Donald Trump face concedieri la Casa Albă

Compania de stat Romgaz, la care statul deține 70% din acțiuni, a împrumutat 500 de milioane de euro de pe piața externă, cu o maturitate de 6 ani. Cererea din partea investitorilor a fost de aproape nouă ori mai mare, în timp ce la recenta emisiune de obligațiuni a Guvernului, cererea a depășit suma împrumutată de circa patru ori. Dobânda la care Romgaz a luat bani este, de asemenea, mai bună decât cea a statului, conform analizei Profit.ro.