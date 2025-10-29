Cristiano Ronaldo şi Al-Nassr, eliminaţi în optimile Cupei Regelui Arabiei Saudite de Al-Ittihad

08:40

Un exerciţiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru are loc miercuri, urmând să fiei eliberate cantităţi diferite de apă, cu debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua volumele evacuate, în condiţii de siguranţă. Prefectul judeţului argeş face apel la locuitori şi la turişti să nu se apropie de albia râului Argeţ. De altfel, va fi emis şi mesaj RO-Alert. Zona este monitorizată permanent, atât de la sol, cât şi din aer, cu ajutorul a cinci drone