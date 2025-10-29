Reacția Oanei Gheorghiu la acuzațiile privind postările de pe Facebook: „Nu aș mai scrie așa”

Newsweek.ro, 29 octombrie 2025 10:20

Oana Gheorghiu, propusă de Ilie Bolojan vicepremier în locul lui Anastasiu, răspunde atacurilor priv...

Acum 10 minute
10:30
VIDEO Moșteanu, anunț de ultim moment privind plecarea militarilor americani din România Newsweek.ro
Ministrul Apărării face declarații cu privire la plecarea militarilor SUA din România.
Acum 30 minute
10:20
Reacția Oanei Gheorghiu la acuzațiile privind postările de pe Facebook: „Nu aș mai scrie așa” Newsweek.ro
Oana Gheorghiu, propusă de Ilie Bolojan vicepremier în locul lui Anastasiu, răspunde atacurilor priv...
10:10
Incident la protestul din Piața Victoriei. Jandarmii au găsit obiecte interzise Newsweek.ro
Jandarmii au anunțat un incident în Piața Victoriei unde 20.000 de oameni sunt așteptați să proteste...
10:10
Disputa dintre PSD și Oana Gheorghiu, un &#34;foc ce arde mocnit&#34; din perioada Firea și Rafila Newsweek.ro
Disputa dintre PSD și Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației "Dăruiește Viață" s-a consumat cu ...
Acum o oră
10:00
45.000 de lei amendă dacă dai foc la frunze și crengi în curte toamna. Unde să le duci? Newsweek.ro
Toamna mulţi români care stau la curte aleg să ardă frunze, crengi, resturi de la toaletarea pomilor...
09:50
Radar, pe trotuare? Pietonii, trotinetiștii și bicicliștii nu trebuie să depășească viteza de 6 km/h Newsweek.ro
Pietonii, trotinetiștii și bicicliștii care merg pe trotuare nu trebuie să depășească viteza de 6 km...
09:40
Ce face Gibilian, periculosul bătăuș de care este legată o celebră expresie Newsweek.ro
Periculosul Gibilan, cel care era spaima Bucureștiului, duce acum o viață simplă într-o mahala din C...
Acum 2 ore
09:30
Protest de amploare în București. 20.000 de oameni, așteptați să iasă în Piața Victoriei Newsweek.ro
20.000 de oameni sunt așteptați să protesteze în Piața Victoriei din București. Oamenii sunt nemulțu...
09:10
Cu ce sume ridicole au crescut pensiile militare anii trecuți? Se vor da bani în plus în 2026? Newsweek.ro
n document recent al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naționale clarifică, în prem...
09:10
SUA retrag mii de soldați din România. Temeri că Marea Neagră va fi vulnerabilă în fața lui Putin Newsweek.ro
Administrația Trump este pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România, o schimbare s...
08:50
Asistentele medicale trebuie să respecte protocoale clare: igiena mâinilor și fără unghii cu gel Newsweek.ro
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Româ...
08:40
VIDEO Explozii și incendii masive la o rafinărie Lukoil din Rusia, după un atac cu drone ucrainene Newsweek.ro
Noapte de foc în Rusia după ce un roi de drone ucrainene au făcut prăpăd asupra infrastructurii ener...
Acum 4 ore
08:30
Percheziții la Distrigaz în cazul exploziei din Rahova. Ce caută Poliția și procurori? Newsweek.ro
Sunt mai multe descinderi, la această oră, în București Ilfov și Prahova. Se fac verificări înclusiv...
08:20
Trump pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei. Whitaker: &#34;Putin, obligat să oprească războiul&#34; Newsweek.ro
Administrația Trump se pregătește să impună un nou val de sancțiuni economice împotriva Federației R...
08:20
Digurile de pe malul Dunării sunt afectate de animale. Există pericole de inundații periculoase Newsweek.ro
Schimbările climatice au dus la o înmulțire necontrolată a cârtițelor, șoarecilor sau vulpilor, care...
08:00
Tensiuni în Parlamentul European. Bugetul UE, schimbat pentru fondurile din agricultură Newsweek.ro
Principalele grupuri politice din Parlamentul European critică proiectul de buget al UE și îi cer Ur...
07:50
De ce i-a cerut Sorin Grindeanu premierului Bolojan să o retragă pe Oana Gheorghiu ca și vicepremier Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să-și retragă propu...
07:40
Cum aerisești caloriferele, ca să ai facturi mai mici? Poți face totul de unul singur Newsweek.ro
Pentru ca sistemul de încălzire să funcționeze eficient în sezonul rece și pentru a reduce costurile...
07:40
Racheta nucleară M51.3, în dotarea Marinei Franței. De 6 ori mai puternică decât cea de la Hiroșima Newsweek.ro
Intrarea în funcțiune operațională a rachetei nucleare M51.3 marchează un pas major în modernizarea ...
07:30
Cristian Păun: România a pierdut 6,5 miliarde €. Altele două, în pericol. „Reformele, întârziate&#34; Newsweek.ro
Profesorul universitar Cristian Păun spune că România a pierdut deja 6,5 miliarde de euro şi că mai ...
07:20
Horoscop 30 octombrie. Luna în Vărsător schimbă perspectivele Peștilor. Fecioarele, sfat important Newsweek.ro
Horoscop 30 octombrie. Luna în Vărsător schimbă perspectivele Peștilor. Fecioarele primesc sfaturi i...
07:10
Protest pentru pensie azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei? Newsweek.ro
Se anunță proteste azi în București pentru pensii și salarii mai mari. Newsweek vă prezintă un Top ...
Acum 12 ore
22:00
De ce va fi reînfiinţată o şcoală care are înscris la ore un singur elev? Newsweek.ro
De ce va fi reînfiinţată totuşi o şcoală, conform legii, cu toate că are înscris la ore un singur el...
21:50
Cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. Ce a însemnat FILIT 2025? Newsweek.ro
Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) s-a înch...
21:40
Nicuşor Dan va numi un şef la SRI până la finalul anului sau începutul anului viitor.Pe cine? Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că va numi un şef la SRI până la finalul anului sau până la începutu...
21:40
Profesor universitar ieșean, care predă „Etică”, acuzat de comportamente nepotrivite Newsweek.ro
Șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cadru universitar cunoscut la Facultatea de Medicină Veterinară din c...
Acum 24 ore
21:30
Premierul Israelului a ordonat atacuri imedeiate asupra Fâșiei Gaza. Hamas a încălcat armistițiul Newsweek.ro
În urma consultărilor privind securitatea, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei (IDF)...
21:10
Numărul parlamentarilor ar putea să scadă cu 10%. Nimeni nu ţine cont de referendumul pentru 300 Newsweek.ro
Numărul parlamentarilor ar putea să scadă cu 10%. Dar nimeni nu ţine cont în continuare de referendu...
20:50
O tranzacţie de 135.000.000.000 $. În fine, Microsoft a intrat în acţionariatul OpenAI Newsweek.ro
O tranzacţie de 135.000.000.000 $. În fine, Microsoft a intrat în acţionariatul OpenAI, într-un part...
20:40
Discuţii Nicușor Dan-Valdis Dombrovskis. România, ferm angajată să rezolve dezechilibrele economice Newsweek.ro
Discuţii între preşedintele Nicușor Dan şi comisarul european pentru Economie Valdis Dombrovskis. Ro...
20:30
Pensia limită de vârstă a scăzut cu 250 lei de la recalculare. Pensia de invaliditate cu 110 lei Newsweek.ro
Acesta e adevărul - Pensie limită de vârstă a scăzut cu 250 lei de la recalculare. Pensia de invalid...
20:20
Contract de 1.000.000.000 € pentru producția de praf de pușcă și obuze 155mm în Bulgaria Newsweek.ro
Bulgaria și gigantul european al apărării Rheinmetall au semnat un acord pentru construirea unei fab...
20:10
Actualizarea Counter-Strike 2 provoacă pierderi financiare masive pentru jucătorii din toată lumea Newsweek.ro
O actualizare la Counter-Strike 2 a cauzat o scădere drastică a prețurilor skin-urilor scumpe în ace...
19:50
Peste 100 de comandanți ruși și-au executat propriii soldați, în Ucraina. Sunt îngropaţi prin păduri Newsweek.ro
Peste 100 de comandanți ruși de plutoane, batalioane sau divizii și-au executat propriii soldați, în...
19:40
De ce nu trebuie să torni niciodată cafea în canalizare. Ce impact are asupra țevilor din casa ta Newsweek.ro
De ce nu trebuie să torni niciodată cafea în canalizare. Ce impact are asupra țevilor din casa ta. R...
19:20
Un grup de firme baltice a furnizat combustibil flotei din umbră a Rusiei. 3.100 de alimentări Newsweek.ro
Un grup de firme baltice, numit Fast Bunkering, a furnizat combustibil flotei din umbră a Rusiei. Au...
19:10
Cuplu de români arestați în Ungaria, după ce au furat bijuterii în valoare de aproape 30.000 de euro Newsweek.ro
Un cuplu de români a fost arestat în Ungaria, după ce a furat bijuterii în valoare de aproape 30.000...
18:50
30.000 de locuri de muncă de la Amazon sunt în pericol. Angajații își pierd job-ul din cauza AI Newsweek.ro
Amazon intenționează să elimine până la 30.000 de locuri de muncă – cea mai mare reducere din ultimi...
18:40
Ce ierburi cresc cel mai bine în casă iarna. Iată cum să-ți transformi casa într-o grădină Newsweek.ro
Ce ierburi cresc cel mai bine în casă iarna. Iată cum să-ți transformi casa într-o grădină de interi...
18:20
SUA retrag o parte din forțele sale din Europa. Rămân suficiente împotriva Rusiei? Newsweek.ro
Statele Unite, ca parte a dezvoltării noii sale Strategii Naționale de Apărare, intenționează să se ...
18:10
Horoscopul lunii noiembrie vine cu Lună plină în prima săptămână. Semn de bogăție și succes Newsweek.ro
Avem Horoscopul pe luna noiembrie care vine cu Lună plină în prima săptămână. Semn de bogăție și suc...
17:50
Contracte online și protecția consumatorilor. Recomandările ANCOM pentru utilizatorii de telecom Newsweek.ro
Utilizatorii au dreptul de a fi informați de către furnizorii de servicii de telefonie, internet sau...
17:30
Propunerea PSD pentru pensiile magistraților, respinsă. Guvernul vrea noi discuții Newsweek.ro
Propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor nu a fost acceptată în ...
17:20
Trump, „agent de vânzări” Toyota, după ce japonezii au promis investiții de 10.000.000.000 $ în SUA Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a anunțat că Toyota a promis că va investi 10.000.000.000 $ în construcția...
17:20
Se va extinde UE și în alte state? Peste 56% din europeni își doresc acest lucru Newsweek.ro
Politica de extindere a Uniunii Europene a căpătat un nou impuls politic după invazia Rusiei în Ucra...
17:10
Sectorul industrial din România a fost cel mai profitabil domeniu de activitate în ultimii 5 ani Newsweek.ro
Domeniul industriei și-a consolidat constant prezența în Topul Național al Firmelor, clasament reali...
17:00
Elon Musk a lansat platforma online Grokipedia. Concurează cu enciclopedia online Wikipedia Newsweek.ro
Elon Musk a lansat platforma online Grokipedia. Concurează cu enciclopedia online Wikipedia. Elon Mu...
16:50
Cristian Chivu şi-a anulat conferinţa de presă, după ce portarul lui Inter a lovit mortal o persoană Newsweek.ro
Cristian Chivu şi-a anulat conferinţa de presă, după ce portarul lui Inter a lovit mortal o persoană...
16:30
Un camion care a plecat plin sute de anvelope auto fără jante din România a ajuns gol în Germania Newsweek.ro
Un camion care a plecat plin sute de anvelope auto fără jante din România a ajuns gol în Germania. P...
16:20
Și în Franța se dă spagă pentru a trece ITP-ul dacă mașina dă fum. 350 de service-uri, închise Newsweek.ro
Cum înlocuirea catalizatorului și/sau a filtrului de particule costă mii de euro, nu doar în România...
