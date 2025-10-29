40.000 de oameni au vizitat Catedrala Mântuirii Neamului într-o zi. Oamenii așteaptă și opt ore la coadă
DigiFM.ro, 29 octombrie 2025 10:30
Peste 80.000 de persoane au trecut până miercuri, 29 octombrie, prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale, numărul pelerinilor dublându-se în 24 de ore. 40.000 de oameni au vizitat catedrala numai în ultima zi.
• • •
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:10
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson # DigiFM.ro
Ies la iveală noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău. În timp ce autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele decesului, colegii medicului vorbesc despre stresul uriaș și epuizarea din sistemul sanitar.
10:10
Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează, miercuri, 29 octombrie, opt percheziții la persoane fizice și juridice, în dosarul penal întocmit în urma exploziei din Rahova.
10:10
MApN anunță că România a fost informată de decizia SUA de a retrage trupe americane. Câți soldați mai rămân la noi în țară # DigiFM.ro
România si Aliatii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, anunţă miercuri dimineaţă MApN, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane şi europene. Conform MApN, decizia vizează şi forţe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în România.
10:00
Trump, pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România. Kyiv Post citează oficiali din SUA și din Europa # DigiFM.ro
Kyiv Post relatează, citând oficiali americani şi europeni, că Administraţia Trump este pe punctul de a retrage mii de soldaţi americani din România, comentând că aceasta este o schimbare semnificativă de direcţie care a stârnit îngrijorare pe flancul estic al Europei şi care subliniază o reorientare strategică a priorităţilor militare globale ale Washingtonului.
Acum 2 ore
09:40
50 de persoane ucise în Fâșia Gaza, într-un atac israelian. Apărarea Civilă denunță "o încălcare clară și flagrantă a acordului de încetare a focului" # DigiFM.ro
Apărarea Civilă din Fâșia Gaza a transmis miercuri, 29 octombrie, pentru AFP că cel puțin 50 de persoane, dintre care 22 copii, au fost ucise în urma unor atacuri israeliene asupra teritoriului palestinian, în noaptea de marți spre miercuri.
Acum 4 ore
08:40
Halloween este una dintre cele mai populare sărbători din lume, celebrată pe 31 octombrie. Mulți o asociază cu dovlecii luminați, costumele înfricoșătoare și dulciurile oferite copiilor, dar puțini știu care sunt originile sale.
Acum 24 ore
16:30
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei care au grijă de sănătatea noastră” # DigiFM.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, consideră că este necesar să se discute despre schimbările care trebuie făcute în sistemul medical, despre greşelile care apar şi modalităţile de prevenire a acestora, despre respectul reciproc, atât faţă de aspectele pozitive, cât şi de cele negative, precum şi despre sprijinul de care medicii au nevoie pentru a-şi menţine echilibrul şi a nu se prăbuşi.
16:20
Messi vrea să joace la Cupa Mondială cu Argentina, dar nu va lua o decizie până anul viitor # DigiFM.ro
Lionel Messi, câştigător al Balonului de Aur de opt ori, a vorbit, într-un interviu pentru NBC, despre „dorinţa” sa de a participa la următoarea Cupă Mondială alături de Argentina. Însă el dă dovadă de prudenţă, explicând că nu va lua o decizie cu privire la participarea sa înainte de anul viitor.
16:10
Nicuşor Dan, referitor la coaliţie: „Sunt multe tensiuni actuale care ar fi putut fi evitate de toate părţile” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că i se pare puţin probabilă o rupere a coaliţiei de guvernare, dar a apreciat că în acest context "sunt multe tensiuni actuale care ar fi putut fi evitate de toate părţile".
14:40
Un primar dintr-o comună ieşeană, membru PSD, reţinut de poliţişti după ce ar fi lovit doi copii. PNL Iaşi cere demisia acestuia din funcţia de edil, dar şi excluderea din PSD # DigiFM.ro
Primarul comunei ieşene Grozeşti, George Cristea, a fost reţinut marţi de poliţişti, el fiind acuzat că ar fi lovit doi copii. Filiala ieşeană a PNL Iaşi a cerut excluderea primarului din PSD, dar şi demisia acestuia din funcţia de edil al localităţii.
14:40
Un senator american îl îndeamnă pe Maduro să fugă „în Rusia sau China acum”. ”Zilele îi sunt numărate”, ameninţă el # DigiFM.ro
Senatorul republican din Florida Rick Scott, un critic virulent al regimului venezuelean, l-a atacat în mod violent pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro în emisiunea CBS ”60 Minutes”, despre care a spus că ar face bine să plece din ţară ”în Rusia sau China” şi ameninţând că ”zilele îi sunt numărate”, în timp ce Statele Unite îşi intensifică prezenţa militară în Caraibe.
14:30
Managerul SJU Buzău, despre moartea medicului Ştefania Szabo: „Nu ştim cauzele pentru care s-a ajuns la această situaţie. Ieri, lucrurile şi atitudinea ei erau normale” # DigiFM.ro
Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău Sorin Pătraşcu a declarat marţi, referitor la moartea medicului Ştefania Szabo, director medical al unităţii sanitare, că aceasta era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi din spital, subliniind că, în urmă cu o zi, atitudinea medicului era normală şi excluzând varianta unui ”un gest necugetat”.
14:30
Portarul echipei Inter Milano, Josep Martinez, implicat într-un accident rutier soldat cu un mort. Cristian Chivu a anulat conferinţa de presă de marţi # DigiFM.ro
Portarul secund al echipei Inter Milano, Josep Martinez, a fost implicat într-un accident rutier marţi dimineaţă, în provincia Como. El a lovit un bărbat de 81 de ani într-un scaun cu rotile, care a decedat pe loc, informează Ansa.
11:50
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo au fost surprinse cu doar o zi înainte de tragedie. Ea a fost găsită fără viață de colegi, în Camera de Gardă # DigiFM.ro
Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită decedată în Camera de Gardă. Momentan, circumstanțele morții sale rămân neclare, mai ales că, în urmă cu doar o zi, aceasta participase la un eveniment important.
11:10
Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a fost găsită decedată în camera de gardă. Medicul avea 37 de ani # DigiFM.ro
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.
11:00
Prognoză nouă de la meteorologi. Temperaturi peste cele obişnuite. Pentru ce perioadă sunt anunțate # DigiFM.ro
Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul lunii noiembrie, în întreaga ţară, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 27 octombrie - 24 noiembrie.
Ieri
10:50
10:50
Björn Andrésen a murit. Actorul suedez, celebru pentru rolul din „Moarte la Veneția” și supranumit „cel mai frumos băiat din lume”, avea 70 de ani # DigiFM.ro
Björn Andrésen, cunoscut pentru filmul ''Moarte la Veneția'' (1971), în care joacă rolul unui înger blond, a murit la vârsta de 70 de ani, a confirmat luni pentru AFP realizatoarea unui documentar despre viața actorului suedez.
10:40
Fostul star hip-hop american P. Diddy, condamnat la începutul lunii octombrie la patru ani şi două luni de închisoare la finalul unui proces în care a fost judecat pentru violenţe sexuale, va putea fi eliberat pe 8 mai 2028, potrivit unui document publicat luni de Biroul federal al închisorilor din Statele Unite, informează AFP.
10:10
Lucian Mîndruță pleacă din nou la drum, în Turul Bursele de 10 Digi FM, pentru a-i cunoaște personal pe copiii care emoționează și care merită să fie susținuți.
08:50
Uraganul Melissa este acum cea mai puternică furtună de pe planetă, din acest an. Începe să se îndrepte spre nord, având ca ţintă Jamaica, marţi ajunge în Cuba # DigiFM.ro
Melissa rămâne un uragan de categoria 5, cu vânturi de 175 mph, conform Centrului Naţional pentru Uragane. Conform centrului de uragane, se aşteaptă ca centrul Melissei să se deplaseze în apropierea sau peste Jamaica marţi, peste sud-estul Cubei miercuri dimineaţa şi peste sud-estul sau centrul Bahamas mai târziu miercuri, relatează CNN.
08:50
Preţul aurului a scăzut luni sub pragul de 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul progreselor în relaţiile comerciale SUA–China # DigiFM.ro
Preţul aurului a coborât luni sub 4.000 de dolari pe uncie, pe măsură ce semnele de detensionare în relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi China au redus cererea pentru active de refugiu, în timp ce investitorii aşteaptă decizia Rezervei Federale privind dobânda de referinţă.
08:40
José Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, a murit la 64 de ani # DigiFM.ro
José Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, antrenor al portarilor de la Liverpool şi apoi al naţionalei Spaniei din anii 2010, a murit la vârsta de 64 de ani, din cauza bolii.
08:30
Reacția lui Irinel Columbeanu după ce a aflat că Monica Gabor s-a întors în România în secret: „Irina nu m-a anunțat” # DigiFM.ro
Fostul om de afaceri Irinel Columbeanu, aflat în prezent într-un azil din București, a avut prima reacție după ce a aflat că fosta sa soție, Monica Gabor, s-a întors în România, în mare secret, după mai bine de un deceniu petrecut în Statele Unite.
08:20
Pagube materiale, după un cutremur cu magnitudinea 6,1 produs în vestul Turciei. În aceeaşi zonă s-a produs în august un seism similar # DigiFM.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc luni seara în oraşul Sindirgi, situat în provincia Balikesir, din vestul Turciei, a anunţat agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor AFAD. Cutremurul, care s-a produs la ora locală 22:48 (21:48, ora României), a fost resimţit şi în multe alte oraşe din vestul ţării, printre care Istanbul şi Izmir, potrivit aceleiaşi surse, care nu a raportat victime.
08:10
Kelemen Hunor, despre proiectul referitor la pensiile magistraţilor: „Dacă nu închidem acest subiect, pierdem cu toţii.” # DigiFM.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că proiectul privind pensiile magistraţilor trebuie închis cât mai repede, el afirmând că, dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci actuala majoritate va dovedi că este ”impotentă”, pentru că nu este în stare să treacă o lege prin Parlament.
08:10
Intervenţie pe o stradă din Bucureşti, după ce s-a simțit miroz de gaz de la o ţeavă subterană stradală. Accesul pietonilor şi al maşinilor a fost restricţionat # DigiFM.ro
ISU Bucureşti-Ilfov a intervenit, luni seară, pe strada Ion Câmpineanu, unde se simțea miroz de gaz de la o ţeavă subterană stradală. Accesul pietonilor şi al maşinilor a fost restricţionat.
27 octombrie 2025
16:40
Un Salvador Dalí, cumpărat cu 200 de euro la un târg de vechituri, a fost vândut în licitaţie la 50.000 de euro # DigiFM.ro
Un tablou, pictat în 1966 de maestrul spaniol Salvador Dalí pentru colecţia sa „O mie şi una de nopţi”, a depăşit cu peste 20.000 de euro estimările la licitaţia din 23 octombrie de la Cambridge.
16:10
Ucraina este ”pregătită se lupte încă doi, trei ani” împotriva Rusiei, dezvăluie Tusk că i-a spus Zelenski # DigiFM.ro
Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă ”doi, trei ani”, declară premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, relatează Euronews.
15:40
Orban consideră că Trump a făcut o greşeală atunci când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse # DigiFM.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că preşedintele american Donald Trump a făcut o greşeală aprobând sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse şi că va călători în curând la Washington pentru a aborda această problemă, informează EFE.
15:40
Primăria Braşov renunţă la artificii în noaptea de Revelion pentru a proteja animalele de companie: „Fiecare sfârşit de an este un adevărat coşmar” # DigiFM.ro
Primăria Braşov a decis să renunţe la focurile de artificii în noaptea de Revelion pentru a proteja animalele de companie şi anunţă că le va înlocui cu jocuri de lasere. Primarul George Scripcaru a luat această hotărâre ţinând cont de studiile care arată că artificiile le provoacă animalelor stres sever, panică, pierderea auzului, răniri şi chiar moartea.
15:40
Vinicius și-a insultat antrenorul la ieşirea din teren în timpul meciului dintre Real Madrid şi FC Barcelona. Jucătorul brazilian s-a enervat când a fost înlocuit în minutul 71 # DigiFM.ro
Furios după ce a fost înlocuit în minutul 71 al meciului dintre Real Madrid şi FC Barcelona, duminică (2-1), Vinicius s-a dus direct la vestiare şi a avut cuvinte foarte dure la adresa antrenorului său, Xabi Alonso.
15:40
Paul Biya, reales președinte al Camerunului pentru al optulea mandat. Și-a asigurat funcţia până aproape de vârsta de 100 de ani # DigiFM.ro
Paul Biya a fost reales pentru al optulea mandat de preşedinte al Camerunului, a anunţat luni Consiliul Constituţional de la Yaounde, conform agenţiei Reuters. Preşedintele şi-a asigurat astfel funcţia până aproape de vârsta de 100 de ani.
15:30
Ministrul Sănătății: În România nu se face screening aşa cum ar trebui. Pregătim prima strategie naţională în acest sens # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reiterat luni că în România nu se face screening aşa cum ar putea să se facă, iar ţara nu are o strategie clară cu privire la screening.
15:20
Grindeanu: Mi-aş dori un calcul legat de impactul îngheţării salariului minim. Premierul a fost de acord # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a solicitat un calcul de la Ministerul Muncii şi de la Ministerul Finanţelor legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului îngheţarea salariului minim şi care ar fi efectul unui infringement.
13:10
PSD Bucureşti l-a propus pe Daniel Băluţă candidat la Primăria Capitalei. Validarea, în Consiliul Politic Naţional de marţi # DigiFM.ro
Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus pe primarul Daniel Băluţă candidat la Primăria Capitalei, validarea urmând să aibă loc în Consiliul Politic Naţional de marţi, a anunţat luni preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. De asemenea, Gabriela Firea anunţă că îi predă lui Daniel Băluţă ştafeta Organizaţiei de Bucureşti, ea urmând să coordoneze politic regiunea Bucureşti-Ilfov, la nivel central.
11:00
Un elicopter MH-60R şi un avion F/A-18F s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud, la 30 de minte unul după altul. Ambele aparate aparțin portavionului USS Nimitz # DigiFM.ro
Un elicopter de tip MH-60R Sea Hawk şi un avion de vânătoare de tip Boeing F/A-18F Super Hornet aparţinând Marinei americane (US Navy) s-au prăbuşit în Marea Chinei de Sud - în două incidente separate -, anunţă Statle Unite, care precizează că aceste incidente nu s-au soldat cu victime.
11:00
Ciprian Ciucu şi-a anunţat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau şi eu să trăiesc într-un oraş pus la punct # DigiFM.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, şi-a anunţat, luni, candidatura la Primăria Capitalei.
11:00
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată. Ea a urcat în Top 40, cea mai bună clasare din cariera sa # DigiFM.ro
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 39, după o urcare de trei poziţii, cu 1.324 puncte. Jaqueline înregistrează astfel cea mai bună clasare din carieră.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Patru bărbați, reținuți după incidentul cu focuri de armă din Sectorul 6. Arma neletală a fost găsită și va fi expertizată # DigiFM.ro
Patru bărbaţi implicaţi în incidentul cu focuri de armă de duminică, din Sectorul 6 al Capitalei, au fost reţinuţi de poliţiştii bucureşteni, fiind acuzaţi de mai multe infracţiuni, inclusiv nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uzul de armă fără drept.
10:50
Șefa DSP Brașov, sub control judiciar. Ar fi avertizat spitale despre controale, primind internări și analize gratuite pentru apropiați # DigiFM.ro
Directoarea executivă a Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Braşov, Ancuţa Ofelia Blănaru a fost plasată sub control judiciar într-un dosar în care este acuzată de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, după ce a prevenit reprezentanţi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi ai Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov în legătură cu controale ale DSP, beneficiind în schimb de facilitarea internării unor apropiaţi şi de analize medicale gratuite, precum şi de programarea mai rapidă a acestora.
10:30
A murit June Lockhart. Actriţa cunoscută din serialele „Lassie” şi „Pierduţi în spaţiu” avea 100 de ani # DigiFM.ro
June Lockhart, care a devenit arhetipul mamei de la TV din anii 1950 şi 1960 datorită rolurilor sale din serialul SF "Pierduţi în spaţiu" ("Lost in Space") şi din drama familială "Lassie", a încetat din viaţă săptămâna trecută, la vârsta de 100 de ani, a anunţat familia sa sâmbătă, transmite Reuters.
10:20
Lando Norris a câştigat Marele Premiu al Mexicului şi e noul lider mondial. Oliver Bearman a produs surpriza la Ciudad de Mexico # DigiFM.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a câştigat Marele Premiu al Mexicului, duminică, la Ciudad de Mexico, şi este noul lider clasamentului Campionatului Mondial de Formula 1, cu patru curse rămase din acest sezon, transmite AFP.
10:10
Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia. Cei doi îndrăgostiți au mers la Paris pentru aniversarea artistei # DigiFM.ro
Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia sâmbătă seara, atunci când îndrăgostiţii au ieşit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători cea de-a 41-a aniversare a cântăreţei.
09:30
Bolojan a anunţat că PNL Bucureşti l-a votat pe Ciprian Ciucu drept candidatul partidului la Primăria Capitalei, dar a precizat că mai sunt încă două etape de parcurs # DigiFM.ro
Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, a anunţat că PNL Bucureşti l-a votat pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, drept candidat al partidului la Primăria Capitalei, dar a precizat că mai sunt încă două etape de parcurs şi a menţionat că în câteva zile aceată procedură va fi închisă.
09:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, la Digi24, că miza nu este să fie prim-ministru în orice condiţii, ci să facă ceea ce trebuie pentru ţară. El a precizat că dacă oameni politici din coaliţie au soluţii mai bune, să le spună, pot iniţia moţiuni de cenzură şi pot face o majoritate aşa cum doresc. El a adăugat că dacă aveau aceste idei, atunci ar fi trebuit să le pună în aplicare cât timp au fost la guvernare.
09:20
Trump cataloghează drept ”nepotrivit” anunţul lui Putin cu privire la testul rachetei Burevestnik: „Ar trebui să pună punct războiului” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump cataloghează luni drept ”nepotrivit” anunţul făcut luni de către omologul său rus Vladimir Putin al unuitest reuşit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară de tip Burevestnik, relatează AFP.
26 octombrie 2025
20:50
Maia Sandu a discutat cu Nicuşor Dan despre sprijinul României pentru aderarea R. Moldova la UE şi despre parteneriatul strategic bilateral # DigiFM.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu, aflată duminică la Bucureşti pentru a asista la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, a discutat cu Nicuşor Dan despre sprijinul României pentru aderarea R. Moldova la UE şi despre parteneriatul strategic bilateral.
19:10
Comisarul european economie vine la București pentru discuții cu privire evoluțiile bugetare și PNRR # DigiFM.ro
Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, va efectua în perioada 27-28 octombrie o vizită oficială în România pentru a discuta despre evoluțiile bugetare și economice ale României, punerea în aplicare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) și principalele priorități politice ale Uniunii Europene, anunță Reprezentanța în România a Comisiei Europene într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.ro.
