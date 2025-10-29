Sute de timișoreni privați de acces în propriile curți. Poliția Locală intervine zilnic

Peste 700 de timișoreni au fost blocați în propriile curți sau garaje și au sunat la Poliția Locală de la începutul acestui an. Reprezentanții instituției au transmis, la solicitarea Tion, că sancțiunile pentru astfel de fapte sunt de la 810 la 1.012,5 lei și trei puncte penalizare la permis și chiar ridicarea autovehiculului în foarte multe cazuri.

