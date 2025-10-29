Sfârșitul erei imitației - China a încetat să mai copieze!
Într-o hală aproape anonimă de la marginea Shanghaiului, o matriță de siliciu prinde viață sub lumina rece a neonului. Nu este doar un moment de inginerie la superlativ, ci o declarație geopolitică.
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali, găsită moartă # Adevarul.ro
Autoritățile australiene anchetează cazul unei femei în vârstă de 80 de ani care a fost găsită moartă după ce a fost uitată pe o insulă din Marea Barieră de Corali de către un vas de croazieră.
Uraganul Melissa a lovit cu forță Jamaica și se îndreaptă spre Cuba. 1,5 milioane de oameni afectați de „furtuna secolului” # Adevarul.ro
Uraganul Melissa s-a îndreptat spre al doilea oraş ca mărime din Cuba cu forţa unei puternice furtuni de categoria 4, la câteva ore după ce a lovit Jamaica, vecina sa, fiind cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată în această ţară insulară din Caraibe.
Raportat la salariu, ratele bancare din Bulgaria și România sunt printre cele mai mici din Europa, deși dobânda practicată în țara noastră este mai mare decât în cea vecină, dar mult mai mică decât în Ungaria, Polonia sau Republica Moldova.
Ucraina a lansat atacuri asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei # Adevarul.ro
Ucraina ar fi lovit, în cursul nopții de marți spre miercuri, o rafinărie de petrol și o uzină chimică din regiunile vestice ale Rusiei.
Armata Populară de Eliberare (PLA) a făcut publică o scurtă filmare în care o dronă ASN-301 este lansată de un sistem de lansare multiplă montat pe camion, oferind o privire rară asupra muniției chineze în acțiune, relatează Business Insider.
Primul zbor de testare al X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depăşească bariera sunetului făcând în acelaşi timp mai puţin zgomot, a avut loc marţi deasupra deşertului din sudul Californiei, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide.
Vremea se anunță în general frumoasă, cu temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru sfârșit de octombrie.
Profesorii protestează în Piața Victoriei, alături de mai multe confederații sindicale. „Spunem un nu hotărât austerității” # Adevarul.ro
Alături de profesori, mai multe confederații sindicale au anunțat că ies în stradă, întrucât, potrivit acestora, măsurile luate de Guvern „au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere”.
Donald Trump a ajuns în Coreea de Sud. Negocierile comerciale cu statul asiatic, extrem de dificile # Adevarul.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a aterizat, miercuri, în Coreea de Sud pentru ultima etapă a călătoriei sale în Asia, optimist în privinţa încheierii unui armistiţiu în războiul comercial cu preşedintele chinez Xi Jinping, după discuţiile de la întâlnirea cu Lee Jae Myung din Coreea de Sud.
Îngrijorat de presiunile crescânde asupra regimului, Putin promovează în cercul de putere oameni de încredere din tânăra generație # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin își consolidează controlul asupra puterii prin promovarea loialiștilor din tânăra generație, pe fondul instabilității crescânde din interiorul Kremlinului, pe măsură ce înaintează în vârstă, relatează Fox News.
Cum au ajuns să piardă crescătorii de animale despăgubiri de sute de mii de lei. „De ce să nu ne alegem medicul?” # Adevarul.ro
Mai mulți fermieri din Olt cărora le-au fost ucise aproximativ 3.000 de oi și capre în focare de variolă ar putea rămâne și fără despăgubiri. „Culpa ar putea să fie comună”, atrage atenția președinta unei asociații a crescătorilor.
Cum au încercat americanii să determine pe pilotul lui Nicolás Maduro să-l trădeze pe liderul venezuelean # Adevarul.ro
Un agent federal american ar fi făcut o propunere îndrăzneaă pilotului-șef al președintelui venezuelean Nicolás Maduro: să devieze în secret avionul prezidențial către un loc unde autoritățile Statelor Unite ar fi putut să-l rețină pe liderul de la Caracas, scrie AP.
Percepția legată de bogăție trece, cu siguranță, prin stomac. Dar și prin educație, cultură și valori morale. De la felul în care am fost crescuți până la lumea digitală care glorifică succesul rapid, judecata noastră despre bani spune mai mult despre noi decât despre cei care îi au.
Rachetele hipersonice rusești ar putea „orbi” SUA înainte de un atac nuclear. Care sunt lacunele în apărarea NATO? # Adevarul.ro
Rachetele hipersonice rusești „Kinjal” și „Zirkon” ar putea depăși sistemele de avertizare timpurie ale Statelor Unite și ale NATO din regiunea arctică, au avertizat experți citați de publicația Defense News.
Cercetătorii contrazic clișeele: prieteniile platonice pot fi la fel de profunde ca relațiile de cuplu. De ce cultura noastră refuză să creadă asta? # Adevarul.ro
Granița dintre iubirea romantică și prietenia apropiată e mai subțire decât credem. Dincolo de sex sau etichete, ceea ce ține oamenii aproape e felul în care se sprijină, se ascultă și rămân prezenți unul în viața celuilalt.
„Am ales pacea și am primit războiul”. Cum a pierdut Ucraina scutul său nuclear acum 34 de ani. Îl mai poate recupera? # Adevarul.ro
În urmă cu 34 de ani, Ucraina a luat una dintre cele mai importante decizii din istoria sa modernă: a renunțat voluntar la armele nucleare, deși deținea al treilea cel mai mare arsenal din lume, după Statele Unite și Rusia.
Județul Olt se află în primele 10 județe cu cea mai mare rată a șomajului înregistrată la sfârșitul lunii septembrie 2025, depășind 6%.
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni # Adevarul.ro
Românii au fost cuprinși în trecut de psihoze colective, create de personaje controversate, care le-au promis împlinirea celor mai aprinse dorințe. Adesea, mulțimile au rămas dezamăgite, oamenii simpli au ajuns în pragul dezastrului, iar presupușii „salvatori” au fost dați uitării.
Defectele care i-au condamnat pe români la sărăcie. Cum au frânat dezvoltarea țării ignoranța, corupția și superstițiile # Adevarul.ro
Românii, ca orice alt popor, au avut atât calități, cât și defecte – așa ne-au descris și numeroși călători din Europa Occidentală de-a lungul secolelor. Totuși, cele mai mari slăbiciuni care i-au tras înapoi au fost lipsa educației, inclusiv în rândul conducătorilor, dezbinarea internă și sărăcia.
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e prelungirea bolii, tratarea cancerului cu ceai de levănțică” # Adevarul.ro
Economistul Andrei Caramitru susține că România ar avea nevoie de o reformă la fel ca cea prin care a trecut Argentina, stat aflat nu demult în pragul falimentului, dar azi „vindecat”.
Boom în industria longevității. Terapiile care promit să ne prelungească viața și companiile care mizează pe ele # Adevarul.ro
În secolul XXI, ideea de longevitate este un obiectiv de business cu miză uriașă. Giganți ai tehnologiei ca Jeff Bezos, Peter Thiel, Sam Altman și Sergey Brin alături de fondurile de capital de risc investesc miliarde în startup-uri care vor să rescrie regulile biologiei.
Ce spun românii despre alegerile din 7 decembrie. Către cine se duce votul bucureștenilor - Dezbatere online # Adevarul.ro
Anunțul candidaturilor pentru Primăria Capitalei a generat valuri de reacții pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori și-au exprimat nemulțumirea față de unii candidați, criticând mai ales modul în care și-au exercitat funcțiile actuale.
29 octombrie: S-a născut Regina Maria, supranumită și „Mama răniților” pentru sprijinirea armatei în Primul Război Mondial # Adevarul.ro
La 29 octombrie 1971 actriţa Winona Ryder împlineşte 53 de ani. Tot într-o zi de 29 octombrie s-au născut şi două reprezentante ale Casei Regale a României: Regina Maria şi Principesa Sofia.
Incendiu într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Zeci de persoane s-au autoevacuat # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit marți, 28 octombrie, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin plin de deşeuri. Zeci de persoane s-au autoevacuat, şase fiind evacuaţi de echipele de căutare-salvare.
Daisy Link, o deținută din Statele Unite care a declarat că a rămas gravidă fără să fi avut contact intim, a fost condamnată acum pentru că și-a ucis soțul. Link și-a omorât partenerul în 2022, după ce l-a împușcat, scrie People Magazine.
Cutremur în tenis: Carlos Alcaraz, eliminat în primul tur la Mastersul de la Paris. Spaniolul poarte pierde locul 1 ATP # Adevarul.ro
Carlos Alcaraz, 22 de ani, 1 ATP, a fost eliminat astăzi de la Mastersul 1.000 de la Paris.
Fiica lui Brigitte Macron a vorbit despre „deteriorarea stării de sănătate” a mamei sale, care este hărțuită cibernetic # Adevarul.ro
Fiica lui Brigitte Macron a vorbit despre „deteriorarea stării de sănătate” a mamei sale. Prima doamnă a Franței se află într-un proces privind agresiuni cibernetice împotriva sa.
Firea recunoaște: „Un candidat unic pentru alegerile locale ar fi fost o variantă mai sigură”. Cum explică pasul în spate # Adevarul.ro
Gabriela Firea a explicat pentru „Adevarul” decizia de a ceda conducerea PSD București și a spus că ar fi preferat un candidat unic pentru alegerile locale, considerând această variantă mai sigură.
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: „Pentru a evita să compromitem relația cu SUA” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe Oana Gheorghiu ca vicepremier, pentru a evita „compromiterea” relației cu SUA.
Un important lider republican îi spulberă speranțele lui Trump pentru un nou mandat în 2028: „Nu văd o cale pentru asta” # Adevarul.ro
Mike Johnson, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, a declarat că nu există nicio cale de a modifica Constituţia pentru a-i permite lui Donald Trump să candideze pentru un al treilea mandat prezidenţial.
Horoscop miercuri, 29 octombrie. Nativii unei zodii primesc recunoașterea meritată la locul de muncă # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale pentru ziua de miercuri, 29 octombrie.
Israelul reluat bombardamentele asupra orașului Gaza. Cel puțin două persoane au fost ucise # Adevarul.ro
Avioanele israeliene au lansat marți lovituri în orașul Gaza, după ce premierul Benjamin Netanyahu a acuzat gruparea militantă Hamas că a încălcat încetarea focului din teritoriul palestinian și a ordonat armatei să desfășoare „atacuri puternice”.
Locatarii blocului din Rahova pot reveni etapizat în casele lor, după finalizarea cercetărilor penale la locul exploziei # Adevarul.ro
Andrei Nistor, prefectul Capitalei, a anunțat că, după finalizarea cercetărilor penale la locul exploziei din Rahova, cei mai mulţi dintre locatari pot reveni etapizat în casele lor.
Lista localităților cu cea mai slabă calitate a aerului. Tot mai multe orașe din România, sufocate de poluare # Adevarul.ro
Numărul orașelor din România unde aerul este tot mai poluat a crescut în 2025. București, Constanța, Cluj-Napoca, Craiova și Iași se numără printre cele 23 de municipii și zone aglomerate unde indicatorii de poluare au fost depășiți.
Averile principalilor candidați la Primăria Capitalei. Care este cel mai bogat și cum a făcut banii # Adevarul.ro
Daniel Băluță, Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu au profiluri financiare contrastante, de la proprietăți și economii până la veniturile obținute din funcții publice.
Cercetătorii au rezolvat misterul fenomenului de primăvară de pe Marte: ce lasă urmele sinuoase # Adevarul.ro
Mișcările misterioase de sub dunele de pe Marte nu sunt cauzate de apă, ci de gheața carbonică, arată un nou studiu publicat în Geophysical Research Letters.
Sindicatul Europol acuză folosirea ilegală a camerelor de supraveghere pentru cercetarea polițiștilor # Adevarul.ro
Sindicatul Europol susține că la IPJ Botoșani sistemul video de securitate ar fi fost folosit pentru monitorizarea și sancționarea polițiștilor, inclusiv prin înregistrarea discuțiilor cu cetățenii — fapt considerat o încălcare a protecției datelor.
Tragedia unei tinere care a murit la nici 30 de ani. A vrut să devină mamă, deși medicii i-au interzis. „N-am mai văzut atâția oameni la o înmormântare” # Adevarul.ro
O tânără mamă din Vaslui, moartă în urmă cu câteva zile într-un spital din Iași, a fost condusă duminică, 26 octombrie, pe ultimul drum. Povestea ei, una tulburătoare, a îndurerat o comunitate întreagă.
Dacă PNL și USR ar fi avut un candidat comun pentru Primăria Generală a Bucureștiului, cele două partide ar fi avut prima șansă. Între timp, însă, sondajele îl dau pe Daniel Băluță de la PSD pe primul loc.
Chinurile facerii Autosrăzii A8. Licitațiile ultimelor două tronsoane din județul Iași ar putea fi anulate # Adevarul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) ar putea anula licitațiile de execuție a ultimelor două tronsoane din autostrada A8. Cu toate acestea, evaluarea ofertelor pentru alte două tronsoane ar urma să fie finalizată pe parcursul lunii noiembrie 2025.
Săptămânal, peste un milion de persoane manifestă intenții suicidale când conversează cu ChatGPT. Estimările OpenAI # Adevarul.ro
Peste un milion de utilizatori ChatGPT trimit în fiecare săptămână mesaje care includ „indicatori expliciți ai unor posibile planuri sau intenții suicidale”, potrivit unui articol publicat luni pe blogul OpenAI.
Semnal de alarmă în Coaliție: proiectul USR privind reducerea numărului de parlamentari ar putea aduce AUR peste pragul de 50% # Adevarul.ro
Proiectul USR pentru reducerea numărului de parlamentari la 300 provoacă tensiuni în Coaliție. UDMR propune o variantă mai moderată, cu 10% mai puține mandate. Pe surse, lideri din Coaliție avertizează că varianta USR ar putea oferi AUR majoritatea absolută în viitorul Parlament.
Un primar PSD, reținut după ce a bătut doi adolescenți. Edilul susține că situația a fost exagerată # Adevarul.ro
Primarul unei comune din Iași a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat doi adolescenți. Aceștia ar fi fost bătuți după ce intenționau să intre în primăria comunei, căutând o toaletă.
Echipa publicației germane Die Welt din Ucraina, lovită de un atac rusesc cu drone. Trei persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Reporterul-șef al publicației germane Die Welt, Ibrahim Naber, și echipa sa au fost atacați de o dronă rusească Lancet în timp ce lucrau în estul Ucrainei, pe 13 octombrie, incident în urma căruia el și alți doi membri ai echipei au fost răniți.
Daniel David: ,,Nu am ceva cu profesorii, am ceva cu analfabetismul funcțional" Interviurile „Adevărul” # Adevarul.ro
Analfabetismul funcțional este principala problemă a sistemului, susține ministrul Educației, Daniel David, prezent la Interviurile „Adevărul”.
Avertismentul ministrului Educației: Copiii n-ar trebui să aibă teme mai mult de două ore, e reglementat din 2016 # Adevarul.ro
Elevii de gimnaziu și de liceu trebuie să aibă teme care să poată fi rezolvate în cel mult două ore. În cazul copiilor din școala primară, volumul trebuie să fie și mai mic, de cel mult o oră. Măsura nu este nouă, ci e reglementată din 2016, avertizat ministrul Educației la Interviurile „Adevărul”.
Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe Bartolomeu I: „I-am transmis calde mulțumiri pentru că poartă în rugăciune și binecuvântări România” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut marți, 28 octombrie, o întrevedere cu cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic.
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Israelului, Gideon Sa’ar. Ce s-a aflat pe agenda discuțiilor # Adevarul.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit marți, 28 octombrie, cu ministrul Afacerilor Externe al Israelului, Gideon Sa’ar, aflat în vizită oficială la București.
Nicușor Dan, convins că „partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova” # Adevarul.ro
În ceea ce priveşte investigaţiile privind campania lui Călin Georgescu, preşedintele a spus că autorităţile ştiu cum au fost influenţate reţelele sociale.
