Americanii au aflat ce va face Simona Halep la Turneul Campioanelor de la Riad! Românca reprezintă grupa „Serena Williams”
Fanatik, 29 octombrie 2025 11:50
Unde va fi prezentă Simona la începutul lunii noiembrie? Sportiva a făcut anunțul pe social media, iar americanii au aflat cu ce se va ocupa fostul număr unu mondial.
Acum 15 minute
12:10
Un susținător celebru al celor de la Rapid a anunțat că este în doliu după ce și-a pierdut tatăl. „Eroul meu” # Fanatik
Doliu pentru un cunoscut suporter al celor de la Rapid, care a anunțat că tatăl lui s-a stins din viață. Trista veste a fost dată și pe stadionul din Giulești.
Acum 30 minute
12:00
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României: „E în formă, s-a antrenat toată săptămâna cu noi”. Exclusiv # Fanatik
Patronul formației din Cluj are șanse bune să intre pe teren în meciul cu Universitatea Craiova, în ciuda faptului că are 61 de ani! Ce a garantat Vasile Miriuță, tehnicianul ardelenilor.
Acum o oră
11:50
11:40
Prima etapă din faza grupelor în Cupa României Betano continuă, miercuri și joi, cu meciuri dintre cele mai atractive în cea mai veche competiție din fotbalul românesc. Vizita campioanei FCSB la Bistrița sau duelul de […]
Acum 2 ore
11:20
Fostul fotbalist al Universității Craiova vine cu Sănătatea Cluj pe „Oblemenco” pentru a-i bate pe olteni: „E un meci de gală” # Fanatik
Fotbalistul ce a jucat la cele mai mari echipe ale României, inclusiv la Universitatea Craiova, este gata să producă surpriza alături de Sănătatea Cluj pe „Ion Oblemenco”
11:00
FCSB a intrat în vizorul UEFA! La al doilea sezon consecutiv în Europa League, FCSB se află în topul indisciplinei. Cine sunt cei mai „periculoși” jucători ai „roș-albaștrilor”
10:40
Florin Manea, ultimele detalii despre revenirea lui Radu Drăgușin: „A făcut tot ce a depins pe el”. Exclusiv # Fanatik
Radu Drăgușin trage din greu să revină pe teren. Florin Manea a oferit cele mai noi detalii despre starea fundașului central român. Ce se întâmplă, de fapt, cu fotbalistul lui Tottenham.
10:30
Legendarul Balon de Aur îi ia apărarea lui Vinicius Junior și sare la gâtul lui Xabi Alonso, după tensiunea de la El Clasico # Fanatik
Vinicius Junior primește sprijin din partea unui fost câștigător al Balonului de Aur, asta după ce a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost schimbat în El Clasico.
Acum 4 ore
10:10
Situația accidentaților de la FCSB înaintea meciului de la Bistrița: „Sper să-l recuperăm” # Fanatik
Mihai Stoica s-a întors din Portugalia cu vești importante pentru fanii FCSB. Care e situația jucătorilor accidentați înaintea meciului cu Gloria Bistrița din Cupa României Betano
09:50
Ce probleme a avut cu Fiscul firma care a montat acoperișul la Catedrala Mântuirii Neamului. Cum s-a încheiat totul # Fanatik
Firma Valcon Roofs SRL, care a montat acoperișul și turlele la Catedrala Mântuirii Neamului, s-a judecat cu autoritățile fiscale pentru mai multe taxe și impozite. Care a fost decizia instanței
09:40
Cum a ajuns, de fapt, David Popovici să semneze cu Dinamo! Suma care l-a făcut pe campionul olimpic să renunțe la Steaua! Dezvăluiri în premieră # Fanatik
Cum s-a făcut „transferul” lui David Popovici de la Steaua la Dinamo, dar și suma cu care a plusat noul său club. Dezvăluiri în premieră despre campionul olimpic român.
09:20
Universitatea Craiova, „victima” echipelor mici în Cupa României. Statistica de care oltenii trebuie să se „teamă” înaintea meciului cu Sănătatea Cluj # Fanatik
Universitatea Craiova nu a excelat în Cupa României în fața divizionarelor secunde, iar acum va întâlni o nouă formație incomodă. Ce spun statisticile
09:10
Coșmar pentru Laurențiu Reghecampf în Sudan! Motivul incredibil pentru care echipa antrenorului român riscă să fie exclusă din Liga Campionilor # Fanatik
Probleme pentru Al Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf! Formația din Sudan poate fi exclusă din Liga Campionilor dintr-un motiv incredibil. De la ce a pornit totul.
08:40
Dumitru Dragomir a analizat situația tensionată de la Universitatea Craiova. El i-a nominalizat pe Adrian Mutu și Marius Șumudică ca posibili antrenori dacă Mirel Rădoi va pleca.
Acum 6 ore
08:10
Greu de privit! O aruncare de la margine se putea sfârși tragic pentru un fotbalist. Video # Fanatik
Aceasta este faza care a împânzit internetul! Un fotbalist a fost aproape să-și pună capăt carierei după o simplă aruncare de la margine. Clipe de groază trăite de sportiv
07:40
FCSB, program infernal în următoarele 11 zile! 4 meciuri cruciale în deplasare și 4600 kilometri de parcurs! # Fanatik
Pentru FCSB urmează 11 zile care pot clarifica direcția în care se îndreaptă echipa. Sunt 4 deplasări lungi și complicate în Cupa României Betano, SuperLiga și Europa League toate până la pauza pentru meciurile naționalei.
07:10
Universitatea Craiova i-a înfuriat din nou pe suporteri. Ce legătură are meciul din Austria cu Rapid Viena # Fanatik
Apele continuă să fie tulburi la Universitatea Craiova. După conflictul de la finalul meciul cu Metaloglobus, oltenii au iar probleme cu suporterii. Partida cu Rapid Viena din Conference League e mărul discordiei
06:40
MM Stoica l-a făcut praf în direct pe patronul din SuperLiga: „Nu înțeleg cum își permite să vorbească” # Fanatik
Mihai Stoica a avut o reacție dură la adresa unui patron din SuperLiga. Ce l-a scos din sărite pe oficialul celor de la FCSB, care a răbufnit în direct.
Acum 8 ore
05:50
Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu legea, din ascunzătoare # Fanatik
Emil Gânj, bărbatul din Mureș acuzat că și-a ucis și incendiat concubina, a contestat mandatul de arestare emis de Parchetul Mureș. Cum a fost posibil
Acum 12 ore
00:20
Florin Bratu a scos „mitraliera” după CS Dinamo – FC Dinamo 1-3: „Și cu mama vreau să câștig!” # Fanatik
În ciuda trecutului dinamovist, Florin Bratu a făcut o declarație războinică după CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. Antrenorul echipei din Liga 2 și-ar fi dorit să îi încurce pe „câinii” lui Kopic
00:10
E gata! FCSB pregătește primul transfer al iernii. MM Stoica: „Azi am început discuțiile, dar nu ne oprim aici” # Fanatik
Mihai Stoica le-a dat o veste uriașă fanilor FCSB. Președintele C.A. s-a întors din Portugalia și a anunțat că roș-albaștrii negociază deja primul transfer al iernii
00:10
Zeljko Kopic nu s-a ferit de cuvinte și și-a criticat jucătorii după CS Dinamo – Dinamo 1-3: „Nu e nivelul pe care îl vreau” # Fanatik
Zeljko Kopic nu a fost deloc mulțumit de modul în care echipa sa, FC Dinamo, a jucat partida cu CS Dinamo, câștigată cu 3-1 de "câini", în grupele Cupei României.
00:00
Mihai Stoica se declară nemulțumit înainte de meciul pe care cei de la FCSB urmează să-l joace împotriva celor de la Gloria Bistrița, în grupele Cupei României.
28 octombrie 2025
23:30
Daniel Pancu pregătește o adevărată „revoluție” la CFR Cluj! În direct, antrenorul și-a anunțat prima decizie: „Regulile sunt simple”. Ce se întâmplă cu Louis Munteanu # Fanatik
Daniel Pancu a oferit o reacție de ultimă oră după ce Ioan Varga, patronul grupării, a anunțat că s-a înțeles cu antrenorul pentru a o prelua pe CFR Cluj. Prima decizie luată de antrenor.
Acum 24 ore
23:20
Pontul zilei de miercuri, 29 octombrie, din SuperLiga. Ce cote au FC Botoșani, Rapid, U Craiova sau FCSB să câștige titlul # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 29 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe viitoarea campioană a SuperLigii la finalul play-off-ului, ediția 2025-2026
23:10
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru care patronul FCSB nu a mai ajuns la eveniment # Fanatik
Un cunoscut fotbalist l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar patronul FCSB nu a mai ajuns la marele eveniment. Care este motivul și ce s-a întâmplat, de fapt?
22:50
Horațiu Moldovan, umilit în Cupa Spaniei de o echipă de liga a 3-a! Românul a luat 3 goluri în 45 de minute și a ratat calificarea, deși Real Oviedo conducea în minutul 52 # Fanatik
Horațiu Moldovan a debutat pentru Real Oviedo, în partida din Cupa Spaniei, contra celor de la Ourense, iar echipa portarului român a avut un rezultat neașteptat.
22:40
„Să vină Steaua!”. Nebunie în vestiarul echipei de liga a 3-a, după ce a produs surpriza zilei în Cupa României. Video # Fanatik
Show total la Liești. Cum au sărbătorit jucătorii de la Sporting remiza cu Oțelul Galați din Cupa României Betano. Show total la vestiare după fluierul final.
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 29 octombrie 2025. Câștig de 336 lei cu fotbal din Ligue 1 # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 29 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 336 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Franța, etapa intermediară din Ligue 1
22:20
Ultrașii lui Dinamo, puși pe glume la partida din Cupa României. Mesajul care a devenit viral instant. Foto # Fanatik
Fanii dinamoviști au fost plini de ironie la partida din grupele Cupei României dintre prim divizionara, FC Dinamo, și echipa din liga secundă, CS Dinamo.
22:10
Momentul ratat de Costel Gâlcă, care a dezamăgit familia Șucu. „Dă-i și lui 10 minute, îi creștea inima și lui taică-su, și maică-sii… Ar fi fost o seară perfectă!”. Exclusiv # Fanatik
Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, a fost rezervă la Rapid în victoria 4-1 cu Unirea Slobozia, însă a rămas pe bancă pe întreaga durată a meciului, deși scorul era net în favoarea gazdelor.
21:40
Alexandru Mățan „a spart gheața” în Grecia! De când nu mai dăduse gol fotbalistul lui Panetolikos. Video # Fanatik
Alexandru Mățan „a spart gheața” în Grecia. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a înscris primul său gol după transferul la Panetolikos. Victorie la scor în meciul de cupă cu Ellas Syrou
21:20
Cum a reacționat interimarul de la CFR Cluj când a aflat că Pancu vine în Gruia: „E nevoie de un astfel de antrenor” # Fanatik
Laurențiu Rus, antrenorul interimar al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre posibilitatea ca Daniel Pancu să preia echipa din Gruia. „Conducerea va decide”.
21:10
Ce riscă românii care nu vor să renunțe la lemnele de foc. Legea care poate schimba felul în care ne vom încălzi # Fanatik
Lemnele de foc ar putea deveni în istorie: o lege aflată în consultare publică ar putea schimba în mod semnificativ felul în care românii se vor încălzi în viitor.
21:00
Cosmin Contra face ravagii în Qatar! Echipa sa a urcat pe primul loc după o victorie neverosimilă. La pauză era deja 4-0 # Fanatik
Cosmin Contra și echipa sa au reușit o victorie categorică în ultima etapă a Cupei din Qatar, iar datorită acestui succes au reușit să urce până pe primul loc al clasamentului.
20:40
Florin Talpan are o reacție clară cu privire la duelul dintre CS Dinamo și FC Dinamo, din Cupa României, și a spus că formația din SuperLiga este o clonă.
20:30
Primul antrenament al Universității Craiova după scandalul de la Clinceni! Cum a apărut Mirel Rădoi în fața jucătorilor. Foto exclusiv # Fanatik
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, cel despre care s-a spus că e gata să demisioneze de la echipă, a luat decizia cu privire la viitorul său.
20:10
Ultrașii echipei de tradiție anunță boicotul în Cupa României! Comunicat ferm transmis de suporteri: „Nu putem trece peste batjocură” # Fanatik
Ultrașii echipei de tradiție din SuperLiga României au pus piciorul în prag! Meciul din Cupa României Betano va fi boicotat, iar suporterii vor rămâne în afara stadionului
19:50
Samuel Asamoah, prima reacție după ce a fost aproape să rămână paralizat! Când ar putea reveni pe teren # Fanatik
Vești bune din partea fostului jucător al celor de la FCU Craiova 1948, Samuel Asamoah, asta după ce fotbalistul a fost aproape să rămână paralizat în urma unei accidentări.
19:40
La aproape 3 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia austriacului a luat o decizie neașteptată. Ce se întâmplă cu o parte din averea acestuia # Fanatik
Au trecut aproape 3 luni de la moartea lui Felix Baumgartner și iată că familia austriacului a luat deja o decizie legată de o parte din averea acestuia.
19:30
„Doamne ferește! Sunt nebun?”. Gigi Becali, șocat de ce a putut să vadă în timpul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului # Fanatik
Detaliul care l-a deranjat pe Gigi Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce i-a reproșat patronul FCSB Maiei Sandu. „Cum să stau la Sfânta Liturghie pe scaun? Doamne ferește!”.
19:00
Rapid a marcat de 4 ori cu Unirea Slobozia, dar Robert Niță are un remarcat surpriză: „Pentru mine, el e omul meciului” # Fanatik
Deși Rapid a câștigat cu 4-1, Robert Niță a uimit a doua zi după meci. În opinia sa, Marian Aioani, portarul giuleștenilor, a fost omul meciului. Toate culisele victoriei
18:40
Cine este jucătorul de la Gloria Bistrița, fan declarat FCSB. I-a fost propus lui Gigi Becali pentru un transfer # Fanatik
La meciul cu Gloria Bistrița, primul din Grupa B a Cupei României Betano, FCSB va înfrunta un adversar care e fan declarat al roș-albaștrilor. Jucătorul a fost la un pas să ajungă la echipa lui Gigi Becali
18:10
Fără precedent! Decizia luată de Barcelona în cazul lui Lamine Yamal, după scandalul din „El Clasico” # Fanatik
Lamine Yamal, starul Barcelonei, e în mijlocul unei situații de-a dreptul neobișnuite, asta după ce înainte de El Clasico a avut un comportament considerat greșit de șefii catalani.
17:50
“Rădoi și-a făcut-o cu mâna lui! L-a distrus pe Baiaram!” Mitică Dragomir, verdict ferm în scandalul de la Craiova # Fanatik
Mitică Dragomir, acuze pentru Mirel Rădoi după scandalul cu Ștefan Baiaram. Unde a greșit, de fapt, antrenorul Universității Craiova. “Era cel mai bun jucător din țară! L-a distrus”.
17:40
Gigi Becali, sancționat de FRF după ce i-a distrus pe Colțescu și Hațegan! Ce sumă trebuie să scoată din buzunar patronul FCSB # Fanatik
Gigi Becali a fost reclamat la Comisia de Disciplină după atacul pe care l-a avut la adresa lui Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan. FRF a anunțat cum va fi sancționat patronul FCSB.
17:40
Primele declarații ale Mădălinei, tânăra dată dispărută de propriul tată. Fata rupe tăcerea: ”E un alcoolic, nu știe să spună adevărul” # Fanatik
Ce a aflat tatăl Mădălinei după ce a vorbit cu fiica pe care a dat-o dispărută, după ce a lipsit de acasă de peste două luni? Tânăra clarifică motivele plecării și povestește adevărul despre familia sa.
17:20
Vasile Miriuță nu înțelege tensiunile de la Craiova: „Îi dau dreptate lui Mirel”. Ce prime a dat Sănătatea Cluj după calificarea în Cupa României # Fanatik
Vasile Miriuță a vorbit înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Cupa României Betano despre situația tensionată din Bănie
17:10
Joyskim Dawa, fotbalistul de la FCSB, a vorbit despre cum decurge recuperarea după accidentarea suferită sezonul trecut. Când l-am putea vedea pe teren.
16:50
Verdict crunt pentru starul în ascensiune din SuperLiga! Cât lipsește de pe teren după accidentarea groaznică suferită # Fanatik
Unul dintre tinerii care au reușit să se remarce în actuala stagiune de SuperLiga s-a accidentat grav în ultima rundă, iar echipa sa a anunțat cât urmează să stea departe de terenul de joc.
