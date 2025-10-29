Consiliul Tripartit a început. Care sunt variantele de pe masa discuțiilor? Sindicatele cer, patronatele se opun

08:00

Bancul zilei are în centrul atenției un dialog între un doctor și un pacient care cere să fie vindecat de bâlbâială. Spor la râs! Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbăială. – Dar cu ce te ocupi dumneata? – Ee!! Eu cresc gă-gă-ini! – Pentru asta nu-i nevoie să vorbești cursiv, merge și-așa. […]