Procurorii și polițiștii au efectuat opt percheziții în dosarul exploziei din Rahova. A fost vizat și sediul Distrigaz
MainNews.ro, 29 octombrie 2025 08:40
Polițiștii au efectuat opt percheziții domiciliare în această dimineață, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, în cadrul dosarului penal deschis în urma exploziei din cartierul Rahova. Sunt vizate și sediul Distrigaz, precum și domiciliile angajaților care au realizat verificarea rețelei înainte de explozie, precum și cele ale lucrătorilor … Articolul Procurorii și polițiștii au efectuat opt percheziții în dosarul exploziei din Rahova. A fost vizat și sediul Distrigaz apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
08:40
Procurorii și polițiștii au efectuat opt percheziții în dosarul exploziei din Rahova. A fost vizat și sediul Distrigaz # MainNews.ro
Polițiștii au efectuat opt percheziții domiciliare în această dimineață, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, în cadrul dosarului penal deschis în urma exploziei din cartierul Rahova. Sunt vizate și sediul Distrigaz, precum și domiciliile angajaților care au realizat verificarea rețelei înainte de explozie, precum și cele ale lucrătorilor … Articolul Procurorii și polițiștii au efectuat opt percheziții în dosarul exploziei din Rahova. A fost vizat și sediul Distrigaz apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
00:00
ANAF anchetează un posibil contract fictiv de 40.000 de lei între firma Marsala Koncept și Cristela Georgescu # MainNews.ro
Ies la iveală legături primejdioase între soția lui Călin Georgescu și o firmă cu sediu de afaceri în Portul Constanța. ANAF investighează legalitatea unui contract cu Cristela Georgescu, neexistând însă și dovada prestațiilor acesteia pentru suma de 40.000 de lei primită de la firma Marsala Koncept. Această plată a fost făcută prin intermediul unui PFA … Articolul ANAF anchetează un posibil contract fictiv de 40.000 de lei între firma Marsala Koncept și Cristela Georgescu apare prima dată în Main News.
28 octombrie 2025
22:00
BREAKING Anca Alexandrescu anunță în lacrimi că va candida la Primăria Capitalei: „Biroul meu va fi în stradă” # MainNews.ro
Anca Alexandrescu, realizatoarea-vedetă a postului Realitatea PLUS, a anunțat marți că va candida pentru funcția de primar general al Capitalei. Realitatea Plus l-a susținut puternic pe Călin Georgescu, fiind sancționat în mai multe rânduri de Consiliul Național al Audiovizualului pentru falsurile pe care le-a promovat în context electoral. „Astăzi am luat decizia să îmi depun … Articolul BREAKING Anca Alexandrescu anunță în lacrimi că va candida la Primăria Capitalei: „Biroul meu va fi în stradă” apare prima dată în Main News.
21:00
PSD îi dă ultimatum lui Ilie Bolojan / Olguța Vasilescu anunță moțiune de cenzură, dacă CCR respinge din nou legea pensiilor speciale # MainNews.ro
Partidul Social Democrat, prin vocea primarului orașului Craiova, Olguța Vasilescu, l-a amenințat cu demiterea pe premierul Ilie Bolojan, în condițiile în care Curtea Constituțională va respinge din nou legea privind reforma pensiilor speciale. Social-democrații sunt nemulțumiți după ce coaliția a respins propunerea lor de formarea a unui grup de lucru, din care să facă parte … Articolul PSD îi dă ultimatum lui Ilie Bolojan / Olguța Vasilescu anunță moțiune de cenzură, dacă CCR respinge din nou legea pensiilor speciale apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
18:40
Noi declarații halucinante făcute de Călin Georgescu: Marea pace dintre Trump și Putin se va semna la București # MainNews.ro
Prezent marți la sediul Poliției Buftea pentru semnarea controlului judiciar, Călin Georgescu a făcut noi afirmații aiuritoare. Înconjurat de câteva zeci de susținători, Georgescu a suținut că România va avea mai mulți milionari decât Elveția. Apoi, fostul candidat la președinție și-a îndreptat atenția spre administrația Trump, de acolo de unde speră să vină și salvarea … Articolul Noi declarații halucinante făcute de Călin Georgescu: Marea pace dintre Trump și Putin se va semna la București apare prima dată în Main News.
18:30
Vlad Gheorghe și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau să desființez sectoarele și Ilfovul # MainNews.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe și-a anunțat marți candidatura la Primăria Capitalei, declarând că primul lucru pe care îl va face în calitate de primar va fi să organizeze un referendum obligatoriu pentru desființarea sectoarelor și a județului Ilfov. „Astăzi lansăm campania mea pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, o campanie care se numește … Articolul Vlad Gheorghe și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau să desființez sectoarele și Ilfovul apare prima dată în Main News.
18:00
Coaliția discută o reducere cu 10% a numărului de parlamentari. Propunerea aparține președintelui UDMR # MainNews.ro
În locul aplicării referendumului din 2009, care prevedea reducerea numărului de parlamentari la 300, liderii coaliției de guvernare iau în calcul o variantă alternativă: scăderea cu 10% a numărului total de senatori și deputați. Potrivit Digi24, propunerea ar fi fost formulată chiar de președintele UDMR, Kelemen Hunor. Surse din coaliție susțin că în cadrul discuțiilor … Articolul Coaliția discută o reducere cu 10% a numărului de parlamentari. Propunerea aparține președintelui UDMR apare prima dată în Main News.
17:50
SURSE Propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru pensiile speciale ale magistraţilor, respinsă în coaliție # MainNews.ro
Propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor nu a fost acceptată în coaliţie, au precizat surse politice pentru News.ro. Premierul Ilie Bolojan vrea să iniţieze discuţii, de la Guvern în vederea asumării unui nou proiect, ceea ce ar duce la depăşirea termenului de 28 noiembrie, dat de Comisia Europeană pentru … Articolul SURSE Propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru pensiile speciale ale magistraţilor, respinsă în coaliție apare prima dată în Main News.
17:50
ANAF anchetează un posibil contract fictiv de 40.000 de lei între firma Marsala Koncept și Cristela Georgescu # MainNews.ro
Ies la iveală legături primejdioase între soția lui Călin Georgescu și o firmă cu sediu de afaceri în Portul Constanța. ANAF investighează legalitatea unui contract cu Cristela Georgescu, neexistând însă și dovada prestațiilor acesteia pentru suma de 40.000 de lei primită de la firma Marsala Koncept. Această plată a fost făcută prin intermediul unui PFA … Articolul ANAF anchetează un posibil contract fictiv de 40.000 de lei între firma Marsala Koncept și Cristela Georgescu apare prima dată în Main News.
16:40
BREAKING Oana Gheorghiu, fondatoare a Asociației Dăruiește Viață, propusă viceprim-ministru de Ilie Bolojan # MainNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea ca Oana Gheorghiu, fondatoare a Asociației Dăruiește Viașă, să preia funcția de viceprim-ministru. În vârstă de 56 ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic. Co-fondatoare și co-președintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește … Articolul BREAKING Oana Gheorghiu, fondatoare a Asociației Dăruiește Viață, propusă viceprim-ministru de Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
16:40
Sorin Grindeanu: PNL este cel care dă premierul până în primăvara anului 2027, conform protocolului de coaliție # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că, potrivit protocolului de guvernare semnat între PSD, PNL și ceilalți parteneri de coaliție, funcția de prim-ministru revine PNL până în primăvara anului 2027. Reacția vine după ce președintele Nicușor Dan a afirmat, într-un interviu, că l-ar nominaliza pe liderul social-democrat pentru funcția de premier la … Articolul Sorin Grindeanu: PNL este cel care dă premierul până în primăvara anului 2027, conform protocolului de coaliție apare prima dată în Main News.
16:20
ICCJ respinge acuzațiile privind validarea proiectului de lege al pensiilor magistraților # MainNews.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a reacționat la afirmațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraților. Instanța supremă subliniază că o asemenea interpretare este eronată și că rolul său constituțional nu include atribuții de avizare a … Articolul ICCJ respinge acuzațiile privind validarea proiectului de lege al pensiilor magistraților apare prima dată în Main News.
16:00
Angajații Primăriei Sectorului 6, în campanie pentru Ciprian Ciucu. Laude deșănțate pentru candidatul PNL, pe pagina oficială a instituției # MainNews.ro
La scurt timp după ce PNL București l-a desemnat oficial pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, drept candidat al partidului pentru funcția de primar general al Capitalei, angajații instituției pe care o conduce au demarat deja campania electorală în sprijinul acestuia. Luni noapte, în jurul orei 23:00, pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 6 … Articolul Angajații Primăriei Sectorului 6, în campanie pentru Ciprian Ciucu. Laude deșănțate pentru candidatul PNL, pe pagina oficială a instituției apare prima dată în Main News.
15:40
Nicușor Dan nu vede o problemă în implicarea lui Sorin Grindeanu în subiectul pensiilor speciale ale magistraților # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan și-a arătat optimismul că legea privind pensiile speciale ale magistraților va fi adoptată și va intra în vigoare. Șeful statului nu vede o problemă cu implicarea președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în subiectul acestor venituri ale magistraților. În cadrul unui interviu pentru Cotidianul, Nicușor Dan a subliniat că există voință politică … Articolul Nicușor Dan nu vede o problemă în implicarea lui Sorin Grindeanu în subiectul pensiilor speciale ale magistraților apare prima dată în Main News.
14:40
Primar PSD dintr-o comună ieșeană, reținut pentru agresarea a doi copii / PNL Iași cere demisia sa și excluderea din partid / Solicitare directă către Sorin Grindeanu pentru intervenție imediată # MainNews.ro
Primarul comunei Grozești, din județul Iași, George Cristea, membru PSD, a fost reținut marți de polițiști, fiind acuzat că ar fi agresat fizic doi minori. Incidentul a stârnit un val de reacții politice, iar PNL Iași solicită excluderea edilului din PSD și demisia sa din funcție. Totodată, liderul liberalilor ieșeni, Alexandru Muraru, îi cere vicepremierului … Articolul Primar PSD dintr-o comună ieșeană, reținut pentru agresarea a doi copii / PNL Iași cere demisia sa și excluderea din partid / Solicitare directă către Sorin Grindeanu pentru intervenție imediată apare prima dată în Main News.
14:30
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a fost validat candidat al PSD la Primăria Capitalei, în Consiliul Politic Naţional al partidului. De asemenea, conducerea PSD a aprobat şi candidatura lui Marcel Ciolacu la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, la alegerile parţiale din decembrie. „Candidez, dar nu doar pentru a administra un oraș! Candidez ca să construim împreună … Articolul Daniel Băluță a fost validat drept candidat PSD la Primăria Capitalei apare prima dată în Main News.
14:30
Nicușor Dan nu exclude nominalizarea lui Sorin Grindeanu drept premier în 2027, dacă va fi propus de PSD # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că nu exclude să-l desemneze în 2027 pe Sorin Grindeanu drept premier la rotativa guvernamentală, dacă PSD îl va propune în această funcție. Șeful statului a subliniat importanța stabilității, precum și faptul că fără PSD nu este posibil acest lucru. „În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că … Articolul Nicușor Dan nu exclude nominalizarea lui Sorin Grindeanu drept premier în 2027, dacă va fi propus de PSD apare prima dată în Main News.
13:00
Comisar european: Comisia va stabili până la finalul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerinţele privind deficitul excesiv. Dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite evitarea suspendării fondurilor europene # MainNews.ro
Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, a delarat marţi, la Bucureşti, că Comisia Europeană va stabili până la finalul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerinţele privind deficitul excesiv iar dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite evitarea suspendării fondurilor europene. Comisarul European a declarat, la Palatul Victoria, … Articolul Comisar european: Comisia va stabili până la finalul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerinţele privind deficitul excesiv. Dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite evitarea suspendării fondurilor europene apare prima dată în Main News.
13:00
Declarații sfidătoare ale fiului Laurei Vicol: „Eu stau la Monaco, voi, nu. Eu port geci de 5.000, voi, nu” # MainNews.ro
Luca Vicol, fiul fostei deputate PSD Laura Vicol și al lui Vladimir Ciorbă, urmăriți penal în dosarul Nordis, i-a criticat într-un mesaj video postat pe TikTok și pe Reddit pe cei care scriu despre afacerile familiei sale. El s-a lăudat cu stilul său opulent de viață. Ulterior, videoclipul a fost șters de pe rețelele de … Articolul Declarații sfidătoare ale fiului Laurei Vicol: „Eu stau la Monaco, voi, nu. Eu port geci de 5.000, voi, nu” apare prima dată în Main News.
11:40
Sindicaliștii protestează la Guvern: cer salarii și pensii mai mari și taxare echitabilă # MainNews.ro
Patru confederații sindicale importante – CNS „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăția, CSDR și Confederația Sindicală Națională Meridian – organizează miercuri un protest de amploare în fața Guvernului, cerând soluții pentru problemele sociale și economice cu care se confruntă românii. La acțiune se alătură și Federația „Solidaritatea Sanitară”. Sindicaliștii fac apel la mobilizarea tuturor lucrătorilor, studenților, pensionarilor și … Articolul Sindicaliștii protestează la Guvern: cer salarii și pensii mai mari și taxare echitabilă apare prima dată în Main News.
11:40
Claudiu Năsui a depus un proiect de lege de desființare a pensiilor speciale ale primarilor # MainNews.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui a anunțat că a depus un proiect de lege pentru desființarea pensiilor speciale ale primarilor. El a susținut că a sosit timpul ca guvernul să taie și de la politicieni după ce a crescut taxele pentru cetățenii obișnuiți. „Am depus proiectul de desființare a pensiilor speciale ale primarilor. Dacă guvernul tot … Articolul Claudiu Năsui a depus un proiect de lege de desființare a pensiilor speciale ale primarilor apare prima dată în Main News.
10:20
Donald Trump a fost nominalizat din nou la Premiul Nobel pentru Pace. Liderul american nu a primit mult râvnita distincție în acest an # MainNews.ro
Prim-ministra Japoniei, Sanae Takaichi, îl va nominaliza pe președintele SUA, Donald Trump, la Premiul Nobel pentru Pace. Lidera guvernului nipon a subliniat că în timpul conducerii acestuia „lumea a început să se bucure de mai multă pace”. Donald Trump a râvnit prestigioasa distincție, dar nu a reușit să o obțină în acest an, în ciuda … Articolul Donald Trump a fost nominalizat din nou la Premiul Nobel pentru Pace. Liderul american nu a primit mult râvnita distincție în acest an apare prima dată în Main News.
09:20
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Stefania Szabo, a fost găsită decedată în camera de gardă. Medicul avea 37 de ani # MainNews.ro
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare. Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineaţă şi a participat la inaugurarea unei extinderi a secţiei de Pneumologie. Pentru că nu a mai răspuns nici la telefon, colegii din Spital … Articolul Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Stefania Szabo, a fost găsită decedată în camera de gardă. Medicul avea 37 de ani apare prima dată în Main News.
Ieri
09:00
Accident grav în județul Harghita: un minor a murit, iar alți șase adolescenți au fost răniți după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat # MainNews.ro
Un grav accident rutier a avut loc luni seara pe un drum forestier din apropierea comunei Joseni din județul Harghita. Un ATV cu remorcă s-a răsturnat în afara părții carosabile. Conducătorul, un tânăr de 16 ani a decedat, alți cinci adolescenți fiind transportați la spital, cel de-al șaselea plecând de la fața locului. La sosirea … Articolul Accident grav în județul Harghita: un minor a murit, iar alți șase adolescenți au fost răniți după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat apare prima dată în Main News.
27 octombrie 2025
22:00
O avarie la o țeavă subterană de gaz s-a produs luni după-amiază în centrul Bucureștiului. Traficul rutier a fost restricționat în zonă, iar echipele Distrigaz au intervenit pentru remedierea defecțiunii. Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că incidentul s-a produs în zona străzii Ion Câmpineanu, aproape de bulevardele Nicolae Bălcescu și Calea … Articolul Pericol de explozie în București. O țeavă de gaz s-a fisurat în Sectorul 1 apare prima dată în Main News.
21:40
Lukoil anunță vânzarea activelor internaționale, după impunerea sancțiunilor de către SUA. România ar putea obliga grupul rus să vândă rafinăria Petrotel din Ploiești # MainNews.ro
Grupul rus Lukoil a decis să își vândă toate operațiunile din afara Federației Ruse, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite și alte țări, transmite agenția bulgară BTA. În România, compania rusă deține rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești și o rețea extinsă de benzinării. Compania a anunțat luni, printr-un comunicat publicat pe site-ul său oficial, … Articolul Lukoil anunță vânzarea activelor internaționale, după impunerea sancțiunilor de către SUA. România ar putea obliga grupul rus să vândă rafinăria Petrotel din Ploiești apare prima dată în Main News.
20:30
Grindeanu anunță că PSD va propune negocieri cu magistrații pentru legea pensiilor speciale # MainNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că reprezentanţii magistraţilor sunt de acord să revină la masa dialogului şi că va propune marţi, în coaliţie, să facă rapid un nou proiect care să fie aprobat în Parlament sau prin angajarea răspunderii, pentru că nu vrea să ia paternitatea nimănui pe proiectul privind pensiile … Articolul Grindeanu anunță că PSD va propune negocieri cu magistrații pentru legea pensiilor speciale apare prima dată în Main News.
20:20
Grindeanu anunță că PSD va propune un nou proiect de lege privind pensiile speciale ale magistraților # MainNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că reprezentanţii magistraţilor sunt de acord să revină la masa dialogului şi că va propune marţi, în coaliţie, să facă rapid un nou proiect care să fie aprobat în Parlament sau prin angajarea răspunderii, pentru că nu vrea să ia paternitatea nimănui pe proiectul privind pensiile … Articolul Grindeanu anunță că PSD va propune un nou proiect de lege privind pensiile speciale ale magistraților apare prima dată în Main News.
19:20
O profesoară de biologie în vârstă de 24 de ani, de la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, județul Iași, a fost identificată de elevi pe un site de videochat, unde apărea în ipostaze indecente și oferea detalii explicite despre experiențele sale sexuale. Tânăra, originară din județul Arad, preda biologie la clase de gimnaziu și … Articolul O profesoară de biologie din Iași, identificată de elevi pe un site de videochat apare prima dată în Main News.
18:40
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că este „foarte posibil” ca partidul condus de Georfe Simion să o susțină pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei. Într-o conferință de presă, Peiu a explicat că decizia finală privind candidatul AUR va fi luată, conform statutului, în forurile de conducere … Articolul AUR ar putea să o susțină pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei apare prima dată în Main News.
17:30
Primul imobil din Capitală consolidat seismic prin PNRR, finalizat cu 5 luni înainte de termen # MainNews.ro
Primăria Capitalei a anunțat finalizarea lucrărilor de consolidare seismică și renovare energetică a imobilului din strada Baltagului nr. 17, sector 5, primul proiect de acest tip terminat în București prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Lucrările au fost finalizate cu 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Clădirea, construită în 1958 și … Articolul Primul imobil din Capitală consolidat seismic prin PNRR, finalizat cu 5 luni înainte de termen apare prima dată în Main News.
16:10
Președintele Cehiei l-a însărcinat pe Andrej Babiš să conducă negocierile pentru formarea noului guvern după alegerile parlamentare # MainNews.ro
Președintele Cehiei, Petr Pavel, l-a însărcinat pe Andrej Babiš, liderul partidului populist ANO, care a câștigat alegerile parlamentare organizate pe 3 și 4 octombrie, să conducă negocierile pentru formarea noului guvern, relatează Reuters. De la scrutinul de pe 3 și 4 octombrie, ANO a purtat discuții cu „Șoferii”, partidul eurosceptic de dreapta, și cu partidul … Articolul Președintele Cehiei l-a însărcinat pe Andrej Babiš să conducă negocierile pentru formarea noului guvern după alegerile parlamentare apare prima dată în Main News.
15:50
Deficitul bugetar al României a ajuns la aproximativ 102,5 miliarde de lei, respectiv 5,4% din PIB, la sfârșitul lunii septembrie 2025, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Deși veniturile statului au crescut cu peste 12% față de anul trecut, cheltuielile au urcat într-un ritm și mai rapid, în special din cauza majorării pensiilor, a plăților sociale și … Articolul Deficitul bugetar a urcat la 5,4%, după primele nouă luni ale anului apare prima dată în Main News.
15:30
Cătălin Drulă acuză PSD, PNL și AUR de respingerea dezbaterii în procedură de urgență a legii privind implementarea rezultatului referendumului din București din 2024 # MainNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Municipiului București, a acuzat PSD, PNL și AUR că au respins dezbaterea în procedură de urgență a legii privind implementarea rezultatului referendumului organizat de Nicușor Dan în Capitală în 2024. Majoritatea locuitorilor Bucureștiului au votat ca repartizarea între primăria generală și cele de sector a veniturilor din taxele și … Articolul Cătălin Drulă acuză PSD, PNL și AUR de respingerea dezbaterii în procedură de urgență a legii privind implementarea rezultatului referendumului din București din 2024 apare prima dată în Main News.
15:30
Primăria Brașov a anunțat că renunță la tradiționalele focuri de artificii din noaptea de Revelion, înlocuindu-le cu spectacole de lasere, pentru a proteja animalele de companie. Decizia a fost luată de primarul George Scripcaru, care s-a bazat pe cercetările ce arată că artificiile pot provoca stres sever, panică, pierderea auzului, răniri sau chiar moartea animalelor. … Articolul Primăria Brașov interzice artificiile de Revelion pentru a proteja animalele apare prima dată în Main News.
15:10
Autostrada Sibiu – Pitești: Constructorii au început lucrările la tunelul Robești, pe secțiunea Boița – Cornetu – VIDEO # MainNews.ro
Constructorii Mapa Insaat și Cengiz, ambele firme din Turcia, au început luni operațiunile de dinamitare necesare construcției tunelului Robești, pe secțiunea 2 Boița – Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. Potrivit diretorului general al CNAIR, Cristian Pistol, aceste operațiuni se vor desfășura zilnic, până la finalizarea străpungerii zonelor cu stâncă dură de pe traseul … Articolul Autostrada Sibiu – Pitești: Constructorii au început lucrările la tunelul Robești, pe secțiunea Boița – Cornetu – VIDEO apare prima dată în Main News.
14:20
Sorin Grindeanu insistă cu crearea grupului de lucru pentru refacerea legii pensiilor speciale ale magistraților # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre proiectul pensiilor speciale ale magistraților, că propunerea partidului său este ca, până la publicarea motivării deciziei CCR, să se constituie un grup de lucru. Structura ar trebui să finalizeze un proiect de lege care să fie aprobat până pe 28 noiembrie, în caz contrar România … Articolul Sorin Grindeanu insistă cu crearea grupului de lucru pentru refacerea legii pensiilor speciale ale magistraților apare prima dată în Main News.
14:20
BNS: Guvernul este obligat prin lege să majoreze salariul minim de la 1 ianuarie 2026. Îngheţarea acestuia ar duce la o scădere reală a puterii de cumpărare, sub nivelul din 2024, afectând grav nivelul de trai al celor mai vulnerabili salariaţi # MainNews.ro
Blocul Naţional Sindical (BNS) atrage atenţia că îngheţarea salariului minim în 2026 ar fi o încălcare gravă a legislaţiei naţionale şi europene şi avertizează că România riscă procedură de infringement din partea Comisiei Europene. Sindicaliştii susţin că acest lucru ar duce la o scădere reală a puterii de cumpărare, sub nivelul din 2024, afectând grav … Articolul BNS: Guvernul este obligat prin lege să majoreze salariul minim de la 1 ianuarie 2026. Îngheţarea acestuia ar duce la o scădere reală a puterii de cumpărare, sub nivelul din 2024, afectând grav nivelul de trai al celor mai vulnerabili salariaţi apare prima dată în Main News.
13:00
SUA și China au ajuns la un acord-cadru privind comerțul, cu doar câteva zile înaintea întrevederii dintre Donald Trump și Xi Jinping # MainNews.ro
Secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat convenirea cu negociatorul chinez Li Chenggang a unui acord-cadru privind comerțul între cele două state. Momentul a avut loc cu doar câteva zile înaintea întrevederii dintre președinții celor două țări, Donald Trump și Xi Jinping, relatează The Guardian. Înțelegerea-cadru a fost încheiată duminică în marja summit-ului Asociației … Articolul SUA și China au ajuns la un acord-cadru privind comerțul, cu doar câteva zile înaintea întrevederii dintre Donald Trump și Xi Jinping apare prima dată în Main News.
12:30
Daniel Băluță, propunerea PSD pentru Primăria Capitalei. Gabriela Firea: „Predau ștafeta” # MainNews.ro
Daniel Băluță, actual primar al Sectorului 4, a fost propus de PSD București pentru a candida la Primăria Capitalei în alegerile locale din 7 decembrie, a anunțat președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu. Propunerea urmează să fie validată marți în cadrul comitetului politic național. „Am avut o ședință împreună cu colegii din conducerea organizației București. … Articolul Daniel Băluță, propunerea PSD pentru Primăria Capitalei. Gabriela Firea: „Predau ștafeta” apare prima dată în Main News.
11:50
Daniel Băluță: Sunt convins că actuala coaliție nu va fi afectată de campania pentru Primăria Capitalei, fiindcă vorbim despre trei partide europene și lideri raționali # MainNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și favorit al PSD pentru a fi desemnat candidatul partidului la Primăria Capitalei, afirmă că actuala coaliție nu va fi destabilizată de campania electorală. În cadrul acesteia, trei partide — PSD, PNL și USR — își vor trimite propriii candidați, însă Băluță subliniază că acestea sunt formațiuni europene serioase, conduse … Articolul Daniel Băluță: Sunt convins că actuala coaliție nu va fi afectată de campania pentru Primăria Capitalei, fiindcă vorbim despre trei partide europene și lideri raționali apare prima dată în Main News.
11:20
Ciprian Ciucu a fost desemnat de PNL candidatul pentru funcția de primar general al Bucureștiului. Ce le-a transmis edilul alegătorilor din Capitală # MainNews.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a fost desemnat de către filiala PNL București drept candidat al formațiunii pentru funcția de primar general al Capitalei. Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, acesta a transmis că nu a fost o decizie ușoară și că a luat în calcul unde poate avea un impact pozitiv mai mare. … Articolul Ciprian Ciucu a fost desemnat de PNL candidatul pentru funcția de primar general al Bucureștiului. Ce le-a transmis edilul alegătorilor din Capitală apare prima dată în Main News.
10:50
Patru tineri reţinuţi după incidentul cu focuri de armă din Sectorul 6: maşini avariate și armă neletală confiscată # MainNews.ro
Patru tineri au fost reţinuţi de poliţiştii bucureşteni, după ce duminică, în Sectorul 6, un conflict stradal s-a soldat cu focuri de armă și distrugerea mai multor maşini. Cei patru, toți cu vârste sub 30 de ani, sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni, printre care nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uzul de armă fără … Articolul Patru tineri reţinuţi după incidentul cu focuri de armă din Sectorul 6: maşini avariate și armă neletală confiscată apare prima dată în Main News.
10:00
Ilie Bolojan a fixat un nou termen pentru adoptarea reformei administrației. Care sunt efectele unui nou eșec # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a subliniat urgența adoptării reformei administrației centrale și locale, fixând luna noiembrie drept termen-limită. În cazul unui nou eșec în coaliție, modificările nu vor putea fi aplicate înainte de realizarea bugetului pentru 2026. „Tergiversări legate de adoptarea legislației, de exemplu, privind reforma în administrația locală și cea centrală, ne duc într-o zonă … Articolul Ilie Bolojan a fixat un nou termen pentru adoptarea reformei administrației. Care sunt efectele unui nou eșec apare prima dată în Main News.
09:50
Donald Trump critică drept „nepotrivit” anunțul lui Vladimir Putin privind testul rachetei Burevestnik # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a criticat dur, luni, declarațiile făcute de liderul rus Vladimir Putin, care anunțase recent testarea cu succes a unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, model Burevestnik, relatează AFP. „Este nepotrivit din partea lui Putin să spună asta. El ar trebui să pună capăt Războiului” din Ucraina, a spus Trump, subliniind … Articolul Donald Trump critică drept „nepotrivit” anunțul lui Vladimir Putin privind testul rachetei Burevestnik apare prima dată în Main News.
09:10
Ministrul chinez de externe Wang Yi a afirmat, luni, că o lume „multipolară” este în curs de apariţie şi a făcut apel la „încheierea” războaielor comerciale, cu câteva zile înaintea unei întâlniri foarte aşteptate între Xi Jinping şi Donald Trump. Preşedinţii chinez şi american urmează să se întâlnească joi în Coreea de Sud pentru a … Articolul China face apel la „încheierea” războaielor comerciale apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu își dorește să conducă guvernul „în orice condiții”, ci mai degrabă vrea să facă „ceea ce trebuie” cât timp deține această funcție. Într-o emisiune la Digi24, liderul executivului a transmis că indiferent cine conduce guvernul, acea persoană trebuie să adopte măsurile de corectare a nedreptăților, în caz contrar … Articolul Ilie Bolojan a transmis că miza lui nu este să fie premier în orice condiții apare prima dată în Main News.
26 octombrie 2025
19:10
Maia Sandu a discutat cu Nicuşor Dan despre sprijinul României pentru aderarea R. Moldova la UE şi despre parteneriatul strategic bilateral # MainNews.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu, aflată duminică la Bucureşti pentru a asista la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, a discutat cu Nicuşor Dan despre sprijinul României pentru aderarea R. Moldova la UE şi despre parteneriatul strategic bilateral. Potrocvit unui comunicat al Preşesdinţiei de la Chişinău, în cadrul vizitei la Bucureşti, preşedinta Republicii Moldova, … Articolul Maia Sandu a discutat cu Nicuşor Dan despre sprijinul României pentru aderarea R. Moldova la UE şi despre parteneriatul strategic bilateral apare prima dată în Main News.
19:00
Rusia anunță testul final reușit al rachetei nucleare Burevestnik. Kremlinul afirmă că arma are „rază de acțiune nelimitată” # MainNews.ro
Rusia a anunțat duminică faptul că a informat Statele Unite despre un test final reușit al rachetei sale de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, un proiect anunțat pentru prima dată în 2018 de președintele Vladimir Putin. Anunțul vine în plină ofensivă rusă în Ucraina și într-un context de tensiuni crescute în relațiile Moscovei cu Washingtonul, … Articolul Rusia anunță testul final reușit al rachetei nucleare Burevestnik. Kremlinul afirmă că arma are „rază de acțiune nelimitată” apare prima dată în Main News.
17:00
UPDATE – Mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale # MainNews.ro
Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan, alături de familie, premierul Ilie Bolojan, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu asistă la inaugurarea Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. … Articolul UPDATE – Mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.