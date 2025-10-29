Extinderea SGR: deputatul brașovean Sebastian Rusu propune includerea borcanelor și a altor ambalaje în acest sistem de reciclare cu garanție
BizBrasov.ro, 29 octombrie 2025 10:30
Deputatul brașovean Sebastian Rusu a anunțat că, alături de colegul său Mircea Fechet, a depus o propunere legislativă care vizează extinderea aplicării Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) la noi categorii de ambalaje, dincolo de cele destinate apei și băuturilor răcoritoare. „Prin această inițiativă, românii vor putea returna noi tipuri de ambalaje nereutilizabile pentru oțet, borș, apă [...]
• • •
Acum 10 minute
10:40
Demonstrație de leadership: O regină din Europa, alături de soldați, la instruire militară # BizBrasov.ro
O regină din Europa, alături de soldați, la instruire militară. Îmbrăcată în uniformă de camuflaj și cu fața vopsită în culori de camuflaj, regina Maxima a Țărilor de Jos a fost aproape de nerecunoscut la un centru de instruire militară din apropiere de Amsterdam. Ea participă la exerciții alături de Poliția militară – un program [...]
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
09:50
Publicația ucraineană Kyiv Post relatează că SUA vor retrage trupe din România. Ministerul Apărării Naționale confirmă # BizBrasov.ro
SUA vor retrage trupe din România. Publicația ucraineană Kyiv Post relatează, citând oficiali americani şi europeni, că Administraţia Trump este pe punctul de a retrage mii de soldaţi americani din România, comentând că aceasta este o schimbare semnificativă de direcţie care a stârnit îngrijorare pe flancul estic al Europei şi care subliniază o reorientare strategică [...]
09:50
Primarul Brașovului: „În alte țări, apariția unui urs e urgență națională. La noi, e o banalitate ca un urs să atace un om” # BizBrasov.ro
Primarul Brașovului, George Scripcaru, critică dur actualele proceduri privind gestionarea situațiilor de urgență generate de urși, pe care le consideră ineficiente și „doar de formă”. Edilul a vorbit la Radio România Brașov FM despre incidentul de sâmbătă dimineață, când un turist canadian a fost atacat de un urs în Masivul Postăvarul, și a declarat că, [...]
Acum 2 ore
09:30
Și azi a crescut prețul motorinei în benzinăriile din Românua, după ce ieri se scumpiseră și benzina și motorina. față de ziua de ieri, în stațiile Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut prețul motorinei, cu 4 bani pe litru, iar prețul benzinei a rămas nemodificat. Cel mai probabil, celelalte companii vor proceda la majorare [...]
Acum 4 ore
08:00
Încă un turist mort în Piatra Craiului. Bilanțul ultimelor săptămâni: Cinci montaniarzi decedați # BizBrasov.ro
Acum 6 ore
05:50
Studiu efectuat de protecția consumatorilor privitor la conținutul crenvurștilor de pe piața românească. Un singur produs nu are E-uri, iar unii crenvurști au 27g de grăsime la 100g de produs # BizBrasov.ro
InfoCons -protecția consumatorilor-a realizat un studiu pe baza informațiilor care se regăsesc pe etichetele produselor tip crenvursti de porc ce se vând îmn magazinele din România. Denumirea produselor tip crenvursti de porc ce au facut obiectul prezentului studiu „de etichetă” au fost următoarele : Cremwursti cu carne de porc ARO – distribuitor METRO Cash&Carry România SRL Crenvursti [...]
05:50
Pe lângă curse speciale, elevii din municipiul Brașov beneficiază și de abonamente gratuite pe liniile RATBV. Costurile aferente acestor servicii gratuite sunt suportate de la bugetul local, iar la rectificarea ce va fi dezbătută în ședința Consiliului Local de vineri este propusă o majorare a sumei alocate pentru transportul elevilor cu un total de 9.739.870 [...]
05:50
Un consilier local PNL din Tărlungeni, fost director de îngrijiri la Spitalul Județean, implicat în cazul șpăgilor de la DSP Brașov # BizBrasov.ro
Marius Leonte, fost director de îngrijiri în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, este unul dintre cei care au dat mită Ancuței Blănaru, director al Direcției de Sănătate Publică Brașov pentru simularea organizării examenului de absolvire a programelor de instruire în domeniul sănătății publice privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă și eliberarea certificatelor de [...]
05:40
Drumarii vor să refacă cu peste 20 de milioane de lei un pod de pe DN 10, pe care frecvent se petrec accidente, din cauză că este prea îngust și nu se respectă prioritatea de trecere # BizBrasov.ro
Podul de pe DN 10 care traversează Râul Tărlung în apropiere de Stupinii Prejmerului este un punct negru pe harta rutieră. De-a lungul anilor au avut loc mai mult accidente grave în zonă, deoarece podul este mai îngust și nu permite trecerea a două autovehciule din sensuri opuse. Astfel, fie că sunt ignorate indicatoarele din [...]
05:40
Grădinița nr. 1 din Răcădău va intra în reabilitare: investiție de peste 8,8 milioane de lei pentru eficientizare energetică # BizBrasov.ro
Grădinița nr. 1 din cartierul Răcădău va intra în șantier, cel mai probabil anul viitor, după ce Primăria Brașov a actualizat proiectul tehnic și costul investiției. Proiectul, inițiat în urmă cu mai mulți ani, vizează modernizarea completă a clădirii cu etaj și mansardă, care are o suprafață desfășurată de 597,10 metri pătrați. Potrivit noilor indicatori [...]
05:00
Din Berlin, în satul caselor albastre din Țara Făgărașului: trei artiste internaționale, în rezidența la Șona AIR 2025 # BizBrasov.ro
În Șona, satul caselor albastre din Țara Făgărașului, trei artiste internaționale și-au început rezidența la Șona AIR: Katharina Ludwig (Germania/UK), Raluca Popa (România/Germania) și Seda Mimaroğlu (Turcia/Germania). Programul, inițiat de Fundația Ștefan Câlția și co-finanțat de AFCN, oferă artiștilor timp, spațiu și resurse pentru a lucra într-un context rural care încurajează reflecția, colaborarea și experimentul. [...]
05:00
Astăzi începe Dracula Film Festival Brașov. Este singura manifestare de profil din România și în top 50 festivaluri mondiale # BizBrasov.ro
Cea de-a XIII-a ediție a Dracula Film Festival, ce va avea loc în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie, aduce în avanpremieră la Brașov unele dintre cele mai așteptate producții internaționale ale sezonului, semnate de autori importanți ai cinematografiei contemporane. Ajuns la ediția a XIII-a, Dracula Film Festival (29 octombrie – 2 noiembrie 2025) aduce la Brașov [...]
Acum 24 ore
18:40
VIDEO Făgărășeanul care a agresat o vecină și pe fiul ei, de 9 ani, a fost reținut de polițiști # BizBrasov.ro
Ca urmare ercetărilor efectuate, privind incidentul produs seara trecută, în municipiul Făgăraș, în urma căruia o femeie de 45 de ani și fiul acesteia ar fi fost agresați de un vecin, de 49 de ani, polițiștii au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a persoanei bănuite de comiterea infracțiunilor de „lovirea sau [...]
16:50
Confondatoarea „Asociației Dăruiește Viață”, Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier al guvernului României. A construit, din donații, Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave # BizBrasov.ro
Cofondatoarea „Asociației Dăruiește Viață” Oana Gheorghiu a fost propusă de premierul Ilie Bolojan în funcția de vicepremier, a anunțat Guvernul. Propunerea merge mai departe către președintele Nicușor Dan, care trebuie să semneze în perioada următoare decretul de numire în funcție. Premierul Ilie Bolojan a trimis marți Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de vicepremier, [...]
16:00
VIDEO 700 de pietoni, surprinși când traversau prin loc nepermis, pe parcursul unei săptămâni. În ultimele nouă luni, au fost înregistrate 10 accidente pe fondul acestor abateri # BizBrasov.ro
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat, în perioada 20-26 octombrie, o acțiune care a avut drept scop prevenirea accidentelor rutiere generate de abaterile săvârșite de pietoni, ca urmare a traversării prin locuri nepermise de lege. La această activitate, desfășurată pe o perioadă de șapte zile, a fost angrenat un număr [...]
15:40
În lunile Noiembrie și Decembrie 2025, Brașovul continuă tradiția târgurilor volante dedicate producătorilor români. Potrivit Serviciului Administrare Piețe Brașov, la aceste târguri veți găsi produse de sezon, brânzeturi, miere și produse apicole, zacuscă, dulcețuri, murături și alte bunătăți autentice de iarnă. Programul piețelor volante: Sâmbătă, 08.11 – Cartier Răcădău, str. Someșului (10:00–15:00) Sâmbătă, 15.11 – [...]
15:30
Proiectul de modernizare a Complexului Olimpic de Sărituri cu schiurile de la Râșnov e gata. Urmează aprobarea finanțării # BizBrasov.ro
„Cel mai mare proiect al orașului Râșnov intră într-o nouă etapă! Proiectul de modernizare a Complexului Olimpic de Sărituri cu Schiurile a parcurs toate etapele tehnice și administrative necesare și va fi depus la CNI pentru finanțare”, a anunțat primarul din Râșnov, Horia Motrescu. Valoarea totală a investiției este de 93 milioane lei (cu TVA). [...]
15:00
Flautul brașovean i-a „fermecat” pe spanioli. Performanță notabilă a școlii de muzică din Brașov # BizBrasov.ro
Flautul brașovean i-a „fermecat” pe spanioli. Flautista Mihaela Manciu a obținut Premiul al II-lea la categoria profesioniști, la concursul „Super Grand Prix”, din cadrul Festivalului Internațional Fiestalonia Milenio care a avut loc în Lloret de Mar din Spania. Competiția a reunit muzicieni din 15 țări, printre care Spania, Indonezia și Franța. Brașoveanca Mihaela Manciu a [...]
14:10
Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav are un nou președinte. Biz Brașov a avut, din nou, dreptate # BizBrasov.ro
În această perioadă au loc schimbări importante în conducerea Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav. Noul director al instutuției, Daniel Micu, va intra „în pâine” luni, 3 noiembrie. Micu a fost președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav pentru o perioadă de peste 5 ani, până când a decis să intre în concursul pentru poziția [...]
13:30
S-a făcut „tulburelul”, cetățenii din zona rurală prind curaj și pleacă la plimbare după ce au gustat „producția” # BizBrasov.ro
Ieri în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au oprit, pentru control, un autoturism, care se deplasa pe DN 73A, în comuna Șinca, județul Brașov. Polițiștii au stabilit că la volanul acestuia se află un bărbat, de 61 de ani, care prezenta indicii că s-ar afla sub influența alcoolului. Drept [...]
13:20
„Schemă financiară” cu legături până în Ministerul Sănătății, în cazul de corupție de la DSP Brașov # BizBrasov.ro
Procurorii anticorupție au intrat în rețelele Direcțiilor de Sănătate Publică din România, iar nereguli foarte grave ies la iveală. Un astfel de caz anchetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) este cel al directorului executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, Ancuța-Ofelia Blănaru. Aceasta a fost plasată sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru trei [...]
12:50
Majoritatea românilor vor să scoatem gazele din Marea Neagră ca să scăpăm de dependența rusă. 30% cred însă că „Occidentul” ne va fura gazele # BizBrasov.ro
Marea majoritatea a românilor, peste 60% consideră că exploatarea gazelor din Marea Neagră în cadrul proiectului Neptun Deep, va duce la reducerea dependenței față de Rusia, arată Barometrul Securității Energetice INSCOP lansat astăzi și citat de Economica. Foarte interesant, însă, doar o mică parte văd beneficii directe în prețul pe care îl vom plăti, în [...]
12:50
Furt din cabinetul dentar, aseară. Un pacient a rămas fără telefonul mobil, după ce o femeie pe care o durea o „măsea” a controlat zona # BizBrasov.ro
Aseară în jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați printr-un apel de urgență cu privire la faptul că, din incinta unui cabinet medical din municipiul Săcele, persoane necunoscute au sustras un telefon mobil
12:30
Dâmbovițeanul care a încercat să-i mituiască pe polițiștii din Predeal, pentru a scăpa basma curată, a ajuns după gratii # BizBrasov.ro
Un bărbat de 40 de ani din județul Dâmbovița a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov, după ce a încercat să ofere mită unui polițist rutier din Predeal. Incidentul a avut ieri dimineață, în timpul unui control rutier de rutină. Potrivit Inspectoratului de [...]
12:20
„S-a jucat” cu ordinul de protecție și s-a dus acasă peste fosta iubită, în Perșani. A plecat însă cu „duba” Poliției, spre Centrul de Arest # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce acesta ar fi încălcat măsurile dispuse împotriva sa prin ordin de protecție. Ieri, în jurul orei 13.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au fost sesizați, printr-un apel de [...]
12:10
Doi giganți mondiali licitează pentru obținerea contractului de introducere a Sistemului European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS) pe ruta Constanța-Predeal # BizBrasov.ro
Două giganți mondiali - companii cu activitate importantă în sistemul feroviar la nivel mondial - își dispută contractul de introducere a Sistemului European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS) pe linia ferată Constanța-Predeal
11:30
Cel mai mare parc fotovoltaic din România va fi în județul Brașov, la Părău. Investițiile se ridică la 275 de milioane de euro # BizBrasov.ro
11:30
Deratizare generală în Brașov: Coral Impex demarează o acțiune amplă pentru combaterea rozătoarelor # BizBrasov.ro
În perioada 3 – 7 noiembrie 2025, în municipiul Brașov se va desfășura o nouă acțiune de deratizare pe domeniul public și privat al orașului, anunță firma Coral Impex SRL, prestatorul serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, în baza contractului încheiat cu Primăria Brașov. Intervențiile se vor desfășura în funcție de condițiile meteorologice, pe parcursul [...]
11:20
VIDEO O mamă și fiul ei, de 9 ani, agresați de un bărbat pe o stradă din Făgăraș. Care ar fi fost motivul # BizBrasov.ro
Scene de o violență revoltătoare au avut loc aseară pe o stradă din Făgăraș, unde o femeie și fiul ei de 9 ani au fost agresați de un bărbat furios. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar imaginile arată cum femeia încearcă să își apere copilul în timp ce agresorul lovește cu [...]
11:00
45 de milioane de lei, bugetul în plus pentru programul Rabla 2025 adresat persoanelor fizice # BizBrasov.ro
Bugetul pentru autovehiculele termice şi hibride din Programul „Rabla 2025”, destinat persoanelor fizice, va fi suplimentat cu 45 de milioane de lei, a anunţat, marţi, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat de presă transmis Agerpres. „În contextul cererii ridicate pentru achiziţia de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare [...]
Ieri
10:00
Claudiu Năsui, deputat USR, a anunțat că a depus la Parlament un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor.
09:40
De la 3 la 8 aeronave simultan: Aeroportul Internațional Brașov se extinde cu 84 de milioane de lei # BizBrasov.ro
La mai bine de doi ani de la inaugurare, Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav se pregătește de prima extindere majoră. Administrația județeană, care are în proprietate infrastructura, a demarat procedurile pentru mărirea platformei de îmbarcare–debarcare, zona unde staționează aeronavele. În ședința de plen a Consiliului Județean Brașov, programată pe 30 octombrie, consilierii vor supune aprobării [...]
09:40
Meteorologii anunţă temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul lunii noiembrie # BizBrasov.ro
Meteorologii anunță că temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul lunii noiembrie, în întreaga ţară.
09:40
„Miercurea brașovenilor” continuă în Poiana Brașov și în noul sezon de schi, dar urcarea pe munte se va scumpi cu 9% # BizBrasov.ro
Iubitorii sporturilor de iarnă care aleg Poiana Brașov ar putea plăti mai mult pentru transportul pe cablu în sezonul 2025–2026. Consiliul Local Brașov va dezbate joi, 31 octombrie, o propunere de majorare a tarifelor practicate în stațiunea montană. Conform proiectului de hotărâre, prețurile urmează să crească, în medie, cu 9,06% pentru adulți și 9,07% pentru [...]
09:20
Performanță „cu forța” la ANAF. +/-10% din salariu în funcție de îndeplinirea unor criterii # BizBrasov.ro
ANAF va introduce, ca parte a angajamentelor asumate în cadrul PNRR, un sistem de penalizare și bonusuri, aplicat în funcție de îndeplinirea unor criterii de performanță. Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, până la acest moment a fost înaintat în discuții un singur procentaj, de 10%, din partea experților Comisiei Europene, care consideră că acest sistem [...]
05:40
Modul inedit în care managerul unui magazin a reacționat după ce a fost jefuit. „Fără bon fiscal nu aveți garanție” # BizBrasov.ro
Pe un grup de socializare din Iași a făcut valuri în weekend mesajul postat de managerul unui magazin unde doi indivizi au fost surprinși de camerele de luat vederi după ce au furat o pereche de căști audio.
05:40
Aproape 100.000 de lei pentru extinderea sistemului de supraveghere video din Zărnești # BizBrasov.ro
Primăria Zărnești continuă investițiile în siguranța publică și extinde sistemul de supraveghere video al orașului, în special în zonele unde au fost semnalate diverse probleme civice. Noul proiect vizează instalarea de camere de supraveghere în 10 locații, valoarea totală a investiției fiind de 96.220 de lei. Lucrările vor fi realizate de compania Flash Lighting Services. [...]
05:40
Primăria achiziționează serviciile unor avocați pentru a se judeca cu fostul edil al Brașovului în dosarul P & P în vederea recuperării unei pagube de peste 2 milioane de lei # BizBrasov.ro
Pe ordinea de zi a Consiliului Local din această săptămâna este și un proiect ce vizează achiziția de servicii de consultanță juridică și reprezentare în instanță în mai multe dosare ale Primăriei. Printre acestea se numără și procesul pe care Primăria l-a deschis în vară fostului primar Allen Coliban și fostului viceprimar Flavia Boghiu, ambii [...]
05:40
Primăria Brașov va cofinanța cu 25% investiția în amenajarea noului Stadion al Tineretului. Licitația de lucrări a fost lansată încă din decembrie de către CNI # BizBrasov.ro
Guvernul a aprobat, anul trecut, indicatorii tehnico-economici pentru construirea noului Stadion al Tineretului din Brașov. Acesta ar urma să fie construit pe amplasamentul actualei arene care urmează să fie demolată. Potrivit unei ordonanțe de urgență aprobate de Guvern în această toamnă, investițiile în infrastructura sportivă derulate prin CNI ar urma să fie cofinanțate de către [...]
05:10
Șofer în vârstă de 19 ani, cu examenul de permis de conducere luat în urmă cu mai puțin de un an, prins de radar cu 201 km/h # BizBrasov.ro
Cu permis de conducere de nici un an, zbura cu 201 km/k. Potrivit informațiilor comunicate de IPJ Covasna, evenimentul s-a petrecut sâmbătă seară, pe DN 11, Brașov- Târgu Secuiesc, în apropierea orașului covăsnean. Polițiștii rutieri au înregistrat cu aparatul radar un autoturism care se deplasa cu 201 km/h, într-o zonă unde limita de viteză este [...]
05:00
După ce a pierdut o sumă importantă de bani la păcănele, un brașovean a vrut să fure un laptop dintr-un mall. „Din impuls”, le-a spus polițiștilor # BizBrasov.ro
04:40
Aeroportul Brașov: De astăzi, Milano vine la Brașov și Brașovul zboară la Milano. Cursa inaugurală Wizz Air spre capitala modei # BizBrasov.ro
Brașovenii au începând de astăzi o nouă destinație de zbor cu low cost-ul maghiar Wizz Air, a 7-a de la Aeroportul Brașov Ghimbav: Milano.
27 octombrie 2025
17:30
Tentativă de mită la polițiștii rutieri. Un șofer băut a oferit 1.000 de lei agenților, ca să nu rămână fără permisul de conducere # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, Serviciile de Investigații Criminale și de Investigare a Criminalității Economice efectuează la acest moment cercetări, sub delegarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, după ce, în dimineața acestei zile – 27 octombrie a.c., un agent de poliție rutieră, din cadrul Poliției Stațiunii Predeal, [...]
17:10
Borcanele, sticlele de borș, oțet, apă distilată sau cafea, reciclate la aparatele SGR (PROIECT) # BizBrasov.ro
Sistemul de garantare-returnare va fi extins de la 1 ianuarie 2027 cu borcane, sticle de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea. Deputatul liberal Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a depus deja un proiect de lege în acest sens. „Am depus un proiect de lege prin care modificăm legislația primară [...]
16:50
Conducerea Clubului Corona, sancțiuni dure pentru antrenorul echipei de polo juniori care a înjurat un arbitru # BizBrasov.ro
Bogdan Oancea, directorul clubului Corona Brașov, a precizat că a aplicat un pachet de sancțiuni interne severe la adresa lui Maxim Crișan, antrenorul echipei de polo juniori, implicat recent într-un scandal-monstru la un turneu la Târgu Mureș. Acesta a anunțat și că ia în calcul închiderea echipei de handbal juniori din pricina comportamentelor fanatice ale [...]
16:30
La Râșnov s-a desfășurat sâmbătă „Regața Ghimbășel”, un concurs distractiv de bărcuțe fabricate manual. Râul Ghimbășel a devenit timp de 2 ore locul de joacă pentru copii și părinți, după 3 amânări cauzate de vremea neprielnică.
15:50
5,6 hectare de lângă Centrul de Afaceri CATTIA din Brașov se transformă în pădure urbană # BizBrasov.ro
Pe 1 noiembrie, CATTIA – Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri din Brașov devine spațiul în care va fi creat cel mai mare hub pentru biodiversitate urbană din România, printr-o amplă acțiune de plantare. Evenimentul este organizat de Asociația Act for Tomorrow și Primăria Municipiului Brașov (în baza parteneriatului aprobat în această [...]
15:10
Tentative de fraudă, prin WhatsApp. Se promit, în mod mincinos, câștiguri de până la 1.000 de lei pe zi # BizBrasov.ro
Tentative de fraudă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că pe aplicația de mesagerie WhatsApp au apărut noi tentative de fraudă. „Atenție la mesajele false care folosesc numele CERT-RO! Ați primit pe WhatsApp un mesaj de la „Departamentul de Resurse Umane CERT.RO”, care vă promite câștiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da [...]
14:00
Traficant de droguri în vârstă de doar 23 de ani, prins în flagrant de polițiștii brașoveni. Fumează 30 de zile în arest # BizBrasov.ro
Traficant de droguri la doar 23 de ani. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Braşov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Braşov, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr în vârstă de 23 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de [...]
