Aeroporturi închise la Moscova, după a treia noapte de atacuri cu drone. Ucraina a vizat și ținte industriale în sudul Rusiei

Scumpiri masive pe piața imobiliară. În Florești, cea mai mare comună din România, prețurile rivalizează cu cele din municipiul Cluj-Napoca. Vorbim despre o creștere de peste o mie de euro pe metru pătrat, în doar cinci ani. Cu cât distanța de Cluj-Napoca este mai mică, cu atât locuința este mai scumpă. Așa se face că un apartament cu două camere ajunge să coste și peste 100.000 de euro, în timp ce unul cu patru camere ajunge la 250.000 de euro. „Prețurile au luat-o razna”, spun până și cei care locuiesc deja acolo.