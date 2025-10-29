FOTO. „O palmă pentru nesimțiți”. O nouă victorie a Primăriei Timișoara împotriva firmei care a abandonat șantierul de la Gimnazială 30
Timis Online, 29 octombrie 2025 10:30
Primarul Dominic Fritz anunță „o palmă pentru nesimțiți și o victorie pentru copiii Timișoarei”. Acesta vorbește, mai precis, de disputa cu Solaria, firma care „și-a bătut joc” de lucrările de la Școala Gimnazială nr. 30. Contestația acesteia a fost respinsă, iar acum primăria este mai aproape de a finaliza șantierul.
• • •
