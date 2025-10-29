Sorin Grindeanu a solicitat retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu în funcția de viceprim-ministră, susținând că ar fi afectată relația cu SUA

10:50

Patru tineri au fost reţinuţi de poliţiştii bucureşteni, după ce duminică, în Sectorul 6, un conflict stradal s-a soldat cu focuri de armă și distrugerea mai multor maşini. Cei patru, toți cu vârste sub 30 de ani, sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni, printre care nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uzul de armă fără … Articolul Patru tineri reţinuţi după incidentul cu focuri de armă din Sectorul 6: maşini avariate și armă neletală confiscată apare prima dată în Main News.