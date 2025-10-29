Mii de sindicalişti protestează la Guvern, reclamând „problemele sociale şi economice majore” cu care se confruntă România şi cerând creşterea salariului minim şi a pensiilor şi stoparea măsurilor de austeritate: „De la ei n-au fost în stare să taie”

11:50

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat miercuri că efectivele americane de la Deveselu şi de la Câmpia Turzii rămân neschimbate şi că singura modificare, ca urmare a deciziei administraţiei SUA de redimensionare a trupelor, este la Baza Mihail Kogălniceanu unde nu va mai fi prezentă acea brigadă rotaţională. Moşteanu a adăugat că la baza de la Mihail Kogălceanu vor fi militari din grupul de luptă aerian, dar şi diverse trupe. El a precizat că şi-ar fi dorit ca lucrurile să nu se petreacă asa, dar a adăugat că pentru fiecare ţară cămaşa este întotdeauna mai aproape de corp decât haina.. El a mai spus că a aflat luni de această redimensionare a trupelor americane în Europa.