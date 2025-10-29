Mihaela Cambei, o nouă performanță remarcabilă. Românca a cucerit trei medalii de aur la Europenele U-23

20:10

Antrenorul echipei de fotbal Benfica Lisabona, Jose Mourinho, a declarat marţi că fundaşul central argentinian Nicolas Otamendi, care are 37 de ani, este un jucător "tânăr", în ciuda vârstei sale, şi "foarte important" pentru formaţia portugheză. "Vârsta reală este un lucru, iar ceea ce vedem pe teren şi, în cazul meu, la antrenamente, este altceva. Există jucători de 20 de ani care sunt jucători bătrâni şi există jucători […]