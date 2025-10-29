Accident rutier la Grumăzești: un bărbat de 57 de ani, lovit de o mașină
Monitorul de Neamț , 29 octombrie 2025 10:30
Un pieton a fost transportat la spital după ce a fost lovit de un autoturism Un accident rutier la Grumăzești a avut loc marți seara, când un bărbat de 57 de ani a fost lovit de o mașină în timp ce traversa neregulamentar drumul. Sesizarea polițiștilor din Târgu-Neamț La data de 28 octombrie a.c., ora […] Articolul Accident rutier la Grumăzești: un bărbat de 57 de ani, lovit de o mașină apare prima dată în Monitorul de Neamț.
• • •
Alte ştiri de Monitorul de Neamț
Acum 30 minute
10:30
Un pieton a fost transportat la spital după ce a fost lovit de un autoturism Un accident rutier la Grumăzești a avut loc marți seara, când un bărbat de 57 de ani a fost lovit de o mașină în timp ce traversa neregulamentar drumul. Sesizarea polițiștilor din Târgu-Neamț La data de 28 octombrie a.c., ora […] Articolul Accident rutier la Grumăzești: un bărbat de 57 de ani, lovit de o mașină apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 2 ore
09:40
Tragedie în Neamț: o femeie a murit într-un incendiu în comuna Sagna, provocat de jarul căzut din sobă # Monitorul de Neamț
O femeie de 93 de ani și-a pierdut viața, iar un bărbat a suferit arsuri grave, după un incendiu izbucnit în zorii zilei la o casă din Sagna, județul Neamț. Un incendiu în comuna Sagna s-a soldat cu moartea unei femei de 93 de ani și rănirea unui bărbat de 63 de ani. Flăcările au […] Articolul Tragedie în Neamț: o femeie a murit într-un incendiu în comuna Sagna, provocat de jarul căzut din sobă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 24 ore
20:30
Şedinţă după şedinţă de CL, la Piatra Neamţ. Marţi, 28 octombrie, una extraordinară, iar joi una ordinară. În şedinţa de marţi, primele două proiecte de hotărâre vizau reducerea unui împrumut pe care doreşte să-l facă municipalitatea. În fapt este vorba despre reducerea sumei, de la 24.065.000 lei, la 16.100.000 lei. Împrumutul va fi făcut pentru asigurarea […] Articolul Şedinţă după şedinţă de CL. E vremea când „se coc”proiectele apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Rupți în fund și cu pretenții de națiune europeană, ne mândrim că avem grijă de bătrânii altora, în timp ce ai noștri mor cu televizorul stins și frigul în oase. Ai noștri își cară singuri sacoșa până la etajul patru, în timp ce noi hrănim bătrâni străini cu lingurița, ca pe niște regi decrepiți. Pentru […] Articolul Pamflet: Rupți în fund și cu pretenții de națiune europeană apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Inspectoratul Școlar Județean Neamț a anunţat recent, printr-un comunicat de presă, că susține inițiativa Primăriei Municipiului Piatra-Neamț de a lansa proiectul NextGeneration – Vocea Tinerilor din Piatra-Neamț. „Un program care oferă elevilor șansa de a participa activ la viața comunității și de a învăța ce înseamnă implicarea civică reală. Proiectul se derulează în parteneriat cu […] Articolul Inspectoratul Școlar susţine… NextGeneration apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a transmis pietrenilor un mesaj cu ocazia Memorialului „Mihai Molodoi”, competiţie de şah care a strâns 16 ani de tradiţie. „Unele competiții nu se măsoară în puncte, ci în emoții, amintiri și oameni frumoși. Așa este Memorialul „Mihai Molodoi” – o întâlnire a inimilor care bat în același ritm […] Articolul Memorialul „Mihai Molodoi” – mesajul primarului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
SGR va fi extins: borcanele, sticlele de oțet și ambalajele de cafea ar putea fi returnate din 2027 # Monitorul de Neamț
Deputatul Mircea Fechet a depus un proiect de lege pentru extinderea Sistemului de Garanție-Returnare, astfel încât borcanele, sticlele de oțet, borș sau apă distilată și ambalajele de cafea să intre în programul național de colectare. SGR va fi extins la mai multe tipuri de ambalaje, potrivit unui proiect de lege depus luni de fostul ministru […] Articolul SGR va fi extins: borcanele, sticlele de oțet și ambalajele de cafea ar putea fi returnate din 2027 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Artiști din toată țara la Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel” 2025 – ediția a XIX-a # Monitorul de Neamț
Evenimentul se desfășoară între 27 octombrie 2025 și 11 ianuarie 2026 la Muzeul de Artă Piatra-Neamț, reunind peste 90 de lucrări și numeroase personalități ale artelor vizuale. Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel” 2025 a fost deschisă oficial la Muzeul de Artă Piatra-Neamț, în prezența juriului și a publicului, marcând cea de-a XIX-a ediție […] Articolul Artiști din toată țara la Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel” 2025 – ediția a XIX-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
Acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în Neamț: peste 360 de pietoni sancționați # Monitorul de Neamț
Peste 360 de abateri constatate de polițiști în doar o săptămână Polițiștii nemțeni au desfășurat acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în Neamț, vizând în special pietonii. În doar o săptămână, au fost aplicate 367 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 14.000 de lei. Acțiuni pentru pietoni și bicicliști, parte a unui plan național […] Articolul Acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în Neamț: peste 360 de pietoni sancționați apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Trei șoferi prinși băuți și fără permis în Neamț au fost opriți de polițiști pe 27 octombrie, în doar câteva ore. Unul dintre ei avea o alcoolemie de peste 1,17 mg/l, iar un altul s-a urcat la volan fără permis de conducere. La Luțca, un tânăr din Adjudeni prins băut la volan „La data de […] Articolul Razie de luni: șoferi prinși băuți și fără permis în Neamț, în doar câteva ore apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Incendiu la o casă din Valea Ursului. Focul a pornit de la un coș de fum deteriorat # Monitorul de Neamț
Pompierii au intervenit în comuna Valea Ursului, luni noapte, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe. Un incendiu la o casă din Valea Ursului a izbucnit luni noapte, în jurul orei 23:00, iar pompierii au acționat prompt pentru a împiedica extinderea flăcărilor la întreaga locuință. Intervenție în miez de noapte în Valea Ursului […] Articolul Incendiu la o casă din Valea Ursului. Focul a pornit de la un coș de fum deteriorat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
10:10
Bărbat găsit fără viață în locuința din Târgu-Neamț. Intervenție de urgență a pompierilor # Monitorul de Neamț
Pompierii din Târgu-Neamț au intervenit pentru deblocarea unei locuințe de pe strada Mărășești, unde au găsit un bărbat de 57 de ani fără semne vitale. Un bărbat găsit fără viață în locuința din Târgu-Neamț a fost descoperit luni seară de echipajele de intervenție chemate să deblocheze calea de acces a unei case de pe strada […] Articolul Bărbat găsit fără viață în locuința din Târgu-Neamț. Intervenție de urgență a pompierilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:00
Documentele sunt eliberate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, finanțat din fonduri europene. Cărțile funciare gratuite din Dămuc vor fi distribuite în perioada următoare proprietarilor celor peste 10.000 de imobile din comună. Documentele sunt eliberate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), susținut de Guvernul României și finanțat din fonduri europene. […] Articolul Cărți funciare gratuite pentru peste 10.000 de imobile din Dămuc apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Muzică de excepție la Piatra-Neamț: recital cameral Adrian Gheorghiu și Alin Andrei Filipescu # Monitorul de Neamț
Recitalul cameral Adrian Gheorghiu și Alin Andrei Filipescu va avea loc miercuri, 29 octombrie 2025, de la ora 18:00, la sala „Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț. Evenimentul marchează un nou moment remarcabil din cadrul Stagiunii muzicale 2025-2026. Parteneriat cultural pentru un eveniment de prestigiu Organizatorii recitalului cameral Adrian Gheorghiu și Alin Andrei Filipescu sunt, […] Articolul Muzică de excepție la Piatra-Neamț: recital cameral Adrian Gheorghiu și Alin Andrei Filipescu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
27 octombrie 2025
20:30
Ceahlăul – sancţiune de la Comisia de Disciplină. Pentru ce a fost depunctată echipa din Piatra # Monitorul de Neamț
CSM Ceahlăul a fost depunctată cu două puncte de Comisia de Disciplină pentru o datorie către un jucător. În plus nu mai poate transfera alţi jucători. Reprezentanţii clubului invocă o decizie a administratorului judiciar şi afirmă că vor contesta decizia şi cred că vor anula sancţiunea. „CSM Ceahlăul Piatra Neamț a primit o sancțiune din […] Articolul Ceahlăul – sancţiune de la Comisia de Disciplină. Pentru ce a fost depunctată echipa din Piatra apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Azi, România pare că merge tăcută spre propriul ei mormânt, condusă de cei care au jurat s-o apere, dar care i-au furat sufletul, demnitatea și credința. Îmbrăcați în costume scumpe, cu vorbe meșteșugite și priviri reci, ei pozează în salvatori, în timp ce țara moare puțin câte puțin — nu de foame, ci de nepăsare, […] Articolul Azi, ei conduc România pe ultimul drum apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Jandarmii au restituit un telefon găsit pe strada Decebal, în municipiul Piatra-Neamț. În timpul patrulării, militarii au observat dispozitivul căzut pe carosabil și au reușit să îl returneze proprietarului în scurt timp. Telefon găsit pe asfalt, în fața unui magazin Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț, incidentul s-a produs astăzi, în jurul […] Articolul Jandarmii au restituit un telefon găsit pe strada Decebal din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Trei accidente soldate cu tot atâtea victime s-au înregistrat în Neamţ la sfârşitul trecut de săptămână. Pe 25 octombrie, la ora 09.40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui prim eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în […] Articolul Trei accidente, trei victime apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Corpul neînsufleţit al unui bărbat în vârstă de 53 de ani a fost decoperit de poliţişti într-un iaz din localitatea Ion Creangă. „La data de 25 octombrie a.c., ora 17.30 polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au fost sesizați cu privire la faptul că, o persoană ar pluti într-un iaz din localitatea […] Articolul Cadavru descoperit într-un iaz apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Șase șoferi din Neamț au uitat de lege – tupeul dat de alcool le-a adus dosare penale # Monitorul de Neamț
Tupeul dat de alcool le-a adus dosare penale mai multor șoferi din județul Neamț, opriți de polițiști în trafic în ultimele 48 de ore. Testările alcoolscopice au indicat valori cuprinse între 0,58 și 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șase conducători auto depistați băuți în trafic Potrivit IPJ Neamț, la data de 26 octombrie […] Articolul Șase șoferi din Neamț au uitat de lege – tupeul dat de alcool le-a adus dosare penale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:20
O femeie cu dublă cetăţenie, română şi bulgară, a fost prinsă de poliţiştii nemţeni având în maşină 25 de kilograme de trufe, dar şi armă pentru care nu avea permis. „La data de 26 octombrie a.c., ora 12.15, polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Gârcina au oprit pentru control, în localitatea Alexandru cel Bun, […] Articolul Trufe confiscate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Cinci persoane care au agresat doi tineri au fost reţinute de poliţiştii nemţeni. „La data de 19 octombrie a.c., ora 04.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați cu privire la faptul că, un tânăr în vârstă de 29 de ani și o tânără, în vârstă de 18 ani, din aceeași […] Articolul Bătăuşi reţinuţi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
O tânără care a născut într-o pădure din satul Poienari a fost transportată de pompieri la spital. „În dimineața zilei de 26.10.2025, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Poienari au intervenit în sprijinul colegilor de la ambulanță, pentru transportul unei tinere, în vârstă de 22 de ani, care a născut în pădurea din satul Poienari. […] Articolul O tânără a născut în pădure apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Incendiu la o casă din Podoleni: acoperișul a ars pe 130 de metri pătrați, din cauza unui coș de fum # Monitorul de Neamț
Pompierii din Roznov și voluntarii din Podoleni au acționat în toiul nopții pentru a stinge un incendiu izbucnit la o locuință din satul Negritești. Un incendiu la o casă din Podoleni a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 octombrie, distrugând acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 130 de metri pătrați. Din fericire, […] Articolul Incendiu la o casă din Podoleni: acoperișul a ars pe 130 de metri pătrați, din cauza unui coș de fum apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:20
Incendiu la Vânători Neamț – neatenția se putea transforma într-o tragedie: două anexe, mistuite de flăcări # Monitorul de Neamț
Pompierii din Târgu Neamț și voluntarii din Vânători-Neamț au intervenit duminică dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din satul Nemțișor. Neatenția se putea transforma într-o tragedie duminică, 26 octombrie, în comuna Vânători Neamț, unde un incendiu a cuprins două anexe gospodărești din satul Nemțișor. Proprietara a suferit un atac de panică, însă a […] Articolul Incendiu la Vânători Neamț – neatenția se putea transforma într-o tragedie: două anexe, mistuite de flăcări apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Incendiu la o casă din Piatra-Neamț: șapte persoane, dintre care cinci minori, s-au autoevacuat la timp # Monitorul de Neamț
Flăcările au cuprins acoperișul și mansarda unei case de tip P+1 din cartierul Ciritei, în seara zilei de 26 octombrie. Un incendiu la o casă din Piatra-Neamț, produs duminică seara, 26 octombrie 2025, pe strada Tineretului (Ciritei), a mobilizat pompierii pietreni, după ce flăcările au cuprins acoperișul și o cameră de la mansardă. 2 adulți […] Articolul Incendiu la o casă din Piatra-Neamț: șapte persoane, dintre care cinci minori, s-au autoevacuat la timp apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:20
Trăim într-o lume în care rușinea a devenit demodată, iar moralitatea – un moft pentru naivi. Oamenii nu mai roșesc când greșesc, nu-și mai cer iertare când înșală, nu mai evită răul, ci îl justifică. Trăim o vreme în care hoțul se laudă cu îndrăzneala sa, politicianul cu minciuna sa bine spusă, iar omul simplu, obosit […] Articolul Sărăcia morală – boala care a înlocuit rușinea apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Una din realităţile cu care se confruntă de mai bine de doi ani de zile pietrenii, este impredictibilitate şi aberaţiile circulaţiei rutiere şi pietonale. A fost şi principala cauză a pierderii celui de al doilea mandat al fostului primar Andrei Carabelea. Această stare de lucruri îi agasează în mod special pe pietreni, care îşi văd […] Articolul Impredictibilitatea circulaţiei rutiere, sursă de stres pentru nemțeni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
26 octombrie 2025
20:40
Lucrări ample derulate de Drupo Neamț SA: refaceri de drumuri, covoare asfaltice și piste pentru biciclete # Monitorul de Neamț
Societatea Drupo Neamț SA continuă proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere și urbane din județ, extinzându-și totodată colaborările cu mediul privat. Drupo Neamț SA a derulat în ultimele luni lucrări consistente pe raza județului Neamț, care includ refaceri de drumuri după lucrări edilitare, amenajări de piste pentru biciclete și marcaje rutiere pentru parteneri publici și […] Articolul Lucrări ample derulate de Drupo Neamț SA: refaceri de drumuri, covoare asfaltice și piste pentru biciclete apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:50
Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat o serie de activități informativ-preventive în unitățile de învățământ primar, gimnazial și liceal din municipiile Piatra-Neamț și Roman, precum și în localitatea Sagna. „Aceste activități au avut ca scop creșterea gradului de siguranță în mediul școlar și formarea unui comportament responsabil […] Articolul Activităţi preventive în şcoli apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Municipiul Piatra-Neamț lansează proiectul „Next Generation – vocea tinerilor din Piatra-Neamț”, o inițiativă care, pentru prima dată, plasează tinerii cu vârsta de peste 13 ani în centrul procesului decizional local. Acest proiect reprezintă un angajament real al administrației locale de a asculta, sprijini și integra ideile generației tinere în construirea viitorului orașului. Etapa pilot debutează […] Articolul Next Generation, vocea tinerilor din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:30
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului – împlinirea unei vocații spirituale a neamului românesc # Monitorul de Neamț
Pe 26 octombrie 2025, în ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, se va săvârși sfințirea Catedralei Naționale – Catedrala Mântuirii Neamului, împlinind astfel un vis istoric și o datorie sfântă a întregului popor român. Acest moment nu este doar o împlinire arhitectonică, ci mai ales una duhovnicească, teologică și profetică, pentru că […] Articolul Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului – împlinirea unei vocații spirituale a neamului românesc apare prima dată în Monitorul de Neamț.
25 octombrie 2025
20:20
Proverbul moștenit din moși-strămoși nu e doar o expresie a înțelepciunii populare, ci ecoul unei istorii dureroase. Un popor obosit de promisiuni și trădări a învățat, în timp, să-și anestezieze durerile prin râs, să transforme tragedia în glumă, să îmbrace suferința în ironie. Așa s-a născut, din neputință și amar, o filozofie a resemnării românești: […] Articolul Despre comedia unei tragedii naționale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Consiliul Județean a anunțat recent că proiectul „Ecosistem Educațional Digital Integrat în Județul Neamț”, finanțat prin PNRR, se află în etapa finală de implementare. Obiectivul este dotarea tuturor celor 4 școli speciale nemțene cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, care să contribuie la crearea unui mediu educațional modern. Valoarea totală a contractului de finanțare […] Articolul Şcoli speciale modernizate, în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:50
CSM Ceahlăul a suferit o înfrângere dureroasă în deplasare cu Şelimbăr. Scorul partidei disputate sâmbătă 25 octombrie a fost 3-1 pentru gazde, scor ce scuteşte de prea multe comentarii. În condiţiile în care evolua, e drept în deplasare, dar în faţa unei codaşe a clasamentului, Ceahlăul a luat gol încă din minutul 13, marcator Alexandru […] Articolul Ceahlăul – înfrângere dureroasă cu Şelimbăr apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:50
Vernisajul Bienalei de Artă „Lascăr Vorel” are loc pe 26 octombrie 2025 la Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
26 octombrie 2025 marchează vernisajul Bienalei Naționale de Artă Plastică „Lascăr Vorel” de la Piatra-Neamț, eveniment ce aduce pe simeze peste 90 de lucrări ale artiștilor contemporani din întreaga țară. Bienala de Artă „Lascăr Vorel”, ediția a XIX-a Complexul Muzeal Național Neamț organizează cea de-a XIX-a ediție a Bienalei Naționale de Artă Plastică „Lascăr Vorel” […] Articolul Vernisajul Bienalei de Artă „Lascăr Vorel” are loc pe 26 octombrie 2025 la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
24 octombrie 2025
20:30
“Puneţi presiune să se facă drumul expres”. Cărui om de afaceri din Neamţ i-a fost adresată solicitarea # Monitorul de Neamț
“Puneţi presiune să se facă drumul expres Piatra-Bacău”, asta i-a solicitat un nemţean omului de afaceri Ioan-Anton Măzărianu, CEO COMES SA. Răspunsul nu s-a lăsat aşteptat de la omul de afaceri care a pus în aşteptare o investiţie de aproximativ 10 milioane de euro până la realizarea acestui drum: “Da, aşteptăm acest drum expres. Pentru […] Articolul “Puneţi presiune să se facă drumul expres”. Cărui om de afaceri din Neamţ i-a fost adresată solicitarea apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Formaţia CSM Ceahlăul este “condamnată” la victorie în partida de sâmbătă, disputată în deplasare în compania CSC 1599 Şelimbăr. Asta dacă mai vrea să aibă vreo şansă la accederea în play-off. Cu atât mai mult cu cât adversarul este unul mai mult decât abordabil. Aflat pe penultima treaptă a clasamentului, cu doar cinci puncte, adunate […] Articolul Ceahlăul – “condamnată” la victorie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Notă de autor: Acest text nu este un atac, ci un strigăt al conștiinței. O reacție firească în fața ipocriziei care a devenit regulă de guvernare. Când un popor e mințit ani la rând, adevărul devine o formă de revoltă. Ilie Bolojan spune răspicat: „Nu demisionez. Voi continua lupta cu pensiile speciale.” Dar cu […] Articolul Plecați acasă, nene – ajunge cu minciuna! apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Acțiune pentru combaterea delictelor silvice la Farcașa: lemn confiscat și amenzi de 5.000 de lei # Monitorul de Neamț
O acțiune pentru combaterea delictelor silvice la Farcașa a fost organizată pe 23 octombrie de polițiștii Secției Rurale Bicaz, împreună cu specialiștii silvici din cadrul Ocolului Silvic Poiana Teiului. Verificări la două societăți comerciale „La data de 23 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, cu sprijinul organelor silvice din cadrul Ocolului […] Articolul Acțiune pentru combaterea delictelor silvice la Farcașa: lemn confiscat și amenzi de 5.000 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Femei salvate de pompierii nemțeni în două intervenții succesive la Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Femei salvate de pompierii nemțeni, joi după-amiază când echipajele de intervenție din cadrul ISU Neamț au fost chemate să intervină la două apartamente din municipiul Piatra-Neamț, unde persoane vârstnice au avut nevoie urgentă de ajutor medical. Intervenție pe strada Pictor Nicolae Grigorescu: femeie de 68 de ani, găsită căzută în locuință La ora 14:16, pompierii […] Articolul Femei salvate de pompierii nemțeni în două intervenții succesive la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Și-au forțat norocul, dar au fost opriți în trafic – o tânără din Roman și un bărbat din Grumăzești, prinși cu permisele suspendate # Monitorul de Neamț
Și-au forțat norocul, dar au fost opriți în trafic. Doi șoferi din Neamț – o tânără de 22 de ani din Roman și un bărbat de 43 de ani din Grumăzești – sunt cercetați penal după ce au fost prinși conducând deși aveau dreptul de a conduce suspendat. Tânără din Roman, prinsă cu permisul suspendat […] Articolul Și-au forțat norocul, dar au fost opriți în trafic – o tânără din Roman și un bărbat din Grumăzești, prinși cu permisele suspendate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:00
Grav accident pe E 85. Au intervenit şi pompierii nemţeni. Şapte persoane implicate, dintre care doi minori # Monitorul de Neamț
Un echipaj de pompieri cu o autospecială pentru descarcerare din cadrul Detașamentului Roman a intervenit pe E 85, la ieșirea spre județul Iași, în sprijinul colegilor de la ISU Iași la un accident rutier. Comunicatul ISU Iaşi Astăzi, 24 octombrie 2025, în jurul orei 11:45, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași […] Articolul Grav accident pe E 85. Au intervenit şi pompierii nemţeni. Şapte persoane implicate, dintre care doi minori apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:50
Corpul neînsufleţit al unui bărbat a fost scos de pompieri din canalul Bistriţei, în zona Hidrocentralei Roznov, vineri, 24 octombrie. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili identitatea victimei. “La ora 12:44, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că pe canalul Bistriței, în zona Hidrocentralei Roznov, se observă o persoană. La locul […] Articolul Bărbat înecat în canalul din zona Hidrocentralei Roznov apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Acoperişul unei gospodării din comuna Podoleni a fost cuprins de flăcări, vineri, 24 octombrie. Proprietara a suferit un atac de panică. “În această dimineață, la ora 10:03, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Podoleni pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată pe strada Fântâna Crucii. La locul solicitării au fost alocate […] Articolul Acoperiş în flăcări. Proprietara a suferit un atac de panică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Incident rutier pe DN 15B, la Pipirig, provocat de un șofer care, pe fondul consumului de alcool, nu a văzut autobuzul. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Nu a văzut autobuzul și a intrat în el „La data de 23 octombrie a.c., ora 10.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț […] Articolul Nu a văzut autobuzul și a intrat în el – ce alcoolemie avea șoferul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
O ciocnire în lanț, o femeie rănită și trei mașini implicate au fost consecințele unui accident rutier petrecut la Tarcău, provocat de un șofer de 76 de ani care nu a păstrat distanța de siguranță. Nu a păstrat distanța și a provocat o coliziune în lanț „La data de 23 octombrie a.c., ora 11.00, polițiștii […] Articolul Accident la Tarcău: ciocnire în lanț, o femeie rănită și trei mașini implicate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Un tânăr care a călcat prea tare pedala de acceleraţie într-o curbă a fost victima unui accident rutier, produs vineri, pe un drum comunal din Trifeşti. “La data de 24 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a […] Articolul Vitezoman, victimă într-un accident rutier apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Pahar roman din sticlă, vechi de două milenii – descoperire arheologică pe autostrada A8, la Târgu Neamț # Monitorul de Neamț
Pahar roman rar, vechi de aproape două milenii, descoperit la Târgu Neamț Descoperire arheologică pe autostrada A8. Arheologii implicați în cercetările de pe tronsonul din apropierea orașului Târgu Neamț au scos la lumină un artefact excepțional – un pahar de sticlă cu decor de tip fagure, datat în secolele II-III după Hristos. Artefact unic pentru […] Articolul Pahar roman din sticlă, vechi de două milenii – descoperire arheologică pe autostrada A8, la Târgu Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Accident mortal la Vad: un bărbat din Dragomirești și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un TIR # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Dragomirești și-a pierdut viața joi seară, după un accident produs pe DJ 208G, în localitatea Vad Un accident mortal la Vad s-a produs în seara zilei de 23 octombrie, după ce un bărbat de 50 de ani din Dragomirești a fost lovit de un ansamblu de vehicule, pe DJ 208G. Pieton accidentat […] Articolul Accident mortal la Vad: un bărbat din Dragomirești și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un TIR apare prima dată în Monitorul de Neamț.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.