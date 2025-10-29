Elveţienii de la Holcim bifează a şasea achiziţie în ultimii ani după ce au ajuns la un acord pentru a prelua Xella. Nemţii au vândut pe bucăţi businessul din România. Xella are peste 300 de angajaţi în România, care lucrează atât la sediul central cât şi în cele patru fabrici

00:15

Mai multe alimente cu mai puţini bani şi mai puţine resurse şi cu un impact mai mic asupra me­diului. Este un deziderat la care tot mai multe ţări aspiră, astfel că tot mai mulţi fermieri din Europa, dar şi din România, trec uşor la agricultura regene­rativă, care nu doar că reduce consumul de pesticide şi fertilizanţi, ci şi creşte pro­ducţiile prin valorificarea resurselor pământului.