Elveţienii de la Holcim bifează a şasea achiziţie în ultimii ani după ce au ajuns la un acord pentru a prelua Xella. Nemţii au vândut pe bucăţi businessul din România. Xella are peste 300 de angajaţi în România, care lucrează atât la sediul central cât şi în cele patru fabrici
Ziarul Financiar, 29 octombrie 2025 08:45
Grupul elveţian Holcim a semnat un acord pentru preluarea Xella, companie din domeniul materialelor de construcţii prezentă şi în România, cu fabrici în judeţele Prahova, Bihor, Gorj şi Hunedoara, tranzacţia urmând a fi finalizată în a doua parte a anului 2026.
Bursă. Ce câştiguri a livrat OMV Petrom în fiecare an din 2019 încoace cu tot cu dividende: 61% în 2019, urmat de o pierdere de 11%, pe urmă plus 47%, ulterior 9%. În 2023 investitorii au primit 60%, în 2024 aproximativ 36%, iar acum 30% # Ziarul Financiar
Câştigurile livrate în ultimii ani investitorilor de OMV Petrom (SNP), acum cea mai mare companie listată, au fost printre cele mai ridicate din rândul marilor companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, alături de nume precum Banca Transilvania (TLV), Romgaz (SNG), Electrica (EL), în contextul în care compania a mizat pe o politică generoasă de dividende şi planuri ambiţioase de investiţii. Randamentele au reflectat evoluţia pieţei energiei şi a preţului acţiunilor.
Bursă. Vlad Popescu, Norofert: Ne extindem agresiv în SUA şi Brazilia. Piaţa de capital ne-a dat forţa să creştem internaţional. Norofert a început tranzacţionarea pe 3 martie 2020 la o evaluare de 24 mil. lei. Astăzi compania este evaluată la 57 mil. lei # Ziarul Financiar
Norofert (NRF), companie de agrobusiness listată pe piaţa AeRO, accelerează extinderea externă, iar investiţiile din SUA şi Brazilia vor deveni un pilon esenţial de creştere în contextul în care finanţările atrase prin bursă au oferit companiei stabilitatea necesară pentru a se dezvolta internaţional, spune Vlad Popescu, preşedinte şi acţionar.
Patronatele şi sindicatele din asigurări - PIAR şi FSAB - au terminat proiectul PROASIG finanţat prin fonduri UE, cu un buget total de peste 2,4 mil. lei # Ziarul Financiar
Patronatul Industriei Asigurărilor din România (PIAR), împreună cu Federaţia Sindicatelor din Asigurări şi Bănci (FSAB), au anunţat finalizarea proiectului PROASIG, finanţat prin Fondul Social European+, în cadrul Programului Educaţie şi Ocupare 2021-2027.
Omniasig a acoperit în S1/2025 peste 147.000 de servicii medicale prin asigurarea de sănătate OMNI+. Clienţii au avut acces la 1.464 de clinici partenere din ţară # Ziarul Financiar
Omniasig Vienna Insurance Group a acoperit peste 147.000 de servicii medicale prin intermediul asigurării de sănătate OMNI+ în primul semestru (S1) din 2025, potrivit informaţiilor transmise de companie.
Andrei Bratu, vicepreşedinte corporate la UniCredit Bank: Vom continua să aducem noutăţi în piaţa bancară. Banca vine cu o ofertă comercială cu comisioane şi taxe reduse pentru firmele sustenabile din România # Ziarul Financiar
UniCredit Bank a transmis că a lansat în premieră pe piaţa românească contul curent şi o ofertă tranzacţională dedicată companiilor sustenabile. Astfel, administrarea contului curent este gratuită, iar comisioanele şi taxele tranzacţionale sunt reduse cu până la 50%.
Wizz Air a lansat noi rute de pe aeroportul din Cluj-Napoca, către Marrakesh, Stockholm Skavsta, Billund, Tel Aviv şi Oslo Sandefjord Torp # Ziarul Financiar
Wizz Air, cel mai mare operator aerian de pe plan local, a anunţat extinderea reţelei sale de destinaţii, pentru sezonul de iarnă 2025-2026, cu cinci noi rute internaţionale de pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj către Marrakesh (Maroc), Stockholm Skavsta (Suedia), Billund (Danemarca), Tel Aviv (Israel) şi Oslo Sandefjord Torp (Norvegia).
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Extinderea UE a fost un succes. Balcanii de Vest ar trebui să urmeze pe baza meritelor # Ziarul Financiar
Extinderile din trecut au fost alegeri reuşite pentru UE. În special, acestea au permis Europei să compenseze pierderea de importanţă în urma transformării cadrului geopolitic şi geoeconomic după Războiul Rece, odată cu aderarea unor noi ţări.
Campanie ZF. Creştem prin investiţii. CTP România pariază pe rolul de hub industrial şi logistic al Europei de Sud-Est: investiţii în Oradea, Sibiu şi Bucureşti, modernizare de portofoliu dar, cu o condiţie – predictibilitate fiscală şi administrativă # Ziarul Financiar
CTP România îşi consolidează poziţia printr-un mix de extinderi în oraşe cu potenţial industrial confirmat şi printr-un program de modernizare a portofoliului existent. Compania lucrează la proiecte noi în Oradea şi Sibiu – pieţe regionale unde cererea pentru spaţii moderne de producţie şi logistică a crescut constant pe fondul infrastructurii în dezvoltare şi al disponibilităţii forţei de muncă – şi continuă investiţiile în Bucureşti, atât în vestul, cât şi în sudul Capitalei.
Joi, 30 octombrie, are loc Conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon, „Navigând printre incetitudini: Strategii inteligente de gestionare a riscurilor“ # Ziarul Financiar
Conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon „Navigând printre incetitudini: Strategii inteligente de gestionare a riscurilor“ va dezbate impactul riscurilor asupra mediului economic, dar în acelaşi timp va pătrunde şi în zona transformării digitale şi a inteligenţei artificiale, unde speakerii prezenţi în panel vor pune pe masă riscurile şi oportunităţile.
Pagina verde. Plastic - realităţi şi prejudecăţi. De ce este important să menţinem PET-ul în economia circulară şi de ce să nu îl transformăm în îmbrăcăminte? # Ziarul Financiar
Investiţiile în reciclare sunt un subiect tot mai dezbătut atunci când vorbim de economia verde, iar în încercarea de a valorifica cât mai multe deşeuri astfel încât ele să nu ajungă în mediul înconjurător şi să îl polueze companiile au făcut demersuri pentru a folosi deşeurile cât mai eficient. Însă, sunt cazuri în care produsele finale realizate după reciclarea PET-ului de exemplu ajung să polueze mai mult decât dacă acest material s-ar trasforma într-un ambalaj similar.
Dan Ostahie, Dorin Bob şi grupul austriac mömax s-au asociat pentru a crea un pol comercial destinat locuitorilor din Jilava, Măgurele şi zona de sud a Bucureştiului # Ziarul Financiar
Studium Green, dezvoltator controlat de antreprenorul clujean Dorin Bob, a vândut terenuri însumând 157.000 de metri pătraţi în Jilava către grupul Altex şi retailerul austriac de mobilă mömax (XXXLutz), într-o tranzacţie evaluată la peste 17 mil. euro.
Constanţa, poveşti de pe litoral şi de dincolo de el – un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Lecţia unui antreprenor care a pariat pe energie verde, industrie alimentară, producţie publicitară şi educaţie: Nu există crize, ci oportunităţi. Şi dacă ştii să te poziţionezi, o să le găseşti # Ziarul Financiar
Gheorghe Muhscina este antreprenor încă din 1990. A început imediat după Revoluţie şi spune că antreprenoriatul a fost o pornire interioară.
Cele mai frecvente riscuri care apar într-un business, cazul Groupama. Topul celor mai mari daune plătite de compania franceză în primele nouă luni din acest an # Ziarul Financiar
Prezenţa tot mai mare a asigurărilor pe piaţa românească începe să ridice altfel de întrebări, respectiv cât te poate costa lipsa unei asigurări, având în vedere că pe zona auto România este campioana accidentelor la nivel european, iar pe alte segmente riscurile încep să devină tot mai diverse şi frecvente.
Bursă. Acţionarii Băncii Transilvania, undă verde pentru dividende speciale de 700 mil. şi o nouă emisiune de obligaţiuni. Banca a distribuit recent dividende de 1,6 mld. lei, cu randament de circa 6% # Ziarul Financiar
În cadrul adunării generale a acţionarilor Băncii Transilvania (TLV) din 28 octombrie a fost aprobată propunerea de distribuire a unor dividende suplimentare în valoare totală de 700 mil. lei din rezervele aferente anilor 2015, 2016 şi 2019, conform unui raport de la BVB.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Luciana Simion, TradeVille: O parte din dividendele speciale anunţate de OMV Petrom şi Banca Transilvania se pot întoarce în piaţă, mai ales dinspre fondurile de pensii # Ziarul Financiar
Dividendele suplimentare de 600 mil. lei de la Banca Transilvania (TLV) şi 1,24 mld. lei de la OMV Petrom (SNP) ar urma să susţină cotaţiile celor doi emitenţi în perioada următoare, având în vedere că o parte din bani ar putea fi reinvestiţi, notând în special fondurile de pensii private Pilon 2, cei mai mari investitori de la Bursa de Valori Bucureşti, consideră Luciana Simion, senior equity research analyst, TradeVille.
De la glorie industrială la închidere definitivă. „Închiderea combinatului din Hunedoara înseamnă dependenţa de importuri şi afectarea securităţii naţionale în vremuri de restrişte. A fost ultimul bastion al siderurgiei din Transilvania“. Cum au căzut pe rând coloşii din industria grea # Ziarul Financiar
Închiderea combinatului Arcelor Mittal din Hunedoara, un simbol al industriei siderurgice, cu afaceri de 511 mil. lei anul trecut şi 477 de angajaţi, înseamnă creşterea dependenţei de importuri, dar şi posibile efecte în lanţ asupra altor jucători din piaţă, pe lângă efectele sociale.
Schimbare-cheie la vârful guvernului. Economista Oana Gheorghiu, cofondatoarea „Dăruieşte Viaţă“, va fi viiitorul vicepremier al guvernului. Cine este ea şi ce a făcut # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă“, pentru funcţia de viceprim-ministru al guvernului. Gheorghiu este recunoscută pentru implicarea sa în construirea primului spital pentru copii cu cancer din România.
Pagina verde. Ce riscăm dacă nu avem grijă de pământ? Agricultura regenerativă, practicată de ferme pentru protejarea solului şi a resurselor, câştigă tot mai mult teren şi în România # Ziarul Financiar
Mai multe alimente cu mai puţini bani şi mai puţine resurse şi cu un impact mai mic asupra mediului. Este un deziderat la care tot mai multe ţări aspiră, astfel că tot mai mulţi fermieri din Europa, dar şi din România, trec uşor la agricultura regenerativă, care nu doar că reduce consumul de pesticide şi fertilizanţi, ci şi creşte producţiile prin valorificarea resurselor pământului.
ZF Live. Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ: România nu se află în niciun impas economic, iar datele pe care le avem noi contrazic discursul pesimist din spaţiul public. Profitul companiilor, indiferent de forma de capital, a ajuns la 53 miliarde de euro. Firmele cu capital privat românesc pot accelera astăzi investiţiile şi să completeze capitalul străin # Ziarul Financiar
Bursă. Romgaz, mare interes pentru a doua emisiune de obligaţiuni pe pieţele externe pentru Neptun Deep: suprasubscriere de opt ori şi costuri de finanţare mai mici decât ale statului pentru 500 mil. euro. Acţiunile, la maxim istoric # Ziarul Financiar
Investitorii au stat din nou la coadă pentru a finanţa Romgaz (SNG), cea mai importantă companie din sectorul gazelor naturale din portofoliul statului, care a atras 500 de milioane de euro de pe pieţele externe, printr-o nouă emisiune de obligaţiuni, la un cost mai redus decât cel la care se împrumută statul român.
Europa devine un adevărat teren de vânătoare pentru companiile indiene dornice de achiziţii, în condiţiile în care acestea încearcă să se extindă la nivel global, să-şi adauge noi active şi să-şi crească abilităţile tehnice, scrie Bloomberg.
23:15
ZF Cele mai dinamice companii. Dragoş Măgdălina, Neortic Motors şi BADSI Mobility: Uneori, în business, trebuie să apeşi frâna pentru a reveni după aceea mai puternic. Pentru noi, în 2026 cel mai important lucru va fi să ne consolidăm pe o piaţă uşor în scădere # Ziarul Financiar
În business, la fel ca în motorsport, uneori trebuie să apeşi frâna ca să poţi accelera din nou cu forţă, susţine Dragoş Măgdălina, acţionar al Neortic Motors şi BADSI Mobility. După un deceniu de creştere constantă, antreprenorul vede anul 2026 ca pe un moment de consolidare şi prudenţă într-o piaţă auto care încetineşte uşor.
ZF Live. Gabriela Bunescu, Haţegan Attorneys: Angajatorii trebuie să fie transparenţi în acordarea beneficiilor extrasalariale, să le reglementeze în contractul de muncă şi să aibă o politică salarială internă foarte clară # Ziarul Financiar
Transparenţa şi buna credinţă în relaţiile de muncă devin tot mai importante într-un context în care beneficiile extrasalariale au devenit un instrument esenţial de fidelizare şi motivare a angajaţilor. Angajatorii trebuie să reglementeze aceste beneficii în mod formal – prin contractul individual de muncă, prin acte adiţionale sau prin politici salariale interne clare – pentru a evita riscurile juridice şi neînţelegerile, susţine Gabriela Bunescu, senior associate în cadrul Haţegan Attorneys.
Antreprenori locali. Procesatorul de nuci Transilvania Nuts va deschide la începutul anului viitor o nouă fabrică, o investiţie de 10 mil. euro, după ce exporturile au ajuns la 35% din business # Ziarul Financiar
Transilvania Nuts, procesator de nuci controlat de Levente Bara şi Alexandru Chiric, va finaliza la începutul anului viitor o investiţie de peste 10 milioane de euro într-o nouă fabrică.
Nvidia nu se opreşte aici. După investiţii de sute de miliarde în OpenAI, Revolut sau Telekom, gigantul tech decide să cumpere acţiuni de 1 miliard de dolari în Nokia. Investiţia face pivotarea unui „veteran” al echipamentelor de reţea mobilă câtre un jucător de top în industria AI # Ziarul Financiar
ZF Live. Ce ar ajuta producţia internă de medicamente? Arina Gholmieh, vicepreşedinte al APMGR: Producătorii locali ar putea fabrica mai mult dacă ar avea facilităţi pentru industria farmaceutică locală. Sunt 40 de fabrici de medicamente generice în România # Ziarul Financiar
Apetitul pentru investiţii în producţia locală de medicamente ar putea fi stimulat dacă fabricile din România ar avea facilităţi fiscale sau nu ar mai plăti un procent de peste 15% taxă clawback, susţine Arina Gholmieh, vicepreşedinte al APMGR (Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din România). Ea a fost prezentă la emisiunea ZF Live.
Românii scot cu 20% mai mult din buzunar pentru sănătate. Studiu Aon: cheltuielile medicale s-au majorat cu 20% în 2025, dublu faţă de media europeană # Ziarul Financiar
Costurile cu sănătatea au crescut cu 20% în 2025 şi urmează acelaşi ritm şi în 2026, potrivit unui studiu realizat de Aon, grup internaţional activ în furnizarea de soluţii de management al riscului, brokeraj de asigurări şi reasigurări.
Cum au ajuns promoţiile să fie cuvântul de ordine în retail? Aproape 40% din vânzările de bunuri pentru îngrijirea locuinţei vin din produsele „la ofertă“. La articolele de îngrijire personală, ponderea sare de 30%. La alimente ponderea e mai mică şi nu doar atât, ea a început să scadă # Ziarul Financiar
Într-o perioadă în care românii sunt tot mai atenţi la modul în care îşi cheltuie banii, retailerii se bat în discounturi şi promoţii pentru a-i atrage pe oameni în magazine şi pentru a-i determina să cumpere. În primul semestru din 2025, din totalul vânzărilor de bunuri FMCG, aproape un sfert au fost reprezentate de bunuri la ofertă, arată o analiză a companiei de cercetare de piaţă RetailZoom.
