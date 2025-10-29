Sindicaliștii se adună în Piața Victoriei
Cotidianul de Hunedoara, 29 octombrie 2025 10:20
Sindicaliștii spun că se așteaptă să fie prezenți în piața din fața Guvernului cel puțin 20 000 de participanți. The post Sindicaliștii se adună în Piața Victoriei appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
10:30
Negrescu: MAE și MApN trebuie să clarifice situația și să propună soluții rapide pentru consolidarea relațiilor cu SUA și securitatea României. The post „Retragerea militarilor SUA, un semnal de alarmă“ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
10:20
Sindicaliștii spun că se așteaptă să fie prezenți în piața din fața Guvernului cel puțin 20 000 de participanți. The post Sindicaliștii se adună în Piața Victoriei appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Șefii IPJ Olt sunt cercetați disciplinar pentru lipsă de reacție. The post Polițistă bătută în timpul unei intervenții appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
09:20
ANALIZĂ Ieșirea lui Trump din Ziua Cârtiței. Summitul ratat de la Budapesta care ar putea intra în istorie # Cotidianul de Hunedoara
Trump a schimbat și viteza, a întors mașina și a accelerat spre regimul de la Kremlin cu primele sancțiuni majore americane împotriva Rusiei. The post ANALIZĂ Ieșirea lui Trump din Ziua Cârtiței. Summitul ratat de la Budapesta care ar putea intra în istorie appeared first on Cotidianul RO.
09:20
George Simion îl critică pe Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a cerut retragerea propunerii Oanei Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României. The post „Nu te da fată virgină, Sorine” appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Autoritățile din Argeș au emis mesaj Ro-Alert pentru avertizarea locuitorilor cu privire la efectuarea unui exercițiu major de deversare controlată a apei din Vidraru The post Deversare la Vidraru. „Nu vă apropiați de albia râului Argeș!“ appeared first on Cotidianul RO.
09:00
SUA își mută resursele militare spre Pacific și emisfera vestică, în contextul tensiunilor cu Rusia. The post SUA își retrag sute de militari din România appeared first on Cotidianul RO.
08:40
OpenAI a implementat măsuri de siguranță, inclusiv actualizarea modelului și colaborarea cu specialiști pentru a reduce riscurile și a oferi sprijin în situații critice. The post Peste un milion de persoane discută despre sinucidere cu ChatGPT appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:20
The post Explozia din Rahova. Percheziții la firme și persoane fizice appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Vizita în SUA va avea loc la începutul anului viitor. The post Nicușor Dan, noi detalii despre vizita în SUA appeared first on Cotidianul RO.
08:00
O țară europeană oferă locuri de muncă bine plătite în stațiuni montane, cu salarii de până la 3.000 de euro și cazare gratuită. Posturile sunt disponibile prin rețeaua EURES. The post Țara care oferă salarii de 3.000 de euro și cazare gratuită appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Peste 200.000 de români cumulează pensia cu salariu. Coaliția a decis să interzică practica # Cotidianul de Hunedoara
Breșa din decizia CCR care i-ar putea ajuta pe liderii Coaliției să interzică angajaților de la stat să cumuleze pensia cu salariul The post Peste 200.000 de români cumulează pensia cu salariu. Coaliția a decis să interzică practica appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Sindicaliștii care au protestat luni în fața Guvernului și care reprezintă aproape două milioane de bugetari amenință echipa de la Palatul Victoria cu greva generală și paralizarea sistemului public. The post Sindicatele amenință cu greva generală din cauza austerității bugetare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:30
Premierul Netanyahu a ordonat avioanelor militare să bombardeze orașul Gaza # Cotidianul de Hunedoara
Un nou atac al avioanelor militare israeliene a avut loc asupra orașului Gaza. Deocamdată nu se știe dacă s-au înregistrat victime. The post Premierul Netanyahu a ordonat avioanelor militare să bombardeze orașul Gaza appeared first on Cotidianul RO.
23:20
Mihaela Cambei se întoarce din Albania cu trei medalii de aur în palmares. Ea a participat la Campionatul european de tineret U23. The post Mihaela Cambei, triplă campioană europeană în Albania appeared first on Cotidianul RO.
23:00
Breaking News: Grindeanu îi cere lui Bolojan să o retragă pe Oana Gheorghiu # Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu i-a cerut premierului să retragă propunerea privind numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. The post Breaking News: Grindeanu îi cere lui Bolojan să o retragă pe Oana Gheorghiu appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Mihaela Cambei se întoarce din Albania cu trei medalii de aur în palmares. Ea a participat la Campionatul european de tineret U23. The post Mihaela Cambei, triplă campioană europeană de tineret în Albania appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Cotidianul.ro vă prezintă cele mai relevante subiecte relatate în presa din Republica Moldova. The post Noul guvern prinde contur în Republica Moldova appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Anca Alexandrescu a făcut anunțul despre candidatura la Primăria Capitalei # Cotidianul de Hunedoara
Anca Alexandrescu renunță la televiziune și se înscrie în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. The post Anca Alexandrescu a făcut anunțul despre candidatura la Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Locuitorii blocului din Rahova se pot întoarce în apartamente după explozie # Cotidianul de Hunedoara
De mâine, locatarii blocului din cartierul Rahova, puternic avariat în urma unei explozii, se pot întoarce în apartamentele lor. The post Locuitorii blocului din Rahova se pot întoarce în apartamente după explozie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:00
Tensiunile în coaliție cresc, iar Sorin Grindeanu susține că voci din guvernare îi cer ca PSD să depună moțiuni, însă partidul său refuză. The post Tensiuni în coaliție: Grindeanu presat să depună moțiuni de cenzură appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Tensiunile în coaliție cresc, iar Sorin Grindeanu susține că voci din guvernare îi cer ca PSD să depună moțiuni, însă partidul său refuză. The post Tensiuni în coaliție: Grindeanu presat să facă moțiuni appeared first on Cotidianul RO.
20:20
„Liderul UDMR a recunoscut faptul că între partidele mari din coaliție au existat suficiente neînțelegeri pe această temă. „Nu s-au înţeles cele două partide mari. Ăsta este adevărul. Eu nu pot să mă ascund după degete şi să spun că de fapt s-au înţeles, dar nu s-a putut. Nu s-au înţeles. Unii au vrut să […] The post Kelemen Hunor: „Coaliția s-a pus de acord cu reforma administrației” appeared first on Cotidianul RO.
20:10
La Tulcea, o școală desființată la începutul anului școlar trebuie acum reînființată pentru că singurul elev al școlii nu putea învăța online din cauza lipsei internetului. The post Școală desființată și reînființată din cauza lipsei internetului appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Judecătorii din Oradea trimit actele cu Poșta, între etajele aceleiași clădiri # Cotidianul de Hunedoara
La Oradea, judecătorii trimit actele cu Poșta între etajele aceleiași clădiri. Justițiabilii sunt fără cuvinte. The post Judecătorii din Oradea trimit actele cu Poșta, între etajele aceleiași clădiri appeared first on Cotidianul RO.
18:20
După 12 ani, Franța își dotează submarinele cu o rachetă nucleară modernă The post Franța își dotează submarinele cu rachete nucleare M51 appeared first on Cotidianul RO.
18:00
O depășire neregulamentară, pe linie continuă, a dus la moartea a doi tineri The post Șofer cu BMW și pasagera din dreapta, morți pe E85 appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Forțele ucrainene ar fi lovit un sistem de apărare aeriană Buk-M3 The post Ucraina ar fi distrus un sistem rusesc de 45 de milioane de dolari appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Mă voi afla în curând la Washington pentru a discuta despre asta cu preşedintele Trump The post Orban speră că Trump va excepta Ungaria de la sancţiuni appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Edilul din Cluj-Napoca vede un conflict de interese. „Ce încredere mai pot avea cetățenii în democrație dacă văd că pentu unii legea e mumă, iar pentru alții e ciumă.” The post Emil Boc: Judecătorii CCR sfidează interesele României appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Decizia instanței nu este doar o victorie personală pentru femeia accidentată ci un mesaj clar pentru autorități, siguranța călătorilor nu este obțională, iar neglijența costă The post S-a luptat cu Metrorex în instanță și a câștigat appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Pentru prima oară după mult timp, patru mari confederații sindicale - Cartel ALFA, CNSLR Frăția, CSDR și Meridian, au decis să-și unească forțele pentru a protesta din cauza politicilor guvernamentale și a austeritățății. The post Un salariu din care se poate trăi appeared first on Cotidianul RO.
16:40
INTERVIU Nicușor Dan, partea a II-a: Anularea alegerilor, Rusia, Călin Georgescu, șefia SRI și DNA – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
De ce nu a plătit nimeni cu funcția din serviciile secrete pentru anularea alegerilor prezidențiale? Cum i-a cunoscut Nicușor Dan pe cei vehiculați pentru șefia SRI și SIE? L-a reevaluat pe procurorul general? The post INTERVIU Nicușor Dan, partea a II-a: Anularea alegerilor, Rusia, Călin Georgescu, șefia SRI și DNA – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Acord în coaliție pentru reducerea numărului de parlamentari. Procentul e infim # Cotidianul de Hunedoara
Ideea reducerii numărului de parlamentari este veche. În 2009, Traian Băsescu a inițiat și referendumul pentru 300 de parlamentari. Deși poporul a votat pentru, rezultatul consultării populare nu a fost pus niciodată în practică. The post Acord în coaliție pentru reducerea numărului de parlamentari. Procentul e infim appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Eliminarea dreptului de veto în deciziile de angajament extern ale UE ar putea oferi extremiștilor eurosceptici muniție politică. The post Eliminarea dreptului de veto din politica externă a UE: un demers sisific appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Au fost rănite 20 de persoane, 15 având nevoie de îngrijiri medicale, victimele ajungând în șase spitale din Capitală, inclusiv Spitalul The post Primăria Capitalei, ajutor finalizat pentru victimele blocului din Rahova appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Istoria nu iartă pauzele lungi. A sosit momentul să ne revenim. Nu mai avem luxul de a aștepta „vremuri mai bune”. România are nevoie de o energie nouă, The post A sosit momentul să ne revenim appeared first on Cotidianul RO.
16:30
După 21 noiembrie, orice tranzacții cu compania ar putea constitui o încălcare a sancțiunilor The post Ce spune presa rusă despre lichidarea activelor Lukoil appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Japonia oferă 550 de miliarde de dolari pentru o ”nouă epocă de aur” cu SUA # Cotidianul de Hunedoara
”Oricând aveți vreo întrebare, vreo îndoială, orice doriți, orice favoruri de care aveți nevoie, orice pot face pentru a ajuta Japonia, vom fi acolo”, a spus Trump The post Japonia oferă 550 de miliarde de dolari pentru o ”nouă epocă de aur” cu SUA appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Oana Gheorghiu va coordona reforma administrației. The post Oana Gheorghiu, fondatoarea Dăruiește Viața, vicepremier appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Colegiul Medicilor, mesaj după decesul dr. Stefania Szabo: „Şi medicii mor…„ # Cotidianul de Hunedoara
Aceasta a fost „nu doar un profesionist din sănătate”, ci şi „un om care a ales să fie acolo pentru alţii”, „până la capăt, în tăcere, fără să se plângă, fără să renunţe” mai arată Colegiul în mesajul său The post Colegiul Medicilor, mesaj după decesul dr. Stefania Szabo: „Şi medicii mor…„ appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Odată cu stabilirea datei alegerilor pentru primăria Bucureștiului, a început prigoana candidaților considerați fără șanse. The post Primăria Capitalei. Pledoarie pentru candidaturi nedorite appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Vlad Gheorghe și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei cu săgeți către Drulă # Cotidianul de Hunedoara
Fostul europarlamentar USR spune că „deputatul de Timiș” încă are timp să-și schimbe numele. The post Vlad Gheorghe și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei cu săgeți către Drulă appeared first on Cotidianul RO.
15:50
De ce Budapesta nu va fi locul în care Ucraina va primi înapoi garanții de securitate # Cotidianul de Hunedoara
Hopa-mitică, pardon Trump, a anunțat că pregătirile pentru întâlnirea de la Budapesta s-au oprit, declarând că nu dorește o „întâlnire irosită” cu Putin. The post De ce Budapesta nu va fi locul în care Ucraina va primi înapoi garanții de securitate appeared first on Cotidianul RO.
15:50
În prezent, ponderea posturilor din cadrul structurilor suport este de aproximativ 25%, ulterior punerii în acord cu prevederile legale The post Petrescu. La ASF vor fi reduse 80 de posturi, respectiv 39 de salariați appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Grindeanu, reacție la interviul lui Nicușor Dan din Cotidianul: „Avem un protocol” # Cotidianul de Hunedoara
Grindeanu spune că vorbește cu Nicușor Dan la telefon, dar nu dezvăluie ce. Cu toate astea, îi răspunde la declarația din interviul pentru Cotidianul. The post Grindeanu, reacție la interviul lui Nicușor Dan din Cotidianul: „Avem un protocol” appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Adrian Năstase pare cam supărat că nu a fost invitat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fostul premier crede că „probabil“ The post Adrian Năstase, supărat că nu a fost invitat la sfințirea Catedralei appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Cristian Chivu și-a anulat conferința de presă ca urmare a unui accident în care a fost implicat portarul său. The post Tragedie la Inter. Chivu și-a anulat conferința de presă appeared first on Cotidianul RO.
15:10
„Vrem spitale, nu catedrale!” Nicușor Dan: Niciodată nu am avut această scandare # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a precizat sumele alocate de Primăria Bucureștiului pentru Catedrala Mântuirii Neamului în mandatul său de primar, dar a amintit că nu el a luat decizia, ci Consiliul General al Capitalei. The post „Vrem spitale, nu catedrale!” Nicușor Dan: Niciodată nu am avut această scandare appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Bărbatul acuzat că a vrut să intre cu mașina în Ambasada Rusiei e nevinovat # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul acuzat că a vrut să intre cu mașina în poarta Ambasadei Ruse de la București scapă nevinovat. Procurorii resping acuzațiile jandarmilor care însă o țin pe a lor. The post Bărbatul acuzat că a vrut să intre cu mașina în Ambasada Rusiei e nevinovat appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.