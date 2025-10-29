Percheziții în dosarul exploziei din Rahova. Distrigaz și firma privată care a intervenit, printre obiective. Angajați Distrigaz, vizați și ei

14:30

Anunț important pentru toți românii făcut de ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, într-o discuție cu Alexandru Ciuncan, președintele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR). Într-o poziționare mai clară decât a avut-o până acum vreun alt ministru al sănătății, Rogobete spune că sistemul are nevoie de bani din exterior pentru a putea oferi servicii la nivelul pe care îl așteaptă oamenii, iar soluția pentru a aduce aceste fonduri nu este decât spargerea monopului Casei de Asigurări de Sănătate (CNAS), mai ales prin cuplarea la sistemul public a societăților de asigurare.