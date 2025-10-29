Cristiano Ronaldo şi Al-Nassr, eliminaţi în optimile Cupei Regelui Arabiei Saudite de Al-Ittihad
News.ro, 29 octombrie 2025 08:50
Cristiano Ronaldo şi colegii săi părăsesc deja Cupa Regelui din Arabia Saudită. Al-Nassr a fost eliminată în optimile de finală de Al-Ittihad (1-2), marţi, graţie golurilor marcate de Karim Benzema şi Houssem Aouar.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
09:00
Colecţia Halloween pe Disney+: "Zombii Marvel", "Hocus Pocus", "Coşmar înainte de Crăciun", "Casa Bântuită" # News.ro
Disney+ găzduieşte, în colecţia Halloween, o selecţie de programe noi şi clasice. Abonaţii vor putea vedea noua serie animată "Zombii Marvel" şi un nou sezon "Ce facem în umbră" şi producţii clasice de Halloween precum "Oraşul Halloween", "Hocus Pocus", "Coşmar înainte de Crăciun" (versiunea Tim Burton, disponibilă şi dublată) şi "Casa Bântuită".
09:00
Kyiv Post relatează, citând oficiali americani şi europeni, că SUA vor retrage trupe din România # News.ro
Kyiv Post relatează, citând oficiali americani şi europeni, că Administraţia Trump este pe punctul de a retrage mii de soldaţi americani din România,comentând că aceasta este o schimbare semnificativă de direcţie care a stârnit îngrijorare pe flancul estic al Europei şi care subliniază o reorientare strategică a priorităţilor militare globale ale Washingtonului.
08:50
Cristiano Ronaldo şi Al-Nassr, eliminaţi în optimile Cupei Regelui Arabiei Saudite de Al-Ittihad # News.ro
Cristiano Ronaldo şi colegii săi părăsesc deja Cupa Regelui din Arabia Saudită. Al-Nassr a fost eliminată în optimile de finală de Al-Ittihad (1-2), marţi, graţie golurilor marcate de Karim Benzema şi Houssem Aouar.
Acum o oră
08:40
Argeş - Exerciţiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru. Vor fi eliberate debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua, în siguranţă, volumele evacuate / Apel către locuitori şi turişti # News.ro
Un exerciţiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru are loc miercuri, urmând să fiei eliberate cantităţi diferite de apă, cu debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua volumele evacuate, în condiţii de siguranţă. Prefectul judeţului argeş face apel la locuitori şi la turişti să nu se apropie de albia râului Argeţ. De altfel, va fi emis şi mesaj RO-Alert. Zona este monitorizată permanent, atât de la sol, cât şi din aer, cu ajutorul a cinci drone
08:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Opt percheziţii la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal deschis în urma exploziei din cartierul Rahova. Şase persoane vor fi duse la audieri # News.ro
Opt percheziţii au loc miercuri dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Prahova şi Teleorman, la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal,deschis în urma exploziei din cartierul Rahova din Capitală. Şase persoane vor fi duse la audieri.
08:20
Formaţia Real Oviedo, cu portarul Horaţiu Moldovan integralist, a fost eliminată de o echipă din liga a treia în primul tur din Cupa Spaniei # News.ro
Portarul Horaţiu Moldovan a fost integralist la Real Oviedo, locul 19 şi penultimul din Liga, formaţie eliminată de Ourense, ultima poziţie din Divizia 3 spaniolă, în primul tur din Cupa Spaniei.
Acum 2 ore
08:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Percheziţii la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal, deschis în urma exploziei din Rahova. # News.ro
Opt percheziţii au loc miercuri dimineaţă la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal, deschis în urma exploziei din Rahova.
08:10
Inteligenţa artificială ar putea dubla productivitatea puţurilor de petrol, afirmă CEO-ul Saudi Aramco # News.ro
Directorul general al Saudi Aramco, Amin Nasser, a declarat marţi că inteligenţa artificială ar putea dubla productivitatea unui puţ de petrol, contribuind în acelaşi timp la reducerea emisiilor poluante, relatează publicaţia Le Figaro.
07:50
Ucraina atacă Moscova cu drone pentru a treia noapte consecutiv, susţine Rusia / Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei şi alte câteva din întreaga ţară au fost închise temporar # News.ro
Ucraina a trimis drone către Moscova pentru a treia noapte consecutiv şi a atacat mai multe alte regiuni ruseşti, perturbând traficul aerian în întreaga ţară şi ameninţând o fabrică industrială din sudul Rusiei, au declarat miercuri autorităţile ruse, citate de Reuters.
07:40
Politica partizană a lui Elon Musk ar fi costat Tesla vânzări de peste un milion de maşini electrice în SUA, potrivit unui studiu # News.ro
Acţiunile politice controversate ale lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, de la preluarea platformei Twitter (rebotezată ulterior X) în 2022, au afectat semnificativ vânzările companiei în Statele Unite, arată un raport al National Bureau of Economic Research realizat de economişti de la Universitatea Yale, transmite Reuters.
07:40
Jocurile video care conţin violenţă sunt adăugate de YouTube pe lista conţinutului video care poate fi vizionat doar după o anumită vârstă.
07:30
Compania californiană de inteligenţă artificială (IA) estimează că aproximativ 0,15% dintre utilizatorii ChatGPT au ”conversaţii care includ indicatori expliciţi de planificare sau intenţie suicidară potenţială”, transmite Le Figaro.
Acum 4 ore
07:10
Schimbările climatice provoacă milioane de decese care ar putea fi evitate / Oportunităţile pentru o tranziţie climatică ”echitabilă - în mare parte neexploatate” # News.ro
Un nou studiu avertizează că schimbările climatice au un impact devastator asupra sănătăţii umane, provocând sute de mii de decese în fiecare an din cauza căldurii, poluării şi incendiilor, transmite Le Monde.
06:50
”Furtuna secolului” în Jamaica, uraganul Melissa, se îndreaptă spre Cuba / Pagube majore la spitale, locuinţe şi infrastructură / Autorităţile se aşteaptă să apară victime / Se estimează că 1,5 milioane de persoane din Jamaica vor fi afectate # News.ro
Uraganul Melissa s-a îndreptat spre al doilea oraş ca mărime din Cuba cu forţa unei puternice furtuni de categoria 4, la câteva ore după ce a lovit Jamaica, vecina sa, fiind cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată în această ţară insulară din Caraibe, transmite Reuters.
06:50
Amazon concediază aproximativ 14.000 de angajaţi corporativi, pe fondul investiţiilor masive în inteligenţă artificială # News.ro
Amazon a anunţat marţi că va disponibiliza aproximativ 14.000 de angajaţi din segmentul corporativ, în cadrul unui plan amplu de reducere a costurilor şi reorganizare internă, în timp ce compania accelerează investiţiile în inteligenţă artificială generativă, relatează CNBC.
06:30
CEO-ul producătorului de ceasuri Breitling: Tarifele de 39% impuse de Trump sunt ”groaznice” pentru Elveţia # News.ro
Taxele vamale de 39% impuse produselor elveţiene de preşedintele american Donald Trump au fost ”dezastruoase” pentru economia Elveţiei, a declarat Georges Kern, directorul general al producătorului de ceasuri de lux Breitling, într-un interviu pentru CNBC.
06:20
Casa Albă concediază întreaga comisie care supraveghează proiectele de construcţie ale lui Trump în Washington # News.ro
Casa Albă a concediat toţi cei şase membri ai unei agenţii independente care examinează proiectele de construcţie din Washington, eliminând unul dintre grupurile care urmau să supravegheze planurile de construcţie ale preşedintelui Trump, inclusiv noua sală de bal, transmite The New York Times.
06:10
Trump susţine că armistiţiul din Gaza este în vigoare, dar Israelul are dreptul să riposteze în cazul unui atac / Autorităţile sanitare din Gaza anunţă că atacurile au ucis cel puţin 26 de persoane # News.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, că armistiţiul din Gaza, susţinut de SUA, nu este în pericol, după ce autorităţile locale au raportat că 26 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene, în timp ce Israelul şi Hamasul s-au acuzat reciproc de violenţe, transmite Reuters.
06:00
Trump a ajuns în Coreea de Sud / Agenda vizitei / Optimist că discuţiile cu Xi Jinping de joi vor avea ”rezultate excelente pentru lume” - VIDEO # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a aterizat, miercuri, în Coreea de Sud pentru ultima etapă a călătoriei sale în Asia, optimist în privinţa încheierii unui armistiţiu în războiul comercial cu preşedintele chinez Xi Jinping, după discuţiile de la întâlnirea cu Lee Jae Myung din Coreea de Sud, transmite Reuters.
06:00
Nvidia investeşte 1 miliard de dolari în Nokia; acţiunile producătorului de echipamente 5G au urcat marţi cu 26% # News.ro
Nokia a anunţat marţi că Nvidia va prelua o participaţie de 1 miliard de dolari în companie, într-o nouă mişcare strategică a gigantului american al cipurilor de inteligenţă artificială, informaţie care a urcat acţiunile Nokia cu 26%, relatează CNBC.
06:00
Marile confederaţii sindicale protestează în faţa Guvernului: Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, incompetenţa şi lipsa de responsabilitate / Restricţii de trafic în Bucureşti / Măsuri dispuse de Jandarmerie # News.ro
Marile confederaţii sindicale organizează, miercuri, un amplu protest în Bucureşti, sindicaliştii urmând a se strânge în faţa Guvernului. Sindicaliştii reclamă măsurile de austeritate luate de Guvern şi cer creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă, protejarea locurilor de muncă şi oprirea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili. Pentru buna organizare a manifestaţiei, Brigada Rutieră a Capitalei va lua măsuri de fluidizare a traficului şi va impune restricţii.
05:50
Trump a ajuns în Coreea de Sud / Agenda vizitei / Optimist că discuţiile cu Xi Jinping de joi vor avea ”rezultate excelente pentru lume” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a aterizat, miercuri, în Coreea de Sud pentru ultima etapă a călătoriei sale în Asia, optimist în privinţa încheierii unui armistiţiu în războiul comercial cu preşedintele chinez Xi Jinping, după discuţiile de la întâlnirea cu Lee Jae Myung din Coreea de Sud, transmite Reuters.
05:30
Indicele britanic FTSE 100 a atins marţi un nou record; acţiunile Philips au scăzut cu 5% după un avertisment al FDA privind standardele fabricilor sale din SUA # News.ro
Bursele europene au înregistrat marţi evoluţii mixte, pe fondul aşteptărilor privind decizia Rezervei Federale a SUA asupra dobânzilor. Indicele FTSE 100 a atins marţi un nou record la Londra, dar indicele pan-european Stoxx 600 a scăzut cu 0,2%, majoritatea sectoarelor fiind în teritoriu negativ, relatează CNBC.
Acum 6 ore
05:10
Olandezii sunt chemaţi miercuri la urne într-un scrutin anticipat ce ar putea consolida extrema dreaptă. Ce va urma apoi? Ultima dată a durat 223 de zile până la formarea unui guvern # News.ro
Olandezii se îndreaptă miercuri către urnele de vot pentru un scrutin care ar putea consolida extrema dreaptă ca fiind cel mai popular partid politic din Ţările de Jos şi care ar putea expune lupta mai amplă cu care se confruntă centriştii europeni pentru a învinge forţele anti-establishment, comentează POLITICO.
05:10
Preţurile petrolului au scăzut marţi cu 2%, pe fondul sancţiunilor impuse Rusiei şi al discuţiilor OPEC+ privind creşterea producţiei # News.ro
Cotaţiile petrolului au scăzut marţi cu aproximativ 2%, marcând a treia zi consecutivă de declin, pe măsură ce investitorii evaluează efectele noilor sancţiuni americane împotriva celor mai mari companii petroliere ruseşti şi posibilitatea ca OPEC+ să majoreze producţia în decembrie, relatează Reuters.
Acum 8 ore
02:20
Primul zbor de testare al X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depăşească bariera sunetului făcând în acelaşi timp mai puţin zgomot, a avut loc marţi deasupra deşertului din sudul Californiei, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide, relatează Reuters.
01:50
Melissa s-a transformat într-un uragan de categoria 4 după ce a lovit Jamaica cu o forţă fără precedent # News.ro
Uraganul Melissa s-a atenuat uşor, ajungând la categoria 4, după ce a lovit Jamaica marţi după-amiază ca cea mai puternică furtună ce s-a dezlănţuit vreodată asupra acestei ţări din Caraibe cu o populaţie de 2,8 milioane de oameni, relatează Reuters.
Acum 12 ore
01:10
Cel puţin 64 de persoane au fost ucise în raidurile poliţiei din Rio înaintea summitului pentru climă COP30. Ciocnirile cu traficanţii perturbă serviciile de sănătate, instituţiile de învăţământ şi rutele de autobuz # News.ro
Cel puţin 64 de persoane au murit marţi în cea mai amplă operaţiune a poliţiei din Rio de Janeiro, care a vizat o bandă importantă cu câteva zile înainte ca oraşul să găzduiască evenimente internaţionale legate de summitul climatic al Naţiunilor Unite cunoscut sub numele de COP30, relatează Reuters.
00:40
SUA - Părinţii sunt invitaţi să fie vigilenţi, după au fost găsite ace în bomboane cu câteva zile înainte de Halloween # News.ro
O oarecare psihoză se instalează în Texas cu câteva zile înainte de Halloween, după ce pe 15 octombrie, poliţia a fost alertată de mai mulţi părinţi care au declarat că au găsit ace de cusut în bomboanele pe care le-au dat copiilor lor. Cazurile aveau ceva în comun. Toţi fuseseră prezenţi la Homecoming Parade din Santa Fe, o paradă anuală care are loc în centrul oraşului şi este dedicată elevilor de liceu, relatează Le Figaro.
00:00
Câini cu blană albastră observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar putea să se fi întâmplat # News.ro
În octombrie, în zona de excludere de la Cernobîl, în Ucraina, unde s-a produs în 1986 cel mai mare dezastru nuclear civil, o echipă de voluntari a observat câini cu o culoare neobişnuită – blana animalelor fără stăpân era de culoare albastră. Specialiştii spun însă că aspectul animalelor nu are legătură cu efectele radiaţiilor, după ce speculaţiile în acest sens nu au întârziat să apară şi să se intensifice, relatează Ukrainska Pravda.
28 octombrie 2025
23:50
Formaţia AC Milan a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, marţi, în deplasare, în compania echipei Atalanta, în etapa a 9-a a campionatului Italiei.
23:50
Numărul 1 mondial şi favorit al Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz, a fost eliminat de britanicul Cameron Norrie încă de la debutul său în competiţie, marţi seară, în turul doi.
23:50
Dermot Desmond, principalul acţionar al clubului Celtic Glasgow, a vorbit, într-un comunicat pe site-ul oficial, despre „atmsofera toxică” instaurată de antrenorul Brendan Rogers, care a demisionat luni seară.
23:30
Incendiu într-un apartament din Drobeta Turnu Severin plin de deşeuri / 40 de oameni s-au autoevacuat, şase fiind evacuaţi de echipele de căutare-salvare # News.ro
Pompierii intervin, marţi seară, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament din Drobeta Turnu Severin plin de deşeuri. 40 de oameni s-au autoevacuat, şase fiind evacuaţi de echipele de căutare-salvare. Din apartamentul cuprins de incendiu a fost scoasă o butelie.
23:10
Carmen Mazilu, despre protocoalele care trebuie respectate de asistenţii medicali pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale: Fără unghii lungi date cu gel, fără inele şi alte bijuterii, brăţări, cu ţinută de spital completă şi igienizată # News.ro
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAM), filiala Bucureşti, Carmen Mazilu, susţine că asistenţii medicali trebuie să respecte procedura spălării mâinilor, dar şi a instrumentarului.
23:00
Grindeanu cere retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier: Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic / Oana Gheorghiu spunea despre Donald Trump şi J.D. Vance că sunt ”doi golani” # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, cere, marţi seară, retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier, ”pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic”. Grindeanu insistă ca premierul să ţină cont de părerea PSD în această chestiune. În luna februarie, după disputa din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu spunea că sunt ”doi golani”.
23:00
Cupa României: Dinamo versus Dinamo. Echipa din Superligă a învins formaţia din Liga 2, scor 3-1 # News.ro
Formaţia FC Dinamo a învins, marţi, cu scorul de 3-1, echipa CS Dinamo, din Liga II, în prima etapă din grupa D a Cupei României.
22:50
„Am nevoie de voi”. Emmanuel Macron cere soluţii în faţa ameninţărilor aduse de reţelele sociale la adresa democraţiei şi alegerilor # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a reunit marţi la Palatul Élysée aproape 200 de experţi pentru a reflecta asupra soluţiilor la pericolele pe care tehnologia digitală le reprezintă pentru democraţie, sănătate mintală şi alegeri, relatează AFP.
22:40
Carmen Mazilu: Derulăm un proiect pilot în 17 spitale privind planul de îngrijire a pacientului / Dacă va avea succes va fi extins la nivel naţional # News.ro
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAM), filiala Bucureşti, Carmen Mazilu, a declarat, marţi seară, că există un proiect pilot derulat în 17 spitale privind planul de îngrijire a pacientului, iar dacă va avea succes va fi extins la nivel naţional.
22:40
Campioana CSM Oradea a obţinut marţi, în faţa propriilor fani, prima victorie din grupa C a Ligii Campionilor, scor 14-7, cu Primorac Kotor.
22:30
Baschet masculin: U BT Cluj, a treia victorie din BKT EuroCup, în deplasare, cu Towers Hamburg # News.ro
Campioana U BT Cluj a învins marţi, în deplasare, formaţia germană Towers Hamburg, scor 95-76 (52-30), în etapa a V-a din grupa A a BKT EuroCup. Este a treia victorie din grupă pentru echipa lui Mihai Silvăşan, care a condus confortabil pe toată durata confruntării.
22:30
Cătălin Drulă: La Transporturi am gestionat un buget mai mare decât bugetul Capitalei + cele 6 bugete ale sectoarelor / Am efectiv o alergie, o respingere la orice risipă, cheltuială inutilă, să nu mai vorbesc de furt # News.ro
Candidatul USR pentru Primăria Bucureşti, Cătălin Drulă, afirmă, marţi seară, că vorbeşte mult despre bugetul Capitalei pentru că ştie cât de importantă este bugetarea corectă pentru serviciile publice. El afirmă că a gestionatm, când era ministrul Trasporturilor, în 2021, un buget mai mare decât al Primăriei Bucureşti şi al celor şase sectoare.
22:20
Carmen Mazilu, preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali din Bucureşti: După patru ani de facultate este cu totul altfel un asistent medical decât după trei ani de post-liceală. Se vede clar o diferenţă de pregătire, de limbaj, de ţinută # News.ro
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAM), filiala Bucureşti, Carmen Mazilu, a afirmat, marţi seară, că există o diferenţă de pregătire şi de ţinută între asistenţii medicali cu studii superioare şi cei care au urmat cursurile post-liceale.Totuşi, ea a precizat că nu ar fi bine ca pe viitor să existe doar asistenţi medicali cu studii superioare.
22:10
Mihaela Cambei a devenit, marţi, la Durres (Albania), triplă campioană europeană de tineret U23, la categoria 53 kg.
22:00
Şefa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, filiala Bucureşti, Carmen Mazilu: Avem date preliminare privind nivelul de oboseală, iar 80 la sută dintre asistenţii chestionaţi sunt într-un grad de oboseală moderat sau ridicat # News.ro
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAM), filiala Bucureşti, Carmen Mazilu, susţine că se resimte o oboseală în rândul asistenţilor medicali, ea precizând că a fost demarat un studiu care va arăta exact situaţia.
22:00
Liderul republican al Camerei Reprezentanţilor nu vede nicio posibilitate pentru un al treilea mandat al lui Trump # News.ro
Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, republicanul Mike Johnson, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele Donald Trump despre limitele Constituţiei SUA şi consideră că nu mai este suficient timp pentru a modifica documentul fondator pentru a permite miliardarului un al treilea mandat la Casa Albă, relatează Reuters.
21:50
Ministrul Mediului, la Bruxelles pentru a discuta despre procedurile de infringement şi un calendar clar de măsuri / Diana Buzoianu: Nu vă pot spune că va fi totul roz începând de acum # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a aflat, marţi, la Bruxelles, pentru a discuta despre o serie de proceduri de infringement şi pentru a stabili un calendar clar de măsuri. Buzoianu afirmă că, pe zona de mediu, România are cele mai multe probleme, iar pentru rezolvarea unora sunt necesare resurse substanţiale. ”Nu vă pot spune că va fi totul roz începând de acum, a transmis Buzoianu.
21:40
Formaţia Napoli a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Lecce, în etapa a 9-a a campionatului Italiei.
21:40
Poliţistă din Slatina, agresată în urma unei intervenţii / Sindicaliştii reclamă o încercare de muşamalizare a ultrajului / Poliţista a depus plângere, iar agresorul a fost arestat preventiv / Şefii Poliţiei Slatina, cercetaţi - VIDEO # News.ro
O poliţistă din Slatina a fost agresată în timpul unei intervenţii care a avut loc în luna aprilie, dar sindicaliştii Europol acuză conducerea instituţiei că nu a înregistrat ultrajul şi nu a luat măsuri. Poliţista a depus singură plângere la Parchet, iar agresorul a fost arestat preventiv.
21:20
Meciul cu Canada, de pe 8 noiembrie de la Bucureşti, va fi ultimul pentru căpitanul echipei naţionale de rugby a României, Ovidiu Cojocaru.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.