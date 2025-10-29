Rețele Electrice începe alimentarea cu energie electrică a blocurilor din Rahova. Ce bătaie de cap au acum proprietarii
Economica.net, 29 octombrie 2025 10:30
Comitetul pentru Situații de Urgență din București a dispus alimentarea cu energie electrică a cvartalului de blocuri afectat de explozia din cartierul bucureștean Rahova, potrivit deciziei emise ieri și consultată de noi.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 10 minute
10:40
10 metode prin care clienții își pierd banii din bănci. CSALB e primit zeci de sesizări de fraudă. Cum te ferești și cum poți recupera paguba # Economica.net
Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a primit zeci de cereri care aveau ca obiect frauda pe canale bancare. Consumatorii apelează la ajutorul băncilor pentru a-și recuperara banii pierduți. Doar în 8 cazuri de fraudă băncile au acceptat anul acesta cererile consumatorilor și au intrat în procedură de conciliere cu aceștia, în cadrul CSALB, arată un comunicat al instituției.
Acum 30 minute
10:30
Rețele Electrice începe alimentarea cu energie electrică a blocurilor din Rahova. Ce bătaie de cap au acum proprietarii # Economica.net
Comitetul pentru Situații de Urgență din București a dispus alimentarea cu energie electrică a cvartalului de blocuri afectat de explozia din cartierul bucureștean Rahova, potrivit deciziei emise ieri și consultată de noi.
Acum o oră
10:00
Donald Trump vorbește iar despre al treilea mandat la Casa Albă: Vom vedea ce se întâmplă # Economica.net
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, readuce în discuție posibilitatea de a candida pentru al treilea mandat la Casa Albă. El recunoaște că, în acest moment, nu va putea face acest lucru și regretă situația spunând că "vom vedea".
09:50
Toate cele 5 grupuri energetice pe cărbune ale CE Oltenia vor fi operaționale în această iarnă – ministru # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că toate cele cinci grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă, iar trei dintre ele vor continua să funcţioneze până în 2023, după ce s-a ajuns la un acord cu Comisia europeană în acest sens. Iar pentru grupurile Rovinari 6 şi Turceni 4 se caută soluţii pentru perioada de după august 2026.
09:50
Black Friday 2025. Peste 70% dintre români vânează ofertele. Care vor fi locurile preferate și cât sunt dispuși să aștepte-Sondaj # Economica.net
7 din 10 români vor cumpăra în acest an din marketplace-uri online, unde vânează cele mai bune reduceri. 44% sunt dispuși să aștepte livrarea comenzilor până la o săptămână și doar 15% ar plăti mai mult pentru livrare în aceeași zi, arată un comunicat al Cargus.
Acum 2 ore
09:00
Prețurile carburanților au crescut și azi în benzinăriile din România. Cât costă benzina și motorina la 29 octombrie # Economica.net
Ziua și scumpirea: Și azi a crescut prețul motorinei în benzinăriile din Românua, după ce ieri se scumpiseră și benzina și motorina.
08:50
Statele Unite ale Americii (SUA) vor retrage de soldați americani din România, potrivit unor surse Kyiv Post. Mutarea ridică semne de întrebare cu privire la angajamentul Americii de a-l descuraja pe Putin în regiunea Mării Negre.
08:50
Percheziții în dosarul exploziei din Rahova. Distrigaz și firma privată care a intervenit, printre obiective. Angajați Distrigaz, vizați și ei # Economica.net
Distrigaz și firma privată care a intervenit pentru a repara țeava de gaze sunt vizate de percheziții în această dimineață. De asemenea, polițiștii și procurorii s-au dus și la locuințele mai multor angajați ai furnizorului de gaze.
Acum 4 ore
08:20
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă propunerea de a o numi pe Oana Gheorghiu vicepremier # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să-şi retragă propunerea de a o numi în funcţia de vicepremier pe Oana Gheorghiu, pentru a nu fi "compromisă" relaţia cu Statele Unite ale Americii.
08:20
Manifestație în fața Guvernului. Patru confederaţii sindicale protestează în Piaţa Victoriei împotriva măsurilor de austeritate # Economica.net
Sindicalişti din patru confederaţii sindicale protestează, miercuri, începând cu ora 11:00, în Piaţa Victoriei, pentru stoparea dezastrului economic, social, instituţional, cultural şi a disoluţiei statale.
08:20
ANAF a lansat un proiect de ordin pentru modificarea procedurilor privind înregistrarea, anularea și declararea TVA, ca urmare a OG nr. 22/2025. Principala schimbare vizează data de la care înregistrarea în scopuri de TVA devine valabilă, reglementată acum direct prin Codul Fiscal, nu prin norme. Totodată, certificatul de înregistrare TVA va putea fi transmis electronic prin Spațiul Privat Virtual, simplificând procedura pentru contribuabili, scrie Termene.ro.
08:20
Petrom, scădere a profitului de 13% pentru primele 9 luni ale anului: 3,4 miliarde lei # Economica.net
OMV Petrom, cea mai mare compane energetică din Europa de Sud-Est, a obținut un profit net de 3,4 miliarde de lei în primele lase luni ale anului, la vânzări de 26,8 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate de companie. Profitul este în scădere cu 13 % față de aceeași perioadă a anului trecut, la venituri în creștere cu doar 1%.
Acum 12 ore
22:20
Un nou debarcader pentru supertancuri petroliere va fi construit în portul orașului polonez Gdansk. O șansă pentru Germania să treacă total la importurile de petrol pe cale maritimă # Economica.net
Firma poloneză Naftoport va construi un nou debarcader care va putea găzdui supertancuri petroliere în terminalul său petrolier din Portul Gdansk, în ideea de a reduce presiunea asupra actualelor sale infrastructuri şi a permite clienţilor germani să treacă complet la petrolul livrat pe cale maritimă, a anunţat marţi acţionarul majoritar al companiei, transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:20
Cazul Carrefour. Multinaționalele se retrag în țările de origine. Cum ar putea fi cumpărat retailerul de un investitor român – Termene.ro # Economica.net
Intenția grupului francez Carrefour de a se retrage din România i-a uimit pe mulți, însă până la urmă această mișcare se înscrie în tendințele înregistrate în ultima vreme la nivel internațional de reconfigurare a piețelor.
22:20
Municipalitatea timişoreană va cumpăra două corpuri de clădire din sediul în care, până în decembrie 2024, a funcţionat Clinica de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Municipal Timişoara, consilierii locali votând, marţi seara, exercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilelor, transmite Agerpres.
22:20
Statele Unite i-au avertizat marţi pe americanii din Mali să părăsească imediat această ţară folosind zboruri comerciale, în contextul în care guvernul local se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea insurgenţilor asociaţi cu al-Qaida, relatează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
22:20
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de marţi, iar schimburile au depăşit 99,15 milioane de lei (19,50 de milioane de euro), transmite Agerpres.
22:20
Autovit: 114.000 de tranzacții cu mașini, în valoare de două miliarde de euro în primele opt luni din 2025 # Economica.net
În cadrul evenimentului care a marcat împlinirea a 25 de ani în România, Autovit a anunțat că, în primele opt luni din 2025 a intermediat 114.000 de tranzacții.
22:20
Cris-Tim Family Holding, liderul pieței de mezeluri și ready-meals (mâncăruri gata preparate) din România, se listează la Bursa de la București și are planuri de extindere, nu doar prin investiții, ci și prin achiziții. Compania ar putea cumpăra Salsi Sinaia, care produce salamul de Sibiu IGP.
22:20
Pensiile de serviciu din MApN au depăşit miliardul de euro abia la opt ani de la intrarea în vigoare a Legii 223 prin care se acordă. Pensia de serviciu medie din Apărare sare de 1.000 de euro brut abia în 2024 – analiză exclusivă # Economica.net
Pensia de serviciu medie din MApN a depăşit pragul de 1.000 de euro brut abia în 2024, la opt ani de intrarea în vigoare a Legii nr. 223 din 2015 care reglementează acordarea acestor drepturi, arată o amplă analiză Economica.net care a calculat şi a analizat valoarea acestui indicator din 2016 – anul în care a intrat în vigoare legea antemenţionată – până în 2024 inclusiv. Pensiile de serviciu ale militarilor de sub cupola MApN au costat un miliard de euro în 2024 (4,97 de miliarde de lei) în anul 2024, depăşind această bornă simbolică tot abia în anul 2024, reiese din analiza Economica.net.
22:20
Magistrala 4 de metrou ar putea fi extinsă cu tronsonul Străulești – Mogoșoaia. Planul Primăriei Sectorului 1 # Economica.net
Primăria Municipiului București (PMB) urmează să împuternicească Sectorul 1 să intre într-o asociere pentru a extinde Magistrala 4 de metrou cu tronsonul Străulești - Mogoșoaia, potrivit unui proiect ajuns pe ordinea de zi a consilierilor generali.
Acum 24 ore
20:50
Wizz Air anunță că anul acesta a avut cel mai bun sezon de vară din istoria sa, cu o rată de finalizare a zborurilor de 99,5% # Economica.net
Wizz Air a înregistrat cel mai bun sezon de vară din istoria companiei, cu o îmbunătăţire a punctualităţii zborurilor de aproape 22% şi o rată de finalizare a acestora de 99,5%, deşi a operat cu 7% mai multe zboruri comparativ cu 2024, a declarat, marţi, Michael Delehant, Senior Chief Commercial and Operations Officer al companiei, transmite Agerpres.
20:30
Mâine se eliberează un volum mare de apă din lacul Vidraru. Argeșul va avea cel mai mare debit din ultimii 50 de ani, atunci când a avut loc un accident cumplit # Economica.net
Procesul de golire a lacului de acumulare Vidraru, început în vară și care va continua până spre finalul iernii, continuă prin eliberarea unui volum semnificativ de apă mâine, 29 octombrie, potrivit ONG-ului Asociația de Mediu Vidraru.
20:30
Fostul șef al Ukrenergo, operatorul național al rețelei electrice ucrainene, a fost reținut. Volodimir Kudriţki e suspectat de fraudarea fondurilor de modernizare # Economica.net
Fostul şef al companiei ucrainene de stat Ukrenergo, Volodimir Kudriţki (foto), a fost reţinut sub suspiciunea de fraudare a fondurilor operatorului naţional de reţea, au anunţat marţi autorităţile, transmite DPA, relatează Agerpres.
20:10
Hidroelectrica a finalizat astăzi, 28 oct. 2025, procesul de modernizare a sistemelor informatice aferente aplicației iHidro, cu patru zile mai devreme decât termenul estimat, anunță un comunicat al companiei.
20:10
Asociația patronală IMM România respinge introducerea obligativităţii legalizării de către notar sau atestării de avocat a hotărârilor AGA a societăţilor comerciale # Economica.net
IMM România respinge introducerea obligativităţii legalizării de către notar sau atestării de avocat a hotărârilor AGA a societăţilor comerciale, obligând aceste societăţi la plata unor sume greu cuantificabile, pe care orice avocat sau notar este liber să le solicite, potrivit unui comunicat al organizației, relatează Agerpres.
20:10
Nicușor Dan, la întâlnirea cu comisarul european Valdis Dombrovskis: România este angajată ferm să continue consolidarea fiscală # Economica.net
România este ferm angajată să continue consolidarea fiscală şi să rezolve dezechilibrele economice, a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan.
20:10
Gigantul francez Accor a înregistrat venituri a aproape 1,37 de miliarde de euro în trimestrul III din 2025 # Economica.net
Accor, lider global în domeniul ospitalității, raportează o creștere a veniturilor din francize de 3,1% la curs constant în al treilea trimestru al acestui an și majorează estimarea pentru EBITDA recurent la un interval între 11% și 12%.
20:10
Cresc amenzile pentru deteriorarea spațiilor verzi și a arborilor din București (proiect) # Economica.net
Normele de protecţie a spaţiilor verzi în Capitală se modifică, prin majorarea amenzilor pentru contravenţii şi noi obligaţii în domeniu, potrivit unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de joi, transmite Agerpres.
20:10
Ministerul Finanțelor: Comisia Europeană salută schimbarea de atitudine fiscală şi revenirea României la un cadru de seriozitate şi predictibilitate în procesul de raportare şi dialog tehnic # Economica.net
Reprezentanţii Comisiei Europene au salutat schimbarea de atitudine fiscală şi revenirea României la un cadru de "seriozitate şi predictibilitate" în procesul de raportare şi dialog tehnic, a anunţat, marţi, Ministerul Finanţelor, după o nouă runda de discuţii cu echipa Comisarului European pentru Economie, Valdis Dombrovskis.
20:10
România cere daune de două miliarde de euro din parteneriatul eșuat Casa Radio din București # Economica.net
România cere încheierea parteneriatului public-privat cu Plaza Centers pentru proiectul Casa Radio și cere daune de două miliarde de euro.
18:20
„Trick or Treat?”: 10 taxe aeriene atât de înfricoșătoare încât îți bântuie portofelul # Economica.net
Platforma europeană AirAdvisor a analizat tarifele companiilor aeriene și dezvăluie cele mai absurde taxe suplimentare pe care pasagerii le pot întâlni în 2025.
18:20
Cea mai mare bancă din România anunță planuri de miliarde pentru acționari. Banca Transilvania (simbol TLV), dividende de 700 de milioane de lei și obligațiuni de 2 miliarde de euro # Economica.net
Banca Transilvania va acorda acționarilor dividende suplimentare în valoare de 700 de milioane de lei, provenite din rezervele de profit net acumulate în anii anteriori. Totodată, banca va lansa emisiuni de obligațiuni de până la 2 miliarde de euro, care vor susține planurile viitoare de creștere, arată un comunicat de presă al băncii.
18:20
Veniturile PSG au ajuns anul trecut la 837 de milioane de euro. Clubul francez va putea să ceară UEFA ridicarea mecanismului de supraveghere financiară # Economica.net
Clubul Paris Saint-Germain şi-a majorat veniturile cu 4% sezonul trecut, atingând un record nou de 837 de milioane de euro, reducându-şi pierderile la 60 de milioane de euro, astfel încât gruparea franceză va solicita ridicarea avertismentului UEFA asupra conturilor sale, scrie EFE, transmite Agerpres.
18:20
Europa ar putea importa în octombrie cea mai mare cantitate de motorină din istorie, pe fondul sancțiunilor împotriva Rusiei care agită piețele # Economica.net
Europa este pe cale să înregistreze, în octombrie, cel mai mare volum lunar de importuri de motorină și de combustibil de aviație, în condițiile în care Uniunea Europeană a decis să închidă o portiță în sancțiunile împotriva Rusiei, iar sancțiunile americane impuse principalilor producători și rafinatori de petrol din Rusia au perturbat piețele produselor petroliere, scrie OilPrice.
17:40
ING ar putea da afară 950 de angajați din Țările de Jos, ca urmare a extinderii folosirii de servicii furnizate de inteligența artificială # Economica.net
Grupul bancar olandez ING intenţionează să elimine până la 950 de locuri de muncă în Ţările de Jos până la sfârşitul anului viitor, unul dintre motive fiind acela că unele funcţii ar putea fi înlocuite de inteligenţa artificială, transmite agenția spniolă de presă EFE, relatează Agerpres.
17:40
Umbrărescu ar urma să semneze contractele pentru un lot din Autostrada A8 și Drumul Expres Focșani – Brăila, chiar mâine – surse # Economica.net
Grupul UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu, ar putea semna miercuri contractele pentru execuția unui lot din Autostrada Unirii A8 și a Drumului Expres Focșani - Brăila, spun surse citate de către un fost oficial al Companiei de Drumuri. Oficial, informația nu se confirmă deocamdată.
17:30
Valoarea de piață a Apple a depășit 4.000 de miliarde de dolari, grație succesului înregistrat de cele mai recente modele de iPhone # Economica.net
Grupul informatic american Apple a ajuns marţi la o capitalizare de piaţă de peste 4.000 de miliarde de dolari, devenind a treia mare companie de tehnologie care atinge acest prag, graţie cererii robuste pentru cele mai recente modele de iPhone, care a atenuat îngrijorările legate de progresul lent al companiei în cursa pentru inteligenţa artificială, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:30
Wizz Air anunță 25 de noi rute de pe 6 aeroporturi din România. De la cât pleacă biletele # Economica.net
Wizz Air, cel mai mare operator low-cost din România, anunță cea mai amplă extindere a rețelei sale de până acum pentru sezonul de iarnă, care a început duminică. În această săptămână, compania aeriană inaugurează 25 de rute din București Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Brașov și Sibiu către destinații populare și mult așteptate din 17 țări europene și nu numai. Prețurile încep de la 79 RON, iar biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com și în aplicația mobilă WIZZ, arată un comunicat de presă al companiei.
17:30
Dan Pîrșan (APCE): România produce energie puţină şi scumpă. Prosumatorii furnizează peste 20% din consumul casnic din România # Economica.net
România produce energie puţină şi scumpă, iar prosumatorii, prin excedent, furnizează peste 20% din consumul casnic din ţară, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, preşedintele Asociaţiei Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE), Dan Pîrşan.
16:40
Celebrul stadion Maracana, "templul" fotbalului brazilian, urmează să fie pus în vânzare din cauza datoriilor colosale pe care statul Rio de Janeiro le are către guvernul federal brazilian, informează mass-media sud-americană.
16:40
Amazon, prezent și în România, concediază 14.000 de angajați din segmentul corporate # Economica.net
Gigantul american Amazon a anunțat o nouă rundă de reorganizări interne, care va duce la reducerea a circa 14.000 de locuri de muncă în rândul angajaților din segmentul corporate, potrivit unui mesaj intern transmis de conducerea companiei către angajați.
16:40
Aumovio Sibiu, fosta uzină a grupului Continental, a produs 30 de milioane de camere cu vedere panoramică intrate în echiparea a peste opt milioane de vehicule.
16:40
Centrala de la Mintia, cea mai importantă investiţie care va intra în sistemul energetic naţional # Economica.net
Centrala de la Mintia este cea mai importantă investiţie care va intra în sistemul energetic naţional, un investitor privat care se bucură de sprijinul Transgaz pe partea de interconectări şi de toţi reglementatorii pentru finalizarea investiţiei, a afirmat marţi secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, la un eveniment de specialitate.
16:40
SUA construiesc noi reactoare nucleare, de 80 de miliarde de dolari, pentru a satisface cererea venită din partea Inteligenţei Artificiale, # Economica.net
Guvernul SUA a semnat marţi acord în valoare de 80 de miliarde de dolari cu Westinghouse Electric Co pentru a construi noi reactoare nucleare, cea mai recentă iniţiativă destinată satisfacerii cererii din ce în ce mai mare de energie electrică venite din partea Inteligenţei Artificiale, transmite Bloomberg.
16:40
Fabrică de muniții de un miliard de euro lângă România. Nemții de la Rheinmetall au semnat un acord cu bulgarii # Economica.net
Bulgaria şi concernul german Rheinmetall au semnat marţi un acord în valoare de peste 1 miliard de euro pentru construirea unei fabrici care va produce pulberi şi proiectile de artilerie de 155 mm, informează Reuters şi EFE.
16:40
Comisia Europeană colaborează cu investitorii privaţi pentru a crea un fond de investiţii în tehnologie # Economica.net
Comisia Europeană a reunit marţi investitori privaţi de prim rang din întreaga Europă pentru a-şi exprima împreună intenţia de a institui Fondul Scaleup Europe - un fond nou, în valoare de mai multe miliarde, pentru a investi în cele mai promiţătoare întreprinderi europene din domeniile strategice ale tehnologiei profunde, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
16:40
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale propunerea ca Oana Gheorghiu să ocupe postul vacant de viceprim-ministru, urmare a demisiei din funcţie a lui Dragoş Anastasiu, din luna august.
16:40
Când vine vorba de principalele teme de investiții, există câteva domenii care stârnesc interesul investitorilor din întreaga lume. Sectoare odată considerate de nișă precum digitalizarea, inteligența artificială (AI), criptoactivele, plățile digitale și robotica ajung acum în topul preocupărilor pe termen lung ale investitorilor. Sunt teme de investiții interconectate care arată cum „digital” pare să fie cuvântul cheie pentru viitorul global.
14:40
Piața investițiilor imobiliare din România scade la 600 milioane euro, în lipsa tranzacțiilor mari # Economica.net
Volumul total al investițiilor imobiliare din România este estimat să ajungă anul acesta la circa 550–600 milioane de euro, potrivit celui mai recent raport al CBRE România. Nivelul este sub cel înregistrat anul trecut și sub media ultimilor trei ani, pe fondul lipsei tranzacțiilor de mare amploare și al predominanței vânzărilor de proprietăți mici și medii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.