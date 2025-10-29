SUA, pe punctul de a retrage un număr semnificativ de soldați din România/Prima reacție a MApN
29 octombrie 2025
Statele Unite intenționează să retragă o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un batalion din brigada americană de la Marea Neagră, marchează o schimbare semnificativă de priorități către emisfera vestică și regiunea Indo-Pacifică. Administrația Trump este pregătită să retragă
SUA, pe punctul de a retrage un număr semnificativ de soldați din România/Prima reacție a MApN
Percheziții în dosarul exploziei din Rahova. Descinderi la sediul Distrigaz/Șase persoane vor fi duse la audieri
Polițiștii fac miercuri, 29 octombrie, opt percheziții în dosarul deschis după explozia din cartierul Rahova, deflagrație în urma căreia trei persoane au murit și alte 15 au ajuns la spital. Conform unor surse, una dintre percheziții ar avea loc la sediul central Distrigaz, de unde ar urma să fie ridicate mai multe documente și unităti
BERBEC Astăzi vei ști cum să schimbi circumstanțele neobișnuite în favoarea ta. Nu a venit încă ziua în care poți muta munții, așa că moderează-ți acțiunile și nu te compara cu alții! Nu luați în serios glumele. Ești prea defensiv și îți lipsesc o mulțime de lucruri bune. TAUR Aceasta poate fi ziua tipică
Jurnalista Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel" de la Realitatea Plus, revine în politică, candidând la Primăria Capitalei. Anunțul a fost făcut în direct, într-un moment încărcat de emoție, care a surprins telespectatorii și colegii de redacție. Vizibil emoționată, jurnalista a declarat că decizia vine după o perioadă de reflecție și dialog constant cu
Ilie Bolojan face o nouă mișcare riscantă la Palatul Victoria. Acesta a propus-o oficial pe Oana Gheorghiu, fondatoarea Asociației „Dăruiește Viață", pentru postul de viceprim-ministru al României. Propunerea a fost transmisă marți președintelui Nicușor Dan, după ce funcția a rămas vacantă în urma demisiei lui Dragoș Anastasiu. Într-un comunicat oficial, Executivul precizează că premierul Ilie
E decizia Înaltei Curți! Pensiile se măresc cu 50 %: Iată categoriile de angajați care vor câștiga după recalculare
Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie istorică ce influențează direct pensiile și veniturile personalului activ din structurile de apărare și ordine publică. Prin Hotărârea nr. 75 din 18 noiembrie 2024, instanța supremă stabilește modul corect de aplicare a majorării de până la 50% prevăzute de Legea 153/2017, punând capăt interpretărilor diferite
Nicușor Dan nu ia în calcul prelungirea mandatelor procurorilor-șefi Marius Voineag și Alex Florența
Președintele României, Nicușor Dan, continuă să critice activitatea DNA și a Parchetului General, subliniind că, în acest moment, nu intenționează să prelungească mandatele procurorilor-șefi Marius Voineag (DNA) și Alex Florența (Parchetul General). Nicușor Dan: „Nu se abordează tranșant marea corupție în România" Într-un interviu, Nicușor Dan a explicat că activitatea Direcției Naționale Anticorupție lasă de dorit
Guvernul Bolojan se confruntă cu o nouă criză politică, după ce vicepreședinta PSD, Lia Olguța Vasilescu, a declarat marți că partidul ar putea depune o moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Declarația vine în contextul în care reforma pensiilor magistraților riscă să fie respinsă de Curtea Constituțională, ceea ce ar pune în pericol fondurile
Mutare surpriză la Palatul Victoria: Ilie Bolojan o propune pe Oana Gheorghiu pentru postul de vicepremier
Ilie Bolojan face o nouă mișcare importantă pe scena politică. Acesta a propus-o oficial pe Oana Gheorghiu, fondatoarea Asociației „Dăruiește Viață", pentru postul de viceprim-ministru al României. Propunerea a fost transmisă marți președintelui Nicușor Dan, după ce funcția a rămas vacantă în urma demisiei lui Dragoș Anastasiu. Într-un comunicat oficial, Executivul precizează că premierul Ilie
„Ne-au furat afacerea cu cipuri și vor protecție." Acestea au fost cuvintele lui Donald Trump, referindu-se la Taiwan, anul trecut, în emisiunea lui Joe Rogan. Trump a impus Taiwanului tarife vamale de 20% și a încercat să forțeze compania TSMC, gigantul semiconductorilor, să-și mute operațiunile în Statele Unite. China își consolidează puterea militară aproape de
Citind postarea de pe Facebook a lui Ciprian Ciucu, viitorul candidat PNL la Primăria Capitalei, îți vine să te întrebi dacă omul a vrut să scrie un program de management sau o confesiune despre neputință personală. „M-am retras în bucătărie, mi-am pus Amorphis și m-am apucat de scris…", așa începe mesajul lui. Cu căști pe
Aprovizionarea farmaciilor, în pericol. Un depozit angro de medicamente a fost golit de hoți
În contextul unei sărăcii generalizate și, mai ales, al crizei de antibiotice la nivel european, materializat prin interdicții la cumpărarea acestora de către români, jefuirea unui depozit angro de medicamente din România riscă să creeze mari probleme în aprovizionarea farmaciilor. Agenția Națională a Medicamentului a transmis populației să nu cumpere medicamente de pe piața neagră
Dronele americane erau esențiale pentru forțele speciale din Irak și Afganistan. Dar când un lot de Switchblade 300 a ajuns în Ucraina în 2022, avantajele s-au spulberat rapid. Dronele erau prea scumpe și au provocat daune minime atunci când și-au lovit țintele. La baza problemei se află o ciocnire doctrinară. Până de curând, țările occidentale
După războiul tarifar, administrația lui Donald Trump vrea să introducă taxe vamale pe roboții care asamblează, sudează sau vopsesc automobilele, considerând că măsura va reduce dependența tehnologică a Statelor Unite față de echipamentele străine. Potrivit Alliance for Automotive Innovation, 40% din roboții folosiți în SUA sunt legați de industria auto. Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen
Juventus a luat o decizie radicală după seria neagră din Serie A. Igor Tudor a fost demis din funcția de antrenor principal, în urma eșecului cu Lazio (0-1), care a dus echipa la opt meciuri consecutive fără victorie. Conducerea torinezilor a anunțat oficial despărțirea de tehnicianul croat, alături de întreg staff-ul său, mulțumindu-le pentru profesionalism
Pe măsură ce inteligența artificială devine mainstream, va elimina una dintre cele mai durabile distorsiuni ale capitalismului modern: avantajele informaționale de care se bucură vânzătorii, furnizorii de servicii și intermediarii în detrimentul consumatorilor. „Economia escrocheriei", unde firmele profită de opacitate, confuzie sau inerție, își găsește nașul. Internetul a făcut mai dificilă înșelarea clienților. Cu ajutorul
Vaccinul care ucide. Un studiu făcut ca la carte dărâmă mitul imunizării împotriva pneumoniei
Un studiu realizat de cercetătorii din Spania, în care au fost implicați peste 2 milioane de pacienți, monitorizați pe o perioadă de un an, a scos la iveală un adevăr crunt. Vaccinul împotriva pneumoniei nu funcționează și, mai mult, că rata mortalității a fost mai mare în rândul persoanelor vaccinate, față de cele nevaccinate. Astfel
Ungaria dorește să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o coaliție sceptică față de Ucraina. Premierul maghiar Viktor Orban speră să colaboreze cu Andrej Babis, al cărui partid populist de dreapta a câștigat recentele alegeri parlamentare din Cehia, precum și cu premierul slovac Robert Fico. Vor să-și alinieze interesele înaintea reuniunilor liderilor
Dârdoră mare au iscat cei nouă „corifei" înțoliți în straie purpurii, chiriași pe câte nouă ani într-o aripă a fostei Case a Poporului, care au respins și aruncat la coșul de gunoi, ca pe o măsea stricată, surogatul de lege privind modificarea pensiilor speciale ale magistraților. Tamjă mare cu aceste venituri uriașe ale celor care
Puțini oameni știu că pierderea a doar 2% din apă din corp afectează vizibil performanțele cognitive. Practic, dacă bei mai puțină apă decât ai nevoie într-o zi, creierul începe să încetinească procesele mentale: atenția scade, memoria de lucru se blochează și apar dificultăți de concentrare. Creierul este alcătuit în proporție de aproximativ 75% din apă.
Avocatul Poporului "rezolvă" problema bătrânilor din cămine. Aparținătorii trebuie să plătească!
Într-un raport special privind situația vârstnicilor expuși unui risc mare de sărăcie și excluziune socială, Avocatul Poporului cere modificarea legislației și obligarea aparținătorilor la plata costurilor cazării în căminele de bătrâni sau a celor de îngrijire la domiciliu. Și asta în condițiile în care instituția recunoaște că implicarea statului în finanțarea serviciilor sociale este aproape
Adversarii Statelor Unite se coordonează într-un mod fără precedent, formând un teatru de competiție mai unificat în Eurasia. Washingtonul încurajează aliații săi asiatici și europeni să rămână în vecinătatea lor – o politică externă nepotrivită pentru momentul actual. China și Rusia schimbă arme și know-how. Reprezintă o amenințare mai gravă decât orice altceva cu care
Aleșii noștri se fac că se lupta pentru noi, iar noi ne jucăm votul la păcănele. Într-o democrație de spectacol, de bâlci. Mamă, ce ne place promiscuitatea. Salariul minim este un fel de drog toxic care face minuni pentru electoratul socialist sau de extremă stânga. Îl ajută să se îngroape în speranțe deșarte. În timp
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD". Ce spune președintele despre eventuala desemnare a lui Sorin Grindeanu ca premier – VIDEO
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că este dispus să-l nominalizeze pe actualul lider interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcţia de premier la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027, dacă social-democraţii îl vor propune pentru acest post. Într-un interviu acordat Cotidianul, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că este pregătit să-l desemneze pe Sorin Grindeanu premier în […] The post Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune președintele despre eventuala desemnare a lui Sorin Grindeanu ca premier – VIDEO first appeared on Ziarul National.
1. Dincolo de măreția religioasă, istorică și culturală, Catedrala Mântuirii Neamului trebuie văzută și electoral. 90%, poate 95% dintre români s-au bucurat. Ăia triști (din naștere) au tăcut. Ăia triști din naștere și irecuperabili au spus că s-ar fi putut face altceva cu 300 de milioane de euro. Acel ”altceva” s-a făcut, ne-a costat de […] The post Miss România. La Ministerul de Externe first appeared on Ziarul National.
Mărturii tulburătoare ale colegilor Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în spitalul din Buzău: „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri” # National.ro
Dispariția fulgerătoare și prematură a doctoriței Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a zguduit echipa unității sanitare, dar și comunitatea medicală din Buzău. Colegii doctoriței au ieșit în fața spitalului, marți, pentru un moment de reculegere memoria Ștefaniei Szabo, medicul găsit fără suflare în cursul acestei dimineți, chiar în camera de […] The post Mărturii tulburătoare ale colegilor Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în spitalul din Buzău: „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri” first appeared on Ziarul National.
Călin Georgescu, așteptat de mulți susținători la semnarea controlului judiciar: „Oamenii au început să realizeze că au fost mințiți, furați și umiliți” – VIDEO # National.ro
Călin Georgescu a ajuns, marți, 28 octombrie, la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Ca de fiecare dată, acesta a fost așteptat de un număr mare de susținători. Săptămâna trecută, măsura controlului judiciar în cazul fostului candidat la prezidențiale a fost prelungită, decizia fiind contestată. Iar judecătorii de la Tribunalul București […] The post Călin Georgescu, așteptat de mulți susținători la semnarea controlului judiciar: „Oamenii au început să realizeze că au fost mințiți, furați și umiliți” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Cutremur puternic în Turcia. Cel puțin 26 de replici într-o oră, după seismul de 6,1/Mai multe clădiri s-au prăbușit # National.ro
Un cutremur puternic ce s-a produs în vestul Turciei, luni seară, a iscat spaimă în rândul locuitorilor care l-au resimțit. Seismul a provocat pagube materiale. Și a fost urmat de peste 20 de replici, în decurs de o oră. Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc luni seara în oraşul Sindirgi, situat în […] The post VIDEO. Cutremur puternic în Turcia. Cel puțin 26 de replici într-o oră, după seismul de 6,1/Mai multe clădiri s-au prăbușit first appeared on Ziarul National.
Tragedie la Spitalul Județean Urgenţă Buzău: Directoarea medicală, găsită moartă în camera de gardă. Avea doar 37 de ani # National.ro
Șoc în rândul cadrelor medicale de la Spitalul Județean Urgenţă (SJU) Buzău. O veste cutremurătoare a lovit echipa unității medicale buzoiene, marți dimineață, 28 octombrie. Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare, potrivit News.ro. Conform informațiilor disponibile […] The post Tragedie la Spitalul Județean Urgenţă Buzău: Directoarea medicală, găsită moartă în camera de gardă. Avea doar 37 de ani first appeared on Ziarul National.
BERBEC S-ar putea să aveți ocazia bruscă de a călători, sau poate ai putea avea ocazia să înveți ceva nou și interesant. Orice s-ar întâmpla, astăzi veți căuta modalități de a vă extinde lumea, deoarece doriți să se întâmple ceva diferit. TAUR Este o zi plăcută și captivantă, deoarece în adâncul sufletului, astăzi ești deschis […] The post Horoscop 28 octombrie 2025 – Este o zi plăcută și captivantă first appeared on Ziarul National.
Ilie Bolojan s-a așezat, încă o dată, în fața camerelor de luat vederi și a rostit, cu aerul unui profesor ușor ofensat, o frază care va rămâne în manualul de neputință administrativă: „Poate bunul-simț i-ar putea forța”. Se referea la directorii din companiile de stat care și-au majorat indemnizațiile cu 40-50%. În loc să le […] The post Bolojan și bunul-simț folosit drept scuză pentru incompetență first appeared on Ziarul National.
Victimele exploziei din Rahova trebuie să-și dea acordul pentru demolarea blocului. Noile locuințe, scoase la vânzare # National.ro
Ministerul Dezvoltării vrea să includă blocul afectat de explozie din Rahova în programul de finanțare a clădirilor cu risc seismic, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență. Pentru că bunurile nu au pierit în dezastru, proprietarii trebuie să-și dea acordul în scris pentru demolare, în caz contrar fiind acționați în instanță. După demolarea și construirea […] The post Victimele exploziei din Rahova trebuie să-și dea acordul pentru demolarea blocului. Noile locuințe, scoase la vânzare first appeared on Ziarul National.
Pe măsură ce giganții tehnologici americani își publică rezultatele financiare în această săptămână, o întrebare se impune: ascensiunea inteligenței artificiale care a umflat evaluările se îndreaptă către următoarea mare bulă? Microsoft, Google, Amazon și Meta sunt pe cale să raporteze că veniturile au crescut într-un ritm alert în trimestrul iulie-septembrie, potrivit datelor LSEG. Companiile vor […] The post Big Tech și spectrul bulei inteligenței artificiale first appeared on Ziarul National.
În loc să cucerească Ucraina, Rusia vrea să o distrugă cu atacuri aeriene asupra rețelei electrice și termoenergetice, pe măsură ce se apropie iarna. Forțele ruse se bazează mai ales pe drone – sunt mult mai rapide și mai precise decât primele prototipuri livrate de Iran în 2022. Cele mai avansate depășesc 300 km/h și […] The post Iarna înfrângerii Ucrainei? Rusia și-a schimbat tactica first appeared on Ziarul National.
Omul de afaceri american John Textor, cunoscut fanilor români pentru că deține Botafogo, echipă care a întâlnit Fcsb în meciurile amicale din vara trecută, a făcut o ofertă uriașă de 450 de milioane de euro pentru achiziția lui Wolverhampton, anunță The Athletic. Are o istorie în Anglia Textor, fost acționar la Crystal Palace și patron […] The post Adversarii lui FCSB pun 450 de milioane în joc pentru un club din Premier League first appeared on Ziarul National.
Condamnând refuzul de a majora salariul minim, Blocul Național Sindical (BNS) avertizează că Guvernul Bolojan este preocupat doar de efectul creșterii TVA asupra unor grupuri de interese din mediul de afaceri, în condițiile în care majorarea a fost transferată consumatorilor finali. Sindicaliștii arată că politicile inflaționiste au fost și sunt deliberate, iar creșterea fiscalității din […] The post BNS: Guvernul Bolojan apără grupuri de interese din mediul de afaceri first appeared on Ziarul National.
Barcelona a pierdut primul El Clasico al sezonului, 1-2 cu Real Madrid, însă Hansi Flick a primit o veste importantă imediat după eșecul de pe „Santiago Bernabeu”. Robert Lewandowski a revenit la antrenamentele echipei și a efectuat prima ședință completă de pregătire alături de colegi. Poate ar fi putut schimba ceva Absența polonezului s-a simțit […] The post Lewandowski a revenit la antrenamente…un pic cam târziu! first appeared on Ziarul National.
Pe 13 octombrie, guvernul german a fost nevoit să anuleze în ultimul moment o conferință de presă în cadrul căreia intenționa să anunțe un nou proiect de lege privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Anularea a fost rezultatul dezacordurilor dintre Social-Democrați (SPD) și Creștin-Democrați (CDU/CSU). Nu e clar cum va funcționa lăudatul plan de reînarmare a […] The post Se amână reînarmarea Germaniei? first appeared on Ziarul National.
Liderii Uniunii Europene erau pe punctul de a conveni asupra unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina. Planul a eșuat deoarece Bart De Wever, prim-ministrul belgian, a citit cu atenție clauzele. Când a descoperit că țara sa ar fi cea mai expusă la împrumut, le-a cerut celorlalți să împartă riscul, dar au […] The post Un pariu prost: împrumutul UE pentru Ucraina first appeared on Ziarul National.
Fost șef al SIE vrea un referendum prin care România să decidă dacă mai sprijină Ucraina. „Decizia nu poate aparține unui grup restrâns de politicieni” # National.ro
Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE) și ex-candidat la alegerile prezidențiale din mai 2025, a ieșit cu o propunere pentru care a cerut deja părerea, sub forma unui sondaj postat pe o rețea de socializare, internauților care îi urmăresc pagina din social media. Silviu Predoiu propune un referendum. Prin care să […] The post Fost șef al SIE vrea un referendum prin care România să decidă dacă mai sprijină Ucraina. „Decizia nu poate aparține unui grup restrâns de politicieni” first appeared on Ziarul National.
De-a lungul unei mari părți a epocii moderne, limitarea și întreruperea fluxului de energie au fost instrumente geopolitice extrem de eficiente. Stalin a atribuit victoria Aliaților asupra Germaniei naziste succesului Armatei Roșii în a-i refuza lui Hitler accesul la câmpurile petroliere din Caucaz. În 1973, embargoul petrolier arab a provocat o creștere de aproape 300% […] The post Revenirea armei energetice first appeared on Ziarul National.
Războiul din Fâșia Gaza s-a transformat acum într-un experiment politic și geografic, ale cărui strategii pot defini următorul deceniu în Orientul Mijlociu. Sub suprafața armistițiilor și a planurilor de reconstrucție se ascunde o transformare mai profundă: reapariția problemei palestiniene, după ani de absență, drept axă centrală în discuțiile regionale și globale. Pe teren, există două […] The post Războiul din Gaza s-a transformat într-un experiment politic și geografic first appeared on Ziarul National.
Materia primă, separarea și rafinarea ei pentru fabricarea turbinelor eoliene, a bateriilor pentru stocarea energiei, precum și pentru mașinile electrice sunt concentrate, aproape în totalitate, în mâna Chinei. Politicile tarifare agresive împotriva acestei țări, precum și stupidele tentative de naționalizări ostile au determinat instituirea unui control extrem de strict al exporturilor. Controlul înseamnă, de fapt, […] The post Se fâsâie tot Green Deal-ul. Întregul mapamond a ajuns la mâna Chinei first appeared on Ziarul National.
„Ochiul și timpanul” în timpul alegerilor! Ce arată datele oficiale! Mii de români, supravegheați în baza unor mandate de securitate națională # National.ro
Au trecut alegerile prezidențiale, dar un aspect semnificativ iese abia acum la iveală. România a emis, în mai puțin de un an, 2.843 de mandate de securitate națională, fără ca vreuna dintre cereri să fie respinsă de Parchetul General sau de Curtea Supremă. Date oficiale arată că, din noiembrie 2024 și până în septembrie 2025, […] The post „Ochiul și timpanul” în timpul alegerilor! Ce arată datele oficiale! Mii de români, supravegheați în baza unor mandate de securitate națională first appeared on Ziarul National.
