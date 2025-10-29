Exercițiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru FOTO
Profit.ro, 29 octombrie 2025 10:20
La lacul de acumulare de la Videaru are loc un exercițiu de deversare controlată a api, urmând să fiei eliberate cantități diferite de apă, cu debite în creștere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeș poate prelua volumele evacuate, în condiții de siguranță.
Acum 30 minute
10:20
10:10
Apple a început să testeze versiuni noi de MacBook Air, iPad Air și iPad Mini cu ecrane OLED, care vor aduce o imagine mai bună, dar și prețuri mai mari.
Acum o oră
09:40
Jocurile video care conțin violență sunt adăugate de YouTube pe lista conținutului video care poate vizionat doar după o anumită vârstă.
Acum 2 ore
09:30
Dezvoltatorul israelian Dimri, care construiește unul dintre cele mai ample proiecte rezidențiale din vestul Capitalei, anunță un nou pas important în evoluția ansamblului Dimri Residence Ghencea: finalizarea și predarea apartamentelor din încă două clădiri din cadrul fazei II de dezvoltare către noii proprietari.
09:10
Vinul zilei: un Carmenere intens și catifelat din Valea Colchagua, Chile, cotat cu 91 puncte James Suckling. Un vin roșu cu arome de prune, mure, vanilie, ciocolată și cafea. Un vin expresiv, ideal alături de carne la grătar # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, La Joya Gran Reserva Carmenere 2018, este un vin rotund și expresiv din inima Văii Colchagua, Chile, cotat cu 91 de puncte James Suckling.
09:10
Kyiv Post relatează, citând oficiali americani și europeni, că Administrația Trump este pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România,comentând că aceasta este o schimbare semnificativă de direcție care a stârnit îngrijorare pe flancul estic al Europei și care subliniază o reorientare strategică a priorităților militare globale ale Washingtonului.
09:00
Conexiunea wireless îți eliberează consola de cabluri, dar nu toate mașinile o suportă la fel de bine.
08:50
Casa Albă a concediat toți cei șase membri ai unei agenții independente care examinează proiectele de construcție din Washington, eliminând unul dintre grupurile care urmau să supravegheze planurile de construcție ale președintelui Trump, inclusiv noua sală de bal, transmite The New York Times.
08:40
Ministrul Energiei anunță că toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi operaționale în această iarnă # Profit.ro
Bogdan Ivan anunță că toate cele cinci grupuri ale CE Oltenia vor fi operaționale în această iarnă, iar trei dintre ele vor continua să funcționeze până în 2023, după ce s-a ajuns la un acord cu Comisia europeană în acest sens.
Acum 4 ore
08:30
Profitul OMV Petrom a scăzut cu 13%. Ieftinirea globală a țițeiului a fost compensată parțial în T3 de liberalizarea românească din energie. Încetinirea economiei afectează cererea # Profit.ro
OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, totodată producător de energie electrică, controlat de grupul austriac omonim, a raportat pe primele 9 luni ale anului un profit net de 3,433 miliarde lei, în scădere cu 13% față de perioada similară din 2024 (3,927 miliarde lei).
08:20
O nouă mișcare strategică a gigantului american al cipurilor de inteligență artificială Nvidia: o participație de 1 miliard de dolari în Nokia.
08:20
Profitul OMV Petrom a scăzut cu 13%. Ieftinirea globală a țițeiului a fost compensată parțial în T3 de liberalizarea românească din energie # Profit.ro
OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, totodată producător de energie electrică, controlat de grupul austriac omonim, a raportat pe primele 9 luni ale anului un profit net de 3,433 miliarde lei, în scădere cu 13% față de perioada similară din 2024 (3,927 miliarde lei).
08:00
Poșta Română a ales câștigătorul - RCI Leasing Romania îi va finanța în leasing financiar 80 de autoutilitare # Profit.ro
Asocierea formată din RCI Leasing Romania IFN (lider), Renault Commercial Roumanie și RCI Broker de Asigurare a câștigat o licitație organizată de Poșta Română pentru achiziția în leasing financiar a unui număr de 80 autoutilitare pentru o perioadă de 4 ani (cu dobândă fixă și avans zero), precum și servicii de asigurare CASCO pentru 4 ani și servicii de asigurare RCA pentru 12 luni.
08:00
Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank, vine la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a, programat să fie organizat pe 3 noiembrie.
07:50
VIDEO Profit.ro Live TV – Ana Crăciun, Fig Tree Institute: Am ajuns la break-even. Am semnat aproape 60 contracte, am vândut servicii de 100.000 de euro / Raluca Pascale, Fig Tree Institute: Ne dorim să avem centre prin toată țara # Profit.ro
Fig Tree Institute, fondat de Raluca Pascale și Ana Crăciun, propune un model educațional integrat care combină consilierea pentru admiterea la universități din străinătate cu dezvoltarea personală, terapia și „igiena mentală”. Într-o piață aflată la început, dar cu potențial ridicat, cele două antreprenoare au ajuns la break-even după doar șapte luni de activitate și plănuiesc extinderea la nivel național.
07:40
DOCUMENT Aprovizionarea cu țiței din import a României: SUA mențin exceptarea a două active-cheie de la sancțiunile petroliere anti-Rusia. Doi giganți americani implicați # Profit.ro
Două active esențiale și pentru securitatea aprovizionării cu țiței din import a României, precum și companiile joint-venture care le operează, sunt în continuare exceptate de către Statele Unite de la sancțiunile petroliere dictate împotriva Federației Ruse pentru agresiunea militară împotriva Ucrainei, și după înăsprirea dramatică din urmă cu circa o săptămâna a acestora, prin luarea la țintă a coloșilor de profil Lukoil și Rosneft.
07:30
VIDEO Profit.ro Live TV – Levente Tóth, CEO Veltol Holding: Dorim să ne ducem în toată țara. Investim 3 milioane de euro într-un parc fotovoltaic în județul Mureș. Până în 2030, ținta este de 30 milioane euro cifră de afaceri # Profit.ro
Compania Veltol Holding a fost fondată în 2017, inițial cu activități în domeniul automatizărilor industriale și al eficienței energetice pentru clădiri mari, precum centre comerciale. Cererea crescută pentru energie verde a determinat extinderea firmei către proiecte fotovoltaice și ulterior către dezvoltarea unei soluții proprii de stocare și management energetic.
07:30
Mi-a fost dat să văd, de curând, un clip video în care un senator republican se ciondănea cu alți doi democrați, pe tema libertății cuvântului.
07:20
Selectați pentru CA-ul Romgaz: Șeful Complexului Energetic Oltenia și cel al proiectelor de centrale noi ale Complexului, care este administrator și la Stanleybet # Profit.ro
Șeful Complexului Energetic Oltenia (CEO) și cel al companiilor mixte înființate de Complex pentru construirea a 4 parcuri fotovoltaice și a unei centrale pe gaze au fost propuși de Ministerul Energiei pentru a ocupa poziții de membri în Consiliul de Administrație al Romgaz, în urma unei proceduri competitive de selecție derulate în baza legislației guvernanței corporative a întreprinderilor de stat.
07:10
Guvernanții revin cu ideea ”De la fermă la consumator”: Achizițiile publice de alimente vor trebui să respecte lanțul scurt de aprovizionare # Profit.ro
Achizițiile publice de produse agroalimentare, indiferent de procedura de atribuire stabilită, vor respecta specificații tehnice și cerințe de performanță legate prospețime și vor ține seama de principiul lanțului scurt de aprovizionare, prevede un proiect analizat de Profit.ro.
07:00
Principalul acționar al Petrom vrea să-și extindă activitățile în Africa după o pauză de 13 ani # Profit.ro
Grupul austriac OMV, principalul acționar al celei mai importante companii de petrol și gaze din România, Petrom, intenționează să-și extindă activitatea în Africa după o pauză de 13 ani, încurajat de „revenirea puternică” din Libia.
Acum 6 ore
06:10
Orange câștigă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:20
EXCLUSIV FOTO Bogdan Balosan, fost vicepreședinte al Bursei din Sibiu, intră pe piața imobiliară cu o clădire de birouri în polul corporațiilor # Profit.ro
Omul de afaceri Bogdan Balosan, unul dintre cei mai mari acționari și fost vicepreședinte al Sibex, intră pe piața imobiliară prin dezvoltarea unei clădiri de birouri în zona bucureșteană Orhideea, unde își au sediile mari corporații precum BCR, IBM sau Molson Coors, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
01:20
Politica crește riscurile fiscale în regiune. UniCredit avertizează: posibilitatea ruperii coaliției de guvernare din România # Profit.ro
Câteva țări din regiunea Europei Centrale și de Est se confruntă cu derapaje fiscale ce s-ar putea agrava, ca urmare a riscurilor politice de diverse feluri, arată o analiză a UniCredit Bank. În România, țara cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, deși riscurile s-au atenuat după adoptarea recentelor măsuri fiscale, supraviețuirea guvernului este în pericol, iar alte probleme vin din creșterea economică anemică.
01:10
Cine poate cumpăra activele Lukoil din România. Vânzarea - o operațiune mai dificilă decât pare la prima vedere # Profit.ro
Vânzarea activelor Lukoil din România poate fi o operațiune mai dificilă decât pare la prima vedere din mai multe motive, de la actuala profitabilitate a acestora, la reticența marilor jucători occidentali, care s-au retras de pe piața regională, până la necesitatea obținerii acordului statului român.
01:10
SURPRIZĂ Duster revine pe una dintre piețele sale internaționale de succes, după o absență de patru ani # Profit.ro
SUV-ul Duster, un nume care depășește în notorietate marca Dacia, va fi relansat pe piața din India, cu noua generație care în Europa a ajuns deja din 2024, relevă datele analizate de Profit.ro.
28 octombrie 2025
23:00
ULTIMA ORĂ Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă propunerea de a o numi ca vicepremier pe co-fondatoarea „Dăruiește Viață” Oana Gheorghiu # Profit.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi solicită premierului Bolojan să retragă nominalizarea co-fondatoarei Fundației „Dăruiește Viață” Oana Gheorghiu la funcția de vicepremier, argumentând că o astfel de numire ar compromite relația cu Statele Unite ale Americii.
22:00
Statele Unite i-au avertizat pe americanii din Mali să părăsească imediat această țară folosind zboruri comerciale.
Acum 24 ore
21:30
Explozie puternică în București - ANUNȚ Cei mai mulți dintre locatari pot reveni etapizat în casele lor # Profit.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunță că cei mai mulți dintre locatari pot reveni etapizat în casele lor, în blocul afectat de explozie din cartierul Rahova.
21:30
OFICIAL Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei: Nu mă voi apuca să fac pizza! Piedone: „O recomandă vocea și talentul!" # Profit.ro
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, anunță oficial că intră în cursa pentru Primăria Capitalei.
21:10
CEO-ul revocat al Transelectricii din Ucraina, reținut pentru fraudarea fondurilor. Acuza că a fost dat jos din motive politice. Membrii independenți străini ai board-ului Ukrenergo au demisionat în semn de protest # Profit.ro
Fostul șef al companiei ucrainene Ukrenergo, Volodimir Kudrițki, a fost reținut cu suspiciunea de fraudare a fondurilor.
21:00
România cere rezilierea Acordului de Parteneriat Public-Privat (PPP) din 2006 privind Casa Radio și restituirea tuturor activelor proiectului către statul român, cu o creștere substanțială a cuantumului pierderilor și penalități invocate, de la aproximativ96 de milioane euro la 2 miliarde euro.
20:50
Comisia pentru agricultură a deputaților a adoptat un amendament de prelungire până la 31 decembrie 2026, inclusiv, a mecanismului de import pe bază de licență a produselor agricole din Ucraina. Această restricționare ar fi expirat la finalul acestui an.
20:20
Ucraina nu are nicio speranță de a recâștiga vreodată Crimeea și teritoriile pierdute în fața Rusiei - ministrul italian al Apărării # Profit.ro
Ucraina nu are nicio speranță de a recâștiga vreodată Crimeea și teritoriile pe care le-a pierdut în fața Rusiei de la invazia din 2022.
19:50
Pe o lichiditate consistentă și bine distribuită pe mai mulți emitenți, bursa românească atinge noi maxime.
19:30
Premierul Ilie Bolojan i-a primit, la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului și pe Preafericitul Părinte Daniel.
19:10
ULTIMA ORĂ Tăierea numărului de parlamentari, dar sub cifra votată de români la referendum - proiect # Profit.ro
Un proiect care prevede scăderea cu 10% a numărului de parlamentari a fost discutat de coaliție.
19:00
Carrefour, ieșire din România. De ce vrea să plece și cum pot fi luate magazinele de un investitor român. Multinaționalele se retrag în țările de origine # Profit.ro
Pregătirile lansate de retailerul francez Carrefour de a se retrage din România sunt explicate de către experți ca înscriindu-se în tendințele înregistrate la nivel internațional de reconfigurare a piețelor.
18:50
Polonia semnează cu Palantir și Anduril pentru capabilități tehnologice, pe fondul unor cheltuieli militare record # Profit.ro
Polonia a semnat două acorduri cu companiile americane de tehnologie Palantir Technologies și Anduril Industries, în contextul în care țara își modernizează armata și își crește cheltuielile militare la niveluri record.
18:50
ANUNȚ Hidroelectrica către clienți: finalizarea modernizării sistemelor informatice înainte de termen # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, anunță finalizarea modernizării sistemelor informatice înainte de termen.
18:20
Recesiunea globală a statului de drept s-a accelerat, potrivit noului indice WJP al statului de drept 2025.
18:20
India nu a plasat noi comenzi pentru achiziții de petrol rusesc, după sancțiunile impuse asupra Lukoil și Rosneft # Profit.ro
Unele rafinării apelează la piețele spot, pe măsură ce țara se orientează spre țițeiul din Orientul Mijlociu.
18:00
Aston Martin lansează un ansamblu rezidențial în Daytona Beach.
17:50
Samsung dezvăluie imaginea primului smartphone trifold.
17:40
Banca Transilvania vine cu noi dividende pentru acționari.
17:40
Grupul bancar olandez ING și-a planificat să elimine până la 950 de locuri de muncă în Țările de Jos, până la sfârșitul anului viitor.
17:30
Apple a ajuns la o capitalizare de piață de peste 4.000 de miliarde de dolari. A treia mare companie de tehnologie care atinge acest prag # Profit.ro
Gigantul american Apple a ajuns la o capitalizare de piață de peste 4.000 de miliarde de dolari.
17:30
Microsoft și OpenAI încheie un nou acord, care evaluează OpenAI la 500 de miliarde de dolari # Profit.ro
Microsoft și OpenAI au ajuns la un acord care permite dezvoltatorului ChatGPT să se restructureze într-o corporație de interes public, evaluând OpenAI la 500 de miliarde de dolari și oferindu-i mai multă libertate în operațiunile sale comerciale.
17:00
Între 26 și 29 octombrie, compania aeriană inaugurează 11 rute din București Otopeni, cinci din Cluj-Napoca, câte trei din Craiova și Iași, două din Brașov și una din Sibiu.
17:00
Black Friday 2025 - Vin ofertele. Atenție cum trebuie făcut cu telefoanele, internetul, TV - ANCOM # Profit.ro
Înainte de lansarea ofertelor promoționale de Black Friday, ANCOM reamintește utilizatorilor că au dreptul să fie informați de către furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune cu privire la condițiile de încheiere a contractelor online, cu sau fără vânzarea de echipamente.
