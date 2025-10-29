BREAKING. SUA vor retrage militari din România

Primanews.ro, 29 octombrie 2025 10:20

BREAKING. SUA vor retrage militari din România

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 30 minute
10:20
BREAKING. SUA vor retrage militari din România
Acum 8 ore
04:00
Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să atace Fâşia Gaza
Acum 12 ore
23:10
Grindeanu îi cere premierului Bolojan retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier: „Să evităm un dezastru diplomatic cu SUA”
23:00
VIDEO. Nicuşor Dan: "China va fi pomenită în strategia naţională de apărare". Mihai Isac, expert în relaţii internaţionale, şi Mihail Dobre, istoric si diplomat, explică implicaţiile geopolitice şi diplomatice ale acestei decizii
22:10
Nicuşor Dan: Noul şef al SRI va fi numit până la începutul anului viitor, în acord cu partidele din coaliţie / Îmi doresc un nume din afara politicii
21:50
Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să atace Fâşia Gaza / Cel mai mare oraş din enclavă, bombardat
21:40
VIDEO. Nicuşor Dan, la Cotidianul.ro: Vizita în SUA - sigură la începutul anului viitor, în primul trimestru
Acum 24 ore
21:30
Nicuşor Dan: "SRI cunoştea reţelele care atentau la ordinea constituţională, dar nu a văzut mecanismul care a ridicat intenţia de vot pentru Călin Georgescu de la 3% la 23%"
21:20
VIDEO. Nicuşor Dan, pentru Cotidianul: E absolut necesar ca pensiile speciale să scadă. 70% este un procent corect / Vârsta de pensionare trebuie să crească până la 65 de ani
21:20
Nicuşor Dan: „Pot afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova. Ştim cum s-au influenţat reţelele sociale”
21:10
VIDEO. Nicuşor Dan: Nu văd de ce nu l-aş nominaliza pe Sorin Grindeanu premier. Stabilitatea în România nu se poate fără PSD
21:00
Nicuşor Dan, interviu pentru Cotidianul: „Nu se văd mari schimbări la DNA şi Parchetul General. Mai degrabă nu voi prelungi mandatele actualilor şefi”
19:20
SURSE. UDMR a propus în coaliţie reducerea numărului de parlamentari cu 10%
17:50
Candidaturile lui Daniel Băluţă şi Marcel Ciolacu au fost validate de Consiliul Politic Naţional al PSD
17:50
SURSE. PSD l-a avertizat pe Ilie Bolojan în şedinţa coaliţiei că va fi demis dacă legea pensiilor magistraţilor nu trece de CCR
17:20
SURSE. Coaliţia nu s-a înţeles pe propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor
15:10
Zelenski spune că este pregătit pentru negocieri de pace, dar nu va ceda teritoriu
15:00
Şedinţă a coaliţiei de guvernare. Discuţii privind proiectul pensiilor magistraţilor
14:50
Grindeanu: Consiliul Politic Naţional al PSD a validat candidaturile lui Daniel Băluţă şi Marcel Ciolacu
14:10
Nicuşor Dan, despre sprijinul pentru Drulă la Primăria Capitalei: M-a vizitat
13:50
VIDEO. Comisarul european pentru economie, după întâlnirea cu Bolojan: Deficitul de 9,3% nu este sustenabil
13:30
Daniel Pancu va fi noul antrenor de la CFR Cluj
13:10
UE joacă tare în sprijinul Ucrainei: Dacă nu folosiţi activele ruseşti îngheţate, costurile vor fi suportate de contribuabili
12:40
Veniturile profesorilor, pe cale să se schimbe. Ce plan are ministrul Educaţiei
12:40
Medic decedat în camera de gardă la spitalul de Urgenţă din Buzău
12:40
Ministerul Mediului taie drastic bugetul Rabla pentru electrice şi mută banii la termice "în contextul cererii ridicate"
12:40
Ucraina se pregăteşte să lovească puternic Rusia
12:30
Populaţia României scade şi îmbătrâneşte accelerat
12:20
Cotidianul.ro se relansează: ziar cu tradiţie şi suflu nou digital
12:10
România coboară în clasamentul statului de drept. Ungaria, ultima din UE
11:30
Elon Musk ar putea pleca de la Tesla dacă nu i se aprobă pachetul salarial de aproape 1 trilion de dolari
11:30
Proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor
11:30
Marş al nemulţumirii în Piaţa Victoriei. Cele patru mari confederaţii sindicale cer creşterea salariilor şi oprirea austerităţii
11:00
Ungaria vrea un bloc anti-Ucraina în Europa, alături de Cehia şi Slovacia
Ieri
22:00
VIDEO. Pavel Suian, fost diplomat, despre semnificaţia vizitei lui Donald Trump în Malaysia: „Un semnal strategic pentru Asia de Sud-Est”
20:40
VIDEO. Drăgoescu (USR): "PNL a încetat de mult să mai fie un partid de dreapta, în ultimii ani a devenit o remorcă a PSD" / Guran (PNL): "Eu n-am auzit de căruţă cu tracţiune spate, atât timp cât conducem Guvernul prin Bolojan"
20:40
Grindeanu: "Eu nu concurez cu premierul Bolojan. Nu avem culoare comune de alergat împreună”
20:10
VIDEO. Virgil Guran (PNL), despre un grup de lucru comun în coaliţie pentru proiectul pensiilor speciale: Eu cred că acest proiect va trece greu de CCR, dar va trece
20:00
VIDEO. Virgil Guran (PNL), despre un grup de lucru pentru proiectul pensiilor speciale: Eu cred că acest proiect va trece greu de CCR, dar va trece
17:50
Cinci români, condamnaţi în Scoţia. Racolau fete, inclusiv minore, prin violenţă şi droguri
16:10
Camerunezii l-au reales pentru a opta oară preşedinte pe omul care l-a bagat pe Milla cu forţa la Mondialul din 90 să încurce România 
15:50
Anunţul AUR privind candidatul pentru Primăria Capitalei
15:30
Juventus l-a demis pe Igor Tudor după înfrângerea cu Lazio
15:20
Preşedintele Cehiei l-a însărcinat pe Andrej Babis să formeze noul guvern
15:20
Trump e din nou prieten cu Elon Musk după luni de tensiuni: Întotdeauna mi-a plăcut şi cred că îmi va plăcea mereu
15:10
Preşedintele Cehiei l-a însărcinat Andrej Babis să formeze noul guvern
15:10
VIDEO. Au început operaţiunile de dinamitare necesare construirii tunelului Robeşti al autostrăzii Sibiu-Piteşti
13:40
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Până vine motivarea CCR să constituim acest grup de lucru şi 28 noiembrie să ne prindă cu legea aprobată
13:40
Grindeanu, despre majorarea salariului minim: Prim-ministrul a fost de acord să se vină cu un calcul legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului
13:30
Clooney, ironic după jaful de la Luvru: Mă gândeam să facem noi Ocean’s 14, dar cineva a luat deja bijuteriile
