNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a afirmat că formațiunea pe care o conduce va anunța miercuri cine va fi candidatul său la alegerile pentru șefia Consiliului Județean Buzău, susținând că acesta „îl va bate” pe fostul…
00:10
SuperLiga: Prima reacție a lui Daniel Pancu după ce a bătut palma cu CFR. „Singura problemă” pe care o vede la echipă # HotNews.ro
CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini după seria de rezultate slabe, iar patronul echipei, Ioan Varga, a anunțat marți că noul antrenor va fi Daniel Pancu. Pancu va colabora cu Laurențiu Rus, deoarece nu…
00:00
Un lider republican dezvăluie că a vorbit cu Donald Trump despre „constrângerile Constituției” pentru un al treilea mandat prezidențial # HotNews.ro
Liderul republican din Camera Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat marți că a discutat cu președintele Donald Trump despre posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat la Casa Albă, dar că nu vede nicio…
00:00
Zeci de persoane ucise într-o operațiune majoră a poliției la Rio înaintea conferințelor climatice # HotNews.ro
Cel puțin 64 de persoane au murit, marți, în cea mai letală operațiune polițienească de până acum din Rio de Janeiro, în care a fost vizată bandă majoră. Evenimentul a avut loc cu câteva zile…
23:40
Viața tot mai scumpă din SUA îl ajunge din urmă pe Trump. La cât a scăzut popularitatea președintelui american # HotNews.ro
Popularitatea președintelui Donald Trump a scăzut în ultimele zile, atingând cel mai scăzut nivel de după preluarea celui de-al doilea mandat al său, pe fondul nemulțumirii tot mai mari a americanilor cu privire la modul…
23:20
Uraganul Melissa a lovit Jamaica cu rafale de 295 km/h / „O situație catastrofală care se desfășoară lent, sub ochii noștri” / Mii de oameni evacuați, spitale avariate și un avertisment privind crocodili aduși de ape în zonele locuite # HotNews.ro
Uraganul Melissa a lovit marți după-amiază partea de vest a Jamaicăi, atingând categoria 5 – fiind cel mai puternic uragan care a lovit vreodată direct insula din Caraibe, unde trăiesc aproximativ 2,8 milioane de oameni,…
22:50
ULTIMA ORĂ Grindeanu îi solicită lui Bolojan „să retragă urgent propunerea” de a o numi vicepremier pe Oana Gheorghiu. „Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite” # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susține că prin eventuala numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier riscăm „să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii” și să „ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil…
22:30
Explozia din Rahova. Majoritatea locatarilor pot reveni în apartamentele lor, de miercuri / Acces controlat, sub coordonarea poliției # HotNews.ro
Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de miercuri, a decis Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, după finalizarea cercetărilor penale la fața locului și a…
22:10
În plină izolare pe plan internațional, Moscova a bătut palma cu India pentru producția de avioane rusești # HotNews.ro
Compania aerospațială publică indiană Hindustan Aeronautics Limited (HAL) și compania de stat rusă United Aircraft Corporation (UAC) au semnat un acord pentru a produce în India avionul de pasageri SJ-100, primul avion care va fi…
21:50
De ce îl ignoră Kim Jong Un pe Donald Trump? Indiciile care explică tăcerea asurzitoare de la Phenian # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că speră ca liderul nord-coreean Kim Jong Un să ia legătura cu el, pentru ca cei doi să se poată întâlni din nou. Presa internațională așteaptă să vadă dacă…
21:30
Ministrul Energiei: „Toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi operaționale în această iarnă” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut marți o întâlnire cu sindicatele din Complexul Energetic Oltenia și conducerea companiei. După întâlnirea de marți, oficialul a anunțat că „toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi…
21:20
Sigur „100%” că Moscova „a direcționat” campania lui Călin Georgescu, Nicușor Dan critică SRI: „Ei au avut poza corectă, dar n-au văzut mecanismul” # HotNews.ro
„Pot afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova”, a declarat președintele Nicușor Dan, într-un interviu publicat luni de site-ul Cotidianul, în care a abordat chestiunea anulării…
21:20
Realizatoarea TV Anca Alexandrescu anunțat marți seară că intră în cursa pentru Primăria Capitalei. „Astăzi am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București, și mi se pare onest să anunț public lucrul acesta.…
21:00
Kelemen Hunor spune că ÎCCJ și CSM l-au „ciuruit”: „Nu prea am înțeles de ce au tras în pianist” # HotNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți pentru Digi24.ro că Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) „au înțeles greșit” declarațiile sale despre proiectul privind pensiile magistraților. „M-au ciuruit…
20:40
Ce știe Nicușor Dan grav și nu vrea să spună și cetățenilor. „Biografia completă a lui Călin Georgescu” # HotNews.ro
„Eu cred că doar faptul că noi nu am dat în mod complet descrierea biografiei sale face ca oamenii încă să îl crediteze pe acest personaj”, a spus Nicușor Dan despre Călin Georgescu. Președintele tocmai…
20:30
Ministrul israelian de Externe, primit la Palatul Victoria de Ilie Bolojan / Întâlnire și cu Oana Țoiu: „Trebuie să contribuim la o pace durabilă în care niciun copil să nu se teamă pentru viața sa” # HotNews.ro
Ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, aflat în vizită oficială la București, s-a întâlnit marți cu prim-ministrul Ilie Bolojan și cu șefa diplomației române, Oana Țoiu. La Palatul Victoria, cei doi oficiali au discutat despre…
20:30
Activist audiat de poliția din Ungaria după o paradă Pride interzisă. Organizatorii declaraseră un alt scop pentru manifestație # HotNews.ro
Poliția ungară l-a interogat marți pe un activist al drepturilor omului pentru organizarea unei parade Pride în orașul universitar Pecs în octombrie, la care au participat mii de oameni, deși manifestația fusese interzisă, transmite AFP.…
20:10
Nicușor Dan anunță când vor avea SRI și SIE noi șefi / Ce spune despre Lazurca și Zbârcea # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a avansat un nou termen pentru momentul în care România va avea noi șefi la conducerea principalelor servicii secrete, într-un interviu acordat site-ului Cotidianul. Nicușor Dan a precizat că îşi doreşte nume…
19:40
VIDEO Patriarhul Bartolomeu I, primit la Palatul Victoria, alături de Preafericitul Părinte Daniel / Ilie Bolojan: „Dumnezeu să binecuvânteze România” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a primit, marţi, la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Patriarhul Daniel. Șeful Guvernului a transmis că este „o mare bucurie creştinească” să îi revadă după momentul…
19:20
Israelul a anunțat că va efectua „atacuri intense” asupra Hamas ca răspuns la ceea ce susține că au fost încălcări repetate ale planului de încetare a focului în Fâșia Gaza, acord intermediat de președintele american…
19:10
Adrian Câciu spune că „deficitul la 9 luni arată rău” / „La câte fonduri europene a pierdut actualul guvern nici nu ai nevoie de sperietoarea suspendării” # HotNews.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al finanțelor și al fondurilor europene, a criticat marți „modul în care se face administrarea executivă curentă a țarii” și susține că România este „la o lună distanță” să…
19:10
Kievul este pregătit pentru negocierile de pace, dar exclude ferm noua condiție a Rusiei / Unde este dispus Zelenski să se întâlnească cu Putin # HotNews.ro
Ucraina este pregătită pentru negocierile de pace cu Rusia, dar nu își va retrage trupele din teritoriile suplimentare pe care le solicită Moscova, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. În declarațiile făcute în…
19:00
Când iei o pâine de pe raft – să zicem, cu 3 lei lei – pare o achiziție banală. Dar acel preț este rezultatul a sute de factori: de la energia folosită pentru a o…
19:00
Dacă în privința Procurorului General al României, Alex Florența, declarațiile președintelui Nicușor Dan au început să fie mai nuanțate în ultima perioadă, în ceea ce privește activitatea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și a procurorului său…
18:40
Petiție Declic pentru ministrul Sănătății: „Aduceți vaccinuri anti-Covid în spitale și farmacii!” # HotNews.ro
Comunitatea „Declic” a inițiat o petiție prin care îi solicită ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să accelereze „introducerea vaccinării voluntare împotriva virusului care provoacă boala COVID-19”. HotNews a relatat vineri că România este singura care nu…
18:20
O nouă avarie la o conductă de gaze din București, în urma unor lucrări efectuate de Termoenergetica # HotNews.ro
O conductă a rețelei de distribuție a gazelor naturale a fost avariată marți, pe strada Popa Petre din sectorul 2 al Capitalei, în urma unor lucrări de săpătură mecanizată efectuate de Termoenergetica, a anunțat Distrigaz…
18:10
Reforma „să-i facem pe plac lui Bolojan” de la ANRE. Care e, de fapt, reorganizarea prezentată de președintele instituției, plătit cu 15.000 de euro pe lună # HotNews.ro
Marea reformă de la ANRE, reglementatorul din energie, cerută de Ilie Bolojan, este mai mult un exerciţiu simbolic decât un plan real de eficientizare. În spatele reorganizării cu care defilează în Parlament George Niculescu, şeful…
18:10
Lia Olguța Vasilescu spune că Ilie Bolojan „trebuie să plece” dacă legea pensiilor magistraților nu va fi adoptată la timp: „Nu guvernarea e defectă”, ci „capul acestei guvernări” # HotNews.ro
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD, susține că actuala guvernare se confruntă cu „un blocaj” din cauza premierului Ilie Bolojan și că social-democrații nu vor rămâne „în această coaliție dacă nu se ține cont chiar de…
18:00
Reacția Colegiului Medicilor, după ce chirurgul Ștefania Szabo a murit în gardă, la 37 de ani: „A ales să fie acolo pentru alții. Până la capăt” / Semnal de alarmă despre condițiile de muncă # HotNews.ro
„Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”, a reacționat marți Colegiul Medicilor din România (CMR), într-un mesaj emoționant, după ce directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău, Ștefania Szabo, a…
17:50
Ministrul Turismului contra voucherelor de vacanță: „Nu este în regulă ca oamenii care nu sunt bugetari să suporte prețuri mai mari și calitate mai proastă” / Atac la Burcea de la ANAT: „Să lase un pic vocea mai jos”, când asociația „are astfel de țepe față de turiști!” # HotNews.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului s-a declarat împotriva voucherelor de vacanță acordate în trecut bugetarilor, pe motiv că încurajează „lenea” și lipsa investițiilor în rândul hotelierilor, Radu Miruță lansând și un „atac” la adresa…
17:40
Microsoft și OpenAI, compania din spatele popularului chatbot ChatGPT, au ajuns la un acord care permite celei din urmă să se reorganizeze ca o societate în interes public, evaluând OpenAI la 500 de miliarde de…
17:40
Nicușor Dan: „România este ferm angajată să corecteze dezechilibrele economice” / Discuții la Cotroceni cu comisarul european pentru Economie # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit marți, la Palatul Cotroceni, cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie. Potrivit șefului statului, discuțiile au vizat teme economice și financiare, cu accent pe situația fiscal-bugetară a României. Nicușor…
17:30
Șefa instanței supreme, Lia Savonea, replică pentru un lider al coaliției: ÎCCJ nu este consilierul legislativ al Guvernului sau Parlamentului / Reacția CSM # HotNews.ro
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, a transmis marți un comunicat de presă prin care instituția „respinge categoric afirmațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau…
17:20
Replică pentru Pentagon de la creatorul filmului „A House of Dynamite”, după criticile lansate de armata americană: „Sistemul antirachetă este imperfect” # HotNews.ro
Noah Oppenheim, scenaristul thrillerului „A House of Dynamite”, regizat de cineasta americană Kathryn Bigelow, a răspuns la plângerile Pentagonului cu privire la acuratețea modului în care filmul descrie sistemele de apărare ale SUA, spunând, „cu…
17:20
Rivalitatea dintre frați nu poate fi eliminată complet. Și nici nu ar trebui, întrucât un nivel sănătos de competiție poate învăța copiii să negocieze și să-și exprime nevoile. Însă, când comportamentul competitiv dintre frați devine…
17:10
Guvernul Spaniei a aprobat marți un proiect de lege care plasează procurorii în fruntea investigațiilor penale, în locul magistraților de instrucție, în încercarea de a alinia sistemul de justiție penală al țării, considerat învechit, la…
17:00
Explozia din Rahova. 130 de persoane au primit ajutoare de urgență de 1.500 de lei de la Primăria Capitalei # HotNews.ro
Un sprijin financiar de aproape 200.000 de lei a fost acordat pentru 51 de familii afectate de explozia produsă pe 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova, potrivit unei informări transmise marți de Primăria Municipiului…
17:00
Lukașenko acuză Occidentul de război hibrid și spune că Lituania „a venit cu o scuză absurdă” pentru închiderea frontierei # HotNews.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat marți decizia Lituaniei de a închide frontiera este o „farsă nebunească” și a acuzat Occidentul că poartă un război hibrid împotriva Belarusului și a Rusiei, transmite Reuters. După seria…
16:40
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air reia și în acest an abonamentul special care, în vara anului trecut, a înfuriat ONG-urile de mediu. Citește mai mult pe Profit.ro.
16:40
Despăgubiri record pentru o femeie care a căzut într-o stație de metrou din București, unde peronul avea o „capcană” # HotNews.ro
Problemele de infrastructură sunt decontate, în majoritatea dezarmantă a cazurilor, chiar de către păgubiți. Dacă faci pană după ce ai nimerit cu mașina într-o groapă de pe șosea, probabilitatea cea mai mare e să rezolvi…
16:30
Adolescentă trimisă în spatele gratiilor și amendată în Rusia, după ce a cântat pe stradă o melodie interzisă # HotNews.ro
O cântăreață stradală rusă în vârstă de 18 ani, care în această lună a stat aproape două săptămâni în spatele gratiilor pentru că a interpretat o melodie anti-Kremlin interzisă, a fost găsită vinovată marți de…
16:30
VIDEO Întrebat de salariu, șeful ANCOM spune că e public, dar nu spune cât e. „Îl găsiți pe site” / El nu și-a depus însă declarația de venituri # HotNews.ro
Președintele autorității de reglementare în comunicații (ANCOM), Valeriu Zgonea, a refuzat marți să spună care este salariul său net. Pe site-ul ANCOM nu se regăsește această informație, așa cum el a susținut, ci declarația de…
16:30
Acord de 1 miliard de euro: Ce armament va produce gigantul german Rheinmetall în Bulgaria # HotNews.ro
Bulgaria și gigantul european din domeniul apărării Rheinmetall au semnat, marți, un acord în valoare de peste 1 miliard de euro (1,2 miliarde de dolari) pentru construirea unei fabrici care va produce praf de pușcă…
16:20
Migrația a dominat din nou campania electorală, înaintea alegerilor anticipate de miercuri din Olanda / Cine sunt favoriții scrutinului # HotNews.ro
Majoritatea partidelor olandeze susțin acum într-o formă sau alta măsuri pentru blocarea sau limitarea migrației. Principala voce pe această temă, Geert Wilders, are șanse să câștige din nou alegerile, miercuri, după succesul electoral din 2023,…
16:10
Apple a devenit a treia companie din istorie care valorează mai mult de 4 trilioane de dolari # HotNews.ro
Apple a depășit marți pentru prima dată pragul de 4 trilioane de dolari (4.000 de miliarde) în capitalizare bursieră, devenind a treia companie Big Tech care reușește acest lucru în contextul în care cererea solidă…
