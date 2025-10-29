Asistentele medicale trebuie să respecte protocoale clare: igiena mâinilor și fără unghii cu gel
Newsweek.ro, 29 octombrie 2025 08:50
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Româ...
Acum 10 minute
09:10
Cu ce sume ridicole au crescut pensiile militare anii trecuți? Se vor da bani în plus în 2026? # Newsweek.ro
n document recent al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naționale clarifică, în prem...
09:10
SUA retrag mii de soldați din România. Temeri că Marea Neagră va fi vulnerabilă în fața lui Putin # Newsweek.ro
Administrația Trump este pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România, o schimbare s...
Acum 30 minute
08:50
Asistentele medicale trebuie să respecte protocoale clare: igiena mâinilor și fără unghii cu gel # Newsweek.ro
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Româ...
Acum o oră
08:40
VIDEO Explozii și incendii masive la o rafinărie Lukoil din Rusia, după un atac cu drone ucrainene # Newsweek.ro
Noapte de foc în Rusia după ce un roi de drone ucrainene au făcut prăpăd asupra infrastructurii ener...
08:30
Percheziții la Distrigaz în cazul exploziei din Rahova. Ce caută Poliția și procurori? # Newsweek.ro
Sunt mai multe descinderi, la această oră, în București Ilfov și Prahova. Se fac verificări înclusiv...
08:20
Trump pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei. Whitaker: "Putin, obligat să oprească războiul" # Newsweek.ro
Administrația Trump se pregătește să impună un nou val de sancțiuni economice împotriva Federației R...
08:20
Digurile de pe malul Dunării sunt afectate de animale. Există pericole de inundații periculoase # Newsweek.ro
Schimbările climatice au dus la o înmulțire necontrolată a cârtițelor, șoarecilor sau vulpilor, care...
Acum 2 ore
08:00
Tensiuni în Parlamentul European. Bugetul UE, schimbat pentru fondurile din agricultură # Newsweek.ro
Principalele grupuri politice din Parlamentul European critică proiectul de buget al UE și îi cer Ur...
07:50
De ce i-a cerut Sorin Grindeanu premierului Bolojan să o retragă pe Oana Gheorghiu ca și vicepremier # Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să-și retragă propu...
07:40
Pentru ca sistemul de încălzire să funcționeze eficient în sezonul rece și pentru a reduce costurile...
07:40
Racheta nucleară M51.3, în dotarea Marinei Franței. De 6 ori mai puternică decât cea de la Hiroșima # Newsweek.ro
Intrarea în funcțiune operațională a rachetei nucleare M51.3 marchează un pas major în modernizarea ...
07:30
Cristian Păun: România a pierdut 6,5 miliarde €. Altele două, în pericol. „Reformele, întârziate" # Newsweek.ro
Profesorul universitar Cristian Păun spune că România a pierdut deja 6,5 miliarde de euro şi că mai ...
07:20
Horoscop 30 octombrie. Luna în Vărsător schimbă perspectivele Peștilor. Fecioarele, sfat important # Newsweek.ro
Horoscop 30 octombrie. Luna în Vărsător schimbă perspectivele Peștilor. Fecioarele primesc sfaturi i...
Acum 4 ore
07:10
Protest pentru pensie azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei? # Newsweek.ro
Se anunță proteste azi în București pentru pensii și salarii mai mari. Newsweek vă prezintă un Top ...
Acum 12 ore
22:00
De ce va fi reînfiinţată totuşi o şcoală, conform legii, cu toate că are înscris la ore un singur el...
21:50
Cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. Ce a însemnat FILIT 2025? # Newsweek.ro
Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) s-a înch...
21:40
Nicuşor Dan va numi un şef la SRI până la finalul anului sau începutul anului viitor.Pe cine? # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că va numi un şef la SRI până la finalul anului sau până la începutu...
21:40
Șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cadru universitar cunoscut la Facultatea de Medicină Veterinară din c...
21:30
Premierul Israelului a ordonat atacuri imedeiate asupra Fâșiei Gaza. Hamas a încălcat armistițiul # Newsweek.ro
În urma consultărilor privind securitatea, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei (IDF)...
21:10
Numărul parlamentarilor ar putea să scadă cu 10%. Nimeni nu ţine cont de referendumul pentru 300 # Newsweek.ro
Numărul parlamentarilor ar putea să scadă cu 10%. Dar nimeni nu ţine cont în continuare de referendu...
20:50
O tranzacţie de 135.000.000.000 $. În fine, Microsoft a intrat în acţionariatul OpenAI # Newsweek.ro
O tranzacţie de 135.000.000.000 $. În fine, Microsoft a intrat în acţionariatul OpenAI, într-un part...
20:40
Discuţii Nicușor Dan-Valdis Dombrovskis. România, ferm angajată să rezolve dezechilibrele economice # Newsweek.ro
Discuţii între preşedintele Nicușor Dan şi comisarul european pentru Economie Valdis Dombrovskis. Ro...
20:30
Pensia limită de vârstă a scăzut cu 250 lei de la recalculare. Pensia de invaliditate cu 110 lei # Newsweek.ro
Acesta e adevărul - Pensie limită de vârstă a scăzut cu 250 lei de la recalculare. Pensia de invalid...
20:20
Contract de 1.000.000.000 € pentru producția de praf de pușcă și obuze 155mm în Bulgaria # Newsweek.ro
Bulgaria și gigantul european al apărării Rheinmetall au semnat un acord pentru construirea unei fab...
Acum 24 ore
20:10
Actualizarea Counter-Strike 2 provoacă pierderi financiare masive pentru jucătorii din toată lumea # Newsweek.ro
O actualizare la Counter-Strike 2 a cauzat o scădere drastică a prețurilor skin-urilor scumpe în ace...
19:50
Peste 100 de comandanți ruși și-au executat propriii soldați, în Ucraina. Sunt îngropaţi prin păduri # Newsweek.ro
Peste 100 de comandanți ruși de plutoane, batalioane sau divizii și-au executat propriii soldați, în...
19:40
De ce nu trebuie să torni niciodată cafea în canalizare. Ce impact are asupra țevilor din casa ta # Newsweek.ro
De ce nu trebuie să torni niciodată cafea în canalizare. Ce impact are asupra țevilor din casa ta. R...
19:20
Un grup de firme baltice a furnizat combustibil flotei din umbră a Rusiei. 3.100 de alimentări # Newsweek.ro
Un grup de firme baltice, numit Fast Bunkering, a furnizat combustibil flotei din umbră a Rusiei. Au...
19:10
Cuplu de români arestați în Ungaria, după ce au furat bijuterii în valoare de aproape 30.000 de euro # Newsweek.ro
Un cuplu de români a fost arestat în Ungaria, după ce a furat bijuterii în valoare de aproape 30.000...
18:50
30.000 de locuri de muncă de la Amazon sunt în pericol. Angajații își pierd job-ul din cauza AI # Newsweek.ro
Amazon intenționează să elimine până la 30.000 de locuri de muncă – cea mai mare reducere din ultimi...
18:40
Ce ierburi cresc cel mai bine în casă iarna. Iată cum să-ți transformi casa într-o grădină # Newsweek.ro
Ce ierburi cresc cel mai bine în casă iarna. Iată cum să-ți transformi casa într-o grădină de interi...
18:20
Statele Unite, ca parte a dezvoltării noii sale Strategii Naționale de Apărare, intenționează să se ...
18:10
Horoscopul lunii noiembrie vine cu Lună plină în prima săptămână. Semn de bogăție și succes # Newsweek.ro
Avem Horoscopul pe luna noiembrie care vine cu Lună plină în prima săptămână. Semn de bogăție și suc...
17:50
Contracte online și protecția consumatorilor. Recomandările ANCOM pentru utilizatorii de telecom # Newsweek.ro
Utilizatorii au dreptul de a fi informați de către furnizorii de servicii de telefonie, internet sau...
17:30
Propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor nu a fost acceptată în ...
17:20
Trump, „agent de vânzări” Toyota, după ce japonezii au promis investiții de 10.000.000.000 $ în SUA # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a anunțat că Toyota a promis că va investi 10.000.000.000 $ în construcția...
17:20
Politica de extindere a Uniunii Europene a căpătat un nou impuls politic după invazia Rusiei în Ucra...
17:10
Sectorul industrial din România a fost cel mai profitabil domeniu de activitate în ultimii 5 ani # Newsweek.ro
Domeniul industriei și-a consolidat constant prezența în Topul Național al Firmelor, clasament reali...
17:00
Elon Musk a lansat platforma online Grokipedia. Concurează cu enciclopedia online Wikipedia # Newsweek.ro
Elon Musk a lansat platforma online Grokipedia. Concurează cu enciclopedia online Wikipedia. Elon Mu...
16:50
Cristian Chivu şi-a anulat conferinţa de presă, după ce portarul lui Inter a lovit mortal o persoană # Newsweek.ro
Cristian Chivu şi-a anulat conferinţa de presă, după ce portarul lui Inter a lovit mortal o persoană...
16:30
Un camion care a plecat plin sute de anvelope auto fără jante din România a ajuns gol în Germania # Newsweek.ro
Un camion care a plecat plin sute de anvelope auto fără jante din România a ajuns gol în Germania. P...
16:20
Și în Franța se dă spagă pentru a trece ITP-ul dacă mașina dă fum. 350 de service-uri, închise # Newsweek.ro
Cum înlocuirea catalizatorului și/sau a filtrului de particule costă mii de euro, nu doar în România...
16:20
Bărbatul judecat pentru uciderea fostului premier japonez Shinzo Abe, Tetsuya Yamagam este vinovat # Newsweek.ro
Bărbatul judecat pentru uciderea fostului premier japonez Shinzo Abe, Tetsuya Yamagam a pledat vinov...
16:20
Bolojan o numește pe Oana Gheorghiu ca vicepremier. A ridicat un spital de 100.000.000$ din donații # Newsweek.ro
Informație de ultimă oră - Bolojan o numește pe Oana Gheorghiu ca vicepremier. A ridicat un spital ...
16:10
Veteran de război cu 4.200 lei pensie, decorat de Nicușor Dan. Statul i-a luat 420 lei pentru CASS # Newsweek.ro
Nicușor Dan a decorat un veteran de război de 101 ani. Acesta are o pensie de 4.200 de lei din care ...
15:50
Lia Savonea sare în apărarea magistratilor și a pensiilor speciale, atacându-l pe Kelemen Hunor # Newsweek.ro
Tema pensiilor speciale ale magistraților a generat un nou conflict între Înalta Curte de Casație și...
15:40
CTP, despre "marele câștigător” politic după sfințirea Catedralei Naționale: Aur, aur, peste tot aur # Newsweek.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat că sfințirea Catedralei Naționale nu a avut nicio legătu...
15:20
VIDEO O oră de zbor cu F-35 costă 40.000$, cu Eurofighter - 28.000$. Care e cel mai ieftin avion? # Newsweek.ro
Putem spune că o oră de zbor cu F-35 costă 40.000$, cu Eurofighter - 28.000$. În această comparație,...
15:10
Colegiul Medicilor, după decesul medicului Ștefania Szabo: A ales să fie acolo pentru alţii # Newsweek.ro
Colegiul Medicilor a transmis un mesaj după decesul medicului Ștefania Szabo: „Nu doar un profesioni...
14:50
Nicușor Dan: Mă îngrijorează componenta pro-Rusia din discursul AUR la care oamenii nu reacţionează # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un interviu pentru Cotidianul, că ceea ce îl îngrijorează într...
