Piața auto din România, a 5-a cea mai mare scădere din UE. Ce mașini preferă europenii?

Newsweek.ro, 29 octombrie 2025 14:50

Per total, în primele 9 luni din 2025, piața auto din UE a crescut timid, cu 0,9%, față de același i...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
15:10
Kremlinul face scut în jurul lui Potra, mercenarul lui Georgescu. Cum încearcă blocarea extrădării Newsweek.ro
Kremlinul încerca să blocheze extrădarea din Dubai a lui Horaţiu Potra, mercenarul lui Călin Georges...
Acum 30 minute
14:50
Profesorii anunţă referendum pentru grevă generală. Cer schimbarea ministrului Educației Newsweek.ro
Sindicaliștii din educație au transmis că vor iniția consultarea profesorilor pentru declanșarea gre...
14:50
Piața auto din România, a 5-a cea mai mare scădere din UE. Ce mașini preferă europenii? Newsweek.ro
Per total, în primele 9 luni din 2025, piața auto din UE a crescut timid, cu 0,9%, față de același i...
Acum o oră
14:20
BNR plătește 1.100.000€ pe fructe de mare, pește și legume. Angajații iau 12 salarii la pensie Newsweek.ro
Nu e nicio austeritate la BNR. Banca a dat 1.100.000€ pe fructe de mare, pește și legume. Angajații...
Acum 2 ore
14:10
Beneficiu la pensie pentru pensionari, veterani și văduve și în 2026. Ce vor primi gratis Newsweek.ro
Pensionarii veterani, văduvele și anumite categorii de români vor primi un beneficiu și în 2026. Ce ...
14:00
Programul de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului a fost prelungit Newsweek.ro
Programul de închinare și trecere prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale a fost prelungit, noul ...
13:40
ANALIZĂ Plecarea soldaților SUA obligă România să se întărească militar la Marea Neagră Newsweek.ro
Administrația Trump este pe punctul de a retrage soldați americani din România, o schimbare semnific...
13:30
Nicușor Dan: Securitatea României şi a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată Newsweek.ro
Nicușor Dan a transmis un mesaj legat de retragerea unui număr mare de soldați americani de pe terit...
13:30
Valoarea tichetelor de masă crește din ianuarie. Sfidare la adresa premierului Bolojan? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin manole, face anunțul - Valoarea tichetelor de masă crește din ianuarie. Veș...
13:20
Medic ATI, după decesul doctoriței de la Buzău: Nu avem pensii speciale, facem medici pentru Europa Newsweek.ro
Dr. Laura Zarafin, medic ATI la Spitalul Colentina din București, reacționează după decesul directoa...
13:20
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global? Newsweek.ro
Au început să vină pensiile de la mica recalculare. Azi, prezentăm o pensie crescută cu 240 lei la M...
Acum 4 ore
13:00
Bate vânt de criză și în curtea Mercedes. Profit mai mic cu 30,8%, în T3 2025. Care sunt problemele? Newsweek.ro
Criza din industria auto europeană se adâncește pe zi ce trece. După ce Porsche a anunțat pierderi d...
12:50
Belgia amenință direct Rusia: Moscova va fi rasă de pe fața pământului, dacă Putin atacă Bruxellesul Newsweek.ro
Ministrul apărării din Belgia, Theo Francken, a lansat un avertisment dur la adresa Rusiei, afirmând...
12:40
Explozia din Rahova. Vor fi audiaţi şi doi angajaţi ai Distrigaz Newsweek.ro
Şeful Direcţiei de Investigaţii Criminale, Anton-Cristian Gheorghe, a anunţat, miercuri, că în urma ...
12:30
George Simion, atac grosolan la adresa lui Grindeanu: &#34;Sorine, te-ai coţăit cu toată lumea. Dispari&#34; Newsweek.ro
Liderul extremiștilor AUR, George Simion a lansat un atac grosolan la adresa preşedintelui interimar...
12:20
Focșaniul și Brăila, legate de o autostradă de 73,5 km și 4.290.000.000 lei. Când va fi gata? Newsweek.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat contractul pentru drumul expres de 73,5 km ce va l...
12:10
Preşedintele Salvamont România: Ultimele măsuri de austeritate afectează grav activitatea de salvare Newsweek.ro
Preşedintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a declarat miercuri că măsurile de austeritate impuse...
12:00
Două prototipuri de drone militare făcute la Brașov, testate cu succes. Pot duce 15 kg de muniție Newsweek.ro
Primele două prototipuri de drone militare făcute de Carfil Braşov, în colaborare cu americanii de l...
11:40
„Profesorul Apocalipsă”, apropiat lui Putin amenință Franța și Regatul Unit: Vor fi distruse nuclear Newsweek.ro
Un influent politolog rus, Serghei Karaganov, supranumit „Profesorul Apocalipsă” și apropiat cercuri...
11:30
Rădăcinile unui vis: Catedrala Mântuirii Neamului Newsweek.ro
Ideea ridicării unei catedrale naționale s-a născut imediat după Războiul de Independență (1877–1878...
11:30
Arhiepiscopul Constantinopolului, Bartolomeu I, recompensat cu premiul „Constantin Brâncoveanu” Newsweek.ro
Fundaţia Alexandrion i-a oferit Arhiepiscopului Constantinopolului, Bartolomeu I, premiul special „C...
11:20
Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist Newsweek.ro
Nicușor Dan a declarat ieri că nu cunoaștem toată biografia întunecată a lui Călin Georgescu. Ea ara...
Acum 6 ore
11:10
Nicușor Dan, despre implicarea Rusiei în campania lui Călin Georgescu: 100% direcționată de Moscova Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a lansat acuzații grave privind implicarea Rusiei în alegerile p...
11:00
Coreea de Nord a testat o rachetă înainte de vizita lui Trump în Coreea de Sud. Care e motivul? Newsweek.ro
Coreea de Nord a efectuat un test de rachetă de croazieră de tip mare-sol în largul coastei de vest,...
11:00
Noi informații despre explozia din Rahova. A fost găsit epicentru. Ce se întâmplă cu blocul avariat? Newsweek.ro
Apar noi informații despre explozia blocului din Rahova. Specialiștii spun că nu se mai poate locui ...
10:40
Mii de pelerini, la Catedrala Națională. Oamenii așteaptă 8 ore până ajung la Altarul Sfânt Newsweek.ro
Mii de pelerini vin să viziteze Catedrala Națională, în București. Miercuri dimineață, coada se înti...
10:30
VIDEO Moșteanu, anunț de ultim moment privind plecarea militarilor americani din România Newsweek.ro
Ministrul Apărării face declarații cu privire la plecarea militarilor SUA din România.
10:20
Reacția Oanei Gheorghiu la acuzațiile privind postările de pe Facebook: „Nu aș mai scrie așa” Newsweek.ro
Oana Gheorghiu, propusă de Ilie Bolojan vicepremier în locul lui Anastasiu, răspunde atacurilor priv...
10:10
Incident la protestul din Piața Victoriei. Jandarmii au găsit obiecte interzise Newsweek.ro
Jandarmii au anunțat un incident în Piața Victoriei unde 20.000 de oameni sunt așteptați să proteste...
10:10
Disputa dintre PSD și Oana Gheorghiu, un &#34;foc ce arde mocnit&#34; din perioada Firea și Rafila Newsweek.ro
Disputa dintre PSD și Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației "Dăruiește Viață" s-a consumat cu ...
10:00
45.000 de lei amendă dacă dai foc la frunze și crengi în curte toamna. Unde să le duci? Newsweek.ro
Toamna mulţi români care stau la curte aleg să ardă frunze, crengi, resturi de la toaletarea pomilor...
09:50
Radar, pe trotuare? Pietonii, trotinetiștii și bicicliștii nu trebuie să depășească viteza de 6 km/h Newsweek.ro
Pietonii, trotinetiștii și bicicliștii care merg pe trotuare nu trebuie să depășească viteza de 6 km...
09:40
Ce face Gibilian, periculosul bătăuș de care este legată o celebră expresie Newsweek.ro
Periculosul Gibilan, cel care era spaima Bucureștiului, duce acum o viață simplă într-o mahala din C...
09:30
Protest de amploare în București. 20.000 de oameni, așteptați să iasă în Piața Victoriei Newsweek.ro
20.000 de oameni sunt așteptați să protesteze în Piața Victoriei din București. Oamenii sunt nemulțu...
Acum 8 ore
09:10
Cu ce sume ridicole au crescut pensiile militare anii trecuți? Se vor da bani în plus în 2026? Newsweek.ro
n document recent al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naționale clarifică, în prem...
09:10
SUA retrag mii de soldați din România. Temeri că Marea Neagră va fi vulnerabilă în fața lui Putin Newsweek.ro
Administrația Trump este pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România, o schimbare s...
08:50
Asistentele medicale trebuie să respecte protocoale clare: igiena mâinilor și fără unghii cu gel Newsweek.ro
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Româ...
08:40
VIDEO Explozii și incendii masive la o rafinărie Lukoil din Rusia, după un atac cu drone ucrainene Newsweek.ro
Noapte de foc în Rusia după ce un roi de drone ucrainene au făcut prăpăd asupra infrastructurii ener...
08:30
Percheziții la Distrigaz în cazul exploziei din Rahova. Ce caută Poliția și procurori? Newsweek.ro
Sunt mai multe descinderi, la această oră, în București Ilfov și Prahova. Se fac verificări înclusiv...
08:20
Trump pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei. Whitaker: &#34;Putin, obligat să oprească războiul&#34; Newsweek.ro
Administrația Trump se pregătește să impună un nou val de sancțiuni economice împotriva Federației R...
08:20
Digurile de pe malul Dunării sunt afectate de animale. Există pericole de inundații periculoase Newsweek.ro
Schimbările climatice au dus la o înmulțire necontrolată a cârtițelor, șoarecilor sau vulpilor, care...
08:00
Tensiuni în Parlamentul European. Bugetul UE, schimbat pentru fondurile din agricultură Newsweek.ro
Principalele grupuri politice din Parlamentul European critică proiectul de buget al UE și îi cer Ur...
07:50
De ce i-a cerut Sorin Grindeanu premierului Bolojan să o retragă pe Oana Gheorghiu ca și vicepremier Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să-și retragă propu...
07:40
Cum aerisești caloriferele, ca să ai facturi mai mici? Poți face totul de unul singur Newsweek.ro
Pentru ca sistemul de încălzire să funcționeze eficient în sezonul rece și pentru a reduce costurile...
07:40
Racheta nucleară M51.3, în dotarea Marinei Franței. De 6 ori mai puternică decât cea de la Hiroșima Newsweek.ro
Intrarea în funcțiune operațională a rachetei nucleare M51.3 marchează un pas major în modernizarea ...
07:30
Cristian Păun: România a pierdut 6,5 miliarde €. Altele două, în pericol. „Reformele, întârziate&#34; Newsweek.ro
Profesorul universitar Cristian Păun spune că România a pierdut deja 6,5 miliarde de euro şi că mai ...
07:20
Horoscop 30 octombrie. Luna în Vărsător schimbă perspectivele Peștilor. Fecioarele, sfat important Newsweek.ro
Horoscop 30 octombrie. Luna în Vărsător schimbă perspectivele Peștilor. Fecioarele primesc sfaturi i...
Acum 12 ore
07:10
Protest pentru pensie azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei? Newsweek.ro
Se anunță proteste azi în București pentru pensii și salarii mai mari. Newsweek vă prezintă un Top ...
Acum 24 ore
22:00
De ce va fi reînfiinţată o şcoală care are înscris la ore un singur elev? Newsweek.ro
De ce va fi reînfiinţată totuşi o şcoală, conform legii, cu toate că are înscris la ore un singur el...
21:50
Cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. Ce a însemnat FILIT 2025? Newsweek.ro
Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) s-a înch...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.