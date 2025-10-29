Acuzații dure spre echipa lui Laurențiu Reghecampf: “Trișori”. Riscă excluderea din Liga Campionilor

17:20

Suporterii de la FCSB pot răsufla ușurați, pentru că accidentarea suferită de Juri Cisotti în partida din campionat contra celor de la UTA nu este una atât de serioasă. Cu “infirmeria” plină, ultimul lucru de care mai aveau nevoie de roș-albaștrii era încă o problemă medicală, însă mijlocașul italian urmează să se recupereze extrem de […] The post Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA appeared first on Antena Sport.