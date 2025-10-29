16:40

„Va avea AUR candidat la PMB, la funcșia de primar general al Capitalei și, dacă da, cine va fi acesta?” este întrebarea compusă la care Petrișor Peiu, liderul senatorilor acestui partid, răspunde azi. Cine va […] Articolul Cine va fi candidatul AUR la PMB? Cel mai bine plasat în sondajul acum “în derulare”. Dar și Anca Alexandrescu ar putea din susținută de partid apare prima dată în B365.