Aeroporturi închise la Moscova, după a treia noapte de atacuri cu drone. Ucraina a vizat și ținte industriale în sudul Rusiei
Digi24.ro, 29 octombrie 2025 08:50
Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei au fost închise temporar după o nouă serie de atacuri cu drone ucrainene, a treia noapte consecutivă de raiduri asupra capitalei ruse. Rusia afirmă că a doborât 100 de drone, în timp ce Kievul ar fi vizat și o zonă industrială din sudul țării, în regiunea Stavropol, potrivit The Guardian.
• • •
Acum 10 minute
09:10
Compania californiană de inteligenţă artificială OpenAI estimează că peste un milion dintre utilizatorii ChatGPT au „conversaţii care includ indicatori expliciţi de planificare sau intenţie suicidară potenţială”.
09:10
Exerciţiu de deversare a apei din lacul Vidraru. Anunțul autorităților și apelul lor către locuitori şi turişti # Digi24.ro
Un amplu exerciţiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru a început miercuri dimineaţă, anunţă prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă. Locuitorii și turiștii din zonă au primit mesaj RO-Alert.
Acum 30 minute
09:00
În SUA a avut loc primul zbor de testare al avionului supersonic X-59. Cât a costat aeronava ce poate revoluționa zborurile comerciale # Digi24.ro
Primul zbor de testare al X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depăşească bariera sunetului făcând în acelaşi timp mai puţin zgomot, a avut loc marţi deasupra deşertului din sudul Californiei, în SUA, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide, relatează Reuters.
08:50
Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei au fost închise temporar după o nouă serie de atacuri cu drone ucrainene, a treia noapte consecutivă de raiduri asupra capitalei ruse. Rusia afirmă că a doborât 100 de drone, în timp ce Kievul ar fi vizat și o zonă industrială din sudul țării, în regiunea Stavropol, potrivit The Guardian.
08:50
Polițiștii și procurorii din București fac în această dimineață percheziții în dosarul deschis după explozia dintr-un bloc din cartierul Rahova. Șase persoane urmează să fie duse la Parchet pentru audieri.
Acum o oră
08:40
Câștigător la păcănele, jefuit în fața unui bloc din București. Bărbatul, de meserie sudor, obținuse 12.000 de lei la jocuri de noroc # Digi24.ro
Doi tineri, de 16 și 23 de ani, au fost reținuți de polițiștii bucureșteni după ce ar fi tâlhărit un cetățean străin, chiar în fața blocului în care locuiește. Potrivit anchetatorilor, l-au bătut pe bărbat și i-ar fi furat 12.000 de lei, bani câștigați la păcănele.
08:40
Administrația Trump, pe punctul de a retrage brigada de soldați americani din România, potrivit Kyiv Post # Digi24.ro
Administrația Trump este gata să retragă mii de soldați americani din România, o schimbare semnificativă, care a provocat valuri de îngrijorare în partea de est a Europei și a subliniat o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului, scrie Alex Raufoglu, corespondentul Kyiv Post la Washington DC. Jurnalistul se ocupă de Departamentul de Stat al SUA, călătorind în mod regulat împreună cu secretarul de Stat american în deplasările sale, potrivit Kyiv Post. Jurnalistul citează, în sprijinul celor relatate, trei oficiali americani și europeni „care au fost informați cu privire la această chestiune”. Sursa citată mai scrie că administrația Trump a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele.
08:40
Trump justifică noile atacuri israeliene în Fâșia Gaza și spune că „nimic nu pune în pericol armistițiul” # Digi24.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, că armistiţiul din Gaza, susţinut de SUA, nu este în pericol, după ce autorităţile locale au raportat că zeci de persoane au fost ucise în atacurile israeliene, în timp ce Israelul şi Hamasul s-au acuzat reciproc de violenţe, transmite Reuters.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 29 octombrie
08:20
Patru confederaţii sindicale protestează azi în Piaţa Victoriei împotriva măsurilor de austeritate # Digi24.ro
Sindicalişti din patru confederaţii sindicale participă miercuri la un protest în Piaţa Victoriei, începând cu ora 11:00, împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului.
Acum 4 ore
07:10
Expert resurse umane: „Majorarea salariului minim în 2026 ar putea aduce restructurări și falimente” # Digi24.ro
Majorarea salariului minim în economie în 2026 ar putea pune o presiune uriașă asupra companiilor private, care se confruntă deja cu bugete limitate și costuri în creștere, avertizează Oana Botolan, expert resurse umane, pentru Digi24.ro.Aceasta atrage atenția că mediul de afaceri este întins la maximum, iar o nouă creștere a costurilor cu angajații ar fi „foarte dificil de susținut”.
07:10
Armata rusă a străpuns apărarea Ucrainei în „fortăreața” Pokrovsk. Trupele ucrainene îi vânează pe invadatori pe străzile orașului # Digi24.ro
Peste 200 de soldați ruși au reușit să pătrundă în „orașul-fortăreață” Pokrovsk din estul Ucrainei, după luni de zile de încercări eșuate, au recunoscut chiar autoritățile de la Kiev, care au precizat însă că armata ucraineană continuă să apere orașul și a trimis întăriri pentru a-i alunga pe invadatori.
07:10
Rețelele sociale, carte de vizită pentru turismul din România. Ce spun străinii care ajung în țară după ce ne-au descoperit online # Digi24.ro
Rețelele sociale au devenit, în ultimii ani, o carte de vizită pentru turismul românesc. Videoclipurile devenite virale sau cele postate de prietenii virtuali cântăresc enorm în alegerea destinației de vacanță, în special în rândul tinerilor. Fie că ajung în Iași, Oradea sau Timișoara, turiștii spun că recomandările oamenilor simpli, bazate pe imagini reale și impresii personale, valorează mai mult decât orice altă metodă de promovare.
07:10
România produce primele drone militare, la Brașov. Aparatele vor putea fi folosite atât pentru supraveghere, cât și pentru atac # Digi24.ro
România va produce la Brașov propriile tipuri de drone militare, în uzina care colaborează cu americanii pentru tehnică, dar și pentru pregătirea piloților. Dronele vor putea fi folosite atât pentru supraveghere, cât și pentru atac, atunci când sunt încărcate cu explozibil.
07:10
Alegeri anticipante în Olanda, miercuri. O coaliție centristă speră să revină la putere, după eșecul extremei drepte # Digi24.ro
Olandezii se vor prezenta miercuri la urne în cadrul unor alegeri anticipate, pentru a ieși dintr-o criză politică provocată de partidul de extremă dreapta al lui Geert Wilders. Acest partid, Partidul pentru Libertate (PVV), este în fruntea sondajelor, cu aproximativ 20% dintre voturi. Cu o suprafață de 41.500 de kilometri pătrați, dar cu o populație de 18 milioane de locuitori, Țările de Jos reprezintă a cincea economie a Uniunii Europene, după Germania, Franța, Italia și Spania. Prin urmare, aceste alegeri sunt urmărite cu mare interes de toate capitalele europene.
07:10
„Agenții de nivel scăzut” ai Rusiei: Cum își construiește Putin rețeaua de sabotaj în Europa # Digi24.ro
Serviciile secrete ruse folosesc Telegram, printre alte platforme sociale, pentru a recruta „agenți de nivel scăzut” în Germania, însărcinați cu mici acte de sabotaj, spionaj sau provocări. Chiar și un simplu clic sau „like” poate aduce un utilizator în vizorul serviciilor de informații de la Moscova, a avertizat șeful serviciilor de informații germane în cadrul unei audieri parlamentare din Bundestag, scrie Euronews.
07:10
Poveștile animăluțelor salvate după explozia din Rahova. Peste 30 de suflete au fost recuperate de voluntari printr-o metodă inedită # Digi24.ro
La aproape două săptămâni de la explozia din Rahova încă se mai află animale blocate în blocurile afectate de deflagrație. Voluntarii de la o asociație de protecție a animalor muncesc zi și noapte pentru a le salva. Peste 30 de animale au fost scoase deja de acolo, cu ajutorul unor înregistrări cu vocile proprietarilor. Voluntarii se aproprie doar cu acordul poliției, există în continuare risc de prăbușire a clădirii.
07:10
Casa Albă concediază comisia pentru arte care urma să supravegheze proiectele de construcție ale lui Trump (Washington Post) # Digi24.ro
Casa Albă i-a concediat marți pe toți cei șase membri ai Comisiei pentru Arte Plastice, o agenție federală independentă care urma să examineze unele dintre proiectele de construcție ale președintelui Donald Trump, inclusiv arcul de triumf și sala de bal a Casei Albe, scrie The Washington Post.
07:10
„Eu voi decide” ce este mai bine pentru Israel: Schimbarea dramatică a relației dintre Trump și Netanyahu. Cine va ceda primul? # Digi24.ro
Parada de oficiali americani trimiși de Donald Trump la Ierusalim săptămâna trecută pentru a se asigura că premierul israelian Benjamin Netanyahu respectă acordul de încetare a focului în Gaza a creat o nouă expresie în presa locală: „Bibi-sitting”, în loc de „babysitting”. Dar, în afară de presupusa dădăcire a unui aliat suveran al Statelor Unite, a existat și o schimbare mai dramatică: se conturează o nouă fază în relația SUA-Israel, în special în ceea ce privește relația dintre Trump și Netanyahu.
07:10
Am stat mult timp pe gânduri dacă să scriu acest articol. Nu îmi place să intru în polemici. Românii sunt oricum sătui oricum până peste cap. Am crezut întotdeauna că faptele vorbesc de la sine, că rezultatele contează mai mult decât declarațiile publice și că munca bine făcută nu are nevoie de justificări.
07:10
Piața imobiliară a explodat în cea mai mare comună din țară. Cu cât se vinde azi un apartament în Florești: „Prețurile au luat-o razna” # Digi24.ro
Scumpiri masive pe piața imobiliară. În Florești, cea mai mare comună din România, prețurile rivalizează cu cele din municipiul Cluj-Napoca. Vorbim despre o creștere de peste o mie de euro pe metru pătrat, în doar cinci ani. Cu cât distanța de Cluj-Napoca este mai mică, cu atât locuința este mai scumpă. Așa se face că un apartament cu două camere ajunge să coste și peste 100.000 de euro, în timp ce unul cu patru camere ajunge la 250.000 de euro. „Prețurile au luat-o razna”, spun până și cei care locuiesc deja acolo.
07:10
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă # Digi24.ro
Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, perioadele necontributive sunt intervale de timp în care o persoană nu a plătit contribuții la stat, dar care sunt totuși recunoscute ca vechime în muncă sau stagiu de cotizare, în baza unor reglementări speciale.
Acum 12 ore
00:20
Emmanuel Macron s-a întâlnit cu aproape 200 de experți pentru a găsi soluții la pericolele provocate de rețelele sociale # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a reunit marţi la Palatul Élysée aproape 200 de experţi pentru a reflecta asupra soluţiilor la pericolele pe care tehnologia digitală le reprezintă pentru democraţie, sănătate mintală şi alegeri, relatează AFP, preluată de News.ro.
00:10
„Este mai mult despre viață decât despre moarte”: cafenelele din cimitirele Berlinului, oaze de liniște pentru oameni # Digi24.ro
În timp ce cimitirele din capitala Germaniei sunt de mult timp înrădăcinate în comunități, unii proprietari de cafenele au mers mai departe. Sunt ascunse frumos în unele dintre cele mai liniștite și mai verzi colțuri din centrul Berlinului, iar pentru clienții lor pasionați, ele reprezintă un mod de viață printre morți, relatează The Guardian.
28 octombrie 2025
23:50
Armata SUA a atacat patru ambarcațiuni în Oceanul Pacific, suspectate de trafic de droguri. 14 persoane au fost ucise # Digi24.ro
Forțele armate americane au ucis 14 persoane în atacuri asupra a patru nave suspectate de transportul de droguri în Pacific, a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth. Marina mexicană afirmă că încă mai caută un singur supraviețuitor la aproximativ 650 de kilometri de orașul Acapulco, situat pe coasta Pacificului. Acesta reprezintă cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra unor ambarcațiuni despre care SUA afirmă că transportau droguri atât în Pacific, cât și în Caraibe. Ultimele atacuri din estul Pacificului, care, potrivit lui Hegseth, au avut loc luni, la ordinul președintelui Donald Trump, marchează o escaladare a ceea ce a fost prezentată drept o campanie de stopare a intrării narcoticelor în SUA, anunță BBC.
23:30
Ministrul Mediului, discuții la Bruxelles despre procedurile de infringement față de România: Nu va fi totul roz începând de acum # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a aflat, marţi, la Bruxelles, pentru a discuta despre o serie de proceduri de infringement şi pentru a stabili un calendar clar de măsuri. Buzoianu afirmă că, pe zona de mediu, România are cele mai multe probleme, iar pentru rezolvarea unora sunt necesare resurse substanţiale. „Nu vă pot spune că va fi totul roz începând de acum”, a transmis Buzoianu marți pe Facebook.
23:00
Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier: ce motiv invocă # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îî cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea făcută de prim-ministru pentru ocuparea funcției de vicepremier de către Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață. Liderul social-democrat își motivează cererea prin dorința de a evita „să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic” și cere ca PSD să fie consultat în astfel de decizii.
22:40
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare # Digi24.ro
O polițistă din Slatina a fost trasă de păr în timpul unei intervenții desfășurate în luna aprilie. Situația a fost scoasă la iveală de către Sindicatul Europol, care acuză conducerea IPJ Olt că a „încercat să mușamalizeze” ultrajul.
22:30
Poliția Locală Slatina trimite pistoalele colegilor de la Pitești ca să facă economii la buget: cât costă depozitarea armamentului # Digi24.ro
Zece pistoale Glock 19 pentru muniţie letală şi 90 de gloanţe, cât şi accesoriile aferente, toate aparţinând Poliţiei Locale Slatina, vor fi transmise gratuit Poliţiei Locale Piteşti, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat marţi în Consiliul Local Slatina, în care se arată că armele şi muniţia nu sunt date în folosinţă şi generează cheltuieli suplimentare cu chiria.
22:20
Ce spune liderul republican al Camerei Reprezentanţilor despre un al treilea mandat al lui Donald Trump # Digi24.ro
Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, republicanul Mike Johnson, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele Donald Trump despre limitele Constituţiei SUA şi consideră că nu mai este suficient timp pentru a modifica documentul fondator pentru a permite miliardarului un al treilea mandat la Casa Albă, relatează Reuters.
21:50
Explozia din Rahova: majoritatea celor afectați pot reveni în casele lor. Programul după care se va face accesul controlat # Digi24.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, marţi seară, că, după finalizarea cercetărilor penale la locul exploziei din Sectorul 5, cei mai mulţi dintre locatari pot reveni etapizat în casele lor. Accesul se va face controlat, sub supravegherea Poliţiei.
21:50
Mărturia fiicei lui Brigitte Macron în procesul de hărțuire online: „Nepoții ei aud ce se spune. «Bunica ta este bunicul tău»” # Digi24.ro
Fiica lui Brigitte Macron a spus în fața unui tribunal din Paris că afirmațiile false apărute online, potrivit cărora prima doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat, au afectat calitatea vieții mamei sale, făcând-o să se îngrijoreze în fiecare zi cu privire la hainele pe care le poartă, relatează The Guardian.
21:40
Ajutoare pentru locatarii afectați de explozia din Rahova: 51 de familii au primit câte 1.500 de lei de la Primăria Capitalei # Digi24.ro
Un număr de 51 de familii afectate de explozia de la blocul din Rahova, din 17 octombrie, au primit ajutoare de la Primăria Capitalei, 1.500 lei pentru fiecare locatar. În plus, 37 de familii sunt cazate pe termen mediu și lung, iar alte 142 sunt cazare în hoteluri.
21:40
Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei. „Mai am o ambiție” # Digi24.ro
Anca Alexandrescu, realizatoare la televiziunea Realitatea Plus, a anunțat marți că va candida pentru funcția de primar al Bucureștiului.
21:20
Operațiunea antidrog în Rio de Janeiro, cu aproape 2.500 de agenți mobilizați: cel puțin „18 criminali neutralizați” # Digi24.ro
O operațiune antidrog a fost desfășurată marți, 28 octombrie 2025, în Rio de Janeiro, în cadrul căreia au fost mobilizați aproape 2.500 de agenți. În urma operațiunii, cel puțin 18 suspecți și mai mulți polițiști au murit, au transmis autoritățile, conform AFP.
21:20
Un bărbat de 47 de ani a murit în Piatra Craiului: a căzut sute de metri în gol. Al cincilea caz în ultimele zece zile # Digi24.ro
Un bărbat de 47 de ani a murit, marţi, după ce a căzut în gol 250 – 300 de metri în zona de creastă din Piatra Craiului. Se afla alături de fratele său, nepotul de 12 ani şi încă o persoană.
21:10
Marile lanțuri de magazine, sub lupa Consiliului Concurenței. Autoritatea a făcut verificări la șase retaileri # Digi24.ro
Consiliul Concurenței a luat în vizor mai multe lanțuri de magazine, pe care le suspectează că se comportă autoritar cu producătorii sau furnizorii de lapte și lactate. Autoritatea a făcut inspecție la şase retaileri, pentru a căuta documente - care să confirme sau să infirme - practici ilegale, anunță Digi24.
20:50
„Ne spălăm pe cap cu acest deficit”. Kelemen Hunor spune că fără măsuri de stimulare economică „n-ai cum să câştigi această bătălie” # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi, despre situaţia economică, că din păcate se spălă cu toţii pe cap cu acest deficit, în coaliţie şi oricine poate să se retragă de la guvernare iar dacă cineva crede că în acest moment e o mare bucurie şi fericire să stai în Executiv sau să fii în coaliţie, greşeşte.
20:50
Avertisment de la Vatican. Papa Leon: „Dumnezeu vrea o lume fără război. Tensiunile se pot rezolva prin dialog și negociere” # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru pace, marţi, la Colosseumul din Roma, solicitând încetarea conflictelor la nivel mondial, transmit agenţia ANSA şi Vatican News. „Gata cu războaiele!” a fost apelul lansat de papa Leon al XIV-lea la ceremonia de închidere a Întâlnirii inter-religioase „Religii şi culturi în dialog”, organizată la Roma de Comunitatea Sant'Egidio.
20:30
Administrația Trump, dată în judecată de zeci de state pentru refuzul de a finanța ajutoarele alimentare pentru milioane de americani # Digi24.ro
Peste douăzeci și patru de state au dat în judecată administrația Trump marți pentru refuzul recent de a finanța ajutoarele alimentare în timpul închiderii guvernului, încercând să scutească aproximativ 42 de milioane de oameni de dificultățile financiare care vor începe în câteva zile, relatează NY Times.
20:20
Fostă directoare de liceu din Buzău, după moartea doctoriței Ștefania Szabo: „O funcţie publică este fascinantă, dar «muşcă» din tine” # Digi24.ro
Fosta directoare a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Buzău, Camelia Voicu, care şi-a anunţat demisia în vara acestui an, a făcut, marţi, o postare emoţionantă în contextul morţii directoarei medicale a SJU Buzău, Ştefania Szabo.
Acum 24 ore
20:10
Kelemen Hunor, reacție la declarațiile ÎCCJ și CSM privind pensiile magistraților: M-au ciuruit. Nu am înțeles de ce au tras în pianist # Digi24.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, pentru Digi24.ro, că liderii Coaliției s-au consultat, înainte de adoptarea proiectului de lege care modifică condițiile de pensionare a magistraților, cu Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii, clarificând afirmațiile sale de luni seară la Jurnalul de Seară. El spune, după reacția șefei ÎCCJ Lia Savonea, că „nu i-am atacat, nu am spus nimic rău despre ei, și ei știu acest lucru, pentru că tot timpul am fost de partea magistraților”. „Nu prea am înțeles de ce au tras în pianist”, a mai adăugat acesta.
20:10
Nicuşor Dan: „SRI nu a văzut mecanismul care l-a promovat pe Călin Georgescu”. Ce a spus despre eventuale sancțiuni # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că SRI a cunoscut reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională, însă nu a văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% la 23%. Preşedintele îi răspunde astfel şi consilierului său pe politică internă, Ludovic Orban, care s-a întrebat cum nu a putut SRI să vadă reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională.
19:50
Sorin Grindeanu, despre o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD: „Ne şi îndeamnă unii colegi de guvernare” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, că partidul său este îndemnat de unii colegi de guvernare să facă moţiuni, dar PSD nu face moţiuni. „Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim”, a precizat Grindeanu, adăugând că la un moment dat va exista o evaluare pe care o vor face în interiorul partidului, iar în coaliţie nu vor tăcea.
19:40
Sunt momente rare în viața unei națiuni care transcend politica de zi cu zi și devin puncte de inflexiune în marea narațiune a istoriei sale. Sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului în acest an, care coincide fericit cu Centenarul Patriarhiei Române, este un astfel de moment. Ceea ce am văzut nu a fost doar o ceremonie religioasă, oricât de impunătoare ar fi fost aceasta. Am asistat la încununarea unui vis de 140 de ani și, mai important, la declarația de maturitate a națiunii române post-comuniste.
19:40
Oana Țoiu, întâlnire cu ministrul israelian de Externe. Șefa diplomației române: „Prea multe familii au suferit enorm” # Digi24.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, s-a întâlnit marți, 28 octombrie, cu omologul israelian Gideon Saar, aflat în vizită oficială la București. Printre subiectele abordate au fost necesitatea dezarmării Hamas, asistența umanitară și accesul la asistență medicală în Fâșia Gaza, conform News.ro.
19:20
CSM acuză Coaliția de afectarea independenței CCR privind pensiile magistraților. Kelemen Hunor clarifică afirmațiile sale # Digi24.ro
CSM acuză un „incident inacceptabil şi fără precedent”, referindu-se la o presupusă afectare a independenței CCR, într-un comunicat transmis după afirmațiile lui Kelemen Hunor, care a spus că guvernanții s-au consultat cu magistrații de la „Curte” înainte de a adopta proiectul de lege privind diminuarea pensiilor magistraților și de a-l trimite la CCR. Într-o reacție în exclusivitate pentru Digi24.ro, liderul UDMR a clarificat declarația sa de la Jurnalul de Seară de la Digi24, spunând că s-a referit la Înalta Curte de Casație și Justiție și nu la Curtea Constituțională.
19:20
Noul termen dat de Nicușor Dan pentru numirea șefilor serviciilor secrete și ce spune președintele despre numele vehiculate # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă ca va numi un şef la SRI până la finalul anului sau la începutul anului viitor, în acord cu partidele coaliţiei, pentru a nu genera o tensiune suplimentară a societăţii. El reafirmă că îşi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara politicii.
19:10
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei: Vreau să desfiinţez sectoarele și Ilfovul # Digi24.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe şi-a anunţat, marţi, candidatura la Primăria Capitalei, el afirmând că vrea să desfiinţeze sectoarele şi Ilfovul iar primul lucru pe care îl va face în calitate de primar va fi să organizeze un referendum în acest sens.
19:00
Benjamin Netanyahu a ordonat Armatei israeliene să lanseze imediat atacuri „puternice” asupra Fâșiei Gaza # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a dat instrucțiuni armatei să lanseze imediat atacuri „puternice” asupra Fâșiei Gaza, potrivit unui comunicat al biroului său, citat de BBC.
