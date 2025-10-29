Hotelul Marriott din București a finalizat investiții de patru milioane de euro

14:10

Termenul-limită pentru trecerea la REGES-ONLINE și actualizarea datelor în registrul electronic a fost prelungit până la 31 decembrie 2025, întrucât termenul inițial de 30 septembrie 2025 s-a dovedit nerealist pentru înregistrarea tuturor angajatorilor în platformă. Pe durata perioadei de tranziție, angajatorii pot utiliza în continuare aplicația ReviSal pentru transmiterea datelor, până la momentul înregistrării efective în REGES-ONLINE. Din acel moment, raportarea prin ReviSal se sistează, chiar dacă tranziția nu s-a încheiat la nivel național. Neîndeplinirea obligației de înregistrare în REGES-ONLINE până la 31 decembrie 2025 constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 15.000 de lei și 20.000 de lei.