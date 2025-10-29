Covor asfaltic pe drumul care duce la pîrtia de schi de la Cîmpulung Moldovenesc. Primarul Negură: În sezonul 2024-2025 a fost un sezon bun pentru schi și sperăm să fie și anul acesta

15:10

Dacă vrei să vezi peste 40 de specii de tarantule și 30 de reptile vii, te așteptăm la Iulius Mall Suceava! Până duminică, 26 octombrie 2025, ai ocazia să descoperi exemplarele fascinate din cadrul Expoziției Educative de Tarantule și Reptile Vii. Peste 2.000 de suceveni au vizitat deja expoziția, care se află la parterul Iulius