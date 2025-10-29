Mii de sindicalişti protestează la Guvern, reclamând „problemele sociale şi economice majore” cu care se confruntă România şi cerând creşterea salariului minim şi a pensiilor şi stoparea măsurilor de austeritate: „De la ei n-au fost în stare să taie”
News.ro, 29 octombrie 2025 11:50
Câteva mii de sindicalişti protestează, miercuri, în faţa Guvernului, reclamând „problemele sociale şi economice majore” cu care se confruntă cetăţenii din România şi cerând creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă şi stoparea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili. Acţiunea, iniţiată de marile confederaţii sindicale „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia, CSDR şi Meridian, este susţinută şi de Federaţia ”Solidaritatea Sanitară”. La protest participă sindicalişti veniţi cu autocarele din toată ţara, inclusiv cadre medicale, poliţişti, profesori şi silvicultori.
• • •
Acum 10 minute
12:00
Maşina directorului medical Ştefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă a SJU Buzău, ridicată pentru cercetări/ Familia sa a cerut ca la necropsie să asiste şi un legist independent/ Ce ar fi descoperit anchetatorii în camera de gardă # News.ro
Masina directorului medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo, găsită moartă, marţi dimineaţă, în camera de gardă a Secţiei Chirurgie, a fost ridicată din curtea spitalului pentru cercetări. Familia medicului a solicitat ca la necropsia care va fi terminată în cursul zilei de miercuri să participe şi un medic legist independent. Potrivit unor surse apropiate anchetei, anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă a spitalului seringi si o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul şi l-ar fi injectat.
Acum 30 minute
11:50
Mii de sindicalişti protestează la Guvern, reclamând „problemele sociale şi economice majore" cu care se confruntă România şi cerând creşterea salariului minim şi a pensiilor şi stoparea măsurilor de austeritate: „De la ei n-au fost în stare să taie"
Câteva mii de sindicalişti protestează, miercuri, în faţa Guvernului, reclamând „problemele sociale şi economice majore” cu care se confruntă cetăţenii din România şi cerând creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă şi stoparea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili. Acţiunea, iniţiată de marile confederaţii sindicale „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia, CSDR şi Meridian, este susţinută şi de Federaţia ”Solidaritatea Sanitară”. La protest participă sindicalişti veniţi cu autocarele din toată ţara, inclusiv cadre medicale, poliţişti, profesori şi silvicultori.
11:50
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE - Ministrul Apărării: Efectivele americane de la Deveselu şi Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotaţională nu o să mai stea aici # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat miercuri că efectivele americane de la Deveselu şi de la Câmpia Turzii rămân neschimbate şi că singura modificare, ca urmare a deciziei administraţiei SUA de redimensionare a trupelor, este la Baza Mihail Kogălniceanu unde nu va mai fi prezentă acea brigadă rotaţională. Moşteanu a adăugat că la baza de la Mihail Kogălceanu vor fi militari din grupul de luptă aerian, dar şi diverse trupe. El a precizat că şi-ar fi dorit ca lucrurile să nu se petreacă asa, dar a adăugat că pentru fiecare ţară cămaşa este întotdeauna mai aproape de corp decât haina.. El a mai spus că a aflat luni de această redimensionare a trupelor americane în Europa.
11:50
Israelul anunţă că reia armistiţiul în Fâşia Gaza, după ce a atacat ”zeci” de ”ţinte teroriste” şi a vizat ”30 de terorişti” în Fâşia Gaza. Apărarea Civilă anunţă 50 de morţi, inclusiv 22 de copii şi mai multe femei # News.ro
Israelul anunţă miercuri că reia armistiţiul în Fâşia Gaza, după ce a atacat ”zeci de ţinte” şi a ucis zeci pe persoane, a doua încălcare a unui armistiţiu cu mişcarea islamistă Hamas, aflat în vigoare de la 10 octombrie, de care Israelul şi Hamasul se acuză reciproc, relatează AFP.
11:40
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE - Generalul (r) Ştefan Dănilă: Reducerea numărului de militari americani în România este ”o surpriză anunţată din primăvară”. Din punct de vedere operaţional, nu este o semnificativă, dar ca mesaj strategic este grav # News.ro
Generalul (r) cu patru stele Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei Române în perioada 2011-2015, afirmă că reducerea numărului de militari americani în România este ”o surpriză anunţată din primăvară”, care, din punct de vedere operaţional, nu este o semnificativă, dar ca mesaj strategic este grav. ”Impredictibilitatea deciziilor Administraţiei Trump, coroborata cu situaţia politică internă ne aruncă într-o stare asemănătoare cu cea din anii 1939-1940”, mai afirmă fostul şef al SMG.
Acum o oră
11:30
Ministrul Educaţiei i-a scris omologului din Ucraina cu privire la închiderea unor licee cu predare în limba română: Doar soluţiile bazate pe dialog şi respect faţă de nevoile fiecărei comunităţi determină succesul oricărei reforme educaţionale # News.ro
Ministrul Educaţiei Daniel David i-a scris omologului său din Ucraina cu privire la închiderea unor licee cu predare în limba română, pentru a-i propune organizarea unor consultări, astfel încât deciziile luate la nivel local, regional sau naţional să nu afecteze exerciţiul dreptului la educaţie al etnicilor români din Ucraina care doresc să studieze în limba maternă. David a subliniat că doar soluţiile bazate pe dialog, consultare publică şi respect faţă de nevoile fiecărei comunităţi determină succesul oricărui proces de reformă educaţională.
11:30
Iaşi: Primarul din Grozeşti, acuzat că a lovit doi copii, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile # News.ro
Primarul localităţii ieşene Grozeşti, George Cristea, acuzat că a bătut doi copii, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia a fost luată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, după ce iniţial poliţiştii au dispus reţinerea edilului pentru 24 de ore.
11:30
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE - Ionuţ Moşteanu: România rămâne o ţară sigură. Prezenţa aliaţilor este considerabilă în continuare în România # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, după decizia SUA de redimensionare a trupelor dislocate în Europa, că România rămâne o ţară sigură, iar prezenţa aliaţilor este considerabilă în cotinuare în România . El a precizat că aliaţi precum Franţa, Belgia, Spania, Portugalia rămân alături de România.
11:20
Tehnicianul Luciano Spalletti îl va înlocui pe Igor Tudor la Juventus Torino, anunţă presa italiană.
11:20
Mii de sindicalişti protestează la Guvern, reclamând „problemele sociale şi economice majore" cu care se confruntă România/ Ei cer creşterea salariului minim şi a pensiilor, dar şi stoparea măsurilor de austeritate: „De la ei nu au fost în stare să taie"
Câteva mii de sindicalişti protestează, miercuri, în faţa Guvernului, reclamând „problemele sociale şi economice majore” cu care se confruntă cetăţenii din România şi cerând creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă şi stoparea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili. Acţiunea, iniţiată de marile confederaţii sindicale „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia, CSDR şi Meridian, este susţinută şi de Federaţia ”Solidaritatea Sanitară”. La protest participă sindicalişti veniţi cu autocarele din toată ţara, inclusiv cadre medicale, poliţişti, profesori şi silvicultori.
11:10
Un militar israelian, Yona Efraim Feldbaum, ”a căzut în luptă în sudul Fâşiei Gaza”, anunţă armata israeliană. Netanyahu îi aduce un omagiu general-maiorului în rezervă, în vârstă de 37 de ani # News.ro
Armata israeliană a anunţat miercuri că un militar israelian a fost ucis marţi în Fâşia Gaza, în pofida faptului că un armistiţiu se află în vigoare de la 10 octombrie între Israel şi Hamas, relatează AFP.
Acum 2 ore
11:00
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE - Ministrul Apărării: Nu se vorbeşte despre o retragere a forţelor americane, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi / Vor rămâne aproximativ 1000 de soldaţi americani în România # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, în legătură cu redimensionarea trupelor americane din Europa, că nu se vorbeşte despre o retragere a forţelor americane, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi . El a precizat că vor rămâne în continuare aproximativ 1000 de soldaţi americani în România.
11:00
Un militar israelian, Yona Efraim Feldbaum, în vârstă de 37 de ani, "a căzut în luptă în sudul Fâşiei Gaza", anunţă armata israeliană
Armata israeliană a anunţat miercuri că un militar israelian a fost ucis marţi în Fâşia Gaza, în pofida faptului că un armistiţiu se află în vigoare de la 10 octombrie între Israel şi Hamas, relatează AFP.
10:50
Oana Gheorghiu, după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unor postări critice la adresa lui Trump: Au fost opinii personale, într-un context emoţional / Voi susţine cu loialitate poziţia Guvernului în relaţia cu SUA # News.ro
Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei Dăruieşte Viaţă Oana Gheorghiu reacţionează după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unei postări critice la adresa preşedintelui SUA Donald Trump, subliniind că au fost opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare, formulate ” într-un context emoţional foarte încărcat”. Ea dă asigurări că, dacă va fi numită, va susţine cu loialitate poziţia Guvernului României în relaţia cu SUA şi cu Administraţia Trump.
10:40
Trump anunţă, la Gyeongju, în Coreea de Sud, înaintea unui summit APEC, că va depune eforturi să ”liniştească” tensiunile între cele două Corei # News.ro
Preşedintele american Donald Trump dă asigurări miercuri că vrea să ”liniştească” tensiunile dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud, care se află în mod oficial în stare de război, în cadrul unei întâlniri cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, relatează AFP.
10:40
Primele două prototipuri de drone militare realizate de Carfil Braşov, în colaborare cu producătorul american de tehnică militară Periscope Aviation, au fost testate cu succes în poligonul uzinei/ Drona de atac poate purta aproape 15 kilograme de muniţie # News.ro
Primele două prototipuri de drone militare - Cuda şi Sirin - realizate de Carfil Braşov, filială a Companiei Naţionale Romarm, în colaborare cu producătorul american Periscope Aviation, au fost testate cu succes în poligonul uzinei. Cele două tipuri de drone vor fi atât de supraveghere, cât şi de atac. Cea purtătoare de muniţie poate transporta până la 15 kilograme de muniţie, iar demomnstraţia din poligon a fost un succes, aparatul de zbor eliberând proiectilul la punctul stabilit.
10:40
China anunţă miercuri că preşedintele chinez Xi Jinping urmează să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump joi, în Coreea de Sud, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), în contextul unor tensiuni comerciale între cele două ţări, relatează AFP.
10:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Anchetator: A fost stabilit un epicentru, în zona etajelor 5 şi 6 / Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit # News.ro
Anchetatorii au stabilit în urma cercetările făcute după explozia produsă în zona Rahova din Bucureşti, soldată cu trei morţi, că a existat un epicentru în zona etajelor 5 şi 6, acolo fiind explozia cea mai puternică şi au precizat că este impropriu pentru locuit corpul de clădire în care a avut loc deflagraţia.
10:30
Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră înaintea vizitei lui Trump în Coreea de Sud. Kim Jong Un nu a supervizat testul # News.ro
Coreea de Nord a efectuat un test de rachetă de croazieră de tip mare-sol în largul coastei de vest, cu o zi înaintea vizitei preşedintelui american Donald Trump în Coreea de Sud, potrivit agenţiei oficiale de presă nord-coreene KCNA, relatează AFP.
10:20
Guvernul din Rio de Janeiro a decis să scoată la vânzare legendarul stadion Maracana pentru a evita costurile de întreţinere şi, mai ales, pentru a rambursa o parte din datoria sa, estimată la 1,89 miliarde de euro.
Acum 4 ore
09:50
Un mort şi doi răniţi în Regatul Unit, într-un atac cu cuţitul la Uxbridge, la vest de Londra. Un bărbat arestat, un afgan de 22 de ani, scrie presa, regularizat în 2022. Poliţia exclude un atac terorist # News.ro
Un bărbat a fost arestat în urma unui atac cu cuţitul soldat cu un mort şi doi răniţi, la vest de Londra, a anunţat Ministerul britanic de Interne, potrivit căruia este vorba despre un cetăţean străin regularizat în 2022, relatează AFP.
09:50
Neamţ: O femeie a murit şi un bărbat a fost rănit, suferind arsuri pe mâini, torace şi în zona capului, în urma unui incendiu / Focul a fost provocat de jarul căzut din sobă - FOTO # News.ro
O femeie în vârstă de 93 de ani a murit şi un bărbat de 63 de ani a fost rănit în urma unui incendiu produs într-o locuinţă din judeţuL Neamţ. Bărbatul a suferit arsuri pe mâini, torace şi în zona capului, fiind transportat la spital. Pompierii au stabilit că focul a fost provocat de jarul căzut din sobă.
09:40
Fundaţia Alexandrion i-a oferit Arhiepiscopului Constantinopolului, Bartolomeu I, premiul special ”Constantin Brâncoveanu”, pentru contribuţia la promovarea păcii şi a dialogului între popoare - FOTO # News.ro
Fundaţia Alexandrion i-a oferit Arhiepiscopului Constantinopolului, Bartolomeu I, premiul special ”Constantin Brâncoveanu”, pentru contribuţia la promovarea păcii şi a dialogului între popoare, în cadrul unei ceremonii la care au luat parte ierarhi ai Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti şi ai Eparhiei Armene din România, diplomaţi, reprezentanţi ai mediului academic şi cultural. ”Ne-am întors în România într-un pelerinaj al rugăciunii, pentru a persevera în misiunea noastră continuă de a promova pacea, dialogul interreligios şi căutarea spiritului universal care sălăşluieşte în fiecare fiinţă umană şi care aspiră către Dumnezeu„, a declarat Bartolomeu l, care a şi binecuvântat eforturile reprezentanţilor Fundaţiei
09:30
MApN: România si Aliaţii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa / Decizia vizează şi forţe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu/ Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne în România # News.ro
România si Aliatii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, anunţă miercuri dimineaţă MApN, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane şi europene.Conform MApN, decizia vizează şi forţe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în România.
09:30
Mai mulţi bărbaţi care nu erau membri de sindicat, depistaţi de jandarmi că intenţionau să participe la protestul din Piaţa Victoriei. Unul dintre ei avea la el un briceag şi un patent cu o lamă ascuţită/ El a fost dus la Poliţie pentru cercetări # News.ro
Mai mulţi bărbaţi care nu făceau parte dintre participanţii la protestul organizat de confederaţiile sindicale în Piaţa Victoriei au fost depistate de către jandarmii bucureşteni, asupra unuia dintre ei fiind găsite un briceag şi un patent multifuncţional cu o lamă ascuţită. Aceştia aveau asupra lor pancarte şi voiau să participe la protest, deşi nu erau membri de sindicat. Bărbatul a fost dus la Poliţie pentru continuarea cercetărilor.
09:20
George Simion, atac dur la Sorin Grindeanu după ce acesta a cerut ca Oana Gheorghiu să nu fie vicepremier pe motiv că ar periclita relaţia cu SUA: Relaţiile cu SUA le periclitează Sorin Grindeanu care a participat la anularea alegerilor # News.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a reacţionat după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier, ”pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic” şi susţine că relaţiile cu SUA sunt periclitate de mai multe persoane, printre care şi Grindeanu, deoarece ”a participat la anularea alegerilor”. Simion consideră că Sorin Grindeanu şi PSD merită să dispară şi ”merită să fie taxaţi de români pentru aceste mojicii”.
09:20
Internaţionalul belgian al echipei Napoli, Kevin De Bruyne, accidentat la coapsă, va fi operat şi va fi indisponibil cel puţin trei luni, a anunţat, marţi, un oficial al clubului Napoli.
09:20
Ambasada SUA le cere americanilor care se află în Mali ”să părăsească imediat” această ţară # News.ro
Ambasada Statelor Unite în Mali le-a cerut cetăţenilor americani ”să părăsească imediat” această ţară cu zboruri comerciale, în contextul în care jihadiştii supun această ţară de mai multe săptămâni unei blocade a carburanţilor care deteriorează şi mai mult situaţia securităţii, relatează AFP.
09:20
MApN: România si Aliaţii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa
România si Aliatii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, anunţă miercuri dimineaţă MApN, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane şi europene.
09:00
Colecţia Halloween pe Disney+: "Zombii Marvel", "Hocus Pocus", "Coşmar înainte de Crăciun", "Casa Bântuită" # News.ro
Disney+ găzduieşte, în colecţia Halloween, o selecţie de programe noi şi clasice. Abonaţii vor putea vedea noua serie animată "Zombii Marvel" şi un nou sezon "Ce facem în umbră" şi producţii clasice de Halloween precum "Oraşul Halloween", "Hocus Pocus", "Coşmar înainte de Crăciun" (versiunea Tim Burton, disponibilă şi dublată) şi "Casa Bântuită".
09:00
Kyiv Post relatează, citând oficiali americani şi europeni, că SUA vor retrage trupe din România # News.ro
Kyiv Post relatează, citând oficiali americani şi europeni, că Administraţia Trump este pe punctul de a retrage mii de soldaţi americani din România,comentând că aceasta este o schimbare semnificativă de direcţie care a stârnit îngrijorare pe flancul estic al Europei şi care subliniază o reorientare strategică a priorităţilor militare globale ale Washingtonului.
08:50
Cristiano Ronaldo şi Al-Nassr, eliminaţi în optimile Cupei Regelui Arabiei Saudite de Al-Ittihad # News.ro
Cristiano Ronaldo şi colegii săi părăsesc deja Cupa Regelui din Arabia Saudită. Al-Nassr a fost eliminată în optimile de finală de Al-Ittihad (1-2), marţi, graţie golurilor marcate de Karim Benzema şi Houssem Aouar.
08:40
Argeş - Exerciţiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru. Vor fi eliberate debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua, în siguranţă, volumele evacuate / Apel către locuitori şi turişti # News.ro
Un exerciţiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru are loc miercuri, urmând să fiei eliberate cantităţi diferite de apă, cu debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua volumele evacuate, în condiţii de siguranţă. Prefectul judeţului argeş face apel la locuitori şi la turişti să nu se apropie de albia râului Argeţ. De altfel, va fi emis şi mesaj RO-Alert. Zona este monitorizată permanent, atât de la sol, cât şi din aer, cu ajutorul a cinci drone
08:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Opt percheziţii la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal deschis în urma exploziei din cartierul Rahova. Şase persoane vor fi duse la audieri # News.ro
Opt percheziţii au loc miercuri dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Prahova şi Teleorman, la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal,deschis în urma exploziei din cartierul Rahova din Capitală. Şase persoane vor fi duse la audieri.
08:20
Formaţia Real Oviedo, cu portarul Horaţiu Moldovan integralist, a fost eliminată de o echipă din liga a treia în primul tur din Cupa Spaniei # News.ro
Portarul Horaţiu Moldovan a fost integralist la Real Oviedo, locul 19 şi penultimul din Liga, formaţie eliminată de Ourense, ultima poziţie din Divizia 3 spaniolă, în primul tur din Cupa Spaniei.
08:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Percheziţii la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal, deschis în urma exploziei din Rahova.
Opt percheziţii au loc miercuri dimineaţă la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal, deschis în urma exploziei din Rahova.
08:10
Inteligenţa artificială ar putea dubla productivitatea puţurilor de petrol, afirmă CEO-ul Saudi Aramco # News.ro
Directorul general al Saudi Aramco, Amin Nasser, a declarat marţi că inteligenţa artificială ar putea dubla productivitatea unui puţ de petrol, contribuind în acelaşi timp la reducerea emisiilor poluante, relatează publicaţia Le Figaro.
Acum 6 ore
07:50
Ucraina atacă Moscova cu drone pentru a treia noapte consecutiv, susţine Rusia / Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei şi alte câteva din întreaga ţară au fost închise temporar # News.ro
Ucraina a trimis drone către Moscova pentru a treia noapte consecutiv şi a atacat mai multe alte regiuni ruseşti, perturbând traficul aerian în întreaga ţară şi ameninţând o fabrică industrială din sudul Rusiei, au declarat miercuri autorităţile ruse, citate de Reuters.
07:40
Politica partizană a lui Elon Musk ar fi costat Tesla vânzări de peste un milion de maşini electrice în SUA, potrivit unui studiu # News.ro
Acţiunile politice controversate ale lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, de la preluarea platformei Twitter (rebotezată ulterior X) în 2022, au afectat semnificativ vânzările companiei în Statele Unite, arată un raport al National Bureau of Economic Research realizat de economişti de la Universitatea Yale, transmite Reuters.
07:40
Jocurile video care conţin violenţă sunt adăugate de YouTube pe lista conţinutului video care poate fi vizionat doar după o anumită vârstă.
07:30
Compania californiană de inteligenţă artificială (IA) estimează că aproximativ 0,15% dintre utilizatorii ChatGPT au ”conversaţii care includ indicatori expliciţi de planificare sau intenţie suicidară potenţială”, transmite Le Figaro.
07:10
Schimbările climatice provoacă milioane de decese care ar putea fi evitate / Oportunităţile pentru o tranziţie climatică ”echitabilă - în mare parte neexploatate” # News.ro
Un nou studiu avertizează că schimbările climatice au un impact devastator asupra sănătăţii umane, provocând sute de mii de decese în fiecare an din cauza căldurii, poluării şi incendiilor, transmite Le Monde.
06:50
”Furtuna secolului” în Jamaica, uraganul Melissa, se îndreaptă spre Cuba / Pagube majore la spitale, locuinţe şi infrastructură / Autorităţile se aşteaptă să apară victime / Se estimează că 1,5 milioane de persoane din Jamaica vor fi afectate # News.ro
Uraganul Melissa s-a îndreptat spre al doilea oraş ca mărime din Cuba cu forţa unei puternice furtuni de categoria 4, la câteva ore după ce a lovit Jamaica, vecina sa, fiind cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată în această ţară insulară din Caraibe, transmite Reuters.
06:50
Amazon concediază aproximativ 14.000 de angajaţi corporativi, pe fondul investiţiilor masive în inteligenţă artificială # News.ro
Amazon a anunţat marţi că va disponibiliza aproximativ 14.000 de angajaţi din segmentul corporativ, în cadrul unui plan amplu de reducere a costurilor şi reorganizare internă, în timp ce compania accelerează investiţiile în inteligenţă artificială generativă, relatează CNBC.
06:30
CEO-ul producătorului de ceasuri Breitling: Tarifele de 39% impuse de Trump sunt ”groaznice” pentru Elveţia # News.ro
Taxele vamale de 39% impuse produselor elveţiene de preşedintele american Donald Trump au fost ”dezastruoase” pentru economia Elveţiei, a declarat Georges Kern, directorul general al producătorului de ceasuri de lux Breitling, într-un interviu pentru CNBC.
06:20
Casa Albă concediază întreaga comisie care supraveghează proiectele de construcţie ale lui Trump în Washington # News.ro
Casa Albă a concediat toţi cei şase membri ai unei agenţii independente care examinează proiectele de construcţie din Washington, eliminând unul dintre grupurile care urmau să supravegheze planurile de construcţie ale preşedintelui Trump, inclusiv noua sală de bal, transmite The New York Times.
06:10
Trump susţine că armistiţiul din Gaza este în vigoare, dar Israelul are dreptul să riposteze în cazul unui atac / Autorităţile sanitare din Gaza anunţă că atacurile au ucis cel puţin 26 de persoane # News.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, că armistiţiul din Gaza, susţinut de SUA, nu este în pericol, după ce autorităţile locale au raportat că 26 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene, în timp ce Israelul şi Hamasul s-au acuzat reciproc de violenţe, transmite Reuters.
Acum 8 ore
06:00
Trump a ajuns în Coreea de Sud / Agenda vizitei / Optimist că discuţiile cu Xi Jinping de joi vor avea ”rezultate excelente pentru lume” - VIDEO # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a aterizat, miercuri, în Coreea de Sud pentru ultima etapă a călătoriei sale în Asia, optimist în privinţa încheierii unui armistiţiu în războiul comercial cu preşedintele chinez Xi Jinping, după discuţiile de la întâlnirea cu Lee Jae Myung din Coreea de Sud, transmite Reuters.
06:00
Nvidia investeşte 1 miliard de dolari în Nokia; acţiunile producătorului de echipamente 5G au urcat marţi cu 26% # News.ro
Nokia a anunţat marţi că Nvidia va prelua o participaţie de 1 miliard de dolari în companie, într-o nouă mişcare strategică a gigantului american al cipurilor de inteligenţă artificială, informaţie care a urcat acţiunile Nokia cu 26%, relatează CNBC.
06:00
Marile confederaţii sindicale protestează în faţa Guvernului: Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, incompetenţa şi lipsa de responsabilitate / Restricţii de trafic în Bucureşti / Măsuri dispuse de Jandarmerie # News.ro
Marile confederaţii sindicale organizează, miercuri, un amplu protest în Bucureşti, sindicaliştii urmând a se strânge în faţa Guvernului. Sindicaliştii reclamă măsurile de austeritate luate de Guvern şi cer creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă, protejarea locurilor de muncă şi oprirea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili. Pentru buna organizare a manifestaţiei, Brigada Rutieră a Capitalei va lua măsuri de fluidizare a traficului şi va impune restricţii.
