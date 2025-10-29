Oana Gheorghiu, reacție după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării ei ca vicepremier din cauza unor postări critice la adresa lui Trump: "Au fost opinii personale, într-un context emoţional"

10:50

Directoarea executivă a Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Braşov, Ancuţa Ofelia Blănaru a fost plasată sub control judiciar într-un dosar în care este acuzată de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, după ce a prevenit reprezentanţi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi ai Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov în legătură cu controale ale DSP, beneficiind în schimb de facilitarea internării unor apropiaţi şi de analize medicale gratuite, precum şi de programarea mai rapidă a acestora.