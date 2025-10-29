Orban vrea un bloc anti-Kiev cu Bratislava și Praga
Euractiv.ro, 29 octombrie 2025 08:50
După ce naționalistul Andrej Babis a câștigat alegerile din Republica Cehă, Budapesta lucrează împreună cu Bratislava și Praga la o axă anti-ucraineană, informează ANSA (Italia).
Acum 10 minute
09:10
ONU denunță „vânătoarea de oameni” cu drone rusești pentru a forța exodul civililor din Ucraina # Euractiv.ro
Raportul denunță bombardarea locuințelor, ambulanțelor și centrelor de ajutor umanitar, dar și folosirea camerelor de filmat de pe aeronavele fără pilot pentru a-i urmări pe cei care încearcă să fugă din orașele ocupate, notează „Infobae” (Spania).
Acum 30 minute
08:50
08:50
Americanii își îndreaptă atenția spre emisfera vestică și regiunea indo-pacifică, ridicând semne de întrebare cu privire la angajamentul Americii de a-l descuraja pe Putin în regiunea Mării Negre, scrie publicația ucraineană.
Acum o oră
08:40
Întâlnirea călduroasă dintre Matteo Salvini și Viktor Orbán de la Ministerul Transporturilor a durat o oră, timp în care cei doi lideri au făcut un un bilanț al situației internaționale, informează ANSA (Italia).
08:30
În Ungaria Orban e cu spatele la zid după sancțiunile americane impuse petrolului rusesc # Euractiv.ro
Măsurile luate de SUA împotriva Lukoil și Rosneft îngrijorează în mod special Ungaria, care importă până la 90% din țițeiul său din Rusia. Guvernul se teme de creșterea vertiginosă a prețurilor și de penurie, fără această resursă tot mai fragilă.
08:20
Zelenski spune că are nevoie de Europa pentru a lupta împotriva rușilor încă doi sau trei ani # Euractiv.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de sprijin financiar european pentru a continua lupta împotriva forțelor rusești încă doi sau trei ani, scrie „France 24” (Franța).
Acum 2 ore
08:10
Lovit puternic de sancțiunile americane, gigantul petrolier rus își vinde activele din străinătate. Lichidarea implică mai multe rafinării și peste 2.400 de benzinării din circa zece țări, scrie „Courrier International” (Franța).
08:00
Trump se înțelege cu premierul nipon pe teme legate de baseball și de carnea de vită americană # Euractiv.ro
La Tokyo președintele și premierul japonez, doamna Sanae Takaishi, s-au felicitat reciproc, dar nu au semnalat nicio tentativă majoră vizând soluționarea actualelor probleme comerciale dintre cele două țări, constată „The New York Times” (SUA).
Acum 12 ore
23:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare și co-președintă a Asociației Dăruiește Viață.
21:20
Oana Țoiu a discutat cu omologul israelian despre oportunități de cooperare în diverse domenii # Euractiv.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit marți cu omologul său din Statul Israel, Gideon Sa’ar, cu ocazia vizitei oficiale a acestuia la București.
Acum 24 ore
16:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare și co-președintă a Asociației Dăruiește Viață.
16:00
Oradea a câștigat titlul ”Capitala Tineretului din România” pentru anul 2027 prin conceptul „Oradea O’Clock – Etimpul tinerilor”.
13:50
PSD îl „resuscitează" pe Ciolacu și îl susține pentru șefia CJ Buzău/ Băluță, candidat la București # Euractiv.ro
Conducerea PSD a validat marți decizia ca Daniel Băluță, actual edil al Sectorului 4, să candideze la Primăria Capitalei din partea formațiunii și să preia interimar șefia PSD București.
13:10
Mihai Popșoi: Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, cu statut de "agreat, dar neacreditat" # Euractiv.ro
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul în exercițiu al Afacerilor Externe, a declarat că există "o incertitudine" în privința statutului diplomatic al lui Oleg Ozerov, ambasadorul desemnat al Federației Ruse.
13:10
Comisarul european pentru economie, de la Guvern: Ținta de deficit pe 2026 trebuie să fie respectată # Euractiv.ro
Comisarul european pentru economie și productivitate, Vlaldis Dombrovskis, a declarat marți, într-o declarație comună cu premierul Ilie Boloan, că este esențial să fie luate măsuri curajoase ca să reducă vulnerabilitățile economice ale României.
13:00
Indiferent dacă vrei să montezi un raft, să renovezi o cameră sau să realizezi proiecte de bricolaj, alegerea bormașinii potrivite este importantă pentru a lucra eficient și în siguranță.
12:20
La 1 iulie 2025, populația după domiciliu din mediul urban a fost de 11992,7 mii persoane, în scădere față 1 iulie 2024 (1,0%). Populația după domiciliu din mediul rural a fost de 9678,8 mii persoane, în creștere față 1 iulie 2024 (0,1%).
12:10
Moldova: Alexandru Munteanu a anunțat o parte din membrii viitorului Cabinet de Miniștri # Euractiv.ro
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat propunerile sale pentru funcțiile de ministru al Mediului și al Muncii și Protecției Sociale.
12:00
Secretul din spatele dezvoltării spectaculoase a Clujului. De ce aici tinerii vin și nu pleacă? # Euractiv.ro
Luni, 27 octombrie 2025, la Cluj-Napoca, a avut loc lansarea volumului „Strategia. Organizații și comunități inteligente”, semnat de profesorul Călin Hințea, decan al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la UBB.
10:50
Învățători - la un program ce facilitează dezvoltarea competențelor de literație și gândire critică # Euractiv.ro
100 de învățători din Galați participă la un program inovator care le oferă acces la tehnologii educaționale moderne și instrumente practice, pentru a sprijini dezvoltarea competențelor de înțelegere a textului citit și gândirea critică a elevilor.
10:00
Hurezeanu: „Catedrala Mântuirii Neamului e o declarație despre locul României în ortodoxia globală” # Euractiv.ro
Diplomatul Emil Hurezeanu spune că sfințirea Catedralei Naționale depășește semnificația locală a unui eveniment religios, marcând poziționarea României între tradiția bizantină, modernitatea europeană și complexul echilibru al ortodoxiei mondiale.
09:30
Starmer a semnat cu Turcia un acord în valoare de 10,7 mld. $ pentru 20 de avioane Eurofighter # Euractiv.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a semnat un acord în valoare de 10,74 miliarde de dolari cu Turcia pentru vânzarea a 20 de avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon de fabricație britanică, scrie „Kathimerini” (Grecia).
09:20
Un an mai târziu, cazărmile pentru migranții ilegali ridicate în timp record în țara balcanică sunt aproape goale, scrie „La Razon” (Spania), analizând rezultatele proiectului de combatere a imigrației ilegale al Giorgiei Meloni.
Ieri
09:10
Candidata independentă de stânga a câștigat alegerile prezidențiale irlandeze cu o majoritate covârșitoare sâmbăta aceasta. Pozițiile sale pro-palestiniene sunt controversate, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Maël Narpo.
08:50
Pe 20 ianuarie Donald Trump a depus jurământul ca președinte al SUA pentru a doua oară, dar nimeni nu se aștepta la un mandat predictibil, fie și numai având în vedere circumstanțele primei sale prezențe la Casa Albă, scrie „To Vima” (Grecia).
08:50
Articol semnat de Dr. Ion I. Jinga, ambasador, Reprezentant Permanent al României pe lângă Consiliul Europei.
08:30
Zelenski confirmă contribuția Spaniei la fondul pentru achiziționarea de arme pentru Ucraina # Euractiv.ro
Președintele ucrainean a subliniat necesitatea „de a înfrunta Rusia dintr-o poziție de forță”, notează cotidianul spaniol „20 Minutos”.
08:20
Prim-ministrul maghiar Viktor Orban se află luni la Roma și la Vatican pentru o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea și o întâlnire informală cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:10
Lituania închide aeroportul din Vilnius și frontiera cu Belarus, invocând baloane suspecte # Euractiv.ro
Autoritățile din Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius și granița cu Belarus, după ce mai multe baloane presupus cu heliu au intrat în spațiul său aerian, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:00
Rusia folosește agenți secreți „de unică folosință” în Germania pentru sabotaj, spionaj și propagandă, potrivit unui raport al serviciilor de informații germane, notează „Euronews” (Italia).
07:50
Vladimir Putin a reziliat oficial acordul ruso-american privind plutoniul semnat în 2000 pentru limitarea stocurilor de materiale fisionabile, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
07:40
Trump îl avetizează pe Putin după ce Rusia și-a lansat noua sa rachetă nucleară „de neînvins” # Euractiv.ro
Președintele Trump i-a adresat luni lui Vladimir Putin un avertisment dur legat de noua și „invincibila” rachetă nucleară din țara acestuia, scrie Anthony Blair în „The New York Post” (SUA).
07:30
Statele Unite și China au convenit asupra cadrului unui potențial acord comercial, marcat ca un „armistițiu” între cele două mari economii ale lumii, scrie „Avvenire” (Italia) sub semnătura lui Luca Miele.
27 octombrie 2025
20:50
Senatul a adoptat o lege care promite că întărește protecția victimelor violenței domestice # Euractiv.ro
Senatul a adoptat luni, în unanimitate, un proiect de lege care aduce modificări importante pentru protejarea victimelor violenței domestice. Inițiativa a fost elaborată în cadrul Comisiei speciale comune „România fără violență domestică”.
14:50
Mai mulți politicieni germani fac acuzații grave la adresa Alternativei pentru Germania (AfD), susținând că partidul de extremă dreaptă spionează infrastructura critică a Germaniei în interesul Kremlinului.
13:50
Ucraina a avariat barajul de lângă Belgorod și a izolat trupele rusești de lângă Vovcensk # Euractiv.ro
Un atac ucrainean asupra unui baraj din apropierea orașului Belgorod, Rusia, a provocat un flux necontrolat de apă, blocând accesul unităților rusești care traversaseră râul Siverskyi Donets în apropierea orașului ucrainean Vovchansk din Harkiv.
13:30
Firea îi predă lui Băluță șefia PSD București, acesta urmând să fie candidat la Primăria Capitalei # Euractiv.ro
Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că, în urma unei ședințe a filialei București, marți, în Comitetul Politic Național se va propune ca edilul de la Sectorul 4, Daniel Băluță, să fie candidat la Primăria Capitalei.
12:00
Milei își consolidează puterea: victoria din alegerile parțiale îi întărește „revoluția cu drujba” # Euractiv.ro
Președintele Argentinei, Javier Milei, a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare de la mijlocul mandatului, confirmând sprijinul pentru politica de austeritate radicală și reforme de piață liberă, scrie Ione Wells pentru BBC News.
11:00
Incidentele grave pe trotinete personale, de 6 ori mai multe decât cele pe trotinete închiriate # Euractiv.ro
Trotinetele personale sunt mult mai frecvent implicate în accidente decât trotinetele de închiriat, conform datelor Inspectoratului General al Poliției Române.
10:50
Ciprian Ciucu anunță că va candida la Primăria Capitalei, cu sloganul "Bucureștiul pus la punct" # Euractiv.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat oficial luni că va candida la Primăria Capitalei, în alegerile de pe 7 decembrie.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, la Digi24, că miza nu este să fie prim-ministru în orice condiții, ci să facă ceea ce trebuie pentru țară.
08:40
Ce părere are conducerea chineză despre America (sau ce dorește să creadă poporul chinez..)? Că este un „stat eșuat”. Un diagnostic teribil, chiar jignitor. Însă este exact ceea ce se poate citi într-un ziar important al guvernului de la Beijing.
08:40
H.E. Ion JINGA, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative Council of Europe.
08:30
Precedând o întâlnire Trump – Xi, oficiali americani și chinezi au conturat un nou acord comercial # Euractiv.ro
Duminică, negociatorii americani și chinezi din sectorul comerțului au anunțat că, înaintea apropiatei întrevederi din această săptămână, programată între liderii celor două țări, au convenit asupra unui format de acord pe tema taxelor vamale.
08:20
Tunelul Putin-Trump: percepția greșită asupra distanței geografice care separă Rusia de SUA # Euractiv.ro
Noi, europenii, tindem să avem o percepție greșită asupra distanței geografice care separă Rusia de Statele Unite, scrie editorialistul „20 Minutos” (Spania), Carmelo Encinas.
08:10
„Într-o lume în care alții se mișcă rapid, Europa trebuie să țină pasul: acesta este cel mai important mesaj de astăzi”, a declarat Ursula von der Leyen la Forumul Dialogului Global de la Berlin 2025, informează ANSA (Italia).
08:10
În cenușiul Wolfsburg, inima imperiului german Volkswagen, liniile de producție ale modelului Golf s-ar putea opri chiar de miercuri, scrie „Avvenire” (Italia).
08:00
Secretarul de Interne al SUA: Grecia contribuie la reducerea dependenței Europei de gazul rusesc # Euractiv.ro
Secretarul de Interne al SUA și șeful Consiliului pentru Suveranitate Energetică al SUA, Doug Burgum, a subliniat rolul Greciei pentru reducerea dependenței Europei de gazul rusesc, scrie „Trud” (Bulgaria).
07:50
Prim-ministrul belgian a emis avertismente repetate cu privire la planul Uniunii Europene de a utiliza active rusești înghețate pentru a finanța Ucraina. Comisia trebuie să găsească o soluție înainte de decembrie, scrie „Le Point” (Belgia).
07:40
Președintele rus Vladimir Putin a ovaționat Burevestink, o rachetă nucleară singulară, după ce armata a efectuat noi teste legate de această rachetă cu rază lungă de acțiune, precum și de alte câteva dintre cele mai distrugătoare arme ale Moscovei.
