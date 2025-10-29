Kremlinul instalează „bănci ale eroilor ruși” în școlile din teritoriile ucrainene ocupate – deși mulți dintre „eroi” au comis crime de război

14:10

Ungaria continuă să scadă în clasamentul statului de drept și se clasează pe ultimul loc în UE, potrivit unui nou studiu al World Justice Project publicat marți. Ungaria a primit 0,50 puncte din 1,0. Acesta este cel mai mic scor al statului de drept dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și cu […]