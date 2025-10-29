Nicușor Dan i-a convocat pe Ilie Bolojan și Ionuț Moșteanu, după decizia SUA de a retrage soldați americani din România (surse)
29 octombrie 2025
Președintele Nicușor Dan discută miercuri cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, despre decizia SUA de a retrage sute de soldați americani de la baza Mihail Kogâlniceanu, potrivit unor surse Digi24.
Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Corpul de clădire este impropriu pentru locuit” # Digi24.ro
Anchetatorii au stabilit, în urma cercetărilor făcute după explozia produsă în zona Rahova din Bucureşti, soldată cu trei morţi, că a existat un epicentru în zona etajelor 5 şi 6, unde a fost explozia cea mai puternică, şi au precizat că în scara în care a avut loc deflagraţia nu se mai poate locui în acest moment.
Donald Trump, tratat ca un rege în Coreea de Sud: A primit replica unei coroane de aur și cea mai înaltă distincție a țării # Digi24.ro
Coreea de Sud l-a primit pe președintele american Donald Trump cu fast și simboluri regale. Liderul de la Washington a primit replica unei coroane de aur și „Marele Ordin Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a țării, în semn de recunoaștere pentru rolul său în promovarea păcii în Peninsula Coreeană.
Reacția Oanei Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unor postări # Digi24.ro
Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” Oana Gheorghiu a reacționat, după ce liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unei postări critice la adresa preşedintelui SUA Donald Trump, subliniind că au fost opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare, formulate ”într-un context emoţional foarte încărcat”.
Plecarea soldaților americani din România, deschidere de pagină în presa de stat din Rusia # Digi24.ro
Presa rusă a reflectat pe larg vestea privind plecarea din România a soldaților care staționează la baza Mihail Kogălniceanu. Știrea privind diminuarea contingentului american a devenit rapid principală în organele de presă oficiale ale Kremlinului, cum ar fi agenția Ria Novosti.
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București vor fi audiați de procurori, după moartea suspectă a unui pacient # Digi24.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București fac miercuri, 29 octombrie, percheziții la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”. Doi medici vor fi audiați într-un dosar în care anchetatorii cercetează moartea suspectă a unui pacient.
VIDEO Cozi de peste un kilometru pentru vizitarea Catedralei Mântuirii Neamului. 80.000 de credincioși au trecut prin altar # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni vizitează Catedrala Mântuirii Neamului, inaugurată în urmă cu câteva zile. Vizitatorii așteaptă ore în șir, chiar și peste noapte, să ajungă să intre în cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Coada se întinde pe mai mult de un kilometru. Până acum, 80.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult.
Astăzi este marcată Ziua mondială a accidentului vascular cerebral, un moment important pentru conștientizarea cauzelor, simptomelor și modalităților de prevenție ale acestei urgențe medicale majore. Cum recunoaștem un accident vascular cerebral la cei din jur și cum trebuie să acționăm într-o astfel de situație aflăm de la Dr. George Burlacu, medic urgentist.
China confirmă oficial că Xi Jinping se va întâlni cu Donald Trump. Despre ce vor discuta cei doi lideri # Digi24.ro
China anunţă miercuri că preşedintele chinez Xi Jinping urmează să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump joi, în Coreea de Sud, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), în contextul unor tensiuni comerciale între cele două ţări.
Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră înaintea vizitei lui Trump în Coreea de Sud. Kim Jong Un, marele absent # Digi24.ro
Coreea de Nord a lansat marți o rachetă de croazieră mare-sol de pe coasta de vest, cu o zi înaintea vizitei președintelui american Donald Trump în Coreea de Sud. Kim Jong Un, de obicei prezent la astfel de evenimente, nu a supervizat testul.
Directorul medical al Spitalului Obregia după moartea Ștefaniei Szabo: „Suntem puțini și presiunea crește”. Cum se manifestă burnout-ul # Digi24.ro
Este o presiune foarte mare pe medici, unde există o mare lipsă de personal, atrage atenția dr. Eduard Moțoescu, directorul medical al Spitalului Obregia, după ce medicul Ștefania Szabo a fost găsită moartă în camera de gardă. „Suntem puțini, trebuie să strângem rândurile și ca atare, presiunea crește foarte mult pe fiecare dintre noi,” a declarat dr. Eduard Moțoescu pentru Digi24.
Când a fost informată România că SUA urmează să-și retragă trupele. Moșteanu: „Capacitățile strategice din România rămân neschimbate” # Digi24.ro
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a declarat că rămân neschimbate capacitățile strategice din România, în contextul în care Statele Unite au decis să retragă soldați americani de pe teritoriul țării noastre.
Antreprenorii de pe Transalpina, gata să deszăpezească drumul pe cont propriu: „Avem utilaje și voință”. Reacția CNAIR # Digi24.ro
Tronsonul Curpăt – Obârșia Lotrului, parte a Transalpinei (DN 67C), rămâne închis, deși vremea permite circulația în condiții sigure, au anunțat antreprenorii din turismul local. Nemulțumiți de lipsa de reacție a autorităților, aceștia au spus că sunt gata să intervină pe cont propriu pentru deszăpezirea și întreținerea drumului, astfel încât turiștii să poată ajunge în siguranță la pensiunile și hotelurile din zonă.
„Am doborât-o”. Momentul în care un ofițer de presă ucrainean distruge o dronă care țintea o echipă străină de jurnaliști # Digi24.ro
Oleh Petrasiuk, ofițer de presă al Brigăzii 24 Mecanizate Separate numită după Regele Danilo, a doborât o dronă rusă FPV care încerca să atace o echipă de filmare străină în orașul Kostiantinivka din regiunea Donetsk.
Regina Maxima, de nerecunoscut în uniformă militară. Suverana Olandei a participat la un exercițiu de instruire al Poliției militare # Digi24.ro
Îmbrăcată în uniformă militară şi cu faţa vopsită în culori de camuflaj, regina Maxima a Ţărilor de Jos a fost aproape de nerecunoscut în timpul unei vizite efectuate marţi la un centru de instrucţie militară din apropiere de Amsterdam.
China amenință direct cu preluarea forțată a Taiwanului: „Vom lua toate măsurile necesare” # Digi24.ro
China "în mod absolut nu" va exclude utilizarea forţei asupra Taiwanului, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al guvernului de la Beijing, adoptând un ton mult mai dur decât cel dintr-o serie de articole din presa de stat din această săptămână care promiteau o guvernare benignă dacă insula va reveni sub controlul Beijingului, informează Reuters.
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Intenția lui Trump era de o asemenea natură. România trebuie să se adapteze # Digi24.ro
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a declarat miercuri, la Digi24, că retragerea unor soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu „nu este un dezastru”, ci „o situație la care România trebuie să răspundă prin adaptare”. El a precizat că „lucrurile nu trebuie să ne îngrijoreze în mod deosebit”, întrucât o astfel de decizie „era în intenția lui Trump”, însă a avertizat că „dezechilibrul dintre flancul nord-estic și cel sud-estic al NATO se accentuează”.
Președintele Trump pare să recunoască că nu este eligibil pentru un al treilea mandat, lamentându-se că acesta este un rezultat nefericit al interdicției constituționale pe care s-a gândit să o încalce de luni de zile, scrie The New York Times.
Explozia din Rahova: Locatarii se pot întoarce acasă, dar nu vor avea utilități. Prefectul Capitalei: „Au fost neînțelegeri” # Digi24.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat miercuri, la Digi24, că nu a fost reluată furnizarea utilităților în apartamentele din blocul afectat de explozie, din Rahova, precizând că acest lucru se va întâmpla în perioada următoare. Declarația vine în contextul în care începând de astăzi locatarii se pot întoarce în casele lor.
Un bărbat care își plimba cățelul a fost ucis într-un atac cu un cuțit în vestul Londrei. Un suspect a fost arestat # Digi24.ro
Un bărbat care își plimba câinele a murit, iar un altul a fost grav rănit, în urma unui atac cu un cuțit în care au fost înjunghiate trei persoane în vestul Londrei, scrie BBC.
VIDEO Surpare pe o porțiune din autostrada A10. Circulația a fost oprită pe banda afectată # Digi24.ro
Sunt din nou probleme pe autostrada A10: o porțiune de șosea s-a surpat. Zona afectată se întinde pe câțiva metri, iar riscul producerii unui accident este ridicat. Autoritățile au semnalizat zona, iar circulația este deviată temporar.
Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion din Rusia, în misiune de recunoaștere cu transponderul oprit # Digi24.ro
Avioane poloneze au interceptat un avion din Rusia, care efectua o misiune de recunoaștere în spațiul aerian internațional, fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit, au declarat forțele armate poloneze, citate de TVPWorld.
Ucraina intră pe piața mondială a armelor. Zelenski autorizează exportul controlat de drone și echipamente militare # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a aprobat lansarea exportului controlat de arme și drone produse în Ucraina, începând din noiembrie 2025, potrivit Kyiv Independent. Decizia urmărește extinderea industriei de apărare a țării și valorificarea surplusului de echipamente militare, într-un moment în care producția de drone depășește capacitatea de finanțare internă.
Samsung SmartThings îți face viața mai simplă și mai plăcută, transformându-ți casa într-una inteligentă # Digi24.ro
Alertă în SUA, după ce mai mulți părinți au găsit ace în dulciuri, cu câteva zile înainte de Halloween # Digi24.ro
O psihoză se instalează în Texas cu câteva zile înainte de Halloween, după ce poliţia a fost alertată de mai mulţi părinţi care au găsit ace de cusut în dulciurile pe care le-au primit copiii lor. Cazurile aveau ceva în comun. Toţi fuseseră prezenţi la Homecoming Parade din Santa Fe, o paradă anuală care are loc în centrul oraşului şi este dedicată elevilor, relatează Le Figaro.
MApN: România și Alianții au fost informați de decizia SUA de a redimensiona trupele americane în Europa # Digi24.ro
România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a transmis MApN. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.
Compania californiană de inteligenţă artificială OpenAI estimează că peste un milion dintre utilizatorii ChatGPT au „conversaţii care includ indicatori expliciţi de planificare sau intenţie suicidară potenţială”.
Exerciţiu de deversare a apei din lacul Vidraru. Anunțul autorităților și apelul lor către locuitori şi turişti # Digi24.ro
Un amplu exerciţiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru a început miercuri dimineaţă, anunţă prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă. Locuitorii și turiștii din zonă au primit mesaj RO-Alert.
În SUA a avut loc primul zbor de testare al avionului supersonic X-59. Cât a costat aeronava ce poate revoluționa zborurile comerciale # Digi24.ro
Primul zbor de testare al X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depăşească bariera sunetului făcând în acelaşi timp mai puţin zgomot, a avut loc marţi deasupra deşertului din sudul Californiei, în SUA, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide, relatează Reuters.
Aeroporturi închise la Moscova, după a treia noapte de atacuri cu drone. Ucraina a vizat și ținte industriale în sudul Rusiei # Digi24.ro
Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei au fost închise temporar după o nouă serie de atacuri cu drone ucrainene, a treia noapte consecutivă de raiduri asupra capitalei ruse. Rusia afirmă că a doborât 100 de drone, în timp ce Kievul ar fi vizat și o zonă industrială din sudul țării, în regiunea Stavropol, potrivit The Guardian.
Polițiștii și procurorii din București fac în această dimineață percheziții în dosarul deschis după explozia dintr-un bloc din cartierul Rahova. Șase persoane urmează să fie duse la Parchet pentru audieri.
Câștigător la păcănele, jefuit în fața unui bloc din București. Bărbatul, de meserie sudor, obținuse 12.000 de lei la jocuri de noroc # Digi24.ro
Doi tineri, de 16 și 23 de ani, au fost reținuți de polițiștii bucureșteni după ce ar fi tâlhărit un cetățean străin, chiar în fața blocului în care locuiește. Potrivit anchetatorilor, l-au bătut pe bărbat și i-ar fi furat 12.000 de lei, bani câștigați la păcănele.
Administrația Trump, pe punctul de a retrage brigada de soldați americani din România, potrivit Kyiv Post # Digi24.ro
Administrația Trump este gata să retragă mii de soldați americani din România, o schimbare semnificativă, care a provocat valuri de îngrijorare în partea de est a Europei și a subliniat o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului, scrie Alex Raufoglu, corespondentul Kyiv Post la Washington DC. Jurnalistul se ocupă de Departamentul de Stat al SUA, călătorind în mod regulat împreună cu secretarul de Stat american în deplasările sale, potrivit Kyiv Post. Jurnalistul citează, în sprijinul celor relatate, trei oficiali americani și europeni „care au fost informați cu privire la această chestiune”. Sursa citată mai scrie că administrația Trump a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele.
Trump justifică noile atacuri israeliene în Fâșia Gaza și spune că „nimic nu pune în pericol armistițiul” # Digi24.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, că armistiţiul din Gaza, susţinut de SUA, nu este în pericol, după ce autorităţile locale au raportat că zeci de persoane au fost ucise în atacurile israeliene, în timp ce Israelul şi Hamasul s-au acuzat reciproc de violenţe, transmite Reuters.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 29 octombrie
Patru confederaţii sindicale protestează azi în Piaţa Victoriei împotriva măsurilor de austeritate # Digi24.ro
Sindicalişti din patru confederaţii sindicale participă miercuri la un protest în Piaţa Victoriei, începând cu ora 11:00, împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului.
Expert resurse umane: „Majorarea salariului minim în 2026 ar putea aduce restructurări și falimente” # Digi24.ro
Majorarea salariului minim în economie în 2026 ar putea pune o presiune uriașă asupra companiilor private, care se confruntă deja cu bugete limitate și costuri în creștere, avertizează Oana Botolan, expert resurse umane, pentru Digi24.ro.Aceasta atrage atenția că mediul de afaceri este întins la maximum, iar o nouă creștere a costurilor cu angajații ar fi „foarte dificil de susținut”.
Armata rusă a străpuns apărarea Ucrainei în „fortăreața” Pokrovsk. Trupele ucrainene îi vânează pe invadatori pe străzile orașului # Digi24.ro
Peste 200 de soldați ruși au reușit să pătrundă în „orașul-fortăreață” Pokrovsk din estul Ucrainei, după luni de zile de încercări eșuate, au recunoscut chiar autoritățile de la Kiev, care au precizat însă că armata ucraineană continuă să apere orașul și a trimis întăriri pentru a-i alunga pe invadatori.
Rețelele sociale, carte de vizită pentru turismul din România. Ce spun străinii care ajung în țară după ce ne-au descoperit online # Digi24.ro
Rețelele sociale au devenit, în ultimii ani, o carte de vizită pentru turismul românesc. Videoclipurile devenite virale sau cele postate de prietenii virtuali cântăresc enorm în alegerea destinației de vacanță, în special în rândul tinerilor. Fie că ajung în Iași, Oradea sau Timișoara, turiștii spun că recomandările oamenilor simpli, bazate pe imagini reale și impresii personale, valorează mai mult decât orice altă metodă de promovare.
România produce primele drone militare, la Brașov. Aparatele vor putea fi folosite atât pentru supraveghere, cât și pentru atac # Digi24.ro
România va produce la Brașov propriile tipuri de drone militare, în uzina care colaborează cu americanii pentru tehnică, dar și pentru pregătirea piloților. Dronele vor putea fi folosite atât pentru supraveghere, cât și pentru atac, atunci când sunt încărcate cu explozibil.
Alegeri anticipante în Olanda, miercuri. O coaliție centristă speră să revină la putere, după eșecul extremei drepte # Digi24.ro
Olandezii se vor prezenta miercuri la urne în cadrul unor alegeri anticipate, pentru a ieși dintr-o criză politică provocată de partidul de extremă dreapta al lui Geert Wilders. Acest partid, Partidul pentru Libertate (PVV), este în fruntea sondajelor, cu aproximativ 20% dintre voturi. Cu o suprafață de 41.500 de kilometri pătrați, dar cu o populație de 18 milioane de locuitori, Țările de Jos reprezintă a cincea economie a Uniunii Europene, după Germania, Franța, Italia și Spania. Prin urmare, aceste alegeri sunt urmărite cu mare interes de toate capitalele europene.
„Agenții de nivel scăzut” ai Rusiei: Cum își construiește Putin rețeaua de sabotaj în Europa # Digi24.ro
Serviciile secrete ruse folosesc Telegram, printre alte platforme sociale, pentru a recruta „agenți de nivel scăzut” în Germania, însărcinați cu mici acte de sabotaj, spionaj sau provocări. Chiar și un simplu clic sau „like” poate aduce un utilizator în vizorul serviciilor de informații de la Moscova, a avertizat șeful serviciilor de informații germane în cadrul unei audieri parlamentare din Bundestag, scrie Euronews.
Poveștile animăluțelor salvate după explozia din Rahova. Peste 30 de suflete au fost recuperate de voluntari printr-o metodă inedită # Digi24.ro
La aproape două săptămâni de la explozia din Rahova încă se mai află animale blocate în blocurile afectate de deflagrație. Voluntarii de la o asociație de protecție a animalor muncesc zi și noapte pentru a le salva. Peste 30 de animale au fost scoase deja de acolo, cu ajutorul unor înregistrări cu vocile proprietarilor. Voluntarii se aproprie doar cu acordul poliției, există în continuare risc de prăbușire a clădirii.
Casa Albă concediază comisia pentru arte care urma să supravegheze proiectele de construcție ale lui Trump (Washington Post) # Digi24.ro
Casa Albă i-a concediat marți pe toți cei șase membri ai Comisiei pentru Arte Plastice, o agenție federală independentă care urma să examineze unele dintre proiectele de construcție ale președintelui Donald Trump, inclusiv arcul de triumf și sala de bal a Casei Albe, scrie The Washington Post.
„Eu voi decide” ce este mai bine pentru Israel: Schimbarea dramatică a relației dintre Trump și Netanyahu. Cine va ceda primul? # Digi24.ro
Parada de oficiali americani trimiși de Donald Trump la Ierusalim săptămâna trecută pentru a se asigura că premierul israelian Benjamin Netanyahu respectă acordul de încetare a focului în Gaza a creat o nouă expresie în presa locală: „Bibi-sitting”, în loc de „babysitting”. Dar, în afară de presupusa dădăcire a unui aliat suveran al Statelor Unite, a existat și o schimbare mai dramatică: se conturează o nouă fază în relația SUA-Israel, în special în ceea ce privește relația dintre Trump și Netanyahu.
Am stat mult timp pe gânduri dacă să scriu acest articol. Nu îmi place să intru în polemici. Românii sunt oricum sătui oricum până peste cap. Am crezut întotdeauna că faptele vorbesc de la sine, că rezultatele contează mai mult decât declarațiile publice și că munca bine făcută nu are nevoie de justificări.
Piața imobiliară a explodat în cea mai mare comună din țară. Cu cât se vinde azi un apartament în Florești: „Prețurile au luat-o razna” # Digi24.ro
Scumpiri masive pe piața imobiliară. În Florești, cea mai mare comună din România, prețurile rivalizează cu cele din municipiul Cluj-Napoca. Vorbim despre o creștere de peste o mie de euro pe metru pătrat, în doar cinci ani. Cu cât distanța de Cluj-Napoca este mai mică, cu atât locuința este mai scumpă. Așa se face că un apartament cu două camere ajunge să coste și peste 100.000 de euro, în timp ce unul cu patru camere ajunge la 250.000 de euro. „Prețurile au luat-o razna”, spun până și cei care locuiesc deja acolo.
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă # Digi24.ro
Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, perioadele necontributive sunt intervale de timp în care o persoană nu a plătit contribuții la stat, dar care sunt totuși recunoscute ca vechime în muncă sau stagiu de cotizare, în baza unor reglementări speciale.
Emmanuel Macron s-a întâlnit cu aproape 200 de experți pentru a găsi soluții la pericolele provocate de rețelele sociale # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a reunit marţi la Palatul Élysée aproape 200 de experţi pentru a reflecta asupra soluţiilor la pericolele pe care tehnologia digitală le reprezintă pentru democraţie, sănătate mintală şi alegeri, relatează AFP, preluată de News.ro.
