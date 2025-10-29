Extinderea SGR: deputatul brașovean Sebastian Rusu propune includerea borcanelor și a altor ambalaje în acest sistem de reciclare cu garanție

15:10

Tentative de fraudă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că pe aplicația de mesagerie WhatsApp au apărut noi tentative de fraudă. „Atenție la mesajele false care folosesc numele CERT-RO! Ați primit pe WhatsApp un mesaj de la „Departamentul de Resurse Umane CERT.RO”, care vă promite câștiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da [...]