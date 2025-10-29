Alex Musi, mesaj clar: „Nu mă mai întorc niciodată la FCSB”
Gândul, 29 octombrie 2025 08:40
După meciul CS Dinamo – Dinamo, 1-3, Alexandru Musi a vorbit despre partidă și despre o eventuală întoarcere la FCSB. Mijlocașul de 21 de ani a anunțat că nu va mai juca la FCSB, de unde a venit la Dinamo la schimb cu Dennis Politic. Zeljko Kopic s-a enervat pentru cum a arătat echipa sa […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.344. Atacuri asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 29 octombrie 2025, în a 1.344-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Potrivit mai multor canale rusești de pe Telegram, Ucraina ar fi lovit, în cursul nopții de marți spre miercuri, o rafinărie de petrol și o uzină chimică din regiunile vestice ale Rusiei. Atacurile au provocat […]
09:00
Povestea văduvei lui Dani Vicol, bărbatul ucis în accidentul provocat de Mario Iorgulescu. Și-a schimbat complet viața: „Am investit pentru copii” # Gândul
La șase ani de la tragedia care i-a schimbat viața, Melek, văduva lui Dani Vicol, tânărul ucis în accidentul provocat de Mario Iorgulescu, a reușit să-și reclădească existența. După ani de depresie și suferință, femeia și-a transformat durerea în forță, și-a deschis o afacere prosperă, a devenit influencer pe TikTok și a investit cu grijă […]
09:00
Mihai Stoica și Victor Angelescu, oficiali ai cluburilor FCSB și Rapid, au vorbit despre meciul CS Dinamo – Dinamo, 1-3, din Cupa României și cred că o astfel de partidă nu ar fi trebuit să aibă loc. Reprezentanți ai celor de la CS Dinamo și Dinamo au discutat despre o eventuală fuziune. Cert e că […]
09:00
SUA pregătesc retragerea trupelor din România. Administrația Trump ar urma să retragă mii de soldați de la Marea Neagră # Gândul
Statele Unite intenționează să retragă mii de soldați din România, într-o decizie strategică ce marchează o schimbare majoră a priorităților militare americane, scrie Kyiv Post. Administrația Trump a notificat deja aliații occidentali despre planurile de reducere a trupelor americane dislocate în România, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare. „Reducerea trupelor nu va depăși […]
09:00
Năsui(USR) îl laudă pe ministrul Sănătăţii, Rogobete(PSD): „Primul care pare că nu vrea doar să se vaite, ci chiar să facă ceva” # Gândul
Deputatul Claudiu Năsui (USR) spune că prima idee de reformă adevărată vine de la un ministru PSD şi anume spargerea monopolului CNAS. Năsui mai scrie că ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, este „primul care pare că nu vrea doar să se vaite, ci chiar să facă ceva”, după ce acesta a vorbit despre necesitatea spargerii monopolului Casei […]
Acum 15 minute
08:50
Gabriela Firea a fost nominalizată vicepreşedinte PSD, Regiunea Bucureşti – Ilfov: „Mulțumesc colegilor. Ne așteaptă o luptă importantă” # Gândul
Gabriela Firea a fost susţinută de colegii din organizaţia PSD a Sectorului 1 pentru funcţia de vicepreşedinte în viitoarea conducere naţională. Aceasta a şi început pregătirile pentru campania electorală. PSD se pregăteşte de alegeri atât la Capitală(7 decembrie), cât şi pentru desemnarea viitorului preşedinte al partidului. Sorin Grindeanu este singurul candidat desemnat pentru această competiţie. […]
08:50
Președintele american Donald Trump a sosit miercuri dimineață în Coreea de Sud, ultima etapă a turneului său asiatic care a inclus și opriri în Malaezia și Japonia. Președintele american a fost întâmpinat pe aeroport cu onoruri militare, o fanfară care a interpretat melodia „YMCA” și o salvă de tunuri. În semn de apreciere pentru rolul […]
Acum 30 minute
08:40
Călin Georgescu poate scăpa de controlul judiciar. Când va afla dacă instanţa îi ridică măsurile preventive # Gândul
Călin Georgescu revine joi, 30 octombrie, la Tribunalul București. Se discută măsura controlului judiciar, dacă va fi menţinută sau nu. Judecătorul care a dispus prelungirea măsurii preventive cu încă 60 de zile nu ar fi adus argumente noi, potrivit Realitatea Plus. Conform motivării, magistrații îl descriu pe Călin Georgescu drept „un pericol social”. „Persoana aflată […]
08:40
Noi detalii ies la iveală în tragedia de la Spitalul din Buzău. Ce SUBSTANȚE ceruse medicul Șfefania Szabo înainte să-și dea ultima suflare # Gândul
Noi detalii ies la iveală în tragedia de la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Ștefania Szabo, directorul medical al unității, a fost găsită fără viață în dimineața zilei de marți, la doar 37 de ani. În jurul său au fost descoperite o branulă și mai multe substanțe medicale, pe care le-ar fi cerut de la […]
08:40
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit acasă, timp de o săptămână. Câți bani a cheltuit # Gândul
Iată cât costă mâncarea în Cluj-Napoca. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit acasă, timp de o săptămână. Câți bani a cheltuit. Circa 20 de zile, un locuitor din Cluj-Napoca și-a notat toate cheltuielile cu mâncarea, pentru a vedea cât costă un trai „normal” în acest oraș. Rezultatul l-a cam șocat: 1.515 lei numai […]
08:40
După meciul CS Dinamo – Dinamo, 1-3, Alexandru Musi a vorbit despre partidă și despre o eventuală întoarcere la FCSB. Mijlocașul de 21 de ani a anunțat că nu va mai juca la FCSB, de unde a venit la Dinamo la schimb cu Dennis Politic. Zeljko Kopic s-a enervat pentru cum a arătat echipa sa […]
08:40
Gabriela Firea a fost numită vicepreşedinte PSD, Regiunea Bucureşti – Ilfov: „Mulțumesc colegilor pentru susținere. Ne așteaptă o luptă importantă” # Gândul
Gabriela Firea a fost susţinută de colegii din organizaţia PSD a Sectorului 1 pentru funcţia de vicepreşedinte în viitoarea conducere naţională. Aceasta a şi început pregătirile pentru campania electorală. PSD se pregăteşte de alegeri atât la Capitală(7 decembrie), cât şi pentru desemnarea viitorului preşedinte al partidului. Sorin Grindeanu este singurul candidat desemnat pentru această competiţie. […]
08:40
Șofer surprins de radar în timp ce conducea o Dacia Sandero cu 189 km/h, viteză mai mare decât cea maximă din fabrică. Măsurile aplicate de poliție # Gândul
Un conducător auto din Franța, în vârstă de 22 de ani, a fost surprins de radar în timp ce conducea o Dacia Sandero cu 189 km/h, viteză mai mare decât cea maximă din fabrică. Situația a creat uimire chiar și printre agenții de la Poliție. S-au aplicat sancțiuni potrivit legii. Șoferul în vârstă de 22 […]
Acum o oră
08:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 754. Turcia acuză Israelul că încălcă intenționat acordul de încetare a focului din Gaza # Gândul
Ministerul de Externe al Turciei a condamnat atacurile recente ale Israelului asupra Fâșiei Gaza, catalogându-le drept o „încălcare clară” a acordului de încetare a focului. Totodată, el și-a exprimat îngrijorare profundă față de pierderile de vieți omenești, scrie Al Jazeera. „O violare clară a armistițiului” Turcia a criticat dur Israelul pentru noile atacuri asupra Fâșiei […]
08:30
Daniel Pancu, 48 de ani, e noul antrenor al celor de la CFR Cluj. Tehnicianul a anunțat că poate sta pe bancă la meciul cu Dinamo și în decembrie va lua licența PRO, până atunci urmând a fi secundat de Laurențiu Rus. Are ca obiectiv la CFR Cluj calificarea în cupele europene și în play-off-ul […]
08:20
Poți identifica animalul ascuns în această iluzie optică cu model ondulat radiant, folosind vederea ta de șoim? Doar 1% dintre cei cu ochi ageri și un IQ de peste 140 îl pot observa instantaneu! Această iluzie vortex hipnotică, asemănătoare mișcării, îți provoacă percepția creierului, testându-ți IQ-ul, concentrarea și inteligența vizuală în doar 5 secunde! O […]
08:20
Zeljko KOPIC, furios după CS Dinamo – FC Dinamo 1-3: „Puteam să ne compromitem!”. Ce s-a întâmplat în vestiar # Gândul
Dinamo din Liga 1 a câștigat cu 3-1 duelul „în familie” cu CS Dinamo, formație din Liga 2, în prima etapă din grupele Cupei României. La finalul meciului, Zeljko Kopic nu s-a arătat deloc încântat de cum s-a prezentat echipa sa în repriza secundă. Astfel, la finalul întâlnirii, antrenorul croat și-a certat jucătorii, declarându-se dezamăgit […]
08:20
Poliția face PERCHEZIȚII în dosarul exploziei din Rahova. Angajați ai Distrigaz și reprezentanții unei firme private sunt vizați de anchetă # Gândul
Opt percheziții au loc miercuri dimineață în București, Ilfov, Prahova și Teleorman, în dosarul exploziei de la blocul din Rahova, soldată cu trei morți și 13 răniți. Acțiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, potrivit unui comunicat oficial. „În această dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea […]
08:20
Călin Georgescu poate scăpa de controlul judiciar. Joi va afla dacă instanţa îi ridică măsurile privative sau, nu # Gândul
Călin Georgescu revine joi, 30 octombrie, la Tribunalul București. Se discută măsura controlului judiciar, dacă va fi menţinută sau, nu. Potrivit celor de la Realitatea PLUS, care a intrat în posesia deciziei magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, judecătorul care a dispus prelungirea măsurii preventive cu încă 60 de zile nu a adus argumente noi. […]
08:10
Mihaela Cambei a cucerit trei medalii de aur la categoria 53 kg în prima zi a Campionatelor Europene de haltere U23 de la Durres, Albania. Vicecampioana olimpică, argint la categoria 49 kg la JO 2024, s-a impus marți la stilul smuls cu 95 kg, la aruncat cu 110 kg, iar la total a obținut aurul […]
Acum 2 ore
08:00
Bancul zilei are în centrul atenției un dialog între un doctor și un pacient care cere să fie vindecat de bâlbâială. Spor la râs! Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbăială. – Dar cu ce te ocupi dumneata? – Ee!! Eu cresc gă-gă-ini! – Pentru asta nu-i nevoie să vorbești cursiv, merge și-așa. […]
07:50
Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Acccuweather. București nu scapă! # Gândul
Iarna lui 2025 pare că își va face simțită prezența mai devreme decât ne așteptam anul acesta. Potrivit meteorologilor Accuweather, care au actualizat prognoza, în noiembrie trebuie să ne așteptăm la ninsori la nivelul întregii țări. Nici capitala București nu scapă! Luna următoare va aduce prima zăpadă zdravănă peste țara noastră, spun meteorologii Accuweather. Ninge […]
07:50
Zeci de mii de oameni ies la protest în fața Guvernului. „Jandarmii lui Predoiu” vor hotărî ce sloganuri se pot striga # Gândul
Ajunși în pragul disperării, oamenii s-au săturat de atâta austeritate din partea guvernului Bolojan și au decis să iasă în stradă să-și strige nemulțumirile. Sunt aproximativ 20.000 de sindicaliști din țară care și-au anunțat prezența și s-au pregătit de protest în fața Guvernului, miercuri de la ora 11.00. În paralel și jandarmii sunt pregătiți și […]
07:40
50 de lei mai puțin la pensie pentru acești 1.000.000 de pensionari din România. Cine se încadrează # Gândul
Un milion de pensionari din România nu mai primesc ajutorul de 50 de lei pentru plata facturilor. Acum, spre deosebire de anii trecuți, acest ajutor financiar nu mai este acordat de stat în mod automat persoanelor eligibile. Iată categoriile de pensionari care se încadrează pentru a primi acești bani și perioada în care se acordă. […]
07:30
Ce poate fi mai plăcut într-o dimineață de toamnă decât o cafea bună și un banc amuzant? Hai să începem ziua cu zâmbete și voie bună! Bancul de miercuri | Știi momentul ăla? – Auzi! – Da, iubire! – Știi momentul ăla când bărbatul îi dă jos voalul femeii, la nuntă, ca să o sărute? […]
07:20
29 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Richard Dreyfuss împlinește 78 de ani, Winona Ryder 54. 6 ani de la decesul lui Mihai Constantinescu # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 29 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Richard Dreyfuss, născut la 29 octombrie 1947 în Brooklyn, New York, este un actor american apreciat pentru profunzimea și energia interpretărilor sale. A devenit cunoscut în anii ‘70, odată cu rolurile din […]
07:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, jurnalistul Răzvan Savaliuc a criticat intervențiile politicului în deciziile Curții Constituționale. Acesta susține că puterea politică tratează Curtea ca pe o anexă a sa, și nu ca pe o instituție independentă a justiției. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Răzvan Savaliuc: „Curtea Constituțională este o curte politică” Jurnalistul […]
07:10
Producător muzical din București, ținta unui atac sângeros orchestrat de un manelist viral pe internet. Imagini exclusive cu bătaia # Gândul
Un producător muzical din București a fost ținta unui atac de timp mafiot, orchestrat de unul dintre interpreții de muzică de petrecere aflați în vogă, după ce videoclipurile sale au devenit virale pe internet. Atacul s-a produs în scara blocului în care funcționează casa de producție și a fost surprins de camerele de supraveghere. Polițiștii […]
Acum 4 ore
06:10
De acest Halloween, Cătălin Drulă s-a deghizat în Nicuşor Dan. Vorbește la fel, se comportă la fel, acționează la fel, îl invocă la tot pasul. Ba chiar îi copiază și campania electorală. S-a pozat și el cu pizza „câștigătoare”. Urmează clipul de la salonul de tuns? # Gândul
Vechiul Drulă, omul cu ranga sau „Drulăul”, cum era alintat de colegii săi, a devenit istorie. Pe zi ce trece, fostul șef al USR pare că se transformă în Nicușor Dan. Gândul a remarcat acest lucru încă de săptămâna trecută, când Cătălin Drulă i-a rostit numele fostului primar de 28 de ori în declarațiile de […]
05:10
După ce i-a „îngropat” pe Geoană şi Ciolacu, noul consultant politic al USR se pregăteşte să-l „ajute” şi pe Drulă # Gândul
Cunoscut de specialişti drept „groparul” candidaturii lui Marcel Ciolacu în precedentele alegeri prezidenţiale, consultantul Andrei Constantinescu se pregăteşte de o nouă „lovitură”: campania lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei. În 2024, consultantul pe teme de progresism a părăsit USR după eșecul în alegeri ca să urce în barca PSD şi să creeze „Un președinte pentru […]
05:10
Afacerea „Stâlpișorii” din București. Primăria Capitalei montează anual mii de „popice”, care ajung și la 300 de lei bucata. Cine este în spatele CONTRACTELOR de milioane. Gândul dezvăluie sumele plătite din bani publici pentru invazia de stâlpișori # Gândul
Străzile Bucureștiului devin, de la an la an, pline de „popice” galbene, sau negre, de multe ori extrem de supărătoare pentru traficul bucureștean. Este vorba de celebrii stâlpișori de separare a benzilor, considerați inutili de către mulți șoferi. Mai mult, pentru montarea lor, Municipalitatea cheltuie foarte mulți bani. Primăria Capitalei a montat în 2024 mii […]
Acum 8 ore
01:50
Nicușor Dan RECUNOAȘTE: alegerile s-au anulat pe INTUIȚII. Dovezile? Peste câțiva ANI. Totul după ce l-a ACUZAT pe Călin Georgescu că a pus în pericol ordinea CONSTITUȚIONALĂ a României, a susținut că are DOVEZI și a împărțit rechizitoriul oficialilor străini # Gândul
Aproape că nu trece o zi fără ca președintele României, Nicușor Dan, să surprindă sau să se contrazică singur. După ce, pe 16 septembrie, Președintele României a felicitat public Parchetul General pentru trimiterea în judecată fostului candidat la Președinție, Călin Georgescu, în al doilea dosar în care acesta era acuzat de „acțiuni împotriva ordinii constituționale” […]
Acum 12 ore
00:10
Răzvan Savaliuc: „DECIZIA nu mai este la cei pe care îi alegem, ci la unele persoane pe care nu le cunoaștem” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, jurnalistul Răzvan Savaliuc avertizează asupra influenței tot mai mari a serviciilor secrete în procesul democratic. Acesta susține că, în realitate, deciziile politice nu ar mai fi luate de aleșii poporului, ci de persoane din umbră, necunoscute publicului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Jurnalistul Răzvan Savaliuc trage un […]
00:00
Tânără DESPĂGUBITĂ cu o sumă importantă de bani, după ce a dat în judecată Metrorex pentru că s-a accidentat în stația de metrou Universitate # Gândul
În anul 201, o tânără s-a accidentat grav în stația de metrou Universitate, de pe Magistrala 2, după ce s-a împiedicat de o plăcuţă metalică ridicată de pe peron şi nesemnalizată. În urma acestui incident, ea s-a lovit la genunchiul drept și la mâna dreaptă și a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri […]
28 octombrie 2025
23:40
Adrian Severin: „Nimeni nu critică liderii români la nivel european. Toți sunt aplaudați în DISPREȚ” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum sunt tratați reprezentanții României la întrunirile internaționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Se vede, clar se vede din limbajul trupului, când avem imaginile pe la Consiliile Europene, […]
23:30
Ce trebuie să știe românii care-și caută de lucru în SPANIA. Salariile sunt mai mari decât la noi, dar și costurile vieții sunt mai ridicate # Gândul
Salariul unui muncitor în Spania este mai mai mare decât în România, dar și costurile vieții sunt mai ridicate, mai ales pentru cei care aleg să se stabilească în orașele mai mari. Un muncitor obișnuit din Spania, câștigă, în medie, în Spania, aproximativ 1.500 – 1.600 de euro pe lună și a fost stabilit la […]
23:20
Un artefact vechi de 200 de ani a fost găsit după ce, în urmă cu aproape 10 ani, fusese FURAT din România și înlocuit cu o replică # Gândul
Un chivot al Torei, vechi de 200 de ani, a fost găsit după ce în urmă cu aproape 10 ani a fost furat și înlocuit cu o copie, care purta inscripții ebraice incorecte. Este vorba de un obiect care a supraviețuit miraculos celui de-Al Doilea Război Mondial și a stat în sinagoga orașului Siret timp […]
23:10
Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan RETRAGEREA de URGENȚĂ a vicepremierului proaspăt propus în Guvern, Oana Gheorghiu, pentru ca România să nu intre într-un DEZASTRU ireparabil diplomatic și să NU compromită relația cu SUA # Gândul
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis lui Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de vicepremier, în persoana Oanei Gheorghiu, în urma afirmațiilor acesteia de pe social-media, în care adresa jigniri la adresa președintelui Statelor Unite, Donald Trump, dar a lui J.D. Vance. Sorin Grindeanu a precizat că numirea Oanei Gheorghiu „compromite” relația României cu […]
23:10
În ediția din 28 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de externe Adrian Severin a criticat modul în care este folosit conceptul de „siguranță națională” în România, afirmând că acesta a devenit un instrument abuziv, utilizat pentru a justifica acțiuni care limitează libertățile individuale. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian […]
23:10
Un artefact vechi de 200 de ani a fost găsit după ce fusese FURAT din România și înlocuit cu o replică, în urmă cu aproape 10 ani # Gândul
Un chivot al Torei, vechi de 200 de ani, a fost găsit după ce în urmă cu aproape 10 ani a fost furat și înlocuit cu o copie, care purta inscripții ebraice incorecte. Este vorba de un obiect care a supraviețuit miraculos celui de-Al Doilea Război Mondial și a stat în sinagoga orașului Siret timp […]
23:00
Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan RETRAGEREA de URGENȚĂ a Oanei Gheorghiu din Guvern, pentru ca România să nu intre într-un DEZASTRU ireparabil diplomatic și să NU compromită relația cu SUA # Gândul
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis lui Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de vicepremier, în persoana Oanei Gheorghiu, în urma afirmațiilor acesteia de pe social-media, în care adresa jigniri la adresa președintelui Statelor Unite, Donald Trump, dar a lui J.D. Vance. Sorin Grindeanu a precizat că numirea Oanei Gheorghiu „compromite” relația României cu […]
22:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre libertatea fundamentală a fiecărui individ la viață intimă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Nu ne place să dormim în vitrină și să treacă lumea să ne uite cum […]
22:40
Compania Neuralink a ajuns să implanteze cipuri cerebrale. Cum a transformat un creier uman într-un adevărat joystick # Gândul
Neuralink a început să implanteze cipuri cerebrale la mai multe persoane. Paul, un bărtat paralizat de o boală neurologică, a primit un cip Neuralink la University College London Hospitals care nu-și poate folosi brațele, iar acum se poate juca jocuri video cu puterea gândului. Elon Musk a înființat compania Neuralink Corp. în 2016, alături de […]
22:40
PSD îi cere lui Bolojan să o retragă pe Oana Gheorghiu ca propunere de vicepremier: „Un Guvern plin de voci anti-americane” # Gândul
PSD îi cere lui Bolojan să-și retragă propunerea de vicepremier, în persoana Oanei Gheorghiu: „Un Guvern plin de voci anti-americane, critice la adresa Administrației Trump” „Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan […]
22:30
Cel mai VÂRSTNIC pompier va intra în Cartea Recordurilor, la vârsta de 103 ani, după o carieră de aproape 9 decenii # Gândul
Martin Zudrell, în vârstă de 103 ani, din localitatea austriacă Bartholomaberg, Austria, a fost declarat oficial cel mai în vârstă pompier activ din țară. Ca atare, după o carieră de aproape 90 de ani, veteranul pompier va fi înscris și în Cartea Recordurilor, potrivit publicației Heute.at. El s-a alăturat echipei locale de pompieri, încă de […]
22:30
Compania Neuralink a ajuns să implanteze chipuri cerebrale. Cum a transformat un creier uman într-un adevărat joystick # Gândul
Neuralink a început să implanteze cipuri cerebrale la mai multe persoane. Paul, un bărtat paralizat de o boală neurologică, a primit un cip Neuralink la University College London Hospitals care nu-și poate folosi brațele, iar acum se poate juca jocuri video cu puterea gândului. Elon Musk a înființat compania Neuralink Corp. în 2016, alături de […]
22:20
Ce se întâmplă cu împrumutul bancar după deces. Ce trebuie să știe moștenitorii persoanei care are creditul # Gândul
Pierderea unei persoane dragi reprezintă un moment dificil, gestionarea aspectelor financiare poate adăuga griji în plus. Una dintre ele poate fi modul în care se gestionează împrumuturile bancare după decesul titularului. Esențial este ca moștenitorii să înțeleagă drepturile și obligațiile lor pentru a naviga corect în acest proces. Ce se întâmplă cu un împrumut bancar […]
22:20
“Ce dracului ai făcut?” Obama a cedat NERVOS când a aflat că Nancy Pelosi o susține pe Kamala Harris după retragerea lui Biden # Gândul
Fostul președinte Barack Obama nu a fost fericit când a auzit că Nancy Pelosi o va susține pe Kamala Harris. Obama i-a cerut anul trecut președintelui de atunci, Joe Biden, să facă un „pas înapoi” din cursa pentru Casa Albă. Biden, în vârstă de 81 de ani, a avut o prestație considerată „catastrofală” la dezbaterea cu […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Marius Tucă Show începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
Cele două lucruri pe care le poți face pentru întărirea IMUNITĂȚII, în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi” # Gândul
Celebrul medic oftalmolog Monica Pop oferă cu două recomandări pentru întărirea imunității, foarte utile în sezonul rece. Ea spune că le-a învățat încă din facultate și sunt foarte eficiente. În primul rând, dr. Monica Pop pune accent – în special – pe alimentele consumate la micul dejun. Ea spune că este bine să mâncăm după trezire […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.