Casa Albă i-a concediat pe toți cei șase membri ai agenției care supraveghea proiectul de construcție a Sălii de Bal dorite de Donald Trump

Ucraina lucrează la un program amplu de dezvoltare a aviației de luptă, urmărind să formeze o flotă modernă de 250 de aeronave, conform declarațiilor făcute de președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii. „Scopul nostru este să creăm o flotă completă de 250 de aeronave noi. Aceasta va constitui baza pentru modernizarea aviației […]