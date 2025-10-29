Kylian Mbappe se pregăteşte să primească Gheata de Aur. Când va avea loc marele eveniment de pe Bernabeu
Internaționalul francez Kylian Mbappe, atacantul echipei Real Madrid, va intra vineri în posesia trofeului Gheata de Aur, atribuit celui mai bun marcator din fotbalul european în sezonul trecut, informează cotidianul Marca. Mbappe a marcat 31 de goluri în ediția 2024-2025 a campionatului Spaniei, reușind să se impună în fața suedezului Viktor Gyokeres (Sporting Lisabona) și […]
Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut
Victor Piţurcă a făcut dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Fostul selecţioner a transmis că este extrem de preocupat de Edan, cel care recent a împlinit 18 ani. Victor Piţurcă a fost într-o relaţie extraconjugală cu Vica Blochina timp de 16 ani, relaţie din care s-a născut fiul Edan. Tânărul […]
Kylian Mbappe se pregăteşte să primească Gheata de Aur. Când va avea loc marele eveniment de pe Bernabeu
Pasiunea secretă a nepoatei lui Donald Trump. E gata să facă pasul cel mare: "Abia aştept"
S-a aflat pasiunea secretă a nepoatei lui Donald Trump. Kai Trump (18 ani) va participa în perioada 13-16 noiembrie la turneul de golf The Annika, care face parte din circuitul profesionist american LPGA Tour. 3,25 milioane de dolari vor fi în joc în penultimul turneu din calendarul LPGA. „Visul meu a fost întotdeauna să concurez […]
Fostul selecţioner italian, Luciano Spalletti, a acceptat să preia conducerea tehnică a echipei de fotbal Juventus Torino, urmând să-l înlocuiască pe croatul Igor Tudor, anunţă Gazzetta dello Sport. Spalletti va semna un acord valabil până la finalul acestui sezon, care s-ar putea prelungi automat pentru alte două sezoane, în cazul calificării în viitoarea ediţie a […]
Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata să joace împotriva Universităţii Craiova
Situaţie incredibilă în Cupa României, înaintea meciului dintre Sănătatea Cluj şi Universitatea Craiova. Preşedintele clujenilor, Aurelian Ghişa, va primi minute pe final. Oficialul formaţiei din Liga a 3-a s-a declarat dispus să joace împotriva oltenilor lui Mirel Rădoi, în ciuda vârstei înaintate. Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata […]
Sorin Cârțu, mesaj ferm după ce s-a scris că Mirel Rădoi ar putea pleca de la Craiova: "Vă rog să înțelegeți"
Situația de la Universitatea Craiova nu este una "roz", iar recent s-a scris despre posibilitatea ca Mirel Rădoi să plece de la echipă. Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor, a fost rugat să comenteze pe seama acestui subiect, însă oficialul a transmis că el și restul membrilor din conducere vor avea aceeași poziție. Legenda […]
Victor Angelescu a ținut să ofere un răspuns declarațiilor lui Marius Șumudică, după ce antrenorul s-a arătat sătul de comparațiile dintre el și Costel Gâlcă. Recent, fostul antrenor al Rapidului a făcut o paralelă între condițiile în care s-au aflat el și actualul antrenor al giuleștenilor și motivul pentru care alb-vișiniii merg mai bine la […]
Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi şi calificare în sferturi la Hong Kong: "Îmi pare rău că a trebuit să joc împotriva ei"
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, miercuri, după ce a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic cu 4-6, 6-4, 6-3. Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a șaptea favorită a turneului, s-a impus după două ore și 21 de […]
Mihai Stoica şi Victor Angelescu, reacţii împărţite după venirea lui Daniel Pancu la CFR: "Vorbeşte mult / E o veste proastă"
Mihai Stoica şi Victor Angelescu au avut reacţii împărţite după ce au aflat că Daniel Pancu o va prelua pe CFR Cluj. Oficialul de la FCSB l-a avertizat pe fostul selecţioner U21 de faptul că, uneori, "vorbeşte prea mult", fapt care i-ar putea dăuna. Pe de altă parte, Victor Angelescu a transmis că pentru Rapid […]
La ce rival a apelat Mihai Stoica pentru transferurile cerute de Gigi Becali din Portugalia: "Pe bani puţini"
S-a aflat la ce rival a apelat Mihai Stoica pentru a realiza transferurile cerute de Gigi Becali din Portugalia la FCSB. Ricardo Cadu a dezvăluit că a fost contactat de o persoană din anturajul lui MM recent, când oficialul campioanei se afla în Portugalia în căutare de jucători. Ricardu Cadu, fostul căpitan de la CFR […]
Vestea momentului pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a vorbit despre revenirea fundașului român
Thomas Frank a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre starea lui Radu Drăgușin, care a început să facă antrenamente alături de colegii de la Tottenham după ce a stat aprope opt luni pe bară din cauza accidentării la ligamentele încrucișate. Jucătorul de 23 de ani este așteptat și la echipa națională, unde a […]
Un dormitor nu este doar un loc de odihnă, ci și spațiul în care îți regăsești energia, confortul și inspirația. De aceea, alegerea unui pat tapițat potrivit trebuie să țină cont de mai multe aspecte, iar salteaua joacă un rol central în această ecuație a relaxării perfecte. Fie că ai o cameră spațioasă sau un […]
Tensiuni la adversara FCSB-ului din Europa League. Niciun jucător n-a scăpat de sancțiunile conducerii
Steaua Roșie Belgrad, una dintre viitoarele adversare ale FCSB-ului din Europa League, nu trece printr-o perioadă prea liniștită. Oficialii clubului sunt nemulțumiți de prestațiile echipei în cea de-a doua competiție continentală intercluburi, iar după primul pas greșit din campionat au luat o decizie drastică. Formația din capitala Serbiei are în acest moment un singur punct […]
Dinamo a suferit o pierdere uriaşă, înaintea partidei cu CFR Cluj din etapa a 15-a din Liga 1. Cristi Mihai (21 de ani) s-a accidentat la un antrenament şi are şanse mici să mai evolueze în acest an. Tânărul mijlocaş al "câinilor", care este o soluţie pentru Zeljko Kopic privind regula U21, a suferit o […]
Pentru câţi bani a decis David Popovici să o lase pe Steaua pentru a semna cu Dinamo: "E meritul lui"
Dănuţ Lupu a dezvăluit pentru câţi bani a decis David Popovici să o lase pe Steaua pentru a semna cu Dinamo. Campionul olimpic de 21 de ani a făcut trecerea la clubul din Ştefan cel Mare în septembrie 2021. Dănuţ Lupu a fost în conducerea lui CS Dinamo până în acest an, el având un […]
"Am ajuns să vorbim de plecarea lui? E incredibil". Mirel Rădoi, apărat de un fost coleg după situaţia de la Craiova
Mirel Rădoi a fost apărat de un fost coleg de la Steaua, după ce s-a vorbit despre plecarea lui de la Universitatea Craiova. Sorin Paraschiv s-a declarat şocat de zvonurile apărute în urma rezultatelor modeste înregistrate de olteni în ultima perioadă. În ultimul meci, Universitatea Craiova s-a încurcat cu nou-promovata Metaloglobus, remizând, scor 0-0. În […]
Acuzații dure spre echipa lui Laurențiu Reghecampf: "Trișori". Riscă excluderea din Liga Campionilor
Laurențiu Reghecampf a reușit să se califice alături de Al-Hilal Omdurman în grupele Ligii Campionilor Africii, după ce a trecut de două tururi preliminare, însă prezența formației din Sudan e în pericol. Cea mai recentă adversară a trupei românului a declanșat un scandal, după ce a lansat acuzații dure care ar putea să lase formația […]
Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titular lui Costel Gâlcă s-a refăcut
Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a 15-a din Liga 1. Victor Angelescu a anunţat că Denis Ciobotariu s-a refăcut şi va fi în lotul giuleştenilor pentru duelul de duminică, de la ora 20:30. Fundaşul de 27 de ani al Rapidului s-a accidentat după meciul cu UTA, de la finalul […]
"Niciun gol în meciul din Cupa Ținutului Secuiesc". Reacția presei din Ungaria, după Csikszereda – Sepsi
Presa din Ungaria a fost atentă la partida din Cupa României dintre Csikszereda și Sepsi, iar două publicații nu s-au ferit să catalogheze meciul drept unul în "Cupa Ținutului Secuiesc", făcând în mod evident referire la originile celor două formații. Ciucanii și trupa din Sfântu Gheorghe au remizat "alb", iar jurnaliștii au remarcat unitatea din […]
Daniel Pancu şi-a stabilit obiectivul la CFR Cluj. Singura nemulţumire a noului antrenor al clujenilor: "Nu sunt eu vinovat"
Daniel Pancu şi-a stabilit un obiectiv clar la CFR Cluj. Tehnicianul de 48 de ani s-a înţeles cu trupa din Gruia şi îl va în
Carlos Alcaraz, OUT la debut la Masters-ul de la Paris. Din martie nu i s-a mai întâmplat așa ceva ibericului # Antena Sport
Numărul 1 mondial şi favorit al Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz, a fost eliminat de britanicul Cameron Norrie încă de la debutul său în competiţie, marţi seară, în turul doi. Britanicul, locul 31 mondial, s-a impus cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, în două ore şi 22 de minute. Finalul unei serii de victorii pentru […] The post Carlos Alcaraz, OUT la debut la Masters-ul de la Paris. Din martie nu i s-a mai întâmplat așa ceva ibericului appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica a ieşit la atac şi l-a distrus pe patronul rival din Liga 1: “Cum îşi permite să vorbească?” # Antena Sport
Mihai Stoica a ieşit la atac şi l-a distrus pe patronul rival din Liga 1, Valeriu Iftime. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului nu înţelege de ce oficialul de la Botoşani l-a criticat, în mai multe rânduri, pe Elias Charalambous. După ce Botoşani a învins-o pe FCSB cu 3-1, în etapa a 10-a din Liga […] The post Mihai Stoica a ieşit la atac şi l-a distrus pe patronul rival din Liga 1: “Cum îşi permite să vorbească?” appeared first on Antena Sport.
Portarul lui Cristi Chivu, investigat pentru ucidere din culpă. Cele 3 scenarii + care e pedeapsa maximă # Antena Sport
Josep Martinez, goalkeeper-ul pe care Cristi Chivu îl are sub comanda sa la Inter, urmează să fie investigat pentru omor din culpă, după ce a lovit mortal un om de 81 de ani în urma unui accident rutier. Portarul spaniol l-a izbit pe bătrânul aflat într-un scaun cu rotile motorizat, care ar fi efectuat o […] The post Portarul lui Cristi Chivu, investigat pentru ucidere din culpă. Cele 3 scenarii + care e pedeapsa maximă appeared first on Antena Sport.
Negocieri avansate pentru transferul lui Louis Munteanu. Viitoarea adversară a FCSB-ului oferă o sumă uriaşă # Antena Sport
Louis Munteanu (23 de ani) e din nou aproape de o plecare de la CFR Cluj. Atacantul se poate despărţi de formaţia din Gruia în pauza competiţională din iarnă, viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League fiind cu ochii pe el. Concret, Dinamo Zagreb a intrat “pe fir” pentru transferul lui Louis Munteanu. În vară, […] The post Negocieri avansate pentru transferul lui Louis Munteanu. Viitoarea adversară a FCSB-ului oferă o sumă uriaşă appeared first on Antena Sport.
Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană # Antena Sport
Mihai Stoica a dezvăluit surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul din grupele Cupei României cu Gloria Bistriţa. Oficialul campioanei a dezvăluit că Andrei Dăncuş va fi titular în partida care se va disputa azi, de la ora 21:00. Fundaşul central de doar 16 ani va fi inclus în premieră în echipa de start […] The post Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană appeared first on Antena Sport.
Mihaela Cambei, o nouă performanță remarcabilă. Românca a cucerit trei medalii de aur la Europenele U-23 # Antena Sport
Vicecampioana olimpică Mihaela Valentina Cambei a cucerit trei medalii de aur la cat. 53 kg, marţi, în prima zi a Campionatelor Europene de haltere pentru tineret (U-23) de la Durres (Albania). Cambei, medaliată cu argint la cat. 49 kg la JO 2024, s-a impus marţi la stilul smuls cu 95 kg, la aruncat a câştigat […] The post Mihaela Cambei, o nouă performanță remarcabilă. Românca a cucerit trei medalii de aur la Europenele U-23 appeared first on Antena Sport.
Ionel Dănciulescu nu s-a ferit după partida “frățească” din Cupa României: “Inima mea va fi la FC Dinamo” # Antena Sport
Ionel Dănciulescu, fostul jucător al celor de la FC Dinamo și actualul director sportiv al CS Dinamo, a spus ferm după meciul din Cupa României că este mai atașat de echipa alături de care a scris istorie în Liga 1. Fostul atacant a continuat să pună accentul pe ideea că echipa Ministerului Afacerilor Interne nici […] The post Ionel Dănciulescu nu s-a ferit după partida “frățească” din Cupa României: “Inima mea va fi la FC Dinamo” appeared first on Antena Sport.
Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii după victoria chinuită cu CS Dinamo din Cupa României: „Puteam să ne compromitem” # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit prima reacție după ce FC Dinamo a învins-o cu 2-1 pe CS Dinamo, în prima etapă a grupelor Cupei României. În duelul de pe arena Arcul de Triumf, Adrian Caragea a reușit o „dublă”. Zeljko Kopic s-a declarat mulțumit de victoria obținută de echipa sa, în partida cu CS Dinamo, însă […] The post Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii după victoria chinuită cu CS Dinamo din Cupa României: „Puteam să ne compromitem” appeared first on Antena Sport.
Alexandru Musi, reacție furibundă: „FCSB? Nu mă mai întorc niciodată. Vreau să scriu istorie la Dinamo” # Antena Sport
Alexandru Musi a avut o reacție fermă, atunci când a fost întrebat despre o posibilă revenire la FCSB. Mijlocașul de 21 de ani al lui Dinamo a transmis clar faptul că nu vrea să revină la formația roș-albastră. Alexandru Musi a marcat un gol în victoria lui Dinamo cu CS Dinamo, din grupele Cupei României. „Câinii” lui Zeljko Kopic s-au impus la […] The post Alexandru Musi, reacție furibundă: „FCSB? Nu mă mai întorc niciodată. Vreau să scriu istorie la Dinamo” appeared first on Antena Sport.
Florin Bratu, declarația serii după CS Dinamo – FC Dinamo: “Și dacă joc cu mama miuță îmi doresc să o bat” # Antena Sport
Florin Bratu a oferit o declarație amuzantă după ce CS Dinamo a fost învinsă de FC Dinamo cu scorul de 3-1 în prima etapă din grupele Cupei României. Antrenorul formației din liga a doua nu s-a ferit să spună că i-ar fi convenit dacă partida s-ar fi încheiat la egalitate, rezultat care nu era atât […] The post Florin Bratu, declarația serii după CS Dinamo – FC Dinamo: “Și dacă joc cu mama miuță îmi doresc să o bat” appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica, anunț despre transferurile pregătite la FCSB, după revenirea din Portugalia: „Gigi îi va alege” # Antena Sport
Mihai Stoica a făcut un anunț despre transferurile pregătite la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei s-a întors din Portugalia, acolo unde a fost trimis de Gigi Becali pentru a căuta jucători. MM a dezvăluit că a identificat mai mulți jucători care s-ar potrivi la FCSB și a început discuțiile privind eventuale transferuri. El […] The post Mihai Stoica, anunț despre transferurile pregătite la FCSB, după revenirea din Portugalia: „Gigi îi va alege” appeared first on Antena Sport.
Daniel Pancu a confirmat vestea care era iminentă, și anume că va fi noul antrenor de la CFR Cluj. După ce și Neluțu Varga a vorbit despre acest aspect, fostul selecționer al naționalei de tineret a făcut anunțul în direct: “Ieri am fost sunat de domnul Varga. Mi-a spus de interesul CFR-ului, am discutat de […] The post Daniel Pancu e noul antrenor de la CFR Cluj. A confirmat în direct totul appeared first on Antena Sport.
Horațiu Moldovan, umilință la debutul pentru Real Oviedo. Eșec rușinos cu trei goluri încasate după minutul 90 # Antena Sport
Horațiu Moldovan a avut parte de un debut de coșmar la Real Oviedo. Portarul român de 27 de ani a bifat primele minute într-un meci oficial al echipei sale în duelul cu Ourense, din Cupa Spaniei. Real Oviedo s-a făcut de râs în partida cu formația din Liga a 3-a din Spania. Ourense s-a impus cu 4-2, după […] The post Horațiu Moldovan, umilință la debutul pentru Real Oviedo. Eșec rușinos cu trei goluri încasate după minutul 90 appeared first on Antena Sport.
Cristiano Ronaldo, oprit din cel mai rapid drum spre primul trofeu cu Al-Nassr. Echipa lui “CR7” , OUT din Cupă # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a ratat cea mai accesibilă șansă de a cuceri primul trofeu alături de Al-Nassr, respectiv prin Cupa Regelui. Formația din Riad a fost învinsă în optimile de finală ale competiției de campioana en-titre, Al-Ittihad, care s-a impus cu 2-1. Ronaldo caută în continuare primul său trofeu alături de Al-Nassr, iar portughezul e acum […] The post Cristiano Ronaldo, oprit din cel mai rapid drum spre primul trofeu cu Al-Nassr. Echipa lui “CR7” , OUT din Cupă appeared first on Antena Sport.
U BT Cluj, a treia victorie consecutivă în grupele EuroCup. Succes clar pentru campioana României # Antena Sport
Campioana U BT Cluj a învins marţi, în deplasare, formaţia germană Towers Hamburg, scor 95-76 (52-30), în etapa a V-a din grupa A a BKT EuroCup. Este a treia victorie din grupă pentru echipa lui Mihai Silvăşan, care a condus confortabil pe toată durata confruntării. Principalii marcatori ai partidei au fost Perrin 17 puncte, Thorpe […] The post U BT Cluj, a treia victorie consecutivă în grupele EuroCup. Succes clar pentru campioana României appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal AntenaSport | Rotaru îl susține pe Rădoi appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Remy Bonjasky a trăit senzații tari la București, la finala de Super Rally # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Remy Bonjasky a trăit senzații tari la București, la finala de Super Rally appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Marian Drăgulescu cere pace între gimnastele care se acuză reciproc de hărțuire # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Marian Drăgulescu cere pace între gimnastele care se acuză reciproc de hărțuire appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Fost la Viitorul și FCSB, Marco Dulca s-a întors din nou acasă appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal AntenaSport | Daniel Pancu e ca și semnat cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
Ionuț Lupescu, stupefiat de partida CS Dinamo – FC Dinamo: “Într-o țară normală, nu era posibil” # Antena Sport
Ionuț Lupescu, fostul jucător de la FC Dinamo și preșdintele de onoare al echipei Ministerului Afacerilor Interne, nu înțelege cum meciul dintre cele două formații cu același nume a ajuns să se dispute. Fostul component al Generației de Aur s-a declarat trist că există posibilitatea ca două cluburi, pe care el le-a numit drept mamă […] The post Ionuț Lupescu, stupefiat de partida CS Dinamo – FC Dinamo: “Într-o țară normală, nu era posibil” appeared first on Antena Sport.
Dan Petrescu rămâne alături de CFR Cluj. Cum s-a implicat la echipă, înainte de venirea lui Daniel Pancu # Antena Sport
Dan Petrescu rămâne alături de CFR Cluj. Laurențiu Rus, interimarul de pe banca clujenilor, a dezvăluit că a vorbit cu „Bursucul” după plecarea lui Andrea Mandorlini. CFR Cluj a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Formația din Gruia a învins-o pe CSM Slatina cu scorul de 4-0, golurile victoriei fiind marcate de Korenica, Badamosi, […] The post Dan Petrescu rămâne alături de CFR Cluj. Cum s-a implicat la echipă, înainte de venirea lui Daniel Pancu appeared first on Antena Sport.
“Florentino Perez îl va vinde”. Un fost campion mondial a prezis viitorul lui Vinicius la Real Madrid # Antena Sport
Vinicius se află în centrul unor tensiuni la Real Madrid, iar ultimul episod care a arătat acest lucru a fost ieșirea nervoasă de la El Clasico, atunci când a fost schimbat de Xabi Alonso și a avut o criză de nervi. Situația brazilianului a fost analizată de Christophe Dugarry, fostul campion mondial și european, iar […] The post “Florentino Perez îl va vinde”. Un fost campion mondial a prezis viitorul lui Vinicius la Real Madrid appeared first on Antena Sport.
Mesajul afișat de jucătorii de la FC și CS Dinamo, la începutul meciului din Cupa României # Antena Sport
FC Dinamo și CS Dinamo se duelează în prima etapă a grupelor Cupei României. Partida a generat numeroase reacții, ținând cont de dorința celor două echipe de a fuziona, în ultimii ani. La startul meciului de pe arena Arcul de Triumf, jucătorii celor două echipe au afișat un banner cu un mesaj care demonstrează, […] The post Mesajul afișat de jucătorii de la FC și CS Dinamo, la începutul meciului din Cupa României appeared first on Antena Sport.
Copiii care au susținut naționala feminină au avut parte de o surpriză din partea mascotei Ronny # Antena Sport
Mini-mascotele Ronny au ajuns în casele fanilor. Ciobănescul carpatin le-a oferit personal păpușile celor mai mici fani la amicalul naționalei de fotbal feminin cu Ucraina. Copiii care au susținut naționala feminină la Chiajna au avut parte de o surpriză din partea lui Ronny. Ciobănescul carpatin a împărțit mini-mascotele Ronny la intrarea în arenă. De […] The post Copiii care au susținut naționala feminină au avut parte de o surpriză din partea mascotei Ronny appeared first on Antena Sport.
„Ciuca bătăilor”. Avertisment pentru Daniel Pancu înainte de venirea la CFR Cluj: „S-au săturat cu binele” # Antena Sport
Daniel Pancu a primit un avertisment din partea lui Ioan Andone, înainte să o preia pe CFR Cluj. Fostul selecționer al naționalei U21 e foarte aproape să semneze cu trupa din Gruia, unde îl va înlocui pe Andrea Mandorlini. Ioan Andone a subliniat forma extrem de modestă în care se regăsește CFR Cluj, în ciuda bugetului […] The post „Ciuca bătăilor”. Avertisment pentru Daniel Pancu înainte de venirea la CFR Cluj: „S-au săturat cu binele” appeared first on Antena Sport.
Leo Messi, provocat să numească “GOAT-urile” din alte sporturi. Argentinianul a făcut referire și la Maradona # Antena Sport
Leo Messi a acordat un interviu unui jurnalist de la NBC News, în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, printre altele și cel legat de participarea sa la Cupa Mondială din 2026. Decarul naționalei Argentinei a fost de asemenea provocat să numească sportivi care se încadrează în categoria “GOAT” (n.r. cel mai mare din […] The post Leo Messi, provocat să numească “GOAT-urile” din alte sporturi. Argentinianul a făcut referire și la Maradona appeared first on Antena Sport.
Jose Mourinho, declarații savuroase despre veteranul de la Benfica: „E tânăr. Există jucători de 20 de ani care sunt bătrâni” # Antena Sport
Antrenorul echipei de fotbal Benfica Lisabona, Jose Mourinho, a declarat marţi că fundaşul central argentinian Nicolas Otamendi, care are 37 de ani, este un jucător “tânăr”, în ciuda vârstei sale, şi “foarte important” pentru formaţia portugheză. “Vârsta reală este un lucru, iar ceea ce vedem pe teren şi, în cazul meu, la antrenamente, este altceva. Există jucători de 20 de ani care sunt jucători bătrâni şi există jucători […] The post Jose Mourinho, declarații savuroase despre veteranul de la Benfica: „E tânăr. Există jucători de 20 de ani care sunt bătrâni” appeared first on Antena Sport.
Clubul de tradiție din Liga 1 trăiește un “coșmar”! A primit din nou interdicție la transferuri # Antena Sport
UTA Arad a aflat că a primit din nou interdicție la transferuri din partea FIFA, la doar opt zile distanță după ce forul mondial a ridicat restricția respectivă. “Bătrâna Doamnă” a primit prima lovitură pe final de septembrie, când a aflat că nu mai poate face transferuri în următoarele trei perioade de mercato, atât timp […] The post Clubul de tradiție din Liga 1 trăiește un “coșmar”! A primit din nou interdicție la transferuri appeared first on Antena Sport.
Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” # Antena Sport
Florin Talpan a avut un discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo, duelul din prima etapă a grupelor Cupei României. Juristul de la CSA Steaua a declarat că echipa din Liga 1, condusă de Zeljko Kopic, e, de fapt, o „clonă”. Florin Talpan a mai declarat că suporterii dinamoviști sunt mințiți și adevărata echipă este cea din Liga a […] The post Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” appeared first on Antena Sport.
