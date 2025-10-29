Reacția NATO după „ajustarea posturii militare a SUA” din România: Nu e ceva neobișnuit
HotNews.ro, 29 octombrie 2025 11:50
Ajustarea posturii militare a Statelor Unite nu sunt ceva neobișnuit, a declarat un oficial NATO după anunțul privind înjumătățirea numărului de soldați americani din România, potrivit Reuters. Chiar și cu această ajustare, postura Statelor Unite…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
11:50
Reacția NATO după „ajustarea posturii militare a SUA” din România: Nu e ceva neobișnuit # HotNews.ro
Ajustarea posturii militare a Statelor Unite nu sunt ceva neobișnuit, a declarat un oficial NATO după anunțul privind înjumătățirea numărului de soldați americani din România, potrivit Reuters. Chiar și cu această ajustare, postura Statelor Unite…
Acum o oră
11:30
Escaladare dramatică: Pakistanul îi amenință pe talibani că îi va „nimici” și „împinge înapoi în peșteri să se ascundă”, după eșecul negocierilor de pace # HotNews.ro
Regimul taliban aflat la putere la Kabul va fi „nimicit”, a declarat miercuri ministrul apărării din Pakistan, puterea nucleară care se învecinează cu Afganistul, în ceea ce agenția Reuters descrie drept o escaladare dramatică a…
11:30
StartupCafe.ro: Digitalizarea – cheia transformării companiilor românești în era tehnologiei # HotNews.ro
Într-o lume în care tehnologia evoluează rapid, digitalizarea nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Companiile care adoptă soluții digitale își cresc eficiența, reduc costurile și se adaptează mai ușor la cerințele pieței. Ce…
11:20
Le dăm minorilor bere, gin sau vin fără alcool? Ce ar trebui să știi înainte de a spune „da” # HotNews.ro
Pe rafturile cu băuturi ale magazinelor vezi tot mai des etichete cu „0% alcool”. Bere, vin, gin tonic, chiar și rom fără alcool, un întreg univers care promite gustul familiar al unei băuturi „pentru adulți”,…
Acum 2 ore
11:00
Cum explică ministrul Apărării că nu a făcut publică decizia SUA privind retragerea unor militari din România, deși știa de luni # HotNews.ro
Efectivele americane de la bazele militare de la Deveselu și Câmpia Turzii vor rămâne neschimbate, singura schimbare fiind la baza Mihail Kogălniceanu, unde „va fi sistată rotirea unei brigăzi”, a declarat miercuri ministrul Apărării, Ionuț…
10:50
Totuldespremame.ro: Inima copiilor poate fi tratată cu traumă minimă și recuperare rapidă, prin micro-toracotomie # HotNews.ro
Pentru un părinte, nimic nu doare mai tare decât să afle că inima copilului lui are o problemă. Dar medicina de astăzi a ajuns în punctul în care operația pe inimă nu mai înseamnă tăieturi…
10:50
Percheziții la spitalul „Bagdasar-Arseni”. Doi medici, suspectați că nu au îngrijit corespunzător un pacient care a decedat # HotNews.ro
Procurorii au emis miercuri mandat de aducere pe numele a doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” într-un dosar care vizează circumstanțele decesului în 31 august a unui pacient internat în Unitatea Funcțională…
10:50
VIDEO Jamaica a fost lovită de „furtuna secolului”, uraganul Melissa se îndreaptă acum spre Cuba # HotNews.ro
Uraganul Melissa se îndreaptă către al doilea oraș ca mărime din Cuba cu forța unei puternice furtuni de categoria 4, la câteva ore după ce a lovit Jamaica, fiind cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată…
10:50
Ce le-a scris Amazon angajaților pe care i-a dat afară în noul val de concedieri, cel mai mare din istoria companiei # HotNews.ro
Amazon a început să trimită notificări angajaților vizați de planul său de a reduce 14.000 de posturi corporative ca parte a celui mai mare val de concedieri din istoria companiei fondate de Jeff Bezos, arată…
10:30
Prima reacție a Oanei Gheorghiu, după ce Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să retragă propunerea de a o numi vicepremier pentru a nu compromite relația cu SUA # HotNews.ro
Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, nominalizată de premierul Ilie Bolojan pentru postul de vicepremier, spune că postarea critică la adresa lui Donald Trump care a stârnit acum reacții a fost făcută într-un context…
10:30
Donald Trump a fost primit în Coreea de Sud cu o coroană de aur, cea mai înaltă distincție a țării și un val de lingușeli # HotNews.ro
Coreea de Sud l-a primit miercuri pe președintele american Donald Trump cu o replică a unei coroane de aur și i-a acordat „Marele Ordin Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a țării, a anunțat biroul prezidențial…
Acum 4 ore
10:00
Câți militari americani se află în România. Cei mai mulți sunt la baza de la Mihail Kogălniceanu # HotNews.ro
România are pe teritoriul său aproximativ 2.000 de militari americani în misiune, iar cei mai mulți dintre aceștia se află staționați la baza Mihail Kogălniceanu, potrivit datelor obținute de HotNews de la Ministerul Apărării. La…
10:00
ÎN SCURT TIMP Ministrul Apărării, anunț după decizia SUA de retragere a unor soldați americani din România # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susține miercuri dimineață o declarație de presă după decizia SUA privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, inclusiv din România. Declarațiile vor fi făcute de Moșteanu de la ora 10.15, la sediul…
10:00
SAF-T 2025: Scurtă informare ANAF pentru firme, privind termenul și amenzile. Ce NU se sancționează # HotNews.ro
O scurtă informare ANAF, publicată marți, reamintește firmelor din România că vineri, 31 octombrie 2025, este termen legal pentru depunerea formularului D406-declarația informativă SAF-T, fiind precizate amenzile pentru nedepunere, dar și situațiile în care contribuabilii…
10:00
Cazurile de fraudă bancară din România cresc, pe măsură ce se apropie Black Friday. Zeci de români s-au trezit fără bani în conturi # HotNews.ro
Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) vorbește de zece metode distincte de fraudă care vizează consumatorii înaintea sezonului de vârf al cumpărăturilor, după ce a fost asaltat de zeci de plângeri.…
10:00
Mutarea făcută de Armata SUA în România, cu puțin înainte de vestea reducerii numărului trupelor americane # HotNews.ro
Divizia 3 Infanterie a preluat luni comanda operațiunilor armatei în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni, a anunțat Armata SUA, citată de publicația…
09:20
MApN confirmă retragerea parțială a forțelor americane din România: Am fost informați de „redimensionarea trupelor” # HotNews.ro
România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, anunță MInisterul român al APărării, după informațiile apărute privind reducerea forțelor SUA din regiune. Ce spune…
08:40
Statele Unite vor retrage „mii de soldați” din România, scrie presa ucraineană citând informații din SUA / Câți militari americani sunt în România # HotNews.ro
Administrația Donald Trump este pe cale să retragă „mii de soldați” americani din România, scrie publicația ucraineană Kyiv Post, citând trei oficiali americani și europeni care cunosc subiectul. Informații privind posibila retragere a unor forțe…
08:20
Polițiștii fac miercuri dumineață opt percheziții, una dintre ele la sediul Distrigaz, în dosarul exploziei din 17 octombrie, produsă la un bloc din Calea Rahovei, Sectorul 5 al Capitalei. Şase persoane vor fi duse la audieri,…
Acum 6 ore
07:50
Atacuri aeriene în valuri asupra Moscovei și altor regiuni, au fost închise aeroporturi din toată Rusia / Au fost luate la țintă și o rafinărie și o uzină chimică # HotNews.ro
Ucraina a lansat drone către Moscova pentru a treia noapte consecutivă și a atacat mai multe alte regiuni inamice, perturbând traficul aerian în întreaga țară și luând la țintă o fabrică din sudul Rusiei, au…
07:20
Cele patru mari confederații sindicale protestează miercuri în Piața Victoriei: „Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea” # HotNews.ro
Marile confederaţii sindicale organizează, miercuri, un amplu protest în Bucureşti, sindicaliştii urmând a se strânge în faţa Guvernului. Sindicaliştii critică măsurile de austeritate luate de Guvern şi cer creşterea salariului minim şi a pensiilor, o…
07:00
România cere rezilierea Acordului de Parteneriat Public-Privat (PPP) din 2006 privind Casa Radio și restituirea tuturor activelor proiectului către statul român, cu o creștere substanțială a cuantumului pierderilor și penalități invocate, de la aproximativ 96…
07:00
10 ani de la „Colectiv”: Ofițerul ISU condamnat după Colectiv nu a fost prins nici acum, după ce a fugit în Republica Moldova # HotNews.ro
Evoluția dosarelor Colectiv în justiție oglindește, și peste un deceniu, tragedia unde au murit 65 de oameni. Inițial socotit vinovat, primarul Piedone a fost declarat apoi nevinovat de către justiție. În august acest an a…
06:10
Viața lui Brigitte Macron s-a „deteriorat” după presupusa hărțuire cibernetică, spune fiica sa # HotNews.ro
Fiica lui Brigitte Macron a declarat în fața unui tribunal din Paris că hărțuirea mamei sale de pe internet i-a afectat negativ sănătatea și condițiile de viață.. Tiphaine Auzière, în vârstă de 41 de ani,…
Acum 12 ore
00:50
VIDEO Simion spune că „în primul rând” liderul PSD „periclitează relațiile cu SUA”, nu Oana Gheorghiu: „Îl ai pe un penal în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu” # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, a transmis marți seară un mesaj video în care îl critică pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că este un „penibil care a executat tot…
00:20
Simion promite un candidat care îl va învinge pe Ciolacu. Însă suspansul continuă pentru Primăria Capitalei # HotNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a afirmat că formațiunea pe care o conduce va anunța miercuri cine va fi candidatul său la alegerile pentru șefia Consiliului Județean Buzău, susținând că acesta „îl va bate” pe fostul…
00:10
SuperLiga: Prima reacție a lui Daniel Pancu după ce a bătut palma cu CFR. „Singura problemă” pe care o vede la echipă # HotNews.ro
CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini după seria de rezultate slabe, iar patronul echipei, Ioan Varga, a anunțat marți că noul antrenor va fi Daniel Pancu. Pancu va colabora cu Laurențiu Rus, deoarece nu…
00:00
Un lider republican dezvăluie că a vorbit cu Donald Trump despre „constrângerile Constituției” pentru un al treilea mandat prezidențial # HotNews.ro
Liderul republican din Camera Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat marți că a discutat cu președintele Donald Trump despre posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat la Casa Albă, dar că nu vede nicio…
00:00
Zeci de persoane ucise într-o operațiune majoră a poliției la Rio înaintea conferințelor climatice # HotNews.ro
Cel puțin 64 de persoane au murit, marți, în cea mai letală operațiune polițienească de până acum din Rio de Janeiro, în care a fost vizată bandă majoră. Evenimentul a avut loc cu câteva zile…
28 octombrie 2025
23:40
Viața tot mai scumpă din SUA îl ajunge din urmă pe Trump. La cât a scăzut popularitatea președintelui american # HotNews.ro
Popularitatea președintelui Donald Trump a scăzut în ultimele zile, atingând cel mai scăzut nivel de după preluarea celui de-al doilea mandat al său, pe fondul nemulțumirii tot mai mari a americanilor cu privire la modul…
23:20
Uraganul Melissa a lovit Jamaica cu rafale de 295 km/h / „O situație catastrofală care se desfășoară lent, sub ochii noștri” / Mii de oameni evacuați, spitale avariate și un avertisment privind crocodili aduși de ape în zonele locuite # HotNews.ro
Uraganul Melissa a lovit marți după-amiază partea de vest a Jamaicăi, atingând categoria 5 – fiind cel mai puternic uragan care a lovit vreodată direct insula din Caraibe, unde trăiesc aproximativ 2,8 milioane de oameni,…
Acum 24 ore
22:50
ULTIMA ORĂ Grindeanu îi solicită lui Bolojan „să retragă urgent propunerea” de a o numi vicepremier pe Oana Gheorghiu. „Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite” # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susține că prin eventuala numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier riscăm „să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii” și să „ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil…
22:30
Explozia din Rahova. Majoritatea locatarilor pot reveni în apartamentele lor, de miercuri / Acces controlat, sub coordonarea poliției # HotNews.ro
Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de miercuri, a decis Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, după finalizarea cercetărilor penale la fața locului și a…
22:10
În plină izolare pe plan internațional, Moscova a bătut palma cu India pentru producția de avioane rusești # HotNews.ro
Compania aerospațială publică indiană Hindustan Aeronautics Limited (HAL) și compania de stat rusă United Aircraft Corporation (UAC) au semnat un acord pentru a produce în India avionul de pasageri SJ-100, primul avion care va fi…
21:50
De ce îl ignoră Kim Jong Un pe Donald Trump? Indiciile care explică tăcerea asurzitoare de la Phenian # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că speră ca liderul nord-coreean Kim Jong Un să ia legătura cu el, pentru ca cei doi să se poată întâlni din nou. Presa internațională așteaptă să vadă dacă…
21:30
Ministrul Energiei: „Toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi operaționale în această iarnă” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut marți o întâlnire cu sindicatele din Complexul Energetic Oltenia și conducerea companiei. După întâlnirea de marți, oficialul a anunțat că „toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi…
21:20
Sigur „100%” că Moscova „a direcționat” campania lui Călin Georgescu, Nicușor Dan critică SRI: „Ei au avut poza corectă, dar n-au văzut mecanismul” # HotNews.ro
„Pot afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova”, a declarat președintele Nicușor Dan, într-un interviu publicat luni de site-ul Cotidianul, în care a abordat chestiunea anulării…
21:20
Realizatoarea TV Anca Alexandrescu anunțat marți seară că intră în cursa pentru Primăria Capitalei. „Astăzi am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București, și mi se pare onest să anunț public lucrul acesta.…
21:00
Kelemen Hunor spune că ÎCCJ și CSM l-au „ciuruit”: „Nu prea am înțeles de ce au tras în pianist” # HotNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți pentru Digi24.ro că Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) „au înțeles greșit” declarațiile sale despre proiectul privind pensiile magistraților. „M-au ciuruit…
20:40
Ce știe Nicușor Dan grav și nu vrea să spună și cetățenilor. „Biografia completă a lui Călin Georgescu” # HotNews.ro
„Eu cred că doar faptul că noi nu am dat în mod complet descrierea biografiei sale face ca oamenii încă să îl crediteze pe acest personaj”, a spus Nicușor Dan despre Călin Georgescu. Președintele tocmai…
20:30
Ministrul israelian de Externe, primit la Palatul Victoria de Ilie Bolojan / Întâlnire și cu Oana Țoiu: „Trebuie să contribuim la o pace durabilă în care niciun copil să nu se teamă pentru viața sa” # HotNews.ro
Ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, aflat în vizită oficială la București, s-a întâlnit marți cu prim-ministrul Ilie Bolojan și cu șefa diplomației române, Oana Țoiu. La Palatul Victoria, cei doi oficiali au discutat despre…
20:30
Activist audiat de poliția din Ungaria după o paradă Pride interzisă. Organizatorii declaraseră un alt scop pentru manifestație # HotNews.ro
Poliția ungară l-a interogat marți pe un activist al drepturilor omului pentru organizarea unei parade Pride în orașul universitar Pecs în octombrie, la care au participat mii de oameni, deși manifestația fusese interzisă, transmite AFP.…
20:10
Nicușor Dan anunță când vor avea SRI și SIE noi șefi / Ce spune despre Lazurca și Zbârcea # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a avansat un nou termen pentru momentul în care România va avea noi șefi la conducerea principalelor servicii secrete, într-un interviu acordat site-ului Cotidianul. Nicușor Dan a precizat că îşi doreşte nume…
19:40
VIDEO Patriarhul Bartolomeu I, primit la Palatul Victoria, alături de Preafericitul Părinte Daniel / Ilie Bolojan: „Dumnezeu să binecuvânteze România” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a primit, marţi, la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Patriarhul Daniel. Șeful Guvernului a transmis că este „o mare bucurie creştinească” să îi revadă după momentul…
19:20
Israelul a anunțat că va efectua „atacuri intense” asupra Hamas ca răspuns la ceea ce susține că au fost încălcări repetate ale planului de încetare a focului în Fâșia Gaza, acord intermediat de președintele american…
19:10
Adrian Câciu spune că „deficitul la 9 luni arată rău” / „La câte fonduri europene a pierdut actualul guvern nici nu ai nevoie de sperietoarea suspendării” # HotNews.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al finanțelor și al fondurilor europene, a criticat marți „modul în care se face administrarea executivă curentă a țarii” și susține că România este „la o lună distanță” să…
19:10
Kievul este pregătit pentru negocierile de pace, dar exclude ferm noua condiție a Rusiei / Unde este dispus Zelenski să se întâlnească cu Putin # HotNews.ro
Ucraina este pregătită pentru negocierile de pace cu Rusia, dar nu își va retrage trupele din teritoriile suplimentare pe care le solicită Moscova, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. În declarațiile făcute în…
19:00
Când iei o pâine de pe raft – să zicem, cu 3 lei lei – pare o achiziție banală. Dar acel preț este rezultatul a sute de factori: de la energia folosită pentru a o…
19:00
Dacă în privința Procurorului General al României, Alex Florența, declarațiile președintelui Nicușor Dan au început să fie mai nuanțate în ultima perioadă, în ceea ce privește activitatea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și a procurorului său…
18:40
Petiție Declic pentru ministrul Sănătății: „Aduceți vaccinuri anti-Covid în spitale și farmacii!” # HotNews.ro
Comunitatea „Declic” a inițiat o petiție prin care îi solicită ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să accelereze „introducerea vaccinării voluntare împotriva virusului care provoacă boala COVID-19”. HotNews a relatat vineri că România este singura care nu…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.