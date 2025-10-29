Administrația Trump este pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România (surse citate de Kyiv Post)
Financial Intelligence, 29 octombrie 2025 08:50
Discuțiile interne au luat inițial în considerare reduceri atât în România, cât și în Polonia, dar decizia finală […]
• • •
Acum 10 minute
09:10
Energie, securitate, strategie – Europa trebuie să conducă noua eră energetică (Giacomo Billi) # Financial Intelligence
Autor: Giacomo Billi, fondator şi CEO al Alive Capital, furnizor de servicii integrate pentru producătorii de energie regenerabilă […]
Acum 30 minute
08:50
Administrația Trump este pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România (surse citate de Kyiv Post) # Financial Intelligence
Discuțiile interne au luat inițial în considerare reduceri atât în România, cât și în Polonia, dar decizia finală […]
Acum o oră
08:30
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat crearea unei burse paneuropene, într-o mișcare care ar ajuta-o să concureze cu […]
08:20
Petrom estimează că taxa pe cifra de afaceri introdusă în 2024 va avea un impact anual total de sub 250 milioane lei în 2025 (raport) # Financial Intelligence
Petrom estimează că taxa pe cifra de afaceri introdusă în 2024 va avea un impact anual total de […]
Acum 2 ore
08:10
SUA exclude Rosneft Germania din sancțiunile împotriva Rusiei, afirmă ministrul german al economiei # Financial Intelligence
Berlinul a solicitat clarificări din partea SUA cu privire la impactul sancțiunilor împotriva Rosneft Guvernul SUA a oferit […]
08:10
OMV Petrom raportează un profit net de 3,4 miliarde lei, în primele nouă luni, în scădere cu 13% # Financial Intelligence
OMV Petrom raportează un profit net de 3,4 miliarde lei, în primele nouă luni, în scădere cu 13%, […]
08:00
Anca Alexandrescu, realizatoare la televiziunea Realitatea Plus, a anunțat marți că va candida pentru funcția de primar al […]
08:00
Trump semnalează că ar putea discuta cu președintele Chinei despre cipurile „super tari” de la Nvidia # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump intenționează să discute despre cipurile avansate de inteligență artificială de la Nvidia cu președintele […]
07:40
Patru confederaţii sindicale protestează miercuri în Piaţa Victoriei împotriva măsurilor de austeritate # Financial Intelligence
Sindicalişti din patru confederaţii sindicale protestează, miercuri, începând cu ora 10:00, în Piaţa Victoriei. Sindicaliştii reclamă măsurile de […]
Acum 4 ore
06:50
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă propunerea de a o numi pe Oana Gheorghiu vicepremier # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să-şi retragă propunerea de a o numi […]
06:50
Trump susţine că armistiţiul din Gaza este în vigoare, dar Israelul are dreptul să riposteze în cazul unui atac / Autorităţile sanitare din Gaza anunţă că atacurile au ucis cel puţin 26 de persoane # Financial Intelligence
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, că armistiţiul din Gaza, susţinut de SUA, nu este în pericol, […]
06:50
Kelemen Hunor: Dacă cineva crede că în acest moment e o fericire să fii la guvernare, greşeşte # Financial Intelligence
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, recunoaşte că perioada actuală este una dificilă pentru coaliţia de guvernare, dar consideră că […]
Acum 12 ore
20:40
Mario Draghi spune că un federalism nou, pragmatic, este singura cale viabilă de urmat pentru Europa # Financial Intelligence
Viitorul Europei trebuie să fie o călătorie către federalism. Însă, oricât de dezirabilă ar fi o adevărată federație, […]
Acum 24 ore
19:30
Ungaria plănuiește un nou bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia și Slovacia (Politico) # Financial Intelligence
Ungaria intenționează să se alieze cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță sceptică față de Ucraina […]
19:20
Nvidia achiziționează acțiuni în valoare de 1 miliard de dolari la Nokia, determinând creșterea cu 26% a acțiunilor producătorului de echipamente 5G # Financial Intelligence
Nokia a anunțat marți că Nvidia va achiziționa acțiuni noi Nokia în valoare de 1 miliard de dolari. […]
19:20
Ray Dalio afirmă că se formează o bulă riscantă pe piața IA, dar că aceasta s-ar putea să nu se spargă până când Fed nu va înăspri politica monetară # Financial Intelligence
Fondatorul Bridgewater Associates, Ray Dalio, a avertizat marți că s-ar putea forma o bulă în jurul tehnologiei megacap […]
19:10
PayPal dezvăluie parteneriatul cu OpenAI pentru plăți pe ChatGPT, acțiunile cresc # Financial Intelligence
Acțiunile PayPal cresc în urma acordului cu OpenAI Compania ridică prognoza de profit pentru 2025 PayPal depășește previziunile […]
19:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat marţi armatei să lovească imediat în Fâşia Gaza; el a acuzat gruparea […]
19:00
Cel puțin 20 de morți în urma unei operațiuni a poliției din Rio de Janeiro înaintea COP30 # Financial Intelligence
Cel puțin 20 de persoane, inclusiv doi polițiști, au fost ucise marți într-o operațiune de amploare împotriva crimei […]
18:30
Fostul şef al companiei ucrainene Ukrenergo, Volodimir Kudriţki, a fost reţinut sub suspiciunea de fraudare a fondurilor operatorului […]
18:30
Hidroelectrica finalizează modernizarea sistemelor informatice înainte de termen # Financial Intelligence
Hidroelectrica a finalizat astăzi, 28 oct. 2025, procesul de modernizare a sistemelor informatice aferente aplicației iHidro, cu patru […]
18:20
MF: Reprezentanţii Comisiei Europene au salutat schimbarea de atitudine fiscală şi revenirea României la un cadru de “seriozitate şi predictibilitate” # Financial Intelligence
Reprezentanţii Comisiei Europene au salutat schimbarea de atitudine fiscală şi revenirea României la un cadru de "seriozitate şi […]
17:40
Romgaz (SNG) a atras 500 milioane euro, de pe pieţele externe, la o dobândă midswap + 235 puncte […]
17:00
Centrala de la Mintia, cea mai importantă investiţie care va intra în sistemul energetic naţional (secretar de stat) # Financial Intelligence
Centrala de la Mintia este cea mai importantă investiţie care va intra în sistemul energetic naţional, un investitor […]
16:50
Fundația Alexandrion a avut onoarea de a-i oferi Sanctității Sale Bartolomeu I, Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, Premiul Special „Constantin Brâncoveanu” pentru contribuția Sa remarcabilă la promovarea păcii și a dialogului între popoare # Financial Intelligence
Fundația Alexandrion a avut deosebita onoare de a organiza un eveniment special dedicat Sanctității Sale Bartolomeu I, Arhiepiscop […]
16:40
Clujul se pregătește pentru cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie # Financial Intelligence
În perioada 30–31 octombrie, Cluj-Napoca devine centrul dezbaterilor naționale privind protecția infrastructurilor critice, odată cu organizarea celei de-a […]
16:10
Dărăban (ACUE): Integrarea prosumatorilor în Sistemul Energetic Naţional trebuie să se facă într-un mod optim # Financial Intelligence
Integrarea prosumatorilor în Sistemul Energetic Naţional trebuie să se facă într-un mod optim, astfel încât să le fie […]
16:10
Nicolae Minea a fost ales președinte al Consiliului de Administrație Transgaz # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ l-a ales pe Nicolae MINEA în calitate de președinte al CA, pe o […]
16:10
Fundaţia OMV Petrom a premiat nouă ONG-uri cu 1,5 milioane de lei pentru proiecte de educaţie şi sănătate # Financial Intelligence
Nouă organizaţii nonprofit vor implementa proiecte de educaţie şi sănătate, în valoare totală de 1,5 milioane de lei, […]
16:10
Capitalizarea de piaţă a Apple a depăşit 4.000 de miliarde de dolari graţie succesului noilor iPhone # Financial Intelligence
Grupul informatic american Apple a ajuns marţi la o capitalizare de piaţă de peste 4.000 de miliarde de […]
16:10
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna […]
16:00
Obligaţiile de stocare din “Net Zero Industry Act”, pentru România, nu se justifică economic (secretar de stat) # Financial Intelligence
Obligaţiile de stocare de CO2, prevăzute în "Net Zero Industry Act" sunt mult disproporţionate faţă de emisiile pe […]
16:00
Acționarii Băncii Transilvania au aprobat distribuirea de dividende suplimentare de 700 milioane de lei; AGA a aprobat emisiuni de obligațiuni de 2 miliarde de euro # Financial Intelligence
Acționarii Băncii Transilvania (TLV) au aprobat distribuirea de dividende de 700 milioane de lei, dar și emisiuni de […]
12:30
Valeriu Zgonea: ANCOM anticipează o reducere a cheltuielilor cu salariile de aproximativ 28 milioane de lei, anual # Financial Intelligence
ANCOM anticipează o reducere a cheltuielilor cu salariile (cumulată din reducerea salariilor de bază și încetarea contractelor individiale […]
12:10
Cathie Wood spune că roboții umanoizi vor fi „cele mai mari” oportunități în materie de inteligență artificială # Financial Intelligence
Fondatoarea și directorul executiv al Ark Invest, Cathie Wood, a evidențiat marți potențialul inteligenței artificiale de a accelera […]
11:50
Alexandru Petrescu: “Sunt președintele ASF cu zero angajări, zero obligații de plată sub forma unor bonusuri, zero falimente pe cele trei piețe supravegheate”; Aplicarea Legii nr. 145/2025 afectează direct capacitatea ASF de a-și îndeplini obligațiile și creează dificultăți majore în păstrarea personalului de specialitate # Financial Intelligence
Aplicarea rigorilor impuse de Legea nr. 145/2025 afectează direct capacitatea ASF de a-și îndeplini obligațiile rezultate din legea […]
11:40
China speră ca UE să susţină comerţul liber, înaintea reuniunii bilaterale de joi privind pământurile rare # Financial Intelligence
Guvernul chinez şi-a exprimat marţi speranţa ca Uniunea Europeană (UE) să "îşi respecte angajamentul de a sprijini comerţul […]
11:30
Nusco Imobiliara listează prima emisiune de obligațiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București # Financial Intelligence
Nusco Imobiliara S.A., companie românească din domeniul imobiliar care dezvoltă locuințe, birouri, spații comerciale și hoteluri, listează marți, […]
11:30
Noua structură organizatorică a ANRE va însuma un total de 289 posturi; adaptarea contractului colectiv de muncă la noile dispoziții legale se va face prin act administrativ, în lipsa acordului reprezentanților salariaților # Financial Intelligence
*Niculescu: "În 2024, ANRE a aplicat cel mai mare număr de amenzi, la nivel european; instituția nu a […]
11:30
EUROSMART Filiala Sibiu SPRL propune spre valorificare un activ comercial premium în centrul municipiului Constanța # Financial Intelligence
În cadrul procesului de valorificare a activelor aparținând societății Leonardo SRL, EUROSMART Filiala Sibiu SPRL deschide accesul către […]
10:00
CEO-ul Ark Invest, Cathie Wood, semnalează riscul de corecție a pieței IA: „Va exista o trezire la realitate” # Financial Intelligence
CEO-ul ARK Invest, Cathie Wood, a respins, marți, temerile legate de o bulă a inteligenței artificiale, semnalând, în […]
09:30
Ministerul Energiei a propus alegerea unui nou Consiliu de Administrație la Romgaz, ca urmare a finalizării procedurii de selecție # Financial Intelligence
Ministerul Energiei a solicitat completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMGAZ, convocată pentru data […]
09:20
Năsui (USR): Am depus un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor # Financial Intelligence
Deputatul USR Claudiu Năsui a anunțat, marți, că a depus la Parlament un proiect de desființare a pensiilor […]
09:20
Producţia de hidrocarburi a Romgaz a crescut în primele 9 luni din 2025 cu 0,61% # Financial Intelligence
Romgaz a înregistrat în primele nouă luni ale acestui an o producţie totală de hidrocarburi de 23,96 milioane […]
Ieri
09:10
Agroserv Măriuța lansează o emisiune de obligațiuni garantate în valoare de până la 3 milioane de euro # Financial Intelligence
Agroserv Măriuța S.A. (BVB: MILK), companie românească din sectorul agricol și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, anunță lansarea […]
08:30
Autor: Dan Pălăngean Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în luna septembrie 2025 de 3.161 lei […]
08:30
Google și NextEra vor revitaliza o centrală nucleară din Iowa, pe fondul creșterii cererii de energie, datorată inteligenței artificiale # Financial Intelligence
Google și gigantul american de utilități NextEra Energy au anunțat luni un parteneriat pentru a revitaliza singura centrală […]
08:00
Arabia Saudită se diversifică în afara sectorului petrolier și mizează puternic pe IA # Financial Intelligence
Deși petrolul rămâne principalul motor al economiei Arabiei Saudite, regatul își diversifică acum factorii de creștere în domenii […]
07:50
Traderul achitat Tom Hayes dă în judecată UBS pentru 400 de milioane de dolari în legătură cu acuzațiile privind Libor # Financial Intelligence
Hayes spune că UBS l-a transformat în țap ispășitor pentru a se proteja UBS și alte bănci au […]
07:40
Elon Musk a lansat Grokipedia, o alternativă mai puțin părtinitoare la Wikipedia # Financial Intelligence
Aşa cum anunţa în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este […]
