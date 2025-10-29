Rețele Electrice începe alimentarea cu energie electrică a blocurilor din Rahova. Ce bătaie de cap au acum proprietarii

09:50

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că toate cele cinci grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă, iar trei dintre ele vor continua să funcţioneze până în 2023, după ce s-a ajuns la un acord cu Comisia europeană în acest sens. Iar pentru grupurile Rovinari 6 şi Turceni 4 se caută soluţii pentru perioada de după august 2026.