La ce rival a apelat Mihai Stoica pentru transferurile cerute de Gigi Becali din Portugalia: “Pe bani puţini”

Nicolae Stanciu s-a refăcut și e gata să revină pe teren la Genoa. Patrick Vieira, antrenorul „grifonilor", a anunțat faptul că mijlocașul de 32 de ani va fi în lot pentru duelul de Serie A cu Cremonese, de miercuri. Vestea este una excelentă și pentru Mircea Lucescu, cu mai puțin de trei săptămâni rămase până la