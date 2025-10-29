Informația uitată: LukOil este și ea în jocul gazului din Marea Neagră
Cotidianul de Hunedoara, 29 octombrie 2025 13:20
Lukoil, în parteneriat cu statul român prin Romgaz (care deține o participație de 12,2%),
• • •
Acum 5 minute
13:40
AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament. Ce vor suveraniștii să afle de la premier # Cotidianul de Hunedoara
AUR a depus nouă moțiuni împotriva Guvernului, de la instalarea sa: cinci de cenzură și patru simple.
13:40
O organizație cu relații strânse cu autorități rusești a angajat un grup de avocați care să oprească extrădarea lui Potra, conform The Guardian.
Acum 30 minute
13:20
O curățare realizată la timp, cu metode profesionale, prelungește viața vehiculului, menține consumul sub control și asigură respectarea normelor de poluare.
13:20
Statele Unite au anunțat retragerea unei brigăzi din România. Pentru moment nu există date oficiale privind numărul de soldați străini. Nici MApN nu a precizat câți vor pleca.
13:20
13:20
Noul antrenor nu deține, momentan, licența PRO și urmează să colaboreze cu Laurențiu Rus.
Acum o oră
13:00
Reparațiile electrocasnicelor – soluția inteligentă pentru o lume sustenabilă # Cotidianul de Hunedoara
Într-o lume în care resursele devin tot mai prețioase, reparațiile electrocasnicelor nu mai sunt doar o soluție temporară — ele reprezintă o filozofie modernă de viață, bazată pe respect, echilibru și responsabilitate.
13:00
Prin organizare minimă și câteva strategii bine gândite, poți menține o alimentație sănătoasă chiar și în cele mai aglomerate zile – iată cum!
13:00
Prima reacție a lui Nicușor Dan privind redimensionarea trupelor americane din România # Cotidianul de Hunedoara
„Securitatea României nu va fi în niciun fel diminuată", a transmis președintele României
12:50
Aprovizionarea eficientă pentru Sărbătorile de iarnă: sfaturi practice pentru comercianți # Cotidianul de Hunedoara
Aprovizionarea din timp oferă mai multă stabilitate și siguranță în gestionarea stocurilor. În preajma sărbătorilor, furnizorii și depozitele sunt supraîncărcate, iar termenele
12:50
Percheziţii la „Bagdasar-Arseni”. Cadre medicale, duse cu mandat la Parchet # Cotidianul de Hunedoara
Două cadre medicale au fost duse cu mandat la Parchetul Tribunalului Bucureşti pentru audieri.
Acum 2 ore
12:40
Șahistul român pe care Garry Kasparov și Anatoly Karpov nu l-au putut învinge a încetat din viață
12:40
Decizia finală îi va aparține lui Nicușor Dan, care trebuie să aprobe propunerea Guvernului.
12:30
Trupele americane din România rămân la Deveselu și Câmpia Turzii.
12:30
Sorin Grindeanu a preferat să vulnerabilizeze România, într-un moment geopolitic extrem de delicat pentru a-și satisface interesul politic meschin
12:20
Soarta liceelor cu predare în limba română. Daniel David i-a scris omologului din Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Daniel David i-a adresat o scrisoare omologului ucrainean prin care îi
12:10
Presa italiană anunță că Juventus a bătut palma cu noul antrenor.
12:10
Trupele americane din România rămân la Deveselu și Câmpia Turzii.
12:00
Operațiunile de salvare sunt în desfășurare.
12:00
Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,53%
11:50
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) și-a asumat misiunea de a aduce vocea antreprenorilor tineri și a IMM-urilor în acest proces.
11:50
Chisăliță era singurui din administratorii producătorului de gaze cu mandate provizoriu, restul fiind cu mandate definitive, pe patru ani. El fusese numit în funcție în luna aprilie.
Acum 4 ore
11:00
O postare despre Donald Trump i-ar putea afecta numirea ca vicepremier. Oana Gheorgiu dă înapoi legat de opinii mai vechi.
10:30
Negrescu: MAE și MApN trebuie să clarifice situația și să propună soluții rapide pentru consolidarea relațiilor cu SUA și securitatea României.
10:20
Sindicaliștii spun că se așteaptă să fie prezenți în piața din fața Guvernului cel puțin 20 000 de participanți.
10:10
Șefii IPJ Olt sunt cercetați disciplinar pentru lipsă de reacție.
Acum 6 ore
09:20
ANALIZĂ Ieșirea lui Trump din Ziua Cârtiței. Summitul ratat de la Budapesta care ar putea intra în istorie # Cotidianul de Hunedoara
Trump a schimbat și viteza, a întors mașina și a accelerat spre regimul de la Kremlin cu primele sancțiuni majore americane împotriva Rusiei.
09:20
George Simion îl critică pe Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a cerut retragerea propunerii Oanei Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României.
09:10
Autoritățile din Argeș au emis mesaj Ro-Alert pentru avertizarea locuitorilor cu privire la efectuarea unui exercițiu major de deversare controlată a apei din Vidraru
09:00
SUA își mută resursele militare spre Pacific și emisfera vestică, în contextul tensiunilor cu Rusia.
08:40
OpenAI a implementat măsuri de siguranță, inclusiv actualizarea modelului și colaborarea cu specialiști pentru a reduce riscurile și a oferi sprijin în situații critice.
08:20
The post Explozia din Rahova. Percheziții la firme și persoane fizice appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Vizita în SUA va avea loc la începutul anului viitor.
08:00
O țară europeană oferă locuri de muncă bine plătite în stațiuni montane, cu salarii de până la 3.000 de euro și cazare gratuită. Posturile sunt disponibile prin rețeaua EURES.
Acum 8 ore
07:20
Peste 200.000 de români cumulează pensia cu salariu. Coaliția a decis să interzică practica # Cotidianul de Hunedoara
Breșa din decizia CCR care i-ar putea ajuta pe liderii Coaliției să interzică angajaților de la stat să cumuleze pensia cu salariul
07:20
Sindicaliștii care au protestat luni în fața Guvernului și care reprezintă aproape două milioane de bugetari amenință echipa de la Palatul Victoria cu greva generală și paralizarea sistemului public.
Acum 24 ore
23:30
Premierul Netanyahu a ordonat avioanelor militare să bombardeze orașul Gaza # Cotidianul de Hunedoara
Un nou atac al avioanelor militare israeliene a avut loc asupra orașului Gaza. Deocamdată nu se știe dacă s-au înregistrat victime.
23:20
Mihaela Cambei se întoarce din Albania cu trei medalii de aur în palmares. Ea a participat la Campionatul european de tineret U23.
23:00
Breaking News: Grindeanu îi cere lui Bolojan să o retragă pe Oana Gheorghiu # Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu i-a cerut premierului să retragă propunerea privind numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.
22:40
22:20
Cotidianul.ro vă prezintă cele mai relevante subiecte relatate în presa din Republica Moldova.
22:00
Anca Alexandrescu a făcut anunțul despre candidatura la Primăria Capitalei # Cotidianul de Hunedoara
Anca Alexandrescu renunță la televiziune și se înscrie în cursa electorală pentru Primăria Capitalei.
21:40
Locuitorii blocului din Rahova se pot întoarce în apartamente după explozie # Cotidianul de Hunedoara
De mâine, locatarii blocului din cartierul Rahova, puternic avariat în urma unei explozii, se pot întoarce în apartamentele lor.
21:00
Tensiunile în coaliție cresc, iar Sorin Grindeanu susține că voci din guvernare îi cer ca PSD să depună moțiuni, însă partidul său refuză.
20:50
20:20
„Liderul UDMR a recunoscut faptul că între partidele mari din coaliție au existat suficiente neînțelegeri pe această temă. „Nu s-au înţeles cele două partide mari. Ăsta este adevărul. Eu nu pot să mă ascund după degete şi să spun că de fapt s-au înţeles, dar nu s-a putut. Nu s-au înţeles. Unii au vrut să […]
20:10
La Tulcea, o școală desființată la începutul anului școlar trebuie acum reînființată pentru că singurul elev al școlii nu putea învăța online din cauza lipsei internetului.
19:40
Judecătorii din Oradea trimit actele cu Poșta, între etajele aceleiași clădiri # Cotidianul de Hunedoara
La Oradea, judecătorii trimit actele cu Poșta între etajele aceleiași clădiri. Justițiabilii sunt fără cuvinte.
18:20
După 12 ani, Franța își dotează submarinele cu o rachetă nucleară modernă
18:00
O depășire neregulamentară, pe linie continuă, a dus la moartea a doi tineri
