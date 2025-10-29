India își aduce aurul acasă
Profit.ro, 29 octombrie 2025 14:50
Banca Centrală a Indiei (RBI) ține în prezent acasă 65% din rezervele sale de aur, un procent dublu față de situația din urmă cu patru ani, în condițiile în care a accelerat procesul de repatriere a rezervelor de aur, după ce statele occidentale au înghețat rezervele Rusiei, în urma invaziei Ucrainei, transmite agenția de știri Bloomberg
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
15:10
Rusia a testat o dronă submarină - cu capacitate nucleară -, de tip Poséidon, anunță președintele rus Vladimir Putin.
Acum 30 minute
14:50
Banca Centrală a Indiei (RBI) ține în prezent acasă 65% din rezervele sale de aur, un procent dublu față de situația din urmă cu patru ani, în condițiile în care a accelerat procesul de repatriere a rezervelor de aur, după ce statele occidentale au înghețat rezervele Rusiei, în urma invaziei Ucrainei, transmite agenția de știri Bloomberg
Acum o oră
14:40
Amin Nasser, directorul general al Saudi Aramco, a declarat că inteligența artificială ar putea dubla productivitatea unui puț de petrol, contribuind în același timp la reducerea emisiilor poluante, relatează publicația Le Figaro.
14:30
VIDEO Alexandru Nazare: „Trebuie să depășim blocajele mentale și să inovăm în finanțarea agriculturii românești” # Profit.ro
Ministrul Finanțelor subliniază nevoia unei schimbări de mentalitate și a unor instrumente financiare moderne dedicate agriculturii românești.
14:20
Rusia propune o măsură radicală pentru a limita influența economică și militară a Occidentului: renunțarea completă la dolar, euro și liră sterlină în tranzacțiile și rezervele țărilor eurasiatice. Susține că aceste monede finanțează indirect cheltuielile militare ale NATO și că eliminarea lor ar slăbi baza financiară a „războiului hibrid dus împotriva Moscovei".
Acum 2 ore
14:10
EXCLUSIV Oferta publică de listare de la Cris-Tim se închide la prețul minim, de 16,50 lei/acțiune. Compania ajunge pe bursă cu o valoare de 1,34 miliarde lei. "Toată lumea a trăit doar cu Cris-Tim", spune un trader # Profit.ro
În contextul în care apetitul pe tranșa fondurilor de investiții nu a fost la fel de ridicat ca cel al investitorilor individuali, operațiunea de piață premergătoare listării de la Cris-Tim Family Holding s-a închis pe nivelul minim al coridorului de preț al ofertei.
13:50
X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depășească bariera sunetului făcând în același timp mai puțin zgomot, a avut primul zbor de testare deasupra deșertului din sudul Californiei, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide, relatează Reuters.
13:40
Polonia scapă, spre deosebire de România. Nu a fost anunțată de vreo retragere de soldați americani # Profit.ro
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat reporterilor că Varșovia nu a primit nicio informare cu privire la o posibilă reducere a trupelor americane de pe teritoriul Poloniei, spre deosebire de alte țări care au fost notificate în acest sens, cum este cazul României, transmit AFP.
13:30
FOTO Mega Image anunță investiții de 3.3 milioane de euro în programul „Gusturi românești de la gospodari” # Profit.ro
Mega Image România, rețeaua de supermarketuri controlată de grupul Ahold Delhaize, investește continuu în dezvoltarea programului „Gusturi românești de la gospodari”, iar în ultimii doi ani investiția a ajuns la 3.3 milioane de euro.
13:20
Alina Manolache, jurnalist cu peste 20 de ani de experiență, se alătură noii echipe editoriale Cotidianul.ro în contextul procesului amplu de relansare a brandului media cu o tradiție de peste 35 de ani.
13:20
Nicușor Dan transmite că prezența trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, iar securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată.
13:20
Mesajul Amazon către angajații dați afară. Cel mai mare val de concedieri din istoria companiei # Profit.ro
Amazon a început să trimită notificări angajaților vizați de planul său de a reduce 14.000 de posturi corporative ca parte a celui mai mare val de concedieri din istoria companiei fondate de Jeff Bezos, arată mesaje interne consultate de Business Insider.
Acum 4 ore
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0829 lei, de la 5,0844 lei, înregistrat marți.
12:50
ULTIMA ORĂ Operațiunea de listare Cris-Tim se închide cu o suprasubscriere de 42 de ori pe tranșa de retail. Cererea depășește oferta și pe segmentul instituționalilor # Profit.ro
Oferta de listare lansată de Cris-Tim Family Holding a strâns, în contextul așa-numitelor subscrieri "cu pixul", ordine cu o valoare de aproape 3 miliarde lei, dublu decât ar urma să fie valoarea de piață a procesatorului de carne, dar și în cuantum mai mare decât a unor compani din indicele BET
12:50
Nicușor Dan discută cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, despre decizia SUA de a retrage sute de soldați americani de la baza Mihail Kogâlniceanu.
12:50
GRAFICE Nvidia, pe cale să devină prima companie cu o capitalizare de 5 trilioane dolari # Profit.ro
Nvidia este pe cale să devină prima companie cu o capitalizare de piață de 5.000 de miliarde de dolari, pe fondul unui raliu susținut de o serie de tranzacții încheiate de directorul general Jensen Huang în întreaga lume, care au pus producătorul de cipuri în centrul boom-ului inteligenței artificiale.
12:40
Donald Trump a fost întâmpinat în Coreea de Sud cu o replică a unei coroane de aur și i-a acordat 'Marele Ordin Mugunghwa', cea mai înaltă decorație a țării, a anunțat biroul prezidențial de la Seul, conform Reuters.
12:40
Președintele Nicușor Dan are discuții cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, despre situația din coaliție, au precizat pentru News.ro surse oficiale.
12:40
JW Marriott Bucharest Grand Hotel anunță finalizarea unei investiții de aproximativ 4 milioane de euro.
12:30
Ajustarea posturii militare a Statelor Unite nu este ceva neobișnuit, a declarat un oficial NATO după anunțul privind înjumătățirea numărului de soldați americani din România, potrivit Reuters.
12:30
DECIZIE Exproprierile de utilitate publică, permise și pentru extinderea parcurilor industriale de interes local # Profit.ro
Extinderile parcurilor industriale și ale parcurilor științifice și tehnologice, de interes județean sau local, au fost incluse în obiectivele de investiții care intră sub incidența exproprierilor pentru cauză de utilitate publică, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament.
12:30
Donald Trump a fost întâmpinat în Coreea de Sud cu o replică a unei coroane de aur și i-a acordat 'Marele Ordin Mugunghwa', cea mai înaltă decorație a țării, a anunțat biroul prezidențial de la Seul, conform Reuters.
12:20
Câteva mii de sindicaliști protestează în fața Guvernului, reclamând „problemele sociale și economice majore” cu care se confruntă cetățenii din România și cerând creșterea salariului minim și a pensiilor, o taxare echitabilă și stoparea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili.
12:10
Sameday: Intrarea in Schengen ne-a ajutat în Ungaria cu 3-4 ore, în schimb cu Bulgaria avem de suferit din cauza lucrărilor la pod. Compania se pregătește de Black Friday # Profit.ro
Sameday, compania de curierat care a introdus livrarea în easybox pe piața din România, a investit peste 80 de milioane de euro în acest an în tehnologie, extindere regionale, consolidarea capacității operaționale și creșterea numărului de easybox-uri. În urma acestor investiții, compania este pregătită să proceseze în centrele de sortare până la 1 milion de colete pe zi în perioada Black Friday, când estimează o creștere de aproximativ 70% a volumelor față de o perioadă obișnuită.
12:10
Compania finlandeză Nokian Tyres, cu o mare investiție în fabrica de anvelope de la Oradea, de 650 milioane euro, va începe negocierile pentru concedierea de angajați "cu gulere albe" din funcțiile Grupului și din toate unitățile de afaceri Nokian Tyres din toate țările, precum și angajați cu "gulere albastre și gulere albe" din producția de autoturisme și anvelope grele din Finlanda.
12:10
DECIZIE Comercianții care nu înlocuiesc produsele cu defecte după cumpărare, în termen de o lună, vor fi amendați cu până la 25.000 lei # Profit.ro
Comercianții care nu înlocuiesc bunurile vândute, în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, adică în cel mult 30 de zile calendaristice, vor fi amendați cu sume cuprinse între 5.000 lei și 25.000 lei, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților.
12:00
Decizia SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România - un semnal de alarmă, spune Victor Negrescu # Profit.ro
Victor Negrescu, europarlamentar PSD, afirmă că decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele sale din România reprezintă 'un semnal de alarmă', care trebuie tratat cu maximă seriozitate.
11:50
FOTO Ministrul Apărării, despre retragerea forțelor americane: Vor rămâne aproximativ 1.000 de soldați americani în România # Profit.ro
Ministrul Apărării a afirmat, în legătură cu redimensionarea trupelor americane din Europa, că nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi
11:40
Umbrărescu a semnat contractele pentru construirea lotului 2B Grințieș-Pipirig, al Autostrăzii A8, precum și pentru Drumul Expres Focșani-Brăila.
11:30
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, anunță clienții că introduce o metodă nouă, rapidă și eficientă de a lua legătura cu compania.
11:20
Republicanul Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților din SUA, a declarat că a discutat cu președintele Donald Trump despre limitele Constituției SUA și consideră că nu mai este suficient timp pentru a modifica documentul fondator pentru a permite miliardarului un al treilea mandat la Casa Albă, relatează Reuters.
Acum 6 ore
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Inteligența Artificială poate produce un impact de magnitudine devastatoare în piața muncii, iar România ar trebui, poate, să ia în calcul o intervenție legislativă pentru a limita acest impact.
11:10
Dumitru Chisăliță a demisionat din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație Romgaz. Își va reia activitatea în cadrul Asociației Energia Inteligentă.
11:10
Cazul Gazprom, înregistrat sub nr. AT.39816 / Upstream Gas Supplies, reprezintă unul dintre cele mai complexe și sensibile dosare analizate vreodată de Comisia Europeană din perspectiva articolului 102 TFUE.
11:00
Primele două prototipuri de drone militare - Cuda și Sirin - realizate de Carfil Brașov, filială a Companiei Naționale Romarm, în colaborare cu producătorul american Periscope Aviation, au fost testate cu succes în poligonul uzinei.
11:00
Dezvoltatorul imobiliar Redport Capital, controlat de avocatul Cosmin Savu-Cristescu și omul de afaceri Dan Șucu, proprietarul retailerului de mobilă Mobexpert, anunță rezultate financiare record pentru primele zece luni ale anului 2025.
11:00
Lider Servicii, jucător din piața termoizolațiilor și materialelor de construcții din România, anunță o creștere de 8% a cifrei de afaceri în primele nouă luni ale anului 2025, atingând pragul de 98 milioane de lei, comparativ cu 90,5 milioane de lei în aceeași perioadă a anului trecut.
11:00
TABEL Livrările de spații de retail din România au depășit în primele 9 luni din 2025 nivelul înregistrat pe tot anul 2024 # Profit.ro
Livrările de noi proiecte de retail la nivel național acestui an au depășit în primele 9 luni nivelul înregistrat pe tot anul 2024, iar 2025 se prefigurează a fi al doilea cel mai prolific an din ultima decadă din punct de vedere al activității de dezvoltare de noi spații de retail.
10:50
Companiile din toată lumea au intensificat reducerile de locuri de muncă, în contextul în care companii de top, precum Amazon, Nestle și UPS, au decis să reducă cheltuielile odată cu diminuarea încrederii consumatorilor, iar companiile din tehnologie care se concentrează pe AI încep să automatizeze sarcinile, transmite Reuters.
10:40
Adobe a prezentat mai multe funcții bazate pe inteligența artificială care vor fi integrate în produsele companiei, în frunte cu un asistent AI pentru Photoshop.
10:40
Percheziții la firme și persoane fizice în cadrul dosarului penal deschis în urma exploziei din cartierul Rahova. Este vizat și sediul Distrigaz # Profit.ro
Opt percheziții au loc în București, Ilfov, Prahova și Teleorman, la firme și persoane fizice în cadrul dosarului penal,deschis în urma exploziei din cartierul Rahova din Capitală.
10:20
La lacul de acumulare de la Videaru are loc un exercițiu de deversare controlată a api, urmând să fiei eliberate cantități diferite de apă, cu debite în creștere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeș poate prelua volumele evacuate, în condiții de siguranță.
10:10
Apple a început să testeze versiuni noi de MacBook Air, iPad Air și iPad Mini cu ecrane OLED, care vor aduce o imagine mai bună, dar și prețuri mai mari.
09:40
Jocurile video care conțin violență sunt adăugate de YouTube pe lista conținutului video care poate vizionat doar după o anumită vârstă.
09:30
Dezvoltatorul israelian Dimri, care construiește unul dintre cele mai ample proiecte rezidențiale din vestul Capitalei, anunță un nou pas important în evoluția ansamblului Dimri Residence Ghencea: finalizarea și predarea apartamentelor din încă două clădiri din cadrul fazei II de dezvoltare către noii proprietari.
Acum 8 ore
09:10
Vinul zilei: un Carmenere intens și catifelat din Valea Colchagua, Chile, cotat cu 91 puncte James Suckling. Un vin roșu cu arome de prune, mure, vanilie, ciocolată și cafea. Un vin expresiv, ideal alături de carne la grătar # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, La Joya Gran Reserva Carmenere 2018, este un vin rotund și expresiv din inima Văii Colchagua, Chile, cotat cu 91 de puncte James Suckling.
09:10
Kyiv Post relatează, citând oficiali americani și europeni, că Administrația Trump este pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România,comentând că aceasta este o schimbare semnificativă de direcție care a stârnit îngrijorare pe flancul estic al Europei și care subliniază o reorientare strategică a priorităților militare globale ale Washingtonului.
09:00
Conexiunea wireless îți eliberează consola de cabluri, dar nu toate mașinile o suportă la fel de bine.
08:50
Casa Albă a concediat toți cei șase membri ai unei agenții independente care examinează proiectele de construcție din Washington, eliminând unul dintre grupurile care urmau să supravegheze planurile de construcție ale președintelui Trump, inclusiv noua sală de bal, transmite The New York Times.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.