Incident incredibil la FCSB. Un ceas Rolex a fost furat din vestiar
Adevarul.ro, 29 octombrie 2025 13:30
Furt în vestiarul FCSB! Un Rolex a dispărut, iar antrenorul a intervenit imediat.
Acum 15 minute
13:30
Despăgubire record pentru o tânără care s-a împiedicat de o plăcuță metalică la metrou. Câți bani a obținut de la Metrorex, după 4 ani de procese # Adevarul.ro
O tânără care s-a lovit grav la genunchi și la mână după ce s-a împiedicat într-o zonă nesemnalizată din stația de metrou Universitate a primit o despăgubire record de aproape 23.000 de euro.
13:30
Acum 30 minute
13:15
Percheziții la cabinetul doctoriței găsită moartă în camera de gardă. Ștefania Szabo și-ar fi administrat un analgezic puternic # Adevarul.ro
Au fost percheziții în cabinetul Ștefaniei Szabo, directoarea medicală a Spitalului din Buzău, care a fost descoperită fără viață în camera de gardă marți dimineață. Se pare că aceasta și-ar fi administrat substanțe cu efect sedativ pentru a rezista turelor lungi de muncă.
13:15
Președintele Nicușor Dan este optimist după decizia SUA de a-și retrage miltarii: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată” # Adevarul.ro
Președintele României nu se arată îngrijorat de decizia SUA de retragere a unor trupe din România și apreciază că prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România prezența trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.
13:15
Două contracte de 10 miliarde de lei au fost semnate pentru construirea unui lot din A8 și Drumul Expres Focșani-Brăila # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat miercuri semnarea a două mari contracte din domeniul transporturilor, unul pentru construirea lotului 2B Grințieș-Pipirig al Autostrăzii A8, iar al doilea pentru Drumul Expres Focșani-Brăila, ambele proiecte fiind derulate de CNIR.
13:15
Ce amendă riscă un vânzător care refuză să înlocuiască un produs neconform. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaţilor # Adevarul.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în plen, un proiect de act normativ potrivit căruia refuzul vânzătorului de a înlocui un produs în cazul în care acesta este neconform constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.
Acum o oră
13:00
„Am stat două nopți cu Radu Mazăre la resortul lui de lux din Madagascar”. Cum arată facilitățile afacerii fostului primar al Constanței # Adevarul.ro
Influencerul Cătălin Stănciulescu a dezvăluit, pe contul său de Youtube, cum arată resortul de lux din Madagascar al lui Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, ieșit, anul trecut, din pușcărie.
12:45
Rectorul SNSPA avertizează că „luna de miere s-a încheiat” pentru puterea de la București: „Este cazul să ne punem centurile de siguranță. Nu vor fi zile ușoare” # Adevarul.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, atrage atenția asupra provocărilor mari cu care se confruntă România după alegerile parlamentare și prezidențiale.
12:45
„Pregătirea apărării pe linii e esențială”. Retragerea americană, un pericol pentru România? Soluțiile generalului care ne-a reprezentat la Bruxelles # Adevarul.ro
Americanii vor retrage sute de militari din România, ceea ce provoacă îngrijorare. Generalul (r) Virgil Bălăceanu avertizează că sudul flancului estic este mai vulnerabil decât nordul și explică ce măsuri ar trebui luate.
Acum 2 ore
12:30
De ce emoțiile ne îmbolnăvesc mai mult decât mâncarea. „Când ești anxios, deprimat sau furios, creezi un tip greșit de chimie cerebrală care te îmbolnăvește grav” # Adevarul.ro
Toată lumea vorbește despre detox ca despre curățarea corpului: ficat, colon, sucuri verzi, fasting. Dar dr. Alberto Villoldo spune că emoțiile negative produc o chimie la fel de toxică cum o fac pesticidele din mâncare sau poluanții din aer.
12:30
Cutremur la Dinamo. Un nou nume a plecat din club: „Decât să mă cert cu Nicolescu, mai bine fiecare pe drumul lui!” # Adevarul.ro
Alessandro Caparco a dat explicații, după despărțirea de Dinamo.
12:15
Coroană de aur și „YMCA”. Donald Trump, primit cu onoruri și daruri somptuoase în Coreea de Sud # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost din nou primit cu onoruri și daruri somptuoase în Coreea de Sud, unde s-a întâlnit cu președintele Lee Jae Myung, în ultima etapă a turneului său diplomatic în Asia.
12:15
Avion militar rusesc, interceptat de Forțele Armate Poloneze deasupra Mării Baltice. NATO rămâne în alertă # Adevarul.ro
Un avion militar rusesc, care efectua o misiune de recunoaștere deasupra Mării Baltice în spațiul aerian internațional, fără a avea depus un plan de zbor și cu transponderul oprit, a fost interceptat de avioane de luptă poloneze.
12:15
Rareș Bogdan face apel la calm și rațiune după anunțul retragerii militarilor americani: „Nu toți cei din București au priceput cine este Casa Albă” # Adevarul.ro
Într-un comentariu pe pagina sa de Facebook, Rareș Bogdan spune că Președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance nu trebuie desconsiderați și trebuie lucrat cu administrația republicană.
12:00
Popularitatea lui Donald Trump, în scădere. Tot mai mulți americani dezaprobă modul în care gestionează președintele problemele SUA # Adevarul.ro
Cota de popularitate a lui Donald Trump a scăzut în ultimele zile, atingând astfel unul dintre cele mai reduse niveluri ale mandatului său. Numărul americanilor care dezaprobă modul în care președintele gestionează costul vieții este în creștere constantă.
12:00
România cheltuie aproape jumătate din banii europeni pentru arme pe tancuri și blindate. Alternativele propuse de șeful generalilor români # Adevarul.ro
Generalul decorat pe front de SUA, NATO și ONU, în prezent șeful generalilor români în rezervă, explică, pentru „Adevărul”, ce proiecte ar fi esențiale pentru a întări capacitatea defensivă a României și a descuraja Rusia.
11:45
Black Friday 2025: Cele mai apreciate parfumuri de damă în România – Top recenzii clienți. Idei de cadouri pentru sărbători # Adevarul.ro
Black Friday 2025: Descoperă cele mai apreciate ape de parfum de damă în România, top Notino și Olfactiv, perfecte pentru cadouri de Moș Nicolae și Crăciun.
11:45
România, dublă calificare la WTT Montpellier! Szőcs o elimină pe principala favorită, Samara trece și ea mai departe # Adevarul.ro
România face spectacol la WTT Champions Montpellier! Bernadette Szőcs și Elizabeta Samara au răpus favorite de top și s-au calificat în optimi.
11:45
CTP a găsit „motivul” retragerii soldaților americani din România: „Riscul de securitate Oana Gheorghiu” # Adevarul.ro
Într-un comentariu pe pagina de Facebook, gazetarul Cristian Tudor Popescu leagă într-o notă ironică cererea lui Grindeanu, pentru retragerea Oanei Gheorghiu din poziția de vicepremier de decizia SUA privind retragerea trupelor americane.
Acum 4 ore
11:30
De aproape opt decenii, armata Statelor Unite a fost construită pentru a apăra Europa. De la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, întreaga sa structură s-a bazat pe divizii grele, mecanizate, capabile să răspundă oricărei amenințări de la Est.
11:30
George Simion acuză puterea pentru retragerea trupelor americane: „Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA. Cei care îl înjurau pe Trump NU POT!” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, leagă anunțul MApN privind redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO de o deteriorare a relației cu Washingtonul și susține că formațiunea sa este „singura” capabilă să o „deblocheze”
11:30
Casa Albă a concediat toți membrii agenției de urbanism responsabilă cu patrimoniului arhitectural din Washington D.C. Trump vrea remodelarea Capitalei după propria viziune # Adevarul.ro
Casa Albă i-a concediat pe cei șase membri ai Comisiei de Arte Frumoase din Statele Unite, o agenție federală independentă responsabilă cu evaluarea proiectelor arhitecturale și de construcție din Washington D.C.
11:30
Un gigant american cu firme în România a anunțat marți că va concedia 14.000 de angajaţi, în cadrul unui plan amplu de reducere a costurilor şi reorganizare internă, în timp ce compania accelerează investiţiile în inteligenţă artificială generativă.
11:15
De la tratament la prevenție: rolul farmaciilor moderne în protejarea sănătății inimii # Adevarul.ro
Afecțiunile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate atât la nivel global, cât și european.
11:15
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune că decizia Statelor Unite de a retrage o parte a trupelor din România este un semnal de alarmă # Adevarul.ro
Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, scrie într-o postare pe Facebook că decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România „este un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate”.
11:15
Ce se întâmplă dacă Republica Moldova intră în UE fără regiunea separatistă Transnistria: ,,Creează probleme” # Adevarul.ro
Republica Moldova ar trebui să adere la UE doar după reîntregirea cu regiunea transnistreană, unde Moscova menține trupe dislocate ilegal. În caz contrar, reîntregirea ar putea fi mai dificilă, iar Uniunea s-ar confrunta cu probleme suplimentare la graniță, susțin experții consultați de „Adevărul”.
11:00
Ministrul Apărării Naționale anunță ce va face România după retragerea soldaților americani: „Armata Română este principala forță de apărare” # Adevarul.ro
Într-o conferință de presă, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a declarată că reevaluarea face parte dintr-o strategie anunțată anterior de Statele Unite. „Propunerea se află în prezent în Congresul american”, a mai afirmat acesta.
11:00
Mii de credincioși stau la coadă pentru a intra în Catedrala Națională, până în Piața Constituției. Timpul de așteptare este între 6 și 8 ore # Adevarul.ro
Mii de oameni s-au așezat la rând pentru a vizita Catedrala Mântuirii Neamului. Potrivit estimărilor, timpul de așteptare este cuprins între 6 și 8 ore.
11:00
O femeie a murit, iar un bărbat este grav rănit după ce casa în care locuiau a luat foc de la jarul căzut din sobă # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 93 de ani a murit şi un bărbat de 63 de ani a fost rănit în urma unui incendiu produs într-o locuință din județul Neamț. Bărbatul a suferit arsuri pe mâini, torace și în zona capului, fiind transportat la spital.
11:00
Percheziții la Spitalul „Bagdasar-Arseni” într-un dosar privind moartea suspectă a unui pacient. Doi medici vor fi duși la audieri # Adevarul.ro
Procurorii au descins, miercuri dimineață, la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală, într-un dosar ce vizează moartea suspectă a unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși.
10:45
Sindicatele cer imperios majorarea salariului minim din 2026. Care sunt cele două variante propuse # Adevarul.ro
Existența unui mecanism de calcul pentru salariul minim a fost timp de mai mulți ani una din recomandările de țară făcute României de Comisia Europeană în cadrul Semestrului European, amintesc sindicatele afiliate BNS, cerând majorarea salariului minim pe economie din 2026.
10:45
Prima reacție a Oanei Gheorghiu, după ce Grindeanu a cerut să nu fie numită vicepremier din cauza unei postări anti-Trump: „Privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni” # Adevarul.ro
Oana Gheorghiu, propunerea premierului Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, a reacționat în scandalul politic al momentului, după ce liderul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o retragă din funcția de vicepremier.
10:45
În acest articol, vom dezvălui câteva „adevăruri” despre un aparat dentar invizibil, atât prin prisma medicilor, cât și a pacienților care au optat pentru acest tratament.
10:15
„Europa se află deja în stare de război”. Experții polonezi trag un semnal de alarmă, pe fondul intensificării atacurilor hibride rusești # Adevarul.ro
Războiul declanșat de Rusia în Ucraina nu este un conflict local limitat la granițele ucrainene, ci parte dintr-un „război sistemic” purtat împotriva întregului Occident, avertizează experții Centrului pentru Studii Estice (OSW), principalul grup de reflecție guvernamental din Polonia.
10:15
România trebuie să accelereze transpunerea RED III (Renewable Energy Directive III), altfel riscă proceduri de infringement și pierderea finanțărilor europene destinate proiectelor de hidrogen, avertizează experții Asociației Energia Inteligentă (AEI).
10:00
Unele construcții sunt dovada măiestriei tehnice, altele expresia răbdării istorice. Catedrala Mântuirii Neamului are ambele valențe
10:00
Polițiștă bătută în urma unei intervenții. Sindicaliştii Europol reclamă o încercare de muşamalizare a ultrajului # Adevarul.ro
O poliţistă din Slatina a fost agresată în timpul unei intervenţii care a avut loc în luna aprilie, dar sindicaliştii Europol acuză conducerea instituţiei că nu a înregistrat ultrajul şi nu a luat măsuri.
09:45
George Simion îl atacă pe Sorin Grindeanu: „Penibil! El periclitează relațiile cu SUA, nu Oana Gheorghiu” # Adevarul.ro
George Simion îl acuză pe Sorin Grindeanu că sabotează relațiile României cu Statele Unite și cu președintele Donald Trump, după ce liderul interimar al PSD a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier.
09:45
Șeful ANRE, despre salariul de 15.000 de euro: Nu eu am hotărât acest nivel de salarizare # Adevarul.ro
Șeful ANRE, George Niculescu, a vorbit marți despre restructurările din cadrul autorității, spunând că raportat la numărul de posturi ocupate doar patru persoane vor fi afectate. Întrebat despre salariul său de 15.000 de euro, el a spus că nu el a decis acest nivel, dar acest venit va fi redus.
Acum 6 ore
09:30
E oficial: SUA retrag sute de militari din România din 2026. Ce înseamnă pentru securitatea regională # Adevarul.ro
Administrația Trump va retrage mii de soldați americani din România, o schimbare semnificativă care a stârnit îngrijorare în partea de est a Europei și a subliniat o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului.
09:15
Refuzată de Dan Petrescu, CFR Cluj a ales un antrenor cu trecut „feroviar”. Vicecampioana și-a luat gândul de la play-off # Adevarul.ro
CFR Cluj a debutat ieri cu victorie în Cupa României la fotbal.
09:15
Kelemen Hunor, atacat după declarațiile privind pensiile magistraților: „M-am trezit eu ciuruit. Încărcătorul a fost descărcat în pianist” # Adevarul.ro
Kelemen Hunor a declarat că legea privind pensiile de serviciu ale magistraților nu poate fi finalizată până la publicarea motivării Curții Constituționale a României (CCR).
09:00
Cantități mari de apă deversate controlat din lacul de acumulare Vidraru. Apelul autorităților către populație # Adevarul.ro
Un exerciţiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru are loc miercuri, urmând să fiei eliberate cantităţi diferite de apă, cu debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua volumele evacuate, în condiţii de siguranţă.
08:45
Economiști: Vânzările de mașini electrice Tesla, afectate substanțial în SUA de politica partizană a lui Elon Musk # Adevarul.ro
Acţiunile politice controversate ale lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, de la preluarea platformei Twitter (rebotezată ulterior X) în 2022, au afectat semnificativ vânzările companiei în Statele Unite, arată un raport al National Bureau of Economic Research realizat de economişti de la Universitatea Yale.
08:30
Percheziții după explozia din Rahova. Descinderi la sediul Distrigaz și la firme implicate în verificarea rețelei de gaze # Adevarul.ro
Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare în această dimineață, în cadrul anchetei privind explozia devastatoare produsă în Rahova.
08:15
Federația Internațională de Gimnastică (FIG) traversează unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, după ce sportivii israelieni au fost excluși de facto de la Campionatul Mondial din Indonezia.
08:15
Supraviețuitorii Holocaustului primesc compensații de un miliard de euro de la statul german pentru servicii de îngrijire la domiciliu # Adevarul.ro
Organizația care se ocupă de cererile de despăgubire în numele evreilor care au suferit sub naziști a declarat miercuri că Germania a acceptat să acorde încă 923,9 milioane de euro pentru îngrijirea la domiciliu a supraviețuitorilor Holocaustului din întreaga lume pentru anul viitor, scrie AP.
08:00
Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria București și își suspendă emisiunea la Realitatea. „Biroul meu va fi în stradă” # Adevarul.ro
Jurnalista Anca Alexandrescu a anunțat oficial că va candida la Primăria Municipiului București. Ea a declarat că își dorește o campanie „onestă, fără atacuri și fără afișe uriașe”, axată pe problemele reale ale cetățenilor, și a promis că va fi „un primar în stradă nu doar în campanie”.
07:45
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali, găsită moartă # Adevarul.ro
Autoritățile australiene anchetează cazul unei femei în vârstă de 80 de ani care a fost găsită moartă după ce a fost uitată pe o insulă din Marea Barieră de Corali de către un vas de croazieră.
07:45
Uraganul Melissa a lovit cu forță Jamaica și se îndreaptă spre Cuba. 1,5 milioane de oameni afectați de „furtuna secolului” # Adevarul.ro
Uraganul Melissa s-a îndreptat spre al doilea oraş ca mărime din Cuba cu forţa unei puternice furtuni de categoria 4, la câteva ore după ce a lovit Jamaica, vecina sa, fiind cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată în această ţară insulară din Caraibe.
