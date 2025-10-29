Firmele care fac 30% din PIB-ul României cer să nu se majoreze salariul minim. Concordia, cu un total de 450.000 de angajați, mesaj tranșant
Economica.net, 29 octombrie 2025 14:50
Confederația Concordia, care reunește companii ce produc 305 din PIB având 450.000 de angajați, este fermă: salariul minim trebuie să rămână neschimbat.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
15:10
Joker a atins cel mai mare pot de la lansarea jocului în 2000. Care este valoarea premiului # Economica.net
Potul la jocul de noroc Joker organizat de Loteria Română depășește șapte milioane de euro. Următoarele trageri au loc joi, 30 noiembrie.
15:10
Allianz Țiriac, liderul profitului în asigurări, înlocuiește și ultimul director adjunct din perioada premergătoare actualului CEO. Codruța Furtună vine în locul lui Aurel Badea, cel mai vechi om din conducere # Economica.net
Allianz-Țiriac Asigurări anunță numirea Codruței Furtună, în prezent Director al Direcției Vânzări și Distribuție, în funcția de Director General Adjunct. Nominalizarea a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și urmează să fie înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, anunță compania. Ea îl înlocuiește pe Aurel Badea, unul dintre ultimii oameni rămași în conducere din perioada anterioară lui 2016, când CEO a fost numit Virgil Șoncutean. Badea rămâne în formula de conducere.
Acum 30 minute
14:50
JW Marriott Bucharest Grand Hotel a anunțat finalizarea unei investiții de aproximativ patru milioane de euro, menită să îmbunătățească experiența oaspeților.
14:50
Firmele care fac 30% din PIB-ul României cer să nu se majoreze salariul minim. Concordia, cu un total de 450.000 de angajați, mesaj tranșant # Economica.net
Confederația Concordia, care reunește companii ce produc 305 din PIB având 450.000 de angajați, este fermă: salariul minim trebuie să rămână neschimbat.
Acum o oră
14:40
Câte fructe și legume românești a pus Mega Image pe rafturile magazinelor. Ce produs a bătut recordul vara aceasta # Economica.net
Lanțul de magazine Mega Image a pus pe rafturile magazinelor din România 16.200 de tone de legume și 7.000 de tone de fructe, ca parte din programul „Gusturi Românești de la gospodari”, derulat de 11 ani.
14:30
Chinezii de la Hexing fac afaceri de 15 milioane de euro cu fabrica de contoare electrice de lângă Timișoara # Economica.net
Grupul internațional Hexing, care deține brandul Livoltek în România, anunță pentru anul acesta o cifră de afaceri de 15 milioane de euro.
Acum 2 ore
14:10
Reges-Online, radiografia problemelor întâlnite în practică de utilizatori – TPA România # Economica.net
Termenul-limită pentru trecerea la REGES-ONLINE și actualizarea datelor în registrul electronic a fost prelungit până la 31 decembrie 2025, întrucât termenul inițial de 30 septembrie 2025 s-a dovedit nerealist pentru înregistrarea tuturor angajatorilor în platformă. Pe durata perioadei de tranziție, angajatorii pot utiliza în continuare aplicația ReviSal pentru transmiterea datelor, până la momentul înregistrării efective în REGES-ONLINE. Din acel moment, raportarea prin ReviSal se sistează, chiar dacă tranziția nu s-a încheiat la nivel național. Neîndeplinirea obligației de înregistrare în REGES-ONLINE până la 31 decembrie 2025 constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 15.000 de lei și 20.000 de lei.
13:50
Metaverse-ul nu mai este doar o idee futuristă, ci o realitate care începe să capete contur și în lumea cazinourilor online. În acest univers digital, jucătorii pot intra într-un cazino virtual, pot socializa cu alți participanți și pot explora experiențe care depășesc cu mult interfața clasică de pe desktop sau mobil.
13:50
Salariul minim nu crește, dar ministrul muncii, Florin Manole, vine cu o veste bună: Avem consens între sindicate și patronate. Tichete de masă mai valoroase # Economica.net
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că majorarea salariului minim se amână, așa cum era de așteptat. Totuși, oficialul vine cu o veste bună. Valoarea tichetelor de masă este majorată
13:20
Președintele Nicușor Dan, mesaj despre retrgerea trupelor americane: Compensăm cu suplimentarea consistentă de armament # Economica.net
Președintele Nicușor Dan a făcut primele declarații în contextului anunțului privind retragerea trupelor americane din România. El spune că astfel revenim la situația de dinainte de războiul din Ucraina, ca număr al militarilor americani, însă compensăm cu creșterea substanțială de armament.
Acum 4 ore
13:00
Câteva mii de sindicaliști din patru confederații sindicale protestează, miercuri, în Piața Victoriei din Capitală, împotriva măsurilor de austeritate luate de Guvern.
13:00
Listarea Cris-Tim la Bursă bate toate recordurile. S-a atins deja miliardul. Cerere de 42 de ori peste ofertă la tranșa de retail # Economica.net
Listarea Cris-Tim la Bursa de Valori București (BVB) se confirmă ca fiind una dintre cele mai de succes pentru piața din România. Oferta depășește de zeci de ori cerearea.
12:30
Nokian Tyres urmează să primească ajutorul de stat pentru fabrica de la Oradea. Compania concediază 1.700 de angajați la nivel global # Economica.net
Compania finlandeză, Nokian Tyres, care a deschis o fabrică de anvelope la Oradea, începe negocierile pentru reducerea de personal, cu scopul de a îmbunătății performanța financiară și eficiența operațională, potrivit unui comunicat al companiei. Concedierile nu vizează operațiunile de producție din România.
12:30
Parteneriat între Enery și SmartPulse pentru soluții mai inteligente de tranzacționare a energiei regenerabile și utilizare a bateriilor # Economica.net
Producătorul austriac de energie verde Enery și compania turcă de software SmartPulse au încheiat un parteneriat strategic pentru a livra soluții comerciale avansate de management și trading pentru capacitățile de producere energie regenerabilă și sistemele de stocare. Colaborarea are ca scop optimizarea portofoliului producătorilor de energie regenerabilă și sisteme de stocare, consolidând în același timp integrarea în piețele regionale de energie, potrivit unui comuncat de presă.
12:30
Emisiunea de obligațiuni de 500 milioane euro a Romgaz a fost subscrisă de opt ori. Dobândă de 4,625%, mai puțin decât plătește statul pentru împrumuturile sale # Economica.net
Procesul de subscriere a emisiunii de obligațiuni în valoare totala de 500.000.000 euro s-a derulat în data de 28 octombrie 2025, cuponul fiind stabilit la 4,625%/an, și a stârnit un interes sporit din partea investitorilor. Obligațiunile vor ajunge la scadență pe 4 noiembrie 2031.
12:30
Ședință de urgență la Cotroceni, după anunțul privind retragerea trupelor SUA. Bolojan și Moșteanu, convocați la președintele Nicușor Dan # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan și Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, au fost convocați de urgență de președintele Nicușor Dan, în contextul anunțului privind retragerea a mai multe sute de soldați americani din bazele din România.
11:40
Umbrărescu a semnat azi contracte de 2 miliarde de euro pentru construcția de autostrăzi: un tronson din A8 și DEx Focșani – Brăila # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat, astăzi, în prezența Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, contracte pentru 105 kilometri de drum de mare viteză și o valoare de peste 10 miliarde de lei (2 miliarde de euro) pentru Autostrada Unirii A8 și Drumul Expres Focșani - Brăila.
11:20
Vești bune din economie. Insolvențele scad, numărul companiilor crește substanțial. Mediul privat prosperă în timp ce statul se zbate îngropat în deficite # Economica.net
Vești bune din economie. În ciuda problemelor pe care statul le are cu deficitul bugetar, mediul privat prosperă. Numărul insolvențelor a scăzut față de 2024, în timp ce numărul firmelor nou înființate crește substanțial.
Acum 6 ore
11:00
OPPO lansează seria Find X9 cu o cameră telefoto Hasselblad de 200 MP și baterie de peste 7000 mAh. Cât costă în România # Economica.net
OPPO a anunțat lansarea la nivel mondial a noilor sale smartphone-uri flagship, Find X9 și Find X9 Pro, cu un sistem de camere creat în colaborare cu Hasselblad și noul sistem de operare inteligent ColorOS 16.
10:50
Oana Gheorghiu, propusă ca vicepremier, răspunde acuzațiilor lui Sorin Grindeanu: A fost o părere personală, respect cu loialitate relația cu SUA # Economica.net
Oana Gheorghiu, propusă de prim-ministrul Ilie Bolojan să preia funcţia de vicepremier, a declarat că, în cazul în care va fi numită în Guvern, va susţine şi va reprezenta ''cu loialitate'' poziţia Guvernului în relaţia cu SUA.
10:50
Ultima oră. Ministrul Apărării, despre retragerea trupelor americane: SUA se vor uita spre Indo-Pacific. Am fost anunțați. Steagul american rămâne în toate bazele # Economica.net
Ionuț Moșteanu, ministrul apărării, a venit cu o reacție la scurt timp după ce s-a aflat că SUA vor să retragă trupe din România.
10:40
10 metode prin care clienții își pierd banii din bănci. CSALB e primit zeci de sesizări de fraudă. Cum te ferești și cum poți recupera paguba # Economica.net
Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a primit zeci de cereri care aveau ca obiect frauda pe canale bancare. Consumatorii apelează la ajutorul băncilor pentru a-și recuperara banii pierduți. Doar în 8 cazuri de fraudă băncile au acceptat anul acesta cererile consumatorilor și au intrat în procedură de conciliere cu aceștia, în cadrul CSALB, arată un comunicat al instituției.
10:30
Rețele Electrice începe alimentarea cu energie electrică a blocurilor din Rahova. Ce bătaie de cap au acum proprietarii # Economica.net
Comitetul pentru Situații de Urgență din București a dispus alimentarea cu energie electrică a cvartalului de blocuri afectat de explozia din cartierul bucureștean Rahova, potrivit deciziei emise ieri și consultată de noi.
10:00
Donald Trump vorbește iar despre al treilea mandat la Casa Albă: Vom vedea ce se întâmplă # Economica.net
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, readuce în discuție posibilitatea de a candida pentru al treilea mandat la Casa Albă. El recunoaște că, în acest moment, nu va putea face acest lucru și regretă situația spunând că "vom vedea".
09:50
Toate cele 5 grupuri energetice pe cărbune ale CE Oltenia vor fi operaționale în această iarnă – ministru # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că toate cele cinci grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă, iar trei dintre ele vor continua să funcţioneze până în 2023, după ce s-a ajuns la un acord cu Comisia europeană în acest sens. Iar pentru grupurile Rovinari 6 şi Turceni 4 se caută soluţii pentru perioada de după august 2026.
09:50
Black Friday 2025. Peste 70% dintre români vânează ofertele. Care vor fi locurile preferate și cât sunt dispuși să aștepte-Sondaj # Economica.net
7 din 10 români vor cumpăra în acest an din marketplace-uri online, unde vânează cele mai bune reduceri. 44% sunt dispuși să aștepte livrarea comenzilor până la o săptămână și doar 15% ar plăti mai mult pentru livrare în aceeași zi, arată un comunicat al Cargus.
Acum 8 ore
09:00
Prețurile carburanților au crescut și azi în benzinăriile din România. Cât costă benzina și motorina la 29 octombrie # Economica.net
Ziua și scumpirea: Și azi a crescut prețul motorinei în benzinăriile din Românua, după ce ieri se scumpiseră și benzina și motorina.
08:50
Statele Unite ale Americii (SUA) vor retrage de soldați americani din România, potrivit unor surse Kyiv Post. Mutarea ridică semne de întrebare cu privire la angajamentul Americii de a-l descuraja pe Putin în regiunea Mării Negre.
08:50
Percheziții în dosarul exploziei din Rahova. Distrigaz și firma privată care a intervenit, printre obiective. Angajați Distrigaz, vizați și ei # Economica.net
Distrigaz și firma privată care a intervenit pentru a repara țeava de gaze sunt vizate de percheziții în această dimineață. De asemenea, polițiștii și procurorii s-au dus și la locuințele mai multor angajați ai furnizorului de gaze.
08:20
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă propunerea de a o numi pe Oana Gheorghiu vicepremier # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să-şi retragă propunerea de a o numi în funcţia de vicepremier pe Oana Gheorghiu, pentru a nu fi "compromisă" relaţia cu Statele Unite ale Americii.
08:20
Manifestație în fața Guvernului. Patru confederaţii sindicale protestează în Piaţa Victoriei împotriva măsurilor de austeritate # Economica.net
Sindicalişti din patru confederaţii sindicale protestează, miercuri, începând cu ora 11:00, în Piaţa Victoriei, pentru stoparea dezastrului economic, social, instituţional, cultural şi a disoluţiei statale.
08:20
ANAF a lansat un proiect de ordin pentru modificarea procedurilor privind înregistrarea, anularea și declararea TVA, ca urmare a OG nr. 22/2025. Principala schimbare vizează data de la care înregistrarea în scopuri de TVA devine valabilă, reglementată acum direct prin Codul Fiscal, nu prin norme. Totodată, certificatul de înregistrare TVA va putea fi transmis electronic prin Spațiul Privat Virtual, simplificând procedura pentru contribuabili, scrie Termene.ro.
08:20
Petrom, scădere a profitului de 13% pentru primele 9 luni ale anului: 3,4 miliarde lei # Economica.net
OMV Petrom, cea mai mare compane energetică din Europa de Sud-Est, a obținut un profit net de 3,4 miliarde de lei în primele lase luni ale anului, la vânzări de 26,8 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate de companie. Profitul este în scădere cu 13 % față de aceeași perioadă a anului trecut, la venituri în creștere cu doar 1%.
Acum 24 ore
22:20
Un nou debarcader pentru supertancuri petroliere va fi construit în portul orașului polonez Gdansk. O șansă pentru Germania să treacă total la importurile de petrol pe cale maritimă # Economica.net
Firma poloneză Naftoport va construi un nou debarcader care va putea găzdui supertancuri petroliere în terminalul său petrolier din Portul Gdansk, în ideea de a reduce presiunea asupra actualelor sale infrastructuri şi a permite clienţilor germani să treacă complet la petrolul livrat pe cale maritimă, a anunţat marţi acţionarul majoritar al companiei, transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:20
Cazul Carrefour. Multinaționalele se retrag în țările de origine. Cum ar putea fi cumpărat retailerul de un investitor român – Termene.ro # Economica.net
Intenția grupului francez Carrefour de a se retrage din România i-a uimit pe mulți, însă până la urmă această mișcare se înscrie în tendințele înregistrate în ultima vreme la nivel internațional de reconfigurare a piețelor.
22:20
Municipalitatea timişoreană va cumpăra două corpuri de clădire din sediul în care, până în decembrie 2024, a funcţionat Clinica de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Municipal Timişoara, consilierii locali votând, marţi seara, exercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilelor, transmite Agerpres.
22:20
Statele Unite i-au avertizat marţi pe americanii din Mali să părăsească imediat această ţară folosind zboruri comerciale, în contextul în care guvernul local se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea insurgenţilor asociaţi cu al-Qaida, relatează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
22:20
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de marţi, iar schimburile au depăşit 99,15 milioane de lei (19,50 de milioane de euro), transmite Agerpres.
22:20
Autovit: 114.000 de tranzacții cu mașini, în valoare de două miliarde de euro în primele opt luni din 2025 # Economica.net
În cadrul evenimentului care a marcat împlinirea a 25 de ani în România, Autovit a anunțat că, în primele opt luni din 2025 a intermediat 114.000 de tranzacții.
22:20
Cris-Tim Family Holding, liderul pieței de mezeluri și ready-meals (mâncăruri gata preparate) din România, se listează la Bursa de la București și are planuri de extindere, nu doar prin investiții, ci și prin achiziții. Compania ar putea cumpăra Salsi Sinaia, care produce salamul de Sibiu IGP.
22:20
Pensiile de serviciu din MApN au depăşit miliardul de euro abia la opt ani de la intrarea în vigoare a Legii 223 prin care se acordă. Pensia de serviciu medie din Apărare sare de 1.000 de euro brut abia în 2024 – analiză exclusivă # Economica.net
Pensia de serviciu medie din MApN a depăşit pragul de 1.000 de euro brut abia în 2024, la opt ani de intrarea în vigoare a Legii nr. 223 din 2015 care reglementează acordarea acestor drepturi, arată o amplă analiză Economica.net care a calculat şi a analizat valoarea acestui indicator din 2016 – anul în care a intrat în vigoare legea antemenţionată – până în 2024 inclusiv. Pensiile de serviciu ale militarilor de sub cupola MApN au costat un miliard de euro în 2024 (4,97 de miliarde de lei) în anul 2024, depăşind această bornă simbolică tot abia în anul 2024, reiese din analiza Economica.net.
22:20
Magistrala 4 de metrou ar putea fi extinsă cu tronsonul Străulești – Mogoșoaia. Planul Primăriei Sectorului 1 # Economica.net
Primăria Municipiului București (PMB) urmează să împuternicească Sectorul 1 să intre într-o asociere pentru a extinde Magistrala 4 de metrou cu tronsonul Străulești - Mogoșoaia, potrivit unui proiect ajuns pe ordinea de zi a consilierilor generali.
20:50
Wizz Air anunță că anul acesta a avut cel mai bun sezon de vară din istoria sa, cu o rată de finalizare a zborurilor de 99,5% # Economica.net
Wizz Air a înregistrat cel mai bun sezon de vară din istoria companiei, cu o îmbunătăţire a punctualităţii zborurilor de aproape 22% şi o rată de finalizare a acestora de 99,5%, deşi a operat cu 7% mai multe zboruri comparativ cu 2024, a declarat, marţi, Michael Delehant, Senior Chief Commercial and Operations Officer al companiei, transmite Agerpres.
20:30
Mâine se eliberează un volum mare de apă din lacul Vidraru. Argeșul va avea cel mai mare debit din ultimii 50 de ani, atunci când a avut loc un accident cumplit # Economica.net
Procesul de golire a lacului de acumulare Vidraru, început în vară și care va continua până spre finalul iernii, continuă prin eliberarea unui volum semnificativ de apă mâine, 29 octombrie, potrivit ONG-ului Asociația de Mediu Vidraru.
20:30
Fostul șef al Ukrenergo, operatorul național al rețelei electrice ucrainene, a fost reținut. Volodimir Kudriţki e suspectat de fraudarea fondurilor de modernizare # Economica.net
Fostul şef al companiei ucrainene de stat Ukrenergo, Volodimir Kudriţki (foto), a fost reţinut sub suspiciunea de fraudare a fondurilor operatorului naţional de reţea, au anunţat marţi autorităţile, transmite DPA, relatează Agerpres.
20:10
Hidroelectrica a finalizat astăzi, 28 oct. 2025, procesul de modernizare a sistemelor informatice aferente aplicației iHidro, cu patru zile mai devreme decât termenul estimat, anunță un comunicat al companiei.
20:10
Asociația patronală IMM România respinge introducerea obligativităţii legalizării de către notar sau atestării de avocat a hotărârilor AGA a societăţilor comerciale # Economica.net
IMM România respinge introducerea obligativităţii legalizării de către notar sau atestării de avocat a hotărârilor AGA a societăţilor comerciale, obligând aceste societăţi la plata unor sume greu cuantificabile, pe care orice avocat sau notar este liber să le solicite, potrivit unui comunicat al organizației, relatează Agerpres.
20:10
Nicușor Dan, la întâlnirea cu comisarul european Valdis Dombrovskis: România este angajată ferm să continue consolidarea fiscală # Economica.net
România este ferm angajată să continue consolidarea fiscală şi să rezolve dezechilibrele economice, a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan.
20:10
Gigantul francez Accor a înregistrat venituri a aproape 1,37 de miliarde de euro în trimestrul III din 2025 # Economica.net
Accor, lider global în domeniul ospitalității, raportează o creștere a veniturilor din francize de 3,1% la curs constant în al treilea trimestru al acestui an și majorează estimarea pentru EBITDA recurent la un interval între 11% și 12%.
20:10
Cresc amenzile pentru deteriorarea spațiilor verzi și a arborilor din București (proiect) # Economica.net
Normele de protecţie a spaţiilor verzi în Capitală se modifică, prin majorarea amenzilor pentru contravenţii şi noi obligaţii în domeniu, potrivit unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de joi, transmite Agerpres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.