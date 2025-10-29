Ministrul apărării polonez: Nu am primit nicio informare cu privire la o posibilă reducere a trupelor americane de pe teritoriul Poloniei
Financial Intelligence, 29 octombrie 2025 13:20
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri reporterilor că Varșovia nu a primit nicio informare cu privire […]
Acum 5 minute
13:40
Confederația Patronală Concordia solicită menținerea salariului minim la nivelul actual # Financial Intelligence
În contextul şedinţei Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social de astăzi, 29 octombrie, Confederația Patronală Concordia și-a exprimat […]
Acum 30 minute
13:20
Daniel David i-a adresat o scrisoare omologului ucrainean, în contextul în care numeroase licee cu predare în limba română din Ucraina vor dispărea de la 1 septembrie 2027 # Financial Intelligence
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, i-a transmis o scrisoare omologului ucrainean, în care 'insistă' asupra importanței luării […]
13:20
13:10
Nicuşor Dan: Securitatea României şi a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România şi SUA rămâne în aceiaşi parametri # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, […]
Acum o oră
12:50
DenseMAX Studio: sistemul de operare pentru AI-ul enterprise (analiză Echipa Invergent) # Financial Intelligence
Cum o platformă LLMOps software redefinește controlul, securitatea și inovația, indiferent de infrastructura pe care rulează. Autor: Laboratoarele invergent.ai […]
Acum 2 ore
12:30
Trei candidați pe loc pentru funcțiile din Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea; Ministerul Finanțelor i-a propus pe Tănase Stamule, Andrei-Valeriu Steriu și pe Maria-Iulia Sobolevschi-David # Financial Intelligence
Treisprezece candidați s-au înscris în cursa pentru cele patru locuri vacante din Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea (FP), pentru […]
11:50
BSOG atacă la CJUE obligația de stocare a CO2; “Această reglementare penalizează producția românească în favoarea importului de gaze din afara UE (Rusia sau GNL din țări terțe)” (Oana Ijdelea) # Financial Intelligence
Producătorul de gaze Black Sea Oil&Gas (BSOG), care operează proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia din Marea Neagră, a […]
Acum 4 ore
11:40
Rareş Bogdan: Decizia mutării a 800 de soldați americani din România nu e cea mai fericită veste; Deși a trecut un an de la alegerile din SUA, nu toți cei din București au priceput cine este Casa Albă; Președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance nu trebuie desconsiderați # Financial Intelligence
Decizia mutării a 800 de soldați americani din România a fost luată luni (!!) la reuniunea Alianței, deci […]
11:30
Marius Gabriel NUT, numit președinte Romgaz, după demisia lui Dumitru Chisăliță # Financial Intelligence
Marius Gabriel NUT a fost numit președinte Romgaz, după demisia lui Dumitru Chisăliță, potrivit unui raport transmis Bursei […]
11:30
Emisiunea de obligațiuni Romgaz pe piețele internaționale, suprasubscrisă de aproximativ 8 ori; Răzvan Popescu: Tranzacția demonstrează interesul ridicat, dar și încrederea investitorilor instituționali în strategia de dezvoltare a companiei și implicit în proiectul Neptun Deep # Financial Intelligence
Romgaz a anunțat, azi, oficial, că ieri s-a derulat procesul de subscriere a celei de a două emisiuni […]
11:20
Banca Centrală a Indiei accelerează procesul de repatriere a rezervelor de aur ţinute în străinătate # Financial Intelligence
Banca Centrală a Indiei (RBI) ţine în prezent acasă 65% din rezervele sale de aur, un procent dublu […]
11:20
Deversări controlate la AHE Vidraru pentru verificarea capacității de tranzit a albiei râului Argeș # Financial Intelligence
Hidroelectrica, prin Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea, desfășoară o deversare […]
11:20
Cushman & Wakefield Echinox: Livrările de spații de retail din România au depășit în primele 9 luni din 2025 nivelul înregistrat pe tot anul 2024; proiecte de peste 200.000 mp vor fi finalizate în 2025 # Financial Intelligence
Livrările de noi proiecte de retail la nivel național acestui an au depășit în primele 9 luni nivelul […]
11:20
China nu exclude absolut deloc utilizarea forţei pentru a prelua controlul asupra Taiwanului # Financial Intelligence
China "în mod absolut nu" va exclude utilizarea forţei asupra Taiwanului, a declarat miercuri un purtător de cuvânt […]
10:50
Oana Gheorghiu, propusă vicepremier, reacţie după ce a fost criticată că a spus că Donald Trump şi J.D. Vance că sunt ”doi golani”: Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat; nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică # Financial Intelligence
Oana Gheorghiu, propusă vicepremier, a reacţionat în această dimineaţă, după ce a fost criticată că a spus că […]
10:50
Ştefan Dănilă, despre retragerea unor militari americani din România: Impredictibilitatea deciziilor Administrației Trump, coroborată cu situația politică internă ne aruncă într-o stare asemănătoare cu cea din anii 1939-1940 # Financial Intelligence
Impredictibilitatea deciziilor Administrației Trump, coroborată cu situația politică internă ne aruncă într-o stare asemănătoare cu cea din anii […]
10:20
RED III și riscul de infringement: România întârzie tranziția spre hidrogen (Asociaţia Energia Inteligentă) # Financial Intelligence
– RED III nu mai este doar o ambiție ecologică, ci o obligație pentru toate statele UE. – Noua […]
10:20
Dumitru Chisăliţă anunţă: Un nou început – demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație Romgaz și reluarea activității în cadrul Asociației Energia Inteligentă # Financial Intelligence
Dumitru Chisăliţă şi-a dat demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație Romgaz și îşi reia activitatea […]
10:20
Victor Negrescu: Decizia SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România este un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate; Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații # Financial Intelligence
Decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România este un semnal de alarmă […]
Acum 6 ore
09:30
SUA îşi retrage militari din România, anunţă MAPN, după ce au apărut informaţii că Administrația Trump este pe […]
09:10
Energie, securitate, strategie – Europa trebuie să conducă noua eră energetică (Giacomo Billi) # Financial Intelligence
Autor: Giacomo Billi, fondator şi CEO al Alive Capital, furnizor de servicii integrate pentru producătorii de energie regenerabilă […]
08:50
Administrația Trump este pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România (surse citate de Kyiv Post) # Financial Intelligence
Discuțiile interne au luat inițial în considerare reduceri atât în România, cât și în Polonia, dar decizia finală […]
08:30
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat crearea unei burse paneuropene, într-o mișcare care ar ajuta-o să concureze cu […]
08:20
Petrom estimează că taxa pe cifra de afaceri introdusă în 2024 va avea un impact anual total de sub 250 milioane lei în 2025 (raport) # Financial Intelligence
Petrom estimează că taxa pe cifra de afaceri introdusă în 2024 va avea un impact anual total de […]
08:10
SUA exclude Rosneft Germania din sancțiunile împotriva Rusiei, afirmă ministrul german al economiei # Financial Intelligence
Berlinul a solicitat clarificări din partea SUA cu privire la impactul sancțiunilor împotriva Rosneft Guvernul SUA a oferit […]
08:10
OMV Petrom raportează un profit net de 3,4 miliarde lei, în primele nouă luni, în scădere cu 13% # Financial Intelligence
OMV Petrom raportează un profit net de 3,4 miliarde lei, în primele nouă luni, în scădere cu 13%, […]
08:00
Anca Alexandrescu, realizatoare la televiziunea Realitatea Plus, a anunțat marți că va candida pentru funcția de primar al […]
08:00
Trump semnalează că ar putea discuta cu președintele Chinei despre cipurile „super tari” de la Nvidia # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump intenționează să discute despre cipurile avansate de inteligență artificială de la Nvidia cu președintele […]
Acum 8 ore
07:40
Patru confederaţii sindicale protestează miercuri în Piaţa Victoriei împotriva măsurilor de austeritate # Financial Intelligence
Sindicalişti din patru confederaţii sindicale protestează, miercuri, începând cu ora 10:00, în Piaţa Victoriei. Sindicaliştii reclamă măsurile de […]
06:50
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă propunerea de a o numi pe Oana Gheorghiu vicepremier # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să-şi retragă propunerea de a o numi […]
06:50
Trump susţine că armistiţiul din Gaza este în vigoare, dar Israelul are dreptul să riposteze în cazul unui atac / Autorităţile sanitare din Gaza anunţă că atacurile au ucis cel puţin 26 de persoane # Financial Intelligence
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, că armistiţiul din Gaza, susţinut de SUA, nu este în pericol, […]
06:50
Kelemen Hunor: Dacă cineva crede că în acest moment e o fericire să fii la guvernare, greşeşte # Financial Intelligence
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, recunoaşte că perioada actuală este una dificilă pentru coaliţia de guvernare, dar consideră că […]
Acum 24 ore
20:40
Mario Draghi spune că un federalism nou, pragmatic, este singura cale viabilă de urmat pentru Europa # Financial Intelligence
Viitorul Europei trebuie să fie o călătorie către federalism. Însă, oricât de dezirabilă ar fi o adevărată federație, […]
19:30
Ungaria plănuiește un nou bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia și Slovacia (Politico) # Financial Intelligence
Ungaria intenționează să se alieze cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță sceptică față de Ucraina […]
19:20
Nvidia achiziționează acțiuni în valoare de 1 miliard de dolari la Nokia, determinând creșterea cu 26% a acțiunilor producătorului de echipamente 5G # Financial Intelligence
Nokia a anunțat marți că Nvidia va achiziționa acțiuni noi Nokia în valoare de 1 miliard de dolari. […]
19:20
Ray Dalio afirmă că se formează o bulă riscantă pe piața IA, dar că aceasta s-ar putea să nu se spargă până când Fed nu va înăspri politica monetară # Financial Intelligence
Fondatorul Bridgewater Associates, Ray Dalio, a avertizat marți că s-ar putea forma o bulă în jurul tehnologiei megacap […]
19:10
PayPal dezvăluie parteneriatul cu OpenAI pentru plăți pe ChatGPT, acțiunile cresc # Financial Intelligence
Acțiunile PayPal cresc în urma acordului cu OpenAI Compania ridică prognoza de profit pentru 2025 PayPal depășește previziunile […]
19:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat marţi armatei să lovească imediat în Fâşia Gaza; el a acuzat gruparea […]
19:00
Cel puțin 20 de morți în urma unei operațiuni a poliției din Rio de Janeiro înaintea COP30 # Financial Intelligence
Cel puțin 20 de persoane, inclusiv doi polițiști, au fost ucise marți într-o operațiune de amploare împotriva crimei […]
18:30
Fostul şef al companiei ucrainene Ukrenergo, Volodimir Kudriţki, a fost reţinut sub suspiciunea de fraudare a fondurilor operatorului […]
18:30
Hidroelectrica finalizează modernizarea sistemelor informatice înainte de termen # Financial Intelligence
Hidroelectrica a finalizat astăzi, 28 oct. 2025, procesul de modernizare a sistemelor informatice aferente aplicației iHidro, cu patru […]
18:20
MF: Reprezentanţii Comisiei Europene au salutat schimbarea de atitudine fiscală şi revenirea României la un cadru de “seriozitate şi predictibilitate” # Financial Intelligence
Reprezentanţii Comisiei Europene au salutat schimbarea de atitudine fiscală şi revenirea României la un cadru de "seriozitate şi […]
17:40
Romgaz (SNG) a atras 500 milioane euro, de pe pieţele externe, la o dobândă midswap + 235 puncte […]
17:00
Centrala de la Mintia, cea mai importantă investiţie care va intra în sistemul energetic naţional (secretar de stat) # Financial Intelligence
Centrala de la Mintia este cea mai importantă investiţie care va intra în sistemul energetic naţional, un investitor […]
16:50
Fundația Alexandrion a avut onoarea de a-i oferi Sanctității Sale Bartolomeu I, Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, Premiul Special „Constantin Brâncoveanu” pentru contribuția Sa remarcabilă la promovarea păcii și a dialogului între popoare # Financial Intelligence
Fundația Alexandrion a avut deosebita onoare de a organiza un eveniment special dedicat Sanctității Sale Bartolomeu I, Arhiepiscop […]
16:40
Clujul se pregătește pentru cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie # Financial Intelligence
În perioada 30–31 octombrie, Cluj-Napoca devine centrul dezbaterilor naționale privind protecția infrastructurilor critice, odată cu organizarea celei de-a […]
16:10
Dărăban (ACUE): Integrarea prosumatorilor în Sistemul Energetic Naţional trebuie să se facă într-un mod optim # Financial Intelligence
Integrarea prosumatorilor în Sistemul Energetic Naţional trebuie să se facă într-un mod optim, astfel încât să le fie […]
16:10
Nicolae Minea a fost ales președinte al Consiliului de Administrație Transgaz # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ l-a ales pe Nicolae MINEA în calitate de președinte al CA, pe o […]
16:10
Fundaţia OMV Petrom a premiat nouă ONG-uri cu 1,5 milioane de lei pentru proiecte de educaţie şi sănătate # Financial Intelligence
Nouă organizaţii nonprofit vor implementa proiecte de educaţie şi sănătate, în valoare totală de 1,5 milioane de lei, […]
16:10
Capitalizarea de piaţă a Apple a depăşit 4.000 de miliarde de dolari graţie succesului noilor iPhone # Financial Intelligence
Grupul informatic american Apple a ajuns marţi la o capitalizare de piaţă de peste 4.000 de miliarde de […]
